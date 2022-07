Dr. Robert Malone: Biokriegsführung und die schöne neue Welt – Leider ist dies kein Fearporn, und die Bedrohung ist real

Heute (Dienstag, 26. Juli) wurde ich von Eric Bollings Newsmax-Produzent gebeten, zu zwei kürzlich von Brietbart und der Daily Mail veröffentlichten Artikeln Stellung zu nehmen:

Demokratisches Mitglied des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses warnt: Aus Testkits gesammelte DNA kann zur Herstellung gezielter Biowaffen verwendet werden

Man kann die DNA von jemandem nehmen und eine Waffe entwerfen, die ihn töten kann“: Ein Mitglied des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses warnt die Menschen davor, Gesundheitsdaten mit Websites wie 23andMe zu teilen, weil sie dazu verwendet werden können, neue Biowaffen zu programmieren, die auf sie abzielen.

Die Frage, um die ich gebeten wurde, war, ob diese Äußerungen von Jason Crow auf dem Aspen Security Forum am vergangenen Freitag eine echte biologische Bedrohung darstellen. Während des Treffens warnte der US-Abgeordnete Jason Crow aus Colorado die Amerikaner, ihre DNA nicht so leichtfertig an private Unternehmen weiterzugeben, da eine neue Art von Waffe auf sie zukommen könnte. Es wurde die Frage gestellt, ob dieses Szenario eine reale Bedrohung darstellt oder ob es sich nur um ein weiteres Fearporn handelt. Der Abgeordnete Crow ist Mitglied des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses, sollte also im Allgemeinen gut informiert sein. Die kurze Antwort lautet, dass es sich meiner Meinung nach leider um eine reale Bedrohung handelt.

In der heutigen Ausgabe des Substack haben Jill und ich einige Ressourcen zu Ihrer Überprüfung und Berücksichtigung zusammengestellt. Bitte denken Sie daran, dass wir Ihnen keine Angst einjagen wollen, sondern Sie informieren wollen, damit Sie Ihre eigenen Einschätzungen und Entscheidungen treffen und entsprechend handeln können (sowohl im politischen als auch im persönlichen Bereich).

Beginnen wir mit einem kurzen Überblick über das Team USA – ich verzichte auf einen redaktionellen Kommentar, sondern stelle Ihnen die wichtigsten Links und Informationen zur Verfügung und überlasse es Ihnen, Ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Kommando für chemische, biologische, radiologische, nukleare und Explosivstoffe (CBRNE)

MISSION: Das 20th Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives (CBRNE) Command übt das Missionskommando über zugewiesene CBRN- und EOD-Kräfte (Explosive Ordnance Disposal) des U.S. Army Forces Command (FORSCOM) aus; stellt auf Befehl CBRN- und EOD-Kräfte für Army- und Joint, Inter-organizational, Multinational (JIM)-Hauptquartiere bereit; verlegt auf Befehl Joint Task Force-Hauptquartiere zur Unterstützung von COCOM-Anforderungen. VISION: Bereitstellung hochqualifizierter CBRNE-Kräfte, die sofort einsatzbereit sind, um das Heer in die Lage zu versetzen, einheitliche Landoperationen durchzuführen, und die Streitkräfte in die Lage zu versetzen, eine einheitliche Aktion durchzuführen.

Weiter geht es mit einer offiziellen Zusammenfassung des Bedrohungsszenarios von West Point.

Synthetische Krankheitserreger und unnatürliche biologische Waffen: Die zukünftige Bedrohung durch die Synthetische Biologie

Zusammenfassung: Die jüngsten Entwicklungen in der Biochemie, Genetik und Molekularbiologie haben es möglich gemacht, lebende Organismen zu manipulieren. Obwohl diese Entwicklungen wirksame und effiziente Mittel zur Heilung von Krankheiten, zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion und zur Verbesserung der Lebensqualität vieler Menschen bieten, können sie auch von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren zur Entwicklung künstlicher biologischer Waffen genutzt werden. Der positive Kreislauf aus Bioinformatik, technischen Prinzipien und biologischer Grundlagenforschung dient auch als Teufelskreis, indem er das für die Herstellung von Waffen erforderliche Qualifikationsniveau senkt. Die Bedrohung durch biotechnologisch hergestellte Agenzien ist umso deutlicher, als die COVID-19-Pandemie gezeigt hat, welche enormen Auswirkungen ein einziger biologischer Erreger, selbst ein natürlich vorkommender, auf die Gesellschaft haben kann. Es ist wahrscheinlich, dass terroristische Organisationen diese Entwicklungen genau beobachten und dass die Wahrscheinlichkeit eines biologischen Angriffs mit einem künstlich hergestellten Erreger immer größer wird.

Es stellt sich die Frage, ob diese Bedrohung neu ist und nur von unseren Gegnern ausgeht.

„UNS. gibt Biowaffentests zu“ CBS News. 8. Oktober 2002

„Die Vereinigten Staaten haben in den 1960er Jahren heimlich chemische und biologische Waffen auf amerikanischem Boden getestet, wie neu freigegebene Pentagon-Berichte zeigen.

Zu den Tests gehörten die Freisetzung tödlicher Nervenkampfstoffe in Alaska und das Versprühen von Bakterien über Hawaii, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Dokumenten hervorgeht.

Die Zusammenfassungen von mehr als zwei Dutzend Tests zeigen, dass die biologischen und chemischen Tests viel weiter verbreitet waren, als das Militär bisher zugegeben hat.

Das Pentagon hatte Anfang des Jahres Unterlagen veröffentlicht, aus denen hervorging, dass chemische und biologische Kampfstoffe auf Schiffen auf See versprüht worden waren. Das Militär entschädigte Viehzüchter und erklärte sich bereit, die Freiluftversuche mit Nervenkampfstoffen in seinem wichtigsten Chemiewaffenzentrum in der Wüste von Utah einzustellen, nachdem etwa 6.400 Schafe gestorben waren, als das Nervengas vom Testgelände abdriftete.

Das Pentagon hat jedoch noch nie Einzelheiten über die Tests in Alaska, Hawaii, Kanada und Großbritannien bekannt gegeben. Das Verteidigungsministerium wollte am Mittwoch bei einer Anhörung des Unterausschusses für Veteranenangelegenheiten des Repräsentantenhauses offiziell Zusammenfassungen von 28 biologischen und chemischen Waffentests veröffentlichen.

Aus den Dokumenten ging nicht hervor, ob Zivilisten den Giften ausgesetzt waren. Militärpersonal, das den Kampfstoffen ausgesetzt war, hätte nach Angaben des Pentagons Schutzkleidung getragen, obwohl die damals verwendeten Gasmasken und Schutzanzüge weit weniger ausgereift waren als die heute verwendeten.

Der Leiter des Ausschusses für Veteranenangelegenheiten des Repräsentantenhauses forderte eine weitere Untersuchung der Tests.

„Wir müssen uns darauf konzentrieren, die betroffenen Veteranen schnell zu identifizieren, zu beurteilen, ob sie negative gesundheitliche Folgen erlitten haben, und ihnen gegebenenfalls eine angemessene medizinische Versorgung und Entschädigung für ihren Dienst zukommen zu lassen“, sagte Chris Smith, ein Republikaner aus New Jersey.

Die Tests waren Teil des Projekts 112, eines militärischen Programms in den 1960er und 1970er Jahren zur Erprobung chemischer und biologischer Waffen und ihrer Abwehrkräfte. Teile des Testprogramms, die auf Schiffen der Marine durchgeführt wurden, wurden als Projekt SHAD (Shipboard Hazard and Defense) bezeichnet.

Die Vereinigten Staaten haben ihr Biowaffenprogramm in den späten 1960er Jahren eingestellt und sich in einem Vertrag von 1997 verpflichtet, alle ihre chemischen Waffen zu vernichten.

Einige der an den Tests beteiligten Personen geben an, dass sie heute unter gesundheitlichen Problemen leiden, die auf die Exposition gegenüber gefährlichen Chemikalien und Keimen zurückzuführen sind. Sie drängen das Ministerium für Veteranenangelegenheiten, sie zu entschädigen.

Anfang dieses Jahres räumte das Verteidigungsministerium erstmals ein, dass bei einigen der Tests in den 1960er Jahren echte chemische und biologische Waffen verwendet wurden und nicht nur harmlose Pseudowaffen.

Das Verteidigungsministerium hat fast 3.000 Soldaten identifiziert, die an den früher bekannt gewordenen Tests beteiligt waren, aber das Veterinäramt hat an weniger als die Hälfte von ihnen Briefe geschickt. Beamte des VA und des Pentagons räumten bei einer Anhörung im Juli ein, dass es schwierig war, die Soldaten zu finden.

Die in den jüngsten Pentagon-Dokumenten beschriebenen Tests umfassen:

Devil Hole I, bei dem getestet werden sollte, wie sich Sarin-Gas nach der Freisetzung durch Artilleriegranaten und Raketen in Espen- und Fichtenwäldern verteilen würde. Die Tests fanden im Sommer 1965 auf dem Testgelände am Gerstle River in der Nähe von Fort Greeley, Alaska, statt. Sarin ist ein starkes Nervengas, das einen erstickenden, taumelnden Tod verursacht. Die Bush-Regierung behauptet, es gehöre zum chemischen Arsenal des Irak.

Devil Hole II, bei dem getestet wurde, wie sich der Nervenkampfstoff VX verhält, wenn er mit Artilleriegranaten zerstäubt wird. Bei dem Test am Standort Gerstle River in Alaska wurden auch Schaufensterpuppen in Militäruniformen und Militärlastwagen eingesetzt. VX ist einer der tödlichsten bekannten Nervenkampfstoffe und hält sich in der Umwelt hartnäckig, da es eine klebrige Flüssigkeit ist, die nur langsam verdunstet. Der Irak hat zugegeben, dass er Tonnen von VX herstellt.

Big Tom, ein Test aus dem Jahr 1965, bei dem Bakterien über der hawaiianischen Insel Oahu versprüht wurden, um einen biologischen Angriff auf eine Inselanlage zu simulieren und Taktiken für einen solchen Angriff zu entwickeln. Bei dem Test wurde Bacillus globigii verwendet, ein Bakterium, das damals als harmlos galt. Später entdeckten die Forscher, dass das Bakterium, ein Verwandter des Milzbranderregers, bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem Infektionen verursachen kann.

Rapid Tan I, II und III, eine Reihe von Tests in den Jahren 1967 und 1968 in England und Kanada. Bei den Tests wurden in der britischen Chemiewaffenanlage in Porton Down, England, Sarin und VX sowie die Nervenkampfstoffe Tabun und Soman eingesetzt. Die Tests in der Suffield Defence Research Establishment in Ralston, Kanada, umfassten Tabun und Soman, wie aus den Unterlagen hervorgeht.

Tabun und Soman sind chemisch mit Sarin verwandt und haben ähnliche Wirkungen.

Buchveröffentlichung Pressekonferenz: Die KPCh befindet sich im Krieg mit Amerika (Zentrum für Sicherheitspolitik, Juni 2022)

Bezüglich der spezifischen Bedenken, die der US-Abgeordnete Jason Crow geäußert hat:

Das Center for Security Policy hat soeben ein neues „Team B“-Produkt veröffentlicht – eine Wettbewerbsanalyse, die die Schlussfolgerung des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste vom September 2021, dass die Herkunft des SARS-CoV-2-Virus nicht bestimmt werden kann, stark infrage stellt. Das Team, das vom ehemaligen Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Pete Hoekstra, und dem ehemaligen stellvertretenden Unterstaatssekretär des Verteidigungsministeriums, Generalleutnant William „Jerry“ Boykin, U.S. Army (Ret.), geleitet wird und sich aus Geheimdienstfachleuten, anderen Fachleuten für nationale Sicherheit und Experten zusammensetzt, kommt zu dem Schluss, dass:

Es gibt keinen Beweis dafür, dass das Virus auf natürliche Weise entstanden ist;

Im Gegensatz dazu gibt es erhebliche Indizien dafür, dass es aus einem biologischen Waffenlabor der VR China stammt; und

Das Virus wurde von der Kommunistischen Partei Chinas absichtlich auf die Welt losgelassen, als sie Millionen von Reisenden aus Wuhan erlaubte, international zu fliegen, obwohl sie die Bewegungsfreiheit innerhalb Chinas einschränkte.

Die Autoren, die sich gemeinsam als Team B III bezeichnen (in der Tradition der offiziellen Gruppe, die 1976 die erste Team-B-Übung zur Wettbewerbsanalyse und 2010 eine zweite, vom Center for Security Policy gesponserte Übung mit dem Titel Sharia: The Threat to America (Scharia: Die Bedrohung für Amerika) erstellt hat), nennen ihren Bericht:

Über das Buch: Die KPCh ist im Krieg mit Amerika.

Der anerkannte China-Experte Gordon G. Chang hat das Vorwort geschrieben.

Weitere Informationen sowie einen Link (falls Sie ein Exemplar erwerben möchten) finden Sie hier. Ich empfehle Ihnen dringend, diesen Bericht zu lesen.

Im Folgenden finden Sie einen relevanten Auszug aus den Seiten 102-104 (Kapitel 14), aber der gesamte Bericht ist voll von höchst relevanten Informationen.

Kapitel 14. China ist bestrebt, eine globale Vormachtstellung in der Biotechnologie zu erlangen

Im Jahr 2016 veröffentlichte China seinen „13. Fünfjahresplan“, der einen besonderen Schwerpunkt auf die enge Integration seines Militärs mit fortschrittlicher ziviler angewandter Wissenschaft und Biotechnologie legte. Um die Ziele der PLA zu erreichen, bezog diese nationale Strategie alle chinesischen Universitäten, pharmazeutischen Unternehmen und „zivilen“ Biotechnologie-Forschungszentren ein.(121) Gegenwärtig bleiben die Einschätzungen zum Stand von Chinas fortgeschrittenem Programm zur biologischen Kriegsführung eher konjektural. In dem Maße, wie die Forschung in China aktiver und sensibler wird, verschwindet sie aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Mit der Zeit sickert die verborgene Forschung jedoch manchmal in Form von kleinen Wellen allgemeiner Kommentarartikel durch, in denen bestimmte Aspekte der wissenschaftlichen Forschung oder Anwendungen hervorgehoben werden. In den letzten zehn Jahren hat sich das Interesse der PLA an Biotechnologie und biologischer Kriegsführung jedoch offen in strategischen Schriften niedergeschlagen, in denen betont wird, dass die neuen Fortschritte in der Biologie die Art des Krieges verändert haben. Seit 2010 erscheinen in der offenen chinesischen Literatur aktuelle militärische Artikel zur biologischen Kriegsführung.(122) Einer dieser Autoren ist Ji-Wei Guo, Professor an der Dritten Medizinischen Militäruniversität Chinas, der in den letzten 20 Jahren immer wieder das Potenzial betont hat, militärische Anwendungen der Biotechnologie in eine umfassendere Theorie der Befehlsgewalt einzubinden.(123,124) Guo ist Autor eines Buches aus dem Jahr 2010 mit dem Titel The war of life-making right reconstruction of military strategy. Das Buch, das Teil einer Reihe ist, wirbt offen für die enge Verbindung von Biotechnologie und Militärmedizin. Darin erklärt Guo, dass die Biotechnologie nicht-tödliche, reversible und, wie er es nennt, „barmherzige Wege“ der Kriegsführung bieten kann, die eine wichtige Rolle bei der Verteidigung spielen werden. Er ist der Überzeugung, dass durch die Anwendung der militärischen Biotechnologie für „aggressive Zwecke in großem Maßstab die biologische Kriegsführung in künftigen Kriegen zu einer echten Angriffsmacht werden wird“.

Der Autor ist davon überzeugt, dass die fortschreitende Forschung im Bereich der biologischen Kriegsführung die Möglichkeit bieten wird, „neue Kategorien von Verletzungen auf präzisere und effektivere Weise zu verursachen“(125) Guo geht auch davon aus, dass die auf Genomik und Proteomik basierenden Biotechnologien eine präzise Verletzung und Verwundung des Menschen bis hin zu verschiedenen Ebenen spezifischer Gene, Proteine, Zellen, Gewebe und Organe ermöglichen werden. In einer kaum verhüllten Invasions- und Eroberungsdrohung bezeichnet er fortschrittliche biologische Kriegsführung als „zivilisierter“ als konventionelle Munition, was den Wiederaufbau nach dem Krieg und die „Hasskontrolle“ angeht. Guo fasst sein Buch mit der Feststellung zusammen, dass die Aggressivität der Biotechnologie im Vergleich zu anderen Waffen zu einer relativ barmherzigen Eroberung führt und dass militärische Ziele ohne die Notwendigkeit massiven Tötens erreicht werden können, was einen gewissen Grad an Kriegszivilisation darstellt. Dies ist ein äußerst dreister Kommentar, wenn man bedenkt, dass China zu den vielen Nationen gehört, die vertraglich verpflichtet sind, den Erwerb, die Lagerung und den Einsatz von offensiven biologischen Waffen zu verbieten. Leider steht Chinas Guo mit seinen Überzeugungen nicht alleine da.(126) Im Jahr 2015 vertrat Lu Beibei He Fuchu, der damalige Präsident der chinesischen Akademie für Militärmedizin, die Ansicht, dass die Biotechnologie bald zu den neuen „strategischen Kommandohöhen“ der nationalen Verteidigung werden wird, von Biomaterialien bis hin zu „Brain Control“-Waffen.(127) 2017 schrieb Zhang Shibo, ein General im Ruhestand und ehemaliger Präsident der chinesischen Nationalen Verteidigungsuniversität, ein Buch mit dem Titel The New Highland of War. Darin stuft er die Biologie als einen der sieben „neuen Bereiche der Kriegsführung“ ein und betont, dass die moderne biotechnologische Entwicklung starke Anzeichen für eine offensive Fähigkeit aufweist, einschließlich der Möglichkeit, dass „spezifische ethnisch-genetische Angriffe“ eingesetzt werden könnten.(128)

Ebenfalls im Jahr 2017 veröffentlichte die Nationale Verteidigungsuniversität der PLA ein Lehrbuch mit dem Titel The Science of Military Strategy. Das Buch enthält einen Abschnitt über Biotechnologie als eine Domäne des militärischen Kampfes und beschreibt auch das zukünftige Potenzial der biologischen Kriegsführung, um „spezifische ethnisch-genetische Angriffe“ durchzuführen.(129) Dies ist eine beängstigende Rhetorik von einer Nation mit 1,4 Milliarden Menschen und einer aggressiven kommunistischen Führung, die sich der Erlangung der globalen Vorherrschaft verschrieben zu haben scheint. Neben der zunehmenden Rhetorik des Wunsches, eine biotechnologische Überlegenheit zu erlangen und neue, gezieltere biologische Waffen zu entwickeln, die auf dem Schlachtfeld als „barmherzig“ angesehen werden können, hat China eindeutig ein aktives, laufendes Programm der Forschung mit doppeltem Verwendungszweck aufrechterhalten. Dazu gehören offenbar eine Konzentration auf neu aufkommende Infektionskrankheiten sowie ein mehrere Jahrzehnte umfassendes technologisches Programm zur Erforschung der Erzeugung und Stabilität von flüssigen und trockenen Aerosolen mit kleinen Partikeln sowie von abgeschwächter Streumunition für biologische Kampfstoffe.(130) Quellen:

Ich persönlich bin der Meinung, dass die in den Artikeln von Brietbart und Daily Mail zitierten Aussagen des US-Abgeordneten Jason Crow als „wahr“ eingestuft werden. Willkommen in meiner Welt. Jetzt wissen Sie, wofür die mRNA-Impfstofftechnologie wirklich entwickelt wurde. Leider haben übereifrige NIH-Verwaltungsbeamte zusammen mit anderen HHS-„Führungskräften“ die Entwicklung überstürzt und es versäumt, verantwortungsvoll zu handeln. Jetzt ist das Potenzial, mit diesem technischen Ansatz eine schnelle Reaktionsfähigkeit zu ermöglichen, stark beeinträchtigt.

Wie lautet Ihre Einschätzung der Bedrohung?