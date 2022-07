Das postsowjetische Russland hatte dies nie beabsichtigt, aber es tritt nun in die globalen revolutionären Fußstapfen seines kommunistischen Vorgängers, was auf einen faszinierenden Trend hinweist, der mit der historischen Rolle dieses Zivilisationsstaates in den internationalen Beziehungen zusammenhängt.

Präsident Putin teilte am Mittwoch sein globales revolutionäres Manifest mit, als er auf der Plenarsitzung des Forums „Starke Ideen für eine neue Zeit“ sprach. Der russische Staatschef wetterte gegen die Ungerechtigkeit der Goldenen Milliarde, die bisher die internationalen Beziehungen dominierte, sagte aber zuversichtlich voraus, dass ihre unipolare Hegemonie nach dem Beginn der laufenden militärischen Sonderoperation seines Landes in der Ukraine unwiderruflich schwinden wird. Diese rassistische und neokoloniale Weltordnung, wie er sie treffend bezeichnete, wird schnell zu einem Relikt der Vergangenheit, da sich wirklich souveräne Staaten erheben, um das supranationale System der westlichen Eliten zu zerschlagen, das andere Länder durch Stellvertreter kontrolliert.

Das sich abzeichnende Ergebnis, so Präsident Putin, sei, dass Afrika, Asien und vor allem Indien nicht mehr so ausgeraubt werden, wie es schon seit Jahrhunderten der Fall war. Er wiederholte auch die Schlussfolgerung von Außenminister Lawrow Ende letzten Monats, dass der Westen Angst vor Ländern wie dem seinen habe, die ihre Souveränität verteidigen, da sie dadurch in der Lage seien, ihre nationalen Entwicklungsmodelle zu schützen, auch im soziokulturellen, wirtschaftlichen und politischen Bereich. Der russische Staatschef beendete den entsprechenden Teil seiner Rede mit der Feststellung, dass „eine verantwortungsbewusste, aktive, national gesinnte und national orientierte Zivilgesellschaft zweifellos die wichtigste Komponente der Souveränität ist“, was das hehre Ziel sei, das sein Land anstrebe.

All dies ist von entscheidender Bedeutung, denn es spiegelt Russlands sich entwickelnde große Strategie angesichts der dramatisch veränderten internationalen Bedingungen wider, die durch die spezielle Militäroperation in der Ukraine entstanden sind, zu der es gezwungen war, um die Integrität seiner nationalen Sicherheitslinien zu verteidigen. Präsident Putin hat erkannt, wie kontraproduktiv das Vorgehen des Westens unter Führung der USA gegen sein Land im Hinblick auf seine eigenen objektiven Interessen war, und scheint beschlossen zu haben, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen ist, der supranationalen Elite den Todesstoß zu versetzen, um den Rest der Welt endlich von ihrem Joch zu befreien.

China hatte diese Rolle bisher informell übernommen, wenn auch indirekt und mit rein wirtschaftlichen Mitteln im Zusammenhang mit der weltweiten Reihe von Megaprojekten der Belt & Road Initiative (BRI), aber jetzt geht Russland noch weiter, nachdem es buchstäblich dazu gezwungen wurde, um die Integrität seiner nationalen Sicherheitslinien nachhaltig zu wahren. Nichts weniger als eine echte Revolutionierung der internationalen Beziehungen durch eine echte Multipolarität wird ausreichen, um seine objektiven Interessen zu wahren. Während China dieses Ziel schrittweise durch die BRI verfolgte, die ihm zwangsläufig gewisse Grenzen setzte, setzt Russland ein hybrides Instrumentarium ein, das wirtschaftliche, militärische und politische Mittel umfasst.

Das postsowjetische Russland hatte dies nie beabsichtigt, aber es tritt nun in die globalen revolutionären Fußstapfen seines kommunistischen Vorgängers, was auf einen faszinierenden Trend hinweist, der mit der historischen Rolle dieses Zivilisationsstaates in den internationalen Beziehungen zusammenhängt. Aufgrund seiner enormen Größe, seiner kosmopolitischen Bevölkerung (die ihm grenzenlose Kreativität verleiht) und seiner konsequenten Verteidigung der staatlichen Souveränität stand Russland immer an vorderster Front, wenn es um die Gestaltung globaler Trends ging, was in den meisten Fällen dazu führte, dass es sich bemühte, das Weltsystem zu reformieren, um es gleicher, fairer und gerechter zu machen. So ist es auch in der Gegenwart, wo Russland wieder zur führenden revolutionären Kraft der Welt geworden ist.