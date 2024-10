Während die BRICS Gold anhäufen, setzen westliche Banken ihre Leerverkäufe fort

Von ERAN TAL

Die BRICS+-Staaten horten Gold, während westliche Banken auf Short-Positionen setzen und die drohende Finanzkrise ignorieren. Wird der Westen aufwachen und seinen goldenen Vorsprung rechtzeitig zurückgewinnen?

In einer seismischen Verschiebung, die die Grundfesten des globalen Finanzwesens erschüttert, häufen die BRICS-Staaten und ihre neuen Verbündeten Gold in einem noch nie dagewesenen Ausmaß an, so dass westliche Anleger kaum noch mithalten können. Obwohl der Westen Anzeichen eines Erwachens zeigt, mit wachsenden Zuflüssen in börsengehandelte Fonds im September, warnen viele, dass dies zu wenig und zu spät ist. Angesichts steigender Inflationsraten und drohender wirtschaftlicher Instabilität lässt sich die nackte Realität des zeitlosen Wertes von Gold nicht mehr ignorieren.

BRICS-Erweiterung: Eine goldene Koalition

Noch in diesem Monat wird der russische Präsident Wladimir Putin vom 22. bis 24. Oktober in Kasan den allerersten BRICS+-Gipfel ausrichten. Während des Gipfels werden die ursprünglichen BRICS-Mitglieder – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) offiziell in das Bündnis aufnehmen. Mit dieser Erweiterung repräsentiert BRICS+ nun über 40 % der Weltbevölkerung und positioniert sich als starkes Gegengewicht zum westlich dominierten Finanzsystem.

Die BRICS-Allianz hat erklärt, dass mehr als 30 verschiedene Länder ihr Interesse an einem Beitritt zu dem wirtschaftlichen Regierungskonglomerat bekundet haben, und die Führung erwägt weiterhin die Aufnahme weiterer Länder in die Liste.

Gold ist zu einem zentralen Instrument in der Strategie der Koalition geworden, um die wirtschaftliche Vorherrschaft des Westens herauszufordern. In dem Maße, in dem sich die BRICS+-Staaten zunehmend dem Gold zuwenden, um ihre Reserven zu diversifizieren und sich gegen Inflation abzusichern, signalisiert der Block seine Absicht, den globalen Handel und das Finanzwesen neu zu gestalten. Diese erweiterte Koalition mit ihren unterschiedlichen Wirtschaftsmächten ist sich einig in ihrem Ziel, den westlichen Einfluss zu verringern und parallele Finanzstrukturen aufzubauen.

Dieses Diagramm vergleicht die Goldkäufe der Zentralbanken (blaue Linie) mit den ausländischen Käufen von US-Schatzpapieren (orangefarbene Linie). (Quelle: U.S. Treasury)

Alle Augen richten sich auf den bevorstehenden Gipfel in Kasan, der am 22. Oktober beginnt. Auf diesem Gipfel werden die BRICS+-Staaten ihre nächsten Schritte darlegen. Wir werden die Aktualisierungen dieses Treffens genau verfolgen, da die Koalition ihren Vorstoß fortsetzt, Gold zu einem Schlüsselelement für die Zukunft der globalen Wirtschaftspolitik zu machen.

Diese Woche wurde jedoch berichtet, dass es unter den BRICS-Mitgliedern, insbesondere in Indien, zu Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Bemühungen um eine Entdollarisierung gekommen ist.

Der indische Außenminister S. Jaishankar sagte, Indien habe nicht vor, den US-Dollar anzugreifen, eine Ankündigung, die das asiatische Land in direkten Widerspruch zur chinesischen und russischen Rhetorik brachte.

„Wir haben den US-Dollar nie aktiv ins Visier genommen“, sagte er.

Westliche Investoren: Zu wenig, zu spät?

Während die Inflation in den USA und Europa auf ein seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenes Niveau ansteigt, erkennen westliche Investoren den bleibenden Wert von Gold als sicheren Hafen. Finanzexperten warnen jedoch, dass diese Erkenntnis möglicherweise zu spät gekommen ist.

Während die westlichen Märkte erst jetzt einen Anstieg der Goldinvestitionen verzeichnen, haben die BRICS-Staaten schon seit Jahren im Stillen Gold gehortet. Die strategische Weitsicht von Ländern wie China, Russland und Indien hat sie im globalen Wettlauf um Gold weit nach vorne gebracht.

John Reade vom World Gold Council, der kürzlich Goldkäufer in der Schweiz befragte, sagte: Ich höre viel Positives über Gold, aber eines der Dinge, die immer wieder auftauchen, ist, dass die Leute nicht so viel Gold haben, wie sie gerne hätten. Es ist viel weiter gegangen, als die Leute erwartet haben.“

Obwohl die jüngsten Anstiege bei den westlichen börsengehandelten Goldfonds bemerkenswert sind, kratzen sie im Vergleich zu den massiven Reserven der BRICS-Staaten kaum an der Oberfläche. Einige Analysten zeichnen ein düsteres Bild und vergleichen das Ringen des Westens in letzter Minute mit dem Einsatz einer Wasserpistole gegen einen Flächenbrand“. Die BRICS-Staaten, so argumentieren sie, haben bereits eine Festung aus Gold errichtet, so dass westliche Investoren angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Ungewissheit Mühe haben, aufzuholen.

Westliche Goldkäufe werden oft als „Angst“-Geschäfte bezeichnet, während sich die östliche Goldkaufkultur typischerweise auf „Liebes“-Käufe konzentriert – für Schmuck, Feierlichkeiten oder Meilensteine im Leben.

Während westliche Investoren bisher noch nicht die Angst gezeigt haben, die für massive Bewegungen des Goldpreises notwendig ist, zeigt das zwei Dinge für potenzielle Goldbesitzer: Es gibt noch immer eine ungenutzte Nachfrage auf dem Markt, und der Westen könnte bei künftigen Preissteigerungen eine große Rolle spielen.

Der große Gold-Exodus: Von West nach Ost

Ohne dass der Westen davon Notiz nimmt, werden die Tresore der COMEX und der LBMA systematisch geleert und physisches Gold und Silber in östliche Schatzkammern verschoben.

Marktanalysten bezeichnen dies als einen noch nie dagewesenen Vermögenstransfer. Asiatische Anleger, insbesondere in China und Indien, erwerben physisches Gold in einem nie zuvor gesehenen Ausmaß. Viele sehen in diesem Anstieg ein klares Zeichen für das schwindende Vertrauen in das westliche Finanzsystem.

Bai Xiaojun, ein bekannter Marktberichterstatter, verfolgt täglich die Preise für physisches Silber an der Shanghai Gold Exchange (SGE) und der Shanghai Futures Exchange (SFE). Seine Berichte zeigen immer wieder, dass die chinesischen Silberpreise im Durchschnitt 10 % über den westlichen Spotpreisen liegen, was einen Gold- und Silberrausch im Osten auslöst.

Die Händler machen sich diesen Preisunterschied zunutze, indem sie aus dem Westen kaufen und in den Osten verkaufen und so Gewinne aus dem beträchtlichen Aufschlag erzielen.

Diese Goldwanderung ist mehr als nur ein finanzielles Phänomen – sie markiert eine geopolitische Verschiebung. Da die westlichen Tresore geleert werden und die östlichen Reserven anschwellen, könnte sich das globale Machtgleichgewicht verschieben und der Osten wirtschaftlich an Stärke gewinnen.

Aufgedeckt: Das Leerverkaufssystem der westlichen Banken

Während sich die Tresore leeren, werden die massiven Leerverkaufspositionen westlicher Banken in Gold aufgedeckt, was in Finanzkreisen Empörung hervorruft. Diese versteckten Positionen haben zu Vorwürfen der absichtlichen Preismanipulation geführt, die darauf abzielt, die Illusion der Dollar-Dominanz aufrechtzuerhalten.

Diese riskante Strategie geht jedoch nach hinten los. Bei steigenden Preisen lassen diese Short-Positionen nicht nur die Banken ausbluten, sondern fördern auch die wachsende wirtschaftliche Macht des Ostens. Während die Banken versuchen, ihre Verluste zu decken, kaufen Nationen wie China und Indien heimlich physisches Gold zu Schnäppchenpreisen auf. Dieser rasante Strom von Gold aus dem Westen in den Osten lässt viele westliche Anleger auf der Strecke bleiben, da sie nicht wissen, dass sich das Spiel geändert hat.

Der jüngste Commitment of Traders (COT)-Bericht der Commodity Futures Trading Commission (Kommission für den Handel mit Warentermingeschäften) zeigt, dass kommerzielle Anleger eine massive Short-Position in Gold halten. (Quelle: Tradingster)

Die Knappheit des Goldes in den westlichen Tresoren wird immer deutlicher. Experten warnen, dass die Tage der künstlich gedrückten Preise gezählt sind, und wenn dieses finanzielle Kartenhaus zusammenbricht, könnte es für den Westen zu spät sein, seine goldene Lebensader zurückzugewinnen. Während der Osten weiter Gold anhäuft, bleiben die drängenden Fragen: Wie lange kann der Westen diesen fragilen Balanceakt aufrechterhalten? Und was noch wichtiger ist: Was wird mit den Metallpreisen geschehen, wenn diese Manipulationen endlich aufhören? Die Antworten könnten die globale Wirtschaftslandschaft umgestalten.

Banken in der goldenen Falle gefangen: Rekord-Leerverkaufspositionen bedeuten Ungemach

Experten warnen, dass wir uns auf unbekanntem Terrain befinden. Bei einem Goldpreis von über $2.600 pro Unze verlieren diese Banken jeden Tag Geld. Die Frage ist nicht, ob sie ihre Leerverkäufe abdecken müssen, sondern wann – und zu welchem astronomischen Preis?

Branchenveteranen ziehen Parallelen zum berüchtigten Silberpreisverfall von 1980, allerdings in einem viel größeren Maßstab. Einige sagen voraus, dass dies die Mutter aller Short-Squeezes sein könnte. Wenn Gold seinen Aufwärtstrend fortsetzt, könnte es zu einer Kaskadenwirkung von Zwangsrückkäufen kommen, die den Goldpreis in unvorstellbare Höhen treiben könnten.

Die Schrift an der Wand: Eine neue globale Finanzordnung?

Da die BRICS-Staaten weiterhin Gold anhäufen und die Vorherrschaft des Dollars in Frage stellen, stellt sich die Frage: Erleben wir gerade die Geburt eines neuen globalen Finanzsystems?

Chinas Schritt, einen goldgedeckten Yuan einzuführen, und Russlands Entscheidung, mit an Gold gebundenen Währungen zu handeln, zeigen, dass der Wandel bereits im Gange ist. Zusammen mit der beträchtlichen Goldakkumulation der BRICS-Länder deuten diese Maßnahmen darauf hin, dass sich die Welt von der Abhängigkeit vom Dollar wegbewegt.

Geopolitische Analysten warnen davor, dass der Westen diese goldene Revolution nicht länger übersehen kann. Die BRICS-Staaten sind dabei, die Regeln der globalen Finanzwelt neu zu schreiben, und Gold ist ihr Werkzeug. In dieser sich wandelnden Landschaft geht Gold als klarer Gewinner hervor und festigt seinen Status als sicherer Hafen und starker Vermögenswert in Zeiten der Unsicherheit.

Während sich dieses hochkarätige Finanzschachspiel entfaltet, ist eines klar: Der Glanz von Gold ist kaum zu übersehen. Die nächsten Monate und Jahre werden für die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung sein, wobei Gold im Zentrum eines sich zusammenbrauenden Sturms steht, der die Finanzlandschaft für Generationen umgestalten könnte.

Ein Weckruf für westliche Investoren: Erwägen Sie physisches Gold

Diese Verschiebung ist ein Weckruf für westliche Investoren, ihre Strategien zu überdenken. Der renommierte Investor Ray Dalio empfiehlt, mindestens 15 % seines Portfolios in Gold anzulegen und betont dessen Bedeutung für einen ausgewogenen Anlageansatz. Er ist berühmt für seinen Ausspruch : „Wer kein Gold besitzt, kennt weder Geschichte noch Wirtschaft“. Da sich die globale Wirtschaftslandschaft verändert, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, sich den dauerhaften Wert von Gold zu eigen zu machen.