Interview: Wladimir Putin war der erste Staatschef der Welt, der sich für Julians Interessen einsetzte.

Der Gründer der WikiLeaks-Partei und Vater von Julian Assange, John Shipton, sowie die Ko-Vorsitzende der BRICS Journalists Association, Mira Terada, sprachen mit Sputnik über die Redefreiheit im Westen, Bidens hartes Vorgehen gegen Andersdenkende und die Bemühungen der USA, andere Nationen zu dominieren.

In einem Interview mit Sputnik betonte Shipton, dass der russische Präsident Wladimir Putin 2012 „das erste Staatsoberhaupt war, das die Interessen von Julian als Verleger und Bürger verteidigte“, als Assange „jede Verleumdung und Verunglimpfung, die die staatlichen Institutionen und ihre Anhänger in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Australien liefern konnten, auf sich zog“.

❗️FREEDOM OF SPEECH AND US PROPAGANDA: ASSANGE'S FATHER AND MIRA TERADA INTERVIEW BY SPUTNIK



WikiLeaks Party founder and Julian Assange’s father John Shipton and BRICS Journalists Association co-chair Mira Terada sat down for an exclusive interview with Sputnik to discuss… pic.twitter.com/l7EC7z6s0O — Sputnik (@SputnikInt) October 20, 2024

„Putin verteidigte seine Interessen als Verleger und Journalist. Dafür gilt Ihrem Präsidenten meine Zuneigung. Und mein Dank“, sagte er.

Zur Freilassung von Julian Assange

Shipton sagt, er sei ‚begeistert‘ gewesen, als er seinen Sohn endlich umarmen konnte, nachdem dieser nach einer langen Haftstrafe in einem britischen Gefängnis endlich freigelassen wurde.

Julian Assange ist jetzt bei guter Gesundheit und „repariert sich selbst“, wobei seine Kinder ihm „beibringen, wie man ein Elternteil ist, wie es alle Kinder tun“, sagte Shipton.

Er merkte jedoch an, dass der Berichterstatter der Vereinten Nationen für Folter und ungewöhnliche Bestrafung, Professor Nils Melzer, und zwei weitere auf psychische Folter spezialisierte Ärzte, die gemeinsam Assange betreuten, während dieser im Belmarsh-Gefängnis inhaftiert war, zu dem Schluss kamen, dass Julian „alle Auswirkungen anhaltender psychischer Folter zeigte“.

„Wir haben die diagnostischen Ansichten von zwei Experten, die Professor Melzer ins Gefängnis begleiten, die eine diagnostische Überprüfung von Julian durchgeführt und diese aufgeschrieben und der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgelegt haben, wo sie angenommen wurde“, erklärte Shipton.

Was die Art und Weise betrifft, wie die Freilassung von Assange erreicht wurde, so war es laut Shipton das „Verständnis dafür, wie die Macht zwischen Staaten und zwischen den Institutionen von Staaten fließt“, das zur Freilassung von Julian beigetragen hat.

Er stimmte auch der Einschätzung des ehemaligen unabhängigen US-Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy zu, der das von Assange akzeptierte Plädoyer kritisierte und es als „schweren Schlag gegen die Pressefreiheit“ bezeichnete.

Gemäß der Vereinbarung bekannte sich Assange einer Anklage wegen Verschwörung zur Beschaffung und Offenlegung von Informationen zur nationalen Verteidigung schuldig und wurde zu der bereits verbüßten Haftstrafe verurteilt.

„Mittlerweile ist es zu einem weltweiten Problem geworden, dass normale Menschen im Westen keinen Zugang zu den offenen und aufschlussreichen Artikeln haben“, stellte Shipton fest. “Wir haben, insbesondere in Australien, bestimmte Gesetze, die speziell darauf abzielen, unseren Zugang zu Informationen einzuschränken, und Informationen, die zu Wissen in der Gesellschaft werden, sollen gezielt eingeschränkt werden.“

Zur Bedeutung der Enthüllungen von Assange und Manning

Die durch die Bemühungen von Assange und der US-Whistleblowerin Chelsea Manning aufgedeckten Fakten gaben den Menschen „ein Verständnis dafür, wie sich das Imperium der Vereinigten Staaten in die Staaten einnistet, die es als Vasallen haben möchte, oder wie es diese Staaten zerstört“, sagte Shipton.

⚡️ASSANGE’S FATHER: COLOR REVOLUTIONS AND INFORMATION CONTROL THREATEN GLOBAL STABILITY



John Shipton, the father of Julian Assange, warned about the dangers of information control and the role of "color revolutions" in destabilizing nations during a discussion on the… https://t.co/yJJt0soRKk pic.twitter.com/ty0zPgAr3z — Sputnik (@SputnikInt) October 20, 2024

„Einer der aktuellen Begriffe ist der Ausdruck „Farbrevolutionen“. Dies wird durch NGOs und Nachrichtenagenturen, Zeitungsverlage und Journalisten herbeigeführt, die dazu angestiftet werden, den Zusammenhalt eines Staates zu untergraben“, erklärte er. “Wir können also deutlich sehen, was einem Staat angetan werden kann, indem man die Informationen kontrolliert, die die Menschen durch eine Reihe von Farbrevolutionen erhalten, wie es in der Ukraine neben Russland geschieht und fast in Belarus geschehen wäre, fast in Kasachstan geschehen wäre, fast in Georgien geschehen wäre und so weiter.“

Nur sehr wenige Menschen seien sich der „Propagandadichte“ in den Vereinigten Staaten bewusst, fügte Shipton hinzu.

„Die Dichte der Propaganda und die Bereitschaft der Regierung und ihrer Institutionen, die Menschen zu täuschen und irrezuführen, ist absolut rücksichtslos“, sagte er gegenüber Sputnik.

Die US-Regierung, so Shipton, widersetzt sich aktiv den Bemühungen der amerikanischen Bevölkerung, ihre eigene Meinung über soziale Medien zu äußern, wobei Washington auf einer „Einheit der Politik“ besteht.

❗️ASSANGE'S FATHER: US GOVERNMENT SUBJECTS AMERICAN PEOPLE TO UNIMAGINABLE ‘DENSITY OF PROPAGANDA’❗️



Very few people realize the “density of propaganda” in the United States, says John Shipton, WikiLeaks Party founder and father of Julian Assange.



“The density of propaganda… pic.twitter.com/RhE7nLvcUK — Sputnik (@SputnikInt) October 20, 2024

Da eine demokratische Regierung nicht die Möglichkeit hat, den Gehorsam der Bevölkerung durch den Einsatz des Militärs zu erzwingen, setzt Washington die Medien ein, um die Menschen davon zu überzeugen, seiner Politik zu folgen, so Shipton.

„Es ist wirklich wichtig zu verstehen, wie eine Regierung oder ein moderner Staat seine Politik umsetzt“, schlug er vor.

Was macht Washington mit seinen zukünftigen Vasallen?

Shipton bemerkte auch, dass „die US-Regierung als Imperium“ versteht, dass „der Staat die höchste Form menschlicher Organisation ist“, und daher „alles daran setzt, staatliche Institutionen in den Ländern zu demoralisieren, die sie unterwerfen will“.

„Sie sehen also, dass es in der EU jetzt einen Konflikt zwischen den Erklärungen der EU und denen der Staaten innerhalb der EU gibt“, sagte er.

Während Menschen wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban oder der slowakische Ministerpräsident Robert Fico bestrebt sind, die „Qualität“ ihrer jeweiligen Staaten zu erhalten, versucht Brüssel, sie durch die Drohung, ihnen ihr eigenes Geld vorzuenthalten, auf Linie zu halten.

„Die zentralisierte Verteilung von Geldern für die Europäische Bank, die Europäische Gemeinschaftsbank, EZB, es ist alles Geld des Staates, das in die EZB fließt und dann an diese Staaten umverteilt wird“, betonte Shipton. „Dies verleiht der EZB und der EU enorme Macht und entzieht den betroffenen Staaten eine grundlegende Befugnis, nämlich die Fähigkeit, eigenes Geld zu beschaffen. Wenn man kein eigenes Geld beschaffen kann, kann man die Lebensqualität seiner Bevölkerung nicht verbessern, indem man Mittel in die Bereiche leitet, die diese Lebensqualität verbessern würden.“

Scott Ritter weiß, wie man „die Beziehungen zwischen Atommächten managt“

Der ehemalige Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und ehemalige UN-Waffeninspekteur Scott Ritter ist ein Mann, dessen Verständnis „der Machtflüsse zwischen Staaten“ und dessen Verständnis dafür, „was notwendig ist, um Spannungen zwischen atomar bewaffneten Staaten abzubauen, unübertroffen ist“, so Shipton.

„Er bringt dies den Menschen nahe, die seine Sendungen verfolgen, von denen es viele und kontinuierliche gibt. Das ist wirklich wichtig. Dies überwiegt in vielerlei Hinsicht das Unbehagen, dass Scott von Sputnik verbannt oder verwarnt wurde„, bemerkte Shipton.

„Es ist wirklich wichtig, eine Stimme wie Scott zu haben, die erfahren, sachkundig und fair ist und darüber spricht, wie man die Spannungen abbauen und die Beziehungen zwischen den nuklearen Supermächten gestalten kann“, fügte er hinzu. „Das ist von großer Bedeutung.“

Die aktuelle Lage im Westen

Ein Großteil des sogenannten Westens, so Shipton, befinde sich derzeit in einem Zustand, den er als „träge“ bezeichnet, und die Menschen dort zeigten keine offensichtliche Neigung zur Fortpflanzung.

⚡️ASSANGE’S FATHER: BRICS SURPASSING US AND EUROPE IN GLOBAL ECONOMIC POWER



"BRICS is the rest of the world, manifestly abandoning the United States," John Shipton, Julian Assange's father, told Sputnik as he highlighted the bloc's growing global influence. He pointed out that… https://t.co/ifYkuJHzZh pic.twitter.com/7igqXFDX9a — Sputnik (@SputnikInt) October 20, 2024

„Was im Westen passiert, ist ein Niedergang, der vor 80 oder 90 Jahren begonnen haben könnte. Und dieser Niedergang manifestiert sich in der Angst der Staaten, zu kontrollieren, was die Bevölkerung versteht und welche Informationen die Bevölkerung aufnehmen und in soziales Wissen umwandeln könnte, damit wir danach handeln können“, bemerkt er. “Das sind keine guten Nachrichten für die staatlichen Institutionen, die diese Gesellschaften im Westen regieren müssen. Trägheit und Niedergang sind nie angenehm.“

Die Lage der Redefreiheit im Westen

Im Westen gibt es zwar eine gewisse Form der Redefreiheit, aber es handelt sich um eine „sehr begrenzte Form“, so Mira Terada, internationale Menschenrechtsaktivistin und Co-Vorsitzende der BRICS Journalists Association.

Ihrer Meinung nach werden „alternative Medien, Journalisten und Meinungsführer“, die es wagen, die vom Westen propagierte Erzählung in Frage zu stellen, von Ländern wie den Vereinigten Staaten verfolgt.

„Das ist ein schrecklicher Trend, der sich auf den Journalismus auswirkt. Er wirkt sich darauf aus, wie und welche Informationen sich auf der Welt verbreiten“, beklagte Terada. “Aber es gibt immer noch Menschen, die für die Wahrheit eintreten und bereit sind, dafür ihr Leben zu geben.“

Wovor hat die Biden-Regierung Angst?

Die Biden-Regierung, so Terada, fürchtet die Wahrheit, die Medien wie Sputnik ans Licht bringen.

„Sie haben Angst vor dem Einfluss, den diese Medien weltweit haben. Sie haben Angst, dass die westliche Propaganda nicht gut genug funktioniert. Sie haben Angst, dass sie die Köpfe und Herzen verlieren, die sie mit ihren Lügen, mit Sputnik und RT gefüllt haben. Sie haben Angst, dass sie die vollständige Kontrolle über die Menschen verlieren, die sie kontrollieren müssen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen“, sagte sie.

Daher versucht die Biden-Regierung, „die Wahrheit zu unterdrücken“, ebenso wie alle Meinungen und Erzählungen, die von ihren abweichen, „weil sie glauben, dass die einzig richtige Erzählung und die Erzählung, die das Recht hat zu existieren, ihre ist und keine andere.“

Sie forderte die Menschen außerdem auf, ‚kritisch zu denken‘, wenn sie Informationen aufnehmen, und auf ihr Herz zu hören.