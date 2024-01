Invaliditätsansprüche von Frauen schossen nach Einführung der COVID-Impfstoffe um 55 % in die Höhe

Von Mike Capuzzo

Der Finanzanalyst und Datenexperte Edward Dowd sagte, dass eine neue Erhebung des US-Arbeitsministeriums über Behinderungen zeigt, dass erwerbstätige Männer und Frauen im Alter von 16 bis 64 Jahren seit Februar 2021 Rekordschäden gemeldet haben, wobei die Zahl der Behinderungen bei Frauen um 55 % gestiegen ist.

Seit Februar 2021 haben mehr als 1 Million berufstätige US-Frauen im Alter von 16 bis 64 Jahren dem US-Arbeitsministerium mitgeteilt, dass sie behindert sind, so ein neuer Regierungsbericht.

Ärzte und Wissenschaftler, die mit The Defender sprachen, führten den beispiellosen Anstieg der Behinderungen um 55 % auf die Einführung der mRNA-COVID-19-Impfstoffe zurück, obwohl die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) behaupten, dass die Impfstoffe sicher und wirksam sind und sie für alle Menschen ab 6 Monaten empfehlen.

Nach Ansicht des ehemaligen BlackRock-Fondsmanagers Edward Dowd stellt der Anstieg der Invaliditätsansprüche jedoch eine anhaltende stille Katastrophe dar – eine Katastrophe, die von den Gesundheitsbehörden und den großen Medien ignoriert wird.

Dowd, der als erster über den historischen Anstieg der überzähligen Todesfälle und Behinderungen in den USA in seinem Buch „‚Cause Unknown‘: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“ (Die Epidemie plötzlicher Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022) berichtet, sammelt er weiterhin Daten, die von den Mainstream-Medien übersehen werden. Er veröffentlicht statistikreiche Berichte über alles, von überhöhter Sterblichkeit und Fruchtbarkeit bis hin zu Behinderungen in den USA und Großbritannien, und berichtete letzten Monat auf X (ehemals Twitter) über die neuen Ergebnisse der monatlichen Behinderungserhebung des US-Arbeitsamtes.

Die Erhebungsdaten des Arbeitsministeriums wurden in grafischer Form von FRED veröffentlicht, der Abkürzung für Federal Reserve Economic Data, einer Online-Datenbank mit Hunderttausenden von interaktiven Datenreihen, die von der Forschungsabteilung der Federal Reserve Bank of St. Louis gepflegt wird.

Bei dem monatlichen Bericht handelt es sich um eine Umfrage unter den Befragten, die sich selbst als behindert bezeichnen, und nicht um einen Antrag auf Invalidität und finanzielle Entschädigung, so Dowd.

Die Behindertenerhebung der Regierung ist jedoch ein wichtiges statistisches Fenster in die öffentliche Gesundheit der USA, das auf tragische Weise eine Vorhersage über die Zahl der Todesfälle ermöglicht, so Dowd. “Morbidität führt zu Mortalität“, sagte er.

„Die Daten sind eine Bestätigung dafür, dass der Trend der zunehmenden Behinderung in den USA, wie er vom U.S. Bureau of Labor Statistics gemessen wird, nicht nachlässt“, sagte Dowd gegenüber The Defender.

„Der Anstieg begann im Februar 2021, und seit der Einführung der Impfung sind etwa 4 Millionen Amerikaner hinzugekommen“, sagte er. „Die zivile Erwerbsbevölkerung, die erwerbstätigen Männer und die erwerbstätigen Frauen haben einen stärkeren Anstieg zu verzeichnen als die Gesamtbevölkerung. Wenn dieses Problem nicht angegangen wird, wird es im Laufe der Zeit die Erwerbsbevölkerung gefährden.“

Dr. James Thorp, ein Geburtshelfer und Gynäkologe aus Florida, der die katastrophalen Schäden dokumentiert hat, die der COVID-19 mRNA-Impfstoff bei Müttern und Kindern verursacht hat, sagte, er sei empört über die unablässigen Gesundheitsschäden in allen Teilen der US-Bevölkerung und über die stärkere Viktimisierung von Frauen im Zuge der Einführung des Impfstoffs.

Er verwies auf die Post-Marketing-Daten von Pfizer 5.3.6, die Teil der 450.000 Seiten umfassenden internen Berichte von Pfizer über die Schäden durch den mRNA-Impfstoff in den ersten 10 Wochen nach der Markteinführung (14. Dezember 2020 bis 28. Februar 2021) sind.

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) versuchte, die Pfizer-Dokumente 75 Jahre lang von der Öffentlichkeit fernzuhalten, aber ein Richter ordnete ihre Freigabe an.

Tabelle 1 des Pfizer-Berichts zeigt die kumulative Gesamtzahl der „Berichte über unerwünschte Ereignisse“ und „stellt die Hauptmerkmale der Gesamtfälle dar“. Sie zeigt, dass von 42.086 „relevanten Fällen“ von unerwünschten Ereignissen nach der Injektion des mRNA-Impfstoffs von Pfizer 1.223 Menschen – 2,9 % – starben.

Die Tabelle zeigt auch, dass Pfizer unerwünschte Ereignisse, einschließlich Todesfälle, bei 29.914 Frauen und 9.182 Männern meldete – eine dreimal höhere Schadensrate bei Frauen, so Thorp. Er macht dafür zum Teil die Tendenz der Frauen verantwortlich, die gesundheitlichen Entscheidungen in der Familie zu treffen, und die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen sich den Impfstoff vor den Männern besorgen.

Die Aufzeichnungen von Pfizer über unerwünschte Ereignisse zeigten auch, dass der mRNA-Impfstoff COVID-19 im Verhältnis zu den Todesfällen Verletzungen verursachte, die weit über die durch Krankheiten verursachten hinausgingen, mit einem erstaunlichen „Verhältnis von Verletzungen zu Todesfällen“ von 34,4 zu 1, so Thorp.

Thorp, ein behinderter Veteran, der ehrenvoll aus der US-Luftwaffe entlassen wurde, sagte, er glaube, dass ein solch dramatisches Verhältnis von Verletzungen zu Todesfällen in der Geschichte der modernen Kriegsführung oder der Medizin unbekannt sei, wo das Verhältnis von Verletzungen zu Todesfällen, die durch COVID-19 und andere Krankheiten verursacht werden, typischerweise bei 3 zu 1 liege.

Die COVID-19-mRNA-Impfstoffe sind „die tödlichsten Impfstoffe und Medikamente, die jemals in der Geschichte der Medizin auf den Markt gebracht wurden“, sagte er.

Auf die Frage, welche Behinderungen laut den Pfizer-Berichten am häufigsten auftreten, antwortete Thorp: „Dafür haben wir keine Zeit. Mehr als 1.500 Arten von Verletzungen“ seien in den Pfizer-Dokumenten katalogisiert, sagte er.

Amy Kelly, DailyClout Chief Operating Officer und Programmdirektorin für das War Room/DailyClout Pfizer Documents Analysis Project, sagte, dass die neuen Invaliditätsdaten weitere Hinweise auf das „Verschwinden amerikanischer Arbeiter“ bieten.

„Selbst wenn eine Person im arbeitsfähigen Alter nicht geimpft ist, was ist, wenn sie oder er einen geimpften geliebten Menschen hat und die Arbeitswelt verlassen muss, um eine Pflegeperson zu sein?“ fragte Kelly.

„Angesichts des Prozentsatzes der US-Bürger, die gegen COVID geimpft und aufgefrischt wurden, ist es schwer, sich das mögliche Ausmaß vorzustellen.“

Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Daten des U.S. Bureau of Labor Statistics, so Dowd:

Mehr als 1 Million berufstätige Frauen in den USA im Alter von 16 bis 64 Jahren sind seit der Einführung der COVID-19-mRNA-Impfstoffe arbeitsunfähig geworden, so die Daten. Die Zahl der erwerbstätigen Frauen in den USA, die dem Arbeitsministerium mitteilen, dass sie behindert sind, stieg um 55 % von 2,1 Millionen Frauen im Februar 2021, als Dowd den Trend zum ersten Mal feststellte, auf 3,2 Millionen Frauen im November 2023.

Bei erwerbstätigen Männern und Frauen im Alter von 16 bis 64 Jahren stieg die Zahl der Behinderungen seit der Einführung der mRNA-Impfstoffe stärker an als in der Gesamtbevölkerung – eine beispiellose Umkehrung der branchenweiten Versicherungsdaten, die Versicherungsexperten nicht erklären können, da erwerbstätige Amerikaner historisch gesehen das gesündeste Segment der Bevölkerung sind. Dowd sagte, dass die Beweise stark darauf hindeuten, dass die Umkehrung durch landesweite Impfvorschriften für Berufstätige verursacht wurde.

Etwa 299.000 Amerikaner ab 16 Jahren, ob erwerbstätig oder nicht, gaben im November an, behindert zu sein, während etwa 199.000 Amerikaner ab 16 Jahren, die sich in der zivilen Erwerbsbevölkerung befinden, dem Arbeitsministerium mitteilten, dass sie behindert seien.

„Die schlechte Nachricht ist, dass der Ausbruch im Juni für die US-Bevölkerung ab 16 Jahren offenbar anhält“, sagte Dowd. Im Februar 2021, als Dowd zum ersten Mal die rasante Zunahme der Daten über Behinderungen bemerkte, gaben 5.961 Amerikaner im Alter von 16 Jahren und älter an, eine Behinderung zu haben. Die Zahl stieg bis zum August auf den Höchststand von 8.477 Befragten, die eine Behinderung meldeten – ein Sprung von 42 %. Im November sank die Zahl um 1 %, aber der Trend eines noch nie dagewesenen Anstiegs der Behinderungen hält an, so Dowd.

Die Amerikaner werden immer kränker, und die Kranken sterben in einem nie gekannten Ausmaß, so Dowd. In einer früheren Studie, die den Zeitraum von Februar 2021 bis Dezember 2022 abdeckt, stellte Dowd fest, dass es in diesem Zeitraum „einen Anstieg von etwa 1.400.000 Behinderungen in der zivilen Erwerbsbevölkerung im Alter von 16 bis 64 Jahren gab, während es etwa 300.000 zusätzliche Todesfälle (in der Altersgruppe 25 bis 64) gab.“

Dowd sagte, er erwarte, dass die Rekordzahlen bei den Arbeitsunfähigkeiten im November für erwerbstätige Frauen und der anhaltende massive Anstieg der Arbeitsunfähigkeiten bei erwerbstätigen Männern zu weiteren Rekordzahlen bei den Todesfällen in den USA in der Altersgruppe der 25- bis 64-Jährigen führen werden. Er geht außerdem davon aus, dass die Daten eine starke Korrelation zwischen Arbeitsunfähigkeit, Todesfällen und Aktualisierungen des mRNA-COVID-19-Impfstoffs zeigen werden.

Anhand von Statistiken des Arbeitsministeriums über Arbeitsunfähigkeiten, CDC-Impfdaten und Bevölkerungsschätzungen der Vereinten Nationen für den Zeitraum Februar 2021 bis Dezember 2022 fand Dowd „eindeutige Beweise für einen starken Zusammenhang zwischen der Einführung der Covid-19-Impfung und dem Anstieg der Arbeitsunfähigkeitsraten.“

„Wir müssen immer auch andere externe Faktoren in Betracht ziehen, die den Anstieg der Behinderungen erklären könnten und die ebenfalls mit den Impfdaten korreliert sind“, so Dowd. „Dies wird üblicherweise als ‚Korrelation ist nicht Kausalität‘ bezeichnet.“

„In Ermangelung anderer erklärender Faktoren und starker medizinischer Beweise, dass die Impfstoffe Verletzungen und Todesfälle verursachen, muss man den Zusammenhang jedoch ernsthaft in Betracht ziehen“, sagte er.

Kelly sagte, dass die USA „erst den Anfang des Impfstoff-Fallouts“ erleben. Babys, Kleinkinder und Kinder sind jetzt geimpft und aufgepäppelt worden. Ich habe heute eine E-Mail von einer Frau erhalten, deren Arzt sie dazu gedrängt hat, sich impfen zu lassen, als sie im vierten Monat schwanger war. Sie erlitt eine Fehlgeburt und hatte seitdem zwei weitere Fehlgeburten. Leider erhalte ich immer wieder ähnliche E-Mails.

Dowd sagte, er bleibe hoffnungsvoll. „Die Versicherungsgesellschaften stellen einen Anstieg der Anträge auf Langzeitinvalidität fest“, sagte er. „Das wird sich mit der Zeit herausstellen. Das Establishment spinnt im Moment nur Unsinn“.