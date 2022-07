Aus Testkits gesammelte DNA kann zur Herstellung gezielter Biowaffen verwendet werden

Die über beliebte Testkits wie 23andMe gesammelte DNA wird zur Entwicklung von Biowaffen verwendet, die auf Einzelpersonen und Gruppen von Amerikanern abzielen.

Zwei Mitglieder von Geheimdienstausschüssen des Kongresses haben die Amerikaner gewarnt, dass die mit diesen Kits gesammelten Informationen zur Entwicklung von Biowaffen verwendet werden könnten, die auf bestimmte Gruppen von Amerikanern oder sogar Einzelpersonen abzielen. Via Zero Hedge:

In einer Rede am Freitag auf dem Aspen Security Forum warnte der Abgeordnete Jason Crow (D-CO), der dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses angehört, dass die Amerikaner ihre DNA zu vertrauensvoll in die Hände von Privatunternehmen legen. Es gibt jetzt Waffen, die entwickelt werden und entwickelt sind, um bestimmte Menschen zu treffen“, sagte Crow, ein ehemaliger Army Ranger.

Man kann nicht darüber diskutieren, ohne über die Privatsphäre und den Schutz kommerzieller Daten zu sprechen, denn die Erwartungen an die Privatsphäre haben sich in den letzten 20 Jahren verschlechtert“, fügte er hinzu. „Junge Leute haben tatsächlich sehr geringe Erwartungen an die Privatsphäre, das zeigen die Umfragen und Daten. Genau darum geht es: Man kann die DNA einer Person nehmen, ihr medizinisches Profil, und man kann eine biologische Waffe entwickeln, die diese Person tötet oder sie vom Schlachtfeld nimmt oder sie funktionsunfähig macht.

Die Leute werden sehr schnell in einen Becher spucken und ihn an 23andMe schicken und wirklich interessante Daten über ihren Hintergrund erhalten“, fuhr er fort, wie Fox News berichtet. Senatorin Joni Ernst (R-IA), Mitglied des Senatsausschusses für Streitkräfte, fügte hinzu, dass US-Gegner dieselbe Technologie nutzen könnten, um die Lebensmittelsicherheit in den USA anzugreifen, indem sie Viehbestände und Ernten angreifen, um eine Hungersnot auszulösen.

Wenn wir uns die Lebensmittelsicherheit ansehen und überlegen, was unsere Gegner mit biologischen Waffen anrichten können, die sich gegen unsere Tierzucht und unseren Agrarsektor richten … die hochpathogene Vogelgrippe, die Afrikanische Schweinepest“, sagte sie und fügte hinzu: „All diese Dinge sind weltweit im Umlauf, aber wir wissen, dass sie, wenn sie von einem Gegner eingesetzt werden, zu Ernährungsunsicherheit führen. Ernährungsunsicherheit führt zu vielen anderen Unsicherheiten auf der Welt.

Thelibertydaily.com berichtet: Das hört sich natürlich alles sehr schlimm an. Aber als ich andere Artikel zu diesem Thema überprüfte, die von Medienberichten der Konzerne bis hin zu alternativen Medienseiten reichten, fiel mir auf, dass niemand eine Verbindung zu einer anderen Geschichte herstellte, die in den letzten zwei Jahren mehrfach unterdrückt wurde und wieder auftauchte. Vielleicht haben mich meine zahlreichen Diskussionen mit Dr. Li Meng Yan, Sherri Tenpenny und Carrie Madej dafür sensibilisiert, aber die größte Gefahr geht hier von rassistisch motivierten Biowaffen aus, und was noch wichtiger ist, von ihren Heilmitteln.