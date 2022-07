Investigativer Journalist Glenn Greenwald enthüllt die Wahrheit über den ukrainischen Zelenskyy in einem brutalen Twitter-Thread

Es gibt nicht viel, was dem Enthüllungsjournalisten Glenn Greenwald entgeht. Er ist ein origineller Wahrheitsverkünder, der nicht zulässt, dass seine persönlichen liberalen politischen und kulturellen Ansichten der Genauigkeit und Ehrlichkeit im Wege stehen.

Und diese Qualität hat er in einem kürzlich geposteten Twitter-Thread wieder unter Beweis gestellt, in dem er einige brutale Wahrheiten über den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy aussprach, den Anführer, den der Westen umschwärmt und mit Waffen und Geld überschüttet hat, und das Land, in dem Hunter und Joe Biden Berichten zufolge ein Vermögen gemacht haben.

„Vor der russischen Invasion und seitdem hat Zelensky grundlegende Freiheiten abgeschafft: oppositionelle Medien wurden geschlossen, Parteien verboten, Dissidenten inhaftiert. Da die Ukraine Geld und Waffen vom Westen verlangt, wollen sie diese Unterdrückung nun mit McCarthy’schen schwarzen Listen in unsere Länder exportieren“, begann Greenwald und merkte an, dass er und andere Persönlichkeiten, darunter die ehemalige US-Abgeordnete Tulsi Gabbard (D-Hawaii), aus dem Land verbannt wurden.

Before Russia's invasion and since, Zelensky has abolished basic liberties: shuttered opposition media, outlawed parties, imprisoned dissidents.



As Ukraine demands money and arms from the West, they now want to export this repression to our countries with McCarthyite blacklists: https://t.co/O2t03YHrMy — Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 25, 2022

„Sie können die vollständige ukrainische schwarze Liste sehen, die @unherd erhalten hat. Neben den oben genannten Personen werden offiziell auch @JeffDSachs, @RandPaul, der ehemalige brasilianische Präsident @LulaOficial, Col. Douglas MacGregor, Caleb Maupin, Marine LePen und viele andere verleumdet“, fuhr er fort – das Thema ist, dass die meisten von ihnen Kritiker von Kiew sind.

You can see the full Ukrainian blacklist, obtained by @unherd. Beyond the individuals listed above, officially maligned are @JeffDSachs, @RandPaul, former Brazil President @LulaOficial, Col. Douglas MacGregor, Caleb Maupin, Marine LePen and many others:https://t.co/tCEYDdc4TY pic.twitter.com/lDdKfhpoTS — Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 25, 2022

„Es ist extrem dreist von Zelansky und seinen Handlangern, um die Welt zu reisen und andere Länder aufzufordern, ihm große Mengen an Waffen und Geld zu schicken, und dann zu versuchen, abweichende Meinungen in unseren Ländern zu unterdrücken, indem sie Journalisten und Bürger, die Fragen stellen, verleumden“, fuhr Greenwald in einem Tweet fort, der einen Screenshot seiner vollständigen Erklärung an das alternative Medienunternehmen Unherd enthält.

It takes extreme audacity for Zelansky and his henchmen to go around the world demanding other nations send massive amounts of weapons and money to him, then try to suppress dissent in our countries by smearing journalists and citizens who question. My full statement to @unherd: pic.twitter.com/EY9CfbA8lJ — Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 25, 2022

Greenwald erklärte weiter, dass er und die anderen, die von der Ukraine auf die „schwarze Liste“ gesetzt wurden, von Zelenskyys Regierung als „russische Propagandisten“ eingestuft wurden – eine bekannte Verleumdung von jedem, der es wagt, auf das Offensichtliche hinzuweisen: Vor dem Krieg war die Ukraine nicht die Bastion der Fairness, Gleichheit und Demokratie, als die sie jetzt von westlichen Globalisten hingestellt wird, deren Aufgabe es ist, in solchen Konflikten „eine Seite zu wählen“.

Gabbard, die die Parteinahme der Vereinigten Staaten und der NATO in diesem Krieg kritisiert hat, sieht Parallelen zwischen dem russischen Autoritarismus und dem wachsenden Autoritarismus der amerikanischen Linken.

„Tulsi, es ist auffallend, wenn man die Putin-Propaganda mit der Biden-Propaganda vergleicht“, sagte Fox News-Moderator Jesse Watters, als er sie im März interviewte. „Glauben Sie, dass wir Gefahr laufen, uns jetzt in diese Richtung zu bewegen?“

Sie stimmte zu, dass sich die USA unter der Linken und Joe Biden definitiv „in diese Richtung bewegen“, fuhr aber fort und behauptete zu Recht (anders als der „Faktencheck“ des Poynter-Instituts behauptete), dass die US-Regierung und die Medien „Angst davor haben, dass auch nur eine einzige Stimme auftaucht, die die Machtelite herausfordert“.

„Deshalb sehen wir nicht nur, dass die meisten Mainstream-Medien die Biden-Propaganda immer noch sehr energisch verteidigen und vorantreiben … Es reicht nicht aus, dass sie auch Google und Big Tech haben, die im Grunde für sie und mit ihnen arbeiten, um zu kontrollieren, welche Informationen wir sehen und welche nicht“, sagte sie.

„Das ist das Gefährliche an der Situation, in der wir uns als Land befinden, wo diese Idee, dieses Prinzip, diese Grundlage der Redefreiheit, der freien Meinungsäußerung direkt bedroht und angegriffen wird. Und Sie haben Recht, es ist nicht so anders. Was hier geschieht, unterscheidet sich nicht so sehr von dem, was wir in Russland erleben, wo es ein Staatsfernsehen und eine kontrollierte Nachrichtenübermittlung auf breiter Front gibt. Das ist der Punkt, an dem wir stehen“, fügte sie hinzu.