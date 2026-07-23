INTERVIEW: Wir stehen vor der gefährlichsten Phase des Krieges

In einem exklusiven Interview mit dem britischen Journalisten George Galloway warnt der hochrangiger Politikwissenschaftler und Nahost-Experte Seyed Mohammad Marandi, vor einer dramatischen Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Iran. Er bezeichnet die aktuelle Phase als „die entscheidendste und gefährlichste Phase des Krieges“. Das rund 30-minütige Gespräch, das aufgrund technischer Probleme mit einer kurzen Einleitung des Gastes begann, zeichnet ein düsteres Bild der geopolitischen Lage: Die USA hätten bereits zwei Kriegsphasen gegen Iran verloren – zunächst einen 40-tägigen Angriffskrieg, dann eine Belagerung durch Sanktionen. Nun drohe Präsident Trump mit der Zerstörung der iranischen Infrastruktur, was nach Ansicht des Experten eine verheerende Kettenreaktion auslösen würde, die den gesamten Persischen Golf in einen Flächenbrand verwandeln und die Weltwirtschaft in eine Depression stürzen könnte, die schlimmer wäre als die der 1930er Jahre.

Teil 1: Die militärische Lage – Warum wir uns in der gefährlichsten Phase des Krieges befinden

Eine Bilanz der gescheiterten US-Strategien

„Die Vereinigten Staaten haben einen illegalen und unerlaubten Krieg gegen Iran geführt – gemeinsam mit dem Netanyahu-Regime und unter voller Mithilfe von Katar, Saudi-Arabien, den Emiraten, Kuwait und Bahrain“, erklärt der Experte eingangs. „Sie sind alle Teil dieser Koalition, und niemand hat Iran geholfen.“ Diese breite Allianz gegen die Islamische Republik sei jedoch gescheitert – sowohl militärisch als auch wirtschaftlich.

Die erste Phase des Krieges, ein 40-tägiger Angriff, sei von den USA verloren worden. Die anschließende Belagerung durch Sanktionen habe ebenfalls nicht den gewünschten Effekt erzielt. „Deshalb mussten sie den Rückzug antreten“, so der Experte. Iran habe das Abkommen (gemeint ist vermutlich das JCPOA-Atomabkommen) nur unterzeichnet, weil es für das Land günstig gewesen sei – obwohl man gewusst habe, dass die USA lügen und sich auf einen weiteren Krieg vorbereiten würden.

Die Verletzung des Abkommens

Die USA hätten das Memorandum of Understanding (MoU) bald gebrochen: Sie weigerten sich, Israel anzuweisen, die Bombardierungen im Libanon zu stoppen, und verweigerten die Herausgabe von Irans eingefrorenen Vermögenswerten. „Und dann versuchten sie, die Straße von Hormus zu übernehmen und die im JCPOA-Artikel 5 vereinbarte Autorität zu untergraben“, so der Experte.

Trump drohe nun damit, Irans gesamte Infrastruktur zu zerstören – Brücken, Kraftwerke, Entsalzungsanlagen. „Und die Iraner haben sehr offen und sehr klar gesagt, dass sie die kritische Infrastruktur all jener Regime zerstören werden, die an diesem Krieg mitschuldig sind“, warnt der Experte.

Die Straße von Hormus als entscheidender Faktor

Die strategische Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist der neuralgische Punkt der Eskalation. Iran werde „keinen Schiffen erlauben, die Straße von Hormus zu verlassen, es sei denn, sie haben die iranische Genehmigung“, so der Experte. Dies sei Teil der Vereinbarung zwischen Iran und den USA gewesen: Iran würde den Schiffsverkehr durch die Straße regulieren und den Handel kontrollieren.

„Wenn ein Schiff kommt, wird Iran es treffen“, stellt Marandi klar. Dann müsse Trump entscheiden: „Will er Brücken und Kraftwerke bombardieren? Wenn er das tut, wird Iran Kraftwerke und andere politische Infrastruktur in den Regimen am Persischen Golf bombardieren.“

Warum Iran die entscheidenden Vorteile hat

Die Unterschiede zwischen Iran und den Golfstaaten könnten nicht größer sein, so der Experte:

Bevölkerung : Iran hat 90 Millionen Einwohner, verteilt über ein riesiges Land mit dezentralisierter Infrastruktur.

: Iran hat 90 Millionen Einwohner, verteilt über ein riesiges Land mit dezentralisierter Infrastruktur. Landwirtschaft : Iran ist autark in der Landwirtschaft, mit Bergen, Flüssen und Wasserreservoirs. Nur 1% der Iraner nutzen Entsalzungsanlagen für ihre Wasserversorgung.

: Iran ist autark in der Landwirtschaft, mit Bergen, Flüssen und Wasserreservoirs. Nur 1% der Iraner nutzen Entsalzungsanlagen für ihre Wasserversorgung. Erfahrung mit Sanktionen: Iran ist seit Jahrzehnten unter Sanktionen und hat seine Öl- und Gasressourcen nicht in dem Maße ausgebaut wie seine Nachbarn.

Im Gegensatz dazu hätten die Golfstaaten ihre gesamte Infrastruktur mit Hilfe des Westens ausgebaut. Sie seien daher „viel verwundbarer“, wie der Experte betont. „Wenn Iran zurückschlägt, werden diese Länder zusammenbrechen. Sie werden auseinanderfallen. Die Menschen werden gehen müssen. Sie werden die Länder verlassen – ob es Katar oder die Emirate, Saudi-Arabien oder Kuwait ist, vielleicht sogar Oman und Bahrain.“

Das Ende der Golfstaaten und der Ölindustrie

Die Konsequenzen wären katastrophal: „Das wird das Ende dieser Länder sein und das Ende der Öl- und Gasindustrie in diesen Ländern für die nächsten paar Jahre – vielleicht viel länger“, so Marandi. „Und dann wird es nicht einmal klar sein, wer über dieses Land herrschen wird.“

Er skizziert mögliche Szenarien: „Vielleicht wird der Irak Kuwait übernehmen. Vielleicht wird Bahrain zu Iran zurückkehren. Vielleicht wird es interne Konflikte in Saudi-Arabien und den Emiraten geben.“ Das Ergebnis sei eine globale wirtschaftliche Kernschmelze – „sofort“.

Trumps Dilemma

Marandi sieht Trump in einer ausweglosen Situation: „Er ist verzweifelt und wütend, weil die Iraner die US-Stützpunkte in der gesamten Persischen Golf-Region zerstört haben.“ Die Amerikaner hätten sich nach Westen zurückgezogen – nach Saudi-Arabien und Jordanien –, wo sie nun von iranischen Präzisionsraketen getroffen würden.

Die Verluste seien weitaus höher, als die USA zugeben, die Schäden an der amerikanischen Infrastruktur seien enorm. „Alle Schlüsselressourcen Irans sind unterirdisch“, erklärt der Experte. „Deshalb will die USA die kritische Infrastruktur Irans bombardieren – weil sie die militärischen Anlagen nicht bombardieren können.“

Die Rolle der Zionisten

Marandi sieht klare Verantwortlichkeiten: „Dies ist nicht im Interesse des amerikanischen Volkes. Es ist nicht im Interesse der Menschen der Welt. Diejenigen, die auf diesen Krieg drängen, sind die Zionisten.“

Er stellt die brisante Frage: „Was haben sie gegen Trump in der Hand? Wer weiß?“ Trump treibe die Welt in eine „sehr, sehr gefährliche Lage“. Seine Prognose: „Es wird eine große Depression geben – schlimmer als in den 1930er Jahren.“

Teil 2: Saudi-Arabien, Jemen und die wirtschaftlichen Folgen

Der Jemen-Faktor

Die zweite Front, die oft übersehen werde, sei der Jemen. Saudi-Arabien habe sich durch seine eigene Kriegspolitik in eine ausweglose Situation gebracht, so der Experte.

„Die Saudis haben sich das selbst eingebrockt“, stellt er klar. „Der Westen und all diese Regime in der Region haben seit Jahren einen Krieg gegen den Jemen geführt – einen Völkermordkrieg, der dem in Gaza sehr ähnlich ist.“ Alle Länder der Region seien daran beteiligt gewesen – Katar, Jordanien, die Türkei, die Emirate.

Die entscheidende Eskalation sei erfolgt, als die Saudis den internationalen Flughafen von Sanaa bombardierten. „Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“, sagt der Experte. Iran habe eine zivile Delegation zum Flughafen geschickt, um eine Delegation für ein Begräbnis abzuholen. Als die Maschine bei der Rückkehr den Flughafen anflog, hätten die Saudis sie bombardiert.

„Das war eine absolute Empörung für Iran“, so der Experte. „Es war eine zivile Passagiermaschine. Die Besatzung waren normale Zivilisten – Männer und Frauen. Einige der Menschen an Bord kannte ich persönlich.“

Jemens Antwort: Eine Belagerung der Saudis

Der Jemen habe daraufhin eine Seeblockade gegen saudische Häfen im Roten Meer verhängt. „Und das wird den Ölpreis weiter in die Höhe treiben.“

Die Ironie der Situation: „Die Saudis haben bereits einmal gegen den Jemen verloren. Sie verlieren immer wieder gegen Iran. Und nun ist der irakische Widerstand kriegsbereit – mit größeren Zahlen als die Hisbollah und Zugang zu den besten verfügbaren Waffen.“

Die Frage sei: „Wie soll Saudi-Arabien gewinnen?“ Der Jemen müsse nur die saudische Ölinfrastruktur zerstören – „wie sie es einmal getan haben, um vor ein paar Jahren einen Waffenstillstand zu erzwingen.“ Saudi-Arabien sei in keiner Position zu kämpfen. „Wenn ihre kritische Infrastruktur getroffen wird, werden sie alle zusammenbrechen.“

Die wirtschaftliche Zeitbombe

Der Interview-Partner stellt eine direkte Verbindung zwischen der militärischen Eskalation und den wirtschaftlichen Folgen her. „Die Menschen sehen den Preis von Öl, der jetzt steigt. Und in den kommenden Tagen, wenn Trump dieser Drohung folgt, wird der Preis für Öl durch die Decke gehen – und ebenso andere Rohstoffe.“

Marandi verweist auf den aktuellen Preis für Brent-Rohöl: „Über 90 Dollar pro Barrel – das ist der Papierpreis.“ Ein Geschäftsmann habe ihm erklärt, dass der tatsächliche Preis eher bei 150 Dollar liege – und das sei erst der Anfang.

„Wenn der Preis für Öl durch die Decke geht, wird er schnell einen Preis erreichen, den niemand mehr bezahlen kann“, warnt der Experte. „Dann werden alle Fabriken geschlossen. Dann werden alle Unternehmen geschlossen. Dann geht der Strom aus. Dann brechen die öffentlichen Dienste zusammen. Dann beginnt das Internet auszufallen.“

Er fügt hinzu: „Wir werden an einem sehr anderen Ort leben.“

Die Konsequenzen für die Weltwirtschaft

Die Auswirkungen wären global: „Die Vereinigten Staaten treiben uns in diese Richtung.“ Wenn Trump seine Drohungen wahr mache, werde die Weltwirtschaft „in den Süden gehen“ – und zwar sehr schnell.

„Entweder gehen die Dinge sehr schnell den Bach runter, oder sie gehen mit geringerer Geschwindigkeit den Bach runter. Aber sie werden auf jeden Fall den Bach runtergehen“, resümiert der Experte. „Daran besteht kein Zweifel.“

Teil 3: Geopolitische Folgen, Israel und ein düsteres Fazit

Israel zwischen Angst und Berechnung

Die aktuelle Strategie des israelischen Regimes sei zweigleisig: Einerseits profitiere man davon, dass die USA den Krieg gegen Iran allein führen, andererseits schaffe die Eskalation auch neue Risiken.

„Ein Sieg Irans in der Straße von Hormus ist sehr schlechte Nachrichten für Israel“, erklärt Marandi. „Iran zerstört all jene Verteidigungsschichten, die die USA für Israel aufgebaut haben.“ Gemeint sind die Radarsysteme im Nordirak, in der Golf-Region und in Jordanien, die Israel vor iranischen Raketen und Drohnen schützen sollten.

„Sie sind weg. Sie werden zerstört“, stellt der Experte klar. „Die Iraner warten – sie konzentrieren sich auf den Handel in Hormus, aber sie beobachten auch die interne Situation im israelischen Regime, die ziemlich schlecht ist.“

Netanjahus Besuch in New York

Die Ironie des Augenblicks: „Die Israelis sollten zur Rechenschaft gezogen werden“, sagt Marandi mit Blick auf Netanjahus geplanten Besuch in New York. Der Bürgermeister von New York habe seine Bereitschaft erklärt, den Kriegsverbrecher zu verhaften, aber Trump habe klar gemacht, dass es zu einer Schießerei kommen würde.

„Netanjahu wird der Welt Vorträge über Terrorismus halten – obwohl Terrorismus seinen Staat erst ermöglicht hat“, so Marandi. „Besonders gegen den britischen Staatsdienst und die britischen Streitkräfte, die versuchten, das Mandat der Vereinten Nationen zu erfüllen.“

Der Gazastreifen und die öffentliche Meinung

Der Völkermord in Gaza gehe weiter, betont der Experte. Jeden Tag würden Menschen abgeschlachtet. „Gerade gestern haben sie eine Familie bei lebendigem Leib verbrannt. Sie schlachten jeden Tag Kinder ab.“

Die Menschen sähen dies – auch wenn die westlichen Medien es nicht zeigten. „Wenn Sie westliche Medien lesen, hätten Sie keine Ahnung, dass sie täglich Gaza abschlachten. Warum? Weil sie im Besitz von Psychopathen sind, weil sie keine Glaubwürdigkeit haben.“

Die öffentliche Meinung wende sich zunehmend gegen das israelische Regime, und dieser Prozess sei nicht aufzuhalten. „Die Bilder sind katastrophal für die Vereinigten Staaten“, so der Experte.

Das nukleare Paradox

Ein weiteres Paradoxon der US-Politik: Während man Iran mit einem Angriff auf sein Atomprogramm drohe, habe Trump selbst „Dutzende Male“ erklärt, dass das iranische Atomprogramm bereits vollständig zerstört worden sei.

„Jetzt sagen sie, es sei vollständig aktiv. Alles sei intakt. Sie reichern Uran an. Was ist es? Welches ist die Wahrheit?“, fragt der Experte. „Entweder haben sie damals gelogen oder sie lügen jetzt.“

Die Migration als Folge des Zusammenbruchs

Der Experte warnt vor Massenmigrationen, die die Welt noch nie gesehen habe, wenn die Wirtschaft zusammenbreche.

„Wenn Ihre Regierungen helfen, die globale Wirtschaft zum Einsturz zu bringen, werden nicht Zehntausende, sondern Hunderttausende – vielleicht Millionen – auf der Flucht sein“, so der Experte. „Wir werden in einer sehr anderen Welt leben.“

Die Verantwortung der Golfstaaten

Eine zentrale Frage, die Marandi aufwirft, ist die Verantwortung der Golfstaaten. „Die Saudis müssen eine Entscheidung treffen“, sagt er. „Lassen sie das zu? Die Emiratis, die Kuwaitis? Denn Iran wird es tun.“

Iran habe diesen Krieg nicht begonnen, so Marandi. „Iran hat die Eskalation nicht herbeigeführt. Iran hat das JCPOA unterzeichnet. Die andere Seite hat es verletzt – mit Unterstützung der Saudis, der Kuwaitis und der Emiratis.“

Iran wolle nicht zurückschlagen, aber es werde nicht zulassen, dass seine eigene Infrastruktur zerstört werde, während die Golfstaaten weiterhin ihre Verbündeten unterstützen.

Eine Frage der Existenz

Marandi zieht eine Parallele zur russischen Haltung: „Russland hat kürzlich gesagt: ‚Wir wissen, dass dies das Ende der Welt bedeuten könnte. Aber für uns gibt es keine Welt ohne Russland.'“

Iran befinde sich nun in derselben mentalen Verfassung. „Wenn sie Iran zerstören wollen, dann wird Iran alles und jeden zerstören“, zitiert der Gast einen russischen Denker.

Die aktuelle militärische Lage

Marandi beschreibt eine dramatische Veränderung der militärischen Lage in den letzten Monaten: „Was wir heute beobachten, zeigt einen viel stärkeren Iran als noch während des 40-tägigen Krieges. Die iranischen Raketen sind sehr präzise – präziser als noch vor drei, vier Monaten.“

Die USA hätten bereits mehrere Stützpunkte aufgegeben: die Al-Udeid-Basis, die King-Faisal-Basis in Jordanien. „Sie haben im Wesentlichen ihre Präsenz im Persischen Golf geschlossen – mit Ausnahme von Kuwait und Bahrain. Aber dort kann nicht mehr viel übrig sein.“

Der Krieg werde nun von weit im Westen aus geführt – von Jordanien und Israel aus.

Das entscheidende Szenario

„Die Situation ist jetzt anders als noch vor drei oder vier Monaten“, betont Marandi. „Wir haben einen Wendepunkt erreicht.“

Zwei Szenarien seien möglich, keines davon gut:

Die schnelle Eskalation: Wenn Trump seine Drohungen umsetzt, werde Iran „sehr entschlossen“ reagieren. „Die Welt wird sich verändern.“ Die langsame Verschlechterung: Selbst ohne die vollständige Eskalation werde die Weltwirtschaft nach unten gehen.

„Welchen Weg wir auch gehen – es wird nach unten gehen“, stellt der Experte fest. „Aber wenn Trump seine Drohungen wahrmacht, dann geht es sehr schnell nach unten.“

Ein Gebet und eine Warnung

„Ich bete für die Sicherheit aller Menschen auf der ganzen Welt“, sagt Marandi zum Abschluss. „Aber letztendlich wird die Entscheidung in Washington getroffen werden – und sie werden es sein, die wir alle dafür verantwortlich machen werden.“

Die Iraner hätten nun die globale Wirtschaft erreicht – „den Wendepunkt“. Die Drohungen Trumps würden von den Iranern „sehr entschlossen“ beantwortet werden.

„Wir haben das erreicht, wovon die Iraner seit Jahren sprechen“, sagt Marandi. „Keine Nation wird es zulassen, dass ihre Infrastruktur zerstört wird, während Länder, die ihr dabei helfen, weiterhin Öl exportieren.“

Das Interview endet mit einer düsteren Prognose: „Wenn es dazu kommt, wird das das Ende dieser Länder sein und das Ende der Öl- und Gasindustrie in diesen Ländern für die nächsten Jahre – vielleicht viel länger.“

Fazit: Was auf uns zukommt

Das Interview zeichnet ein Szenario, das an die düstersten Prognosen des Kalten Krieges erinnert: Die Welt steht am Rande einer Eskalation, die nicht nur die Region, sondern die gesamte Weltwirtschaft in eine Depression stürzen könnte. Die Kombination aus der Blockade der Straße von Hormus, dem Zusammenbruch der Ölversorgung und der Zerstörung kritischer Infrastruktur in den Golfstaaten könnte einen Dominoeffekt auslösen, der die globale Wirtschaftsordnung erschüttert.

Die entscheidende Frage ist, ob die USA bereit sind, die Konsequenzen ihrer Politik zu tragen – oder ob sie rechtzeitig zur Besinnung kommen. Der Experte zeigt sich skeptisch: „Wir haben es mit einem Psychopathen im Weißen Haus zu tun, umgeben von zionistischen Hetzern, die sich nicht um die USA, nicht um Europäer und schon gar nicht um den Rest der Welt kümmern.“

Eine Sache scheint klar: Die Welt wird sich verändern – die Frage ist nur, wie schnell und wie tiefgreifend.