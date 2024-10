Klimabotschafter der Automobilindustrie

Egon W. Kreutzer

Es ist 25 Jahre her, dass ich zuletzt in einer Vorstandssitzung nach meinen Einschätzungen und Vorschlägen gefragt wurde. Schon damals gehörte nicht alles, was Vorstände in die Diskussion zur Entscheidungsfindung so einwarfen, zum würzenden Salz in der Suppe, aber eines möchte ich festhalten: Am Ende siegte stets der pragmatische Realismus – und zwar gegebenenfalls auch über lästige Vorgaben von Regierung und Gesetzgeber hinweg – zum Wohle des Unternehmens und der zu erwartenden Boni am Geschäftsjahresende.

Unmoralisch? Vielleicht. Aber erfolgreich.

Nun berichtet SWR aktuell, der Sender aus „Se Länd“, wo Benz und Daimler und die schöne Mercedes seit Jahrzehnten die goldenen Äpfel vom Baum der Mobilität pflücken, über die Ansichten des Martin Daum, seines Zeichens Vorstand der LKW-Sparte „Daimler Truck“.