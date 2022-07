Die Impfstoffe haben versagt

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Die mRNA-Impfstoffe haben versagt.

Nachweislich. Unbestreitbar. Die von den Centers for Disease Control veröffentlichten Risikoschätzungen sind politischer Müll, der auf Krankenhaus- und Staatsdaten basiert, die die Zahl der geimpften Amerikaner, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder starben, absichtlich unterschätzen.

Die Rohdaten aus anderen Ländern sind weitaus vertrauenswürdiger – und konsistenter. Sie zeigen, dass sechs Monate nach der Injektion das grundlegende Zwei-Dosen-mRNA-Impfschema nicht vor Omicron schützt und das Risiko sogar erhöhen kann. Dieses Versagen beschränkt sich nicht nur auf die Infektion, sondern führt auch zu schwerwiegenden Folgen wie Krankenhausaufenthalten.

Auffrischungsimpfungen erhöhen zwar den Schutz, doch ist diese Erhöhung nur vorübergehend. Schlimmer noch, eine vierte Dosis scheint weniger zusätzlichen Schutz zu bieten als eine dritte und schneller abzunehmen.

Im besten Fall – im allerbesten Fall – scheinen die Impfungen im Jahr 2021 ein paar Monate einer falschen Morgendämmerung gebracht zu haben, und das zu Kosten, die immer noch steigen.

Die Tatsache, dass die mRNA-Impfung versagt, ist für Regierungen und Gesundheitsbürokraten äußerst unangenehm.

Sie haben die letzten 18 Monate damit verbracht, diese Impfungen anzupreisen und manchmal sogar vorzuschreiben, mit aktiver Unterstützung von Legacy- und Social-Media-Kanälen. In den letzten Monaten, als das Scheitern immer offensichtlicher wurde, haben sie Schritte unternommen, um den Schlag abzufedern:

Förderung von Auffrischungsimpfungen, die das Problem vorübergehend kaschieren – mit unklaren langfristigen Kosten;

Daten über Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei Geimpften, die sie einst bereitwillig zur Verfügung stellten, werden zurückgehalten;

Vor allem aber hoffte man, dass das antivirale Medikament Paxlovid, die Immunität aufgrund früherer Infektionen und die relative Milde von Omicron die Zahl der Todesfälle niedrig halten würden, auch wenn die Zahl der Infektionen und Krankenhausaufenthalte in die Höhe schießen würde.

Diese dritte Wette schien für den größten Teil des Frühjahrs 2022 zu funktionieren.

Aber wieder einmal ist das Virus nicht kooperativ.

Die neuen Omikron-Untervarianten entziehen sich fast sofort dem Impfschutz und sind mindestens so virulent wie frühere Omikron-Varianten. Die Zahl der Infektionen steigt weiter an. Obwohl viele Tests zu Hause durchgeführt und nicht gemeldet werden, haben sich die gemeldeten positiven Ergebnisse seit Mitte Juni fast verdoppelt. Sie sind höher als zu jedem anderen Zeitpunkt der Epidemie, mit Ausnahme der Omikron-Winterspitze.

Die Zahl der Todesfälle ist nach wie vor gering – zum Teil, weil viele Regierungen ihre Vorschriften für die Meldung von Covid-Todesfällen verschärft haben -, aber sie wird mit ziemlicher Sicherheit deutlich ansteigen. Eine der zentralen Wahrheiten der Epidemie ist, dass die Todesfälle verzögert auftreten. Wenn die Zahl der gemeldeten Fälle steigt, folgen die Todesfälle mit der Zeit.

Ebenso auffallend ist, dass die Gesamtmortalität – d. h. Todesfälle durch Covid UND andere Ursachen – in den hoch geimpften Ländern weiterhin extrem hoch ist. In Europa, das über gute und zeitnahe Daten zu Todesfällen verfügt, liegt die gemeldete Übersterblichkeit nun schon das dritte Jahr in Folge weit über dem Durchschnitt.

Dieser Trend steht im Gegensatz zu den Erwartungen, die Demografen und Experten für Infektionskrankheiten vor zwei Jahren hatten. Sie sagten öffentlich voraus, dass sich die Todesfälle mit der Einführung von Covid schnell wieder normalisieren würden, da das Coronavirus in der Regel nur eine kleine Anzahl von Menschen angreift, die sich fast am Ende ihres Lebens befinden.

Stattdessen ist die Welle nicht ausgelaufen, und die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Nicht-Coviden ist hoch.

Schlimmer noch: Bei den jungen Europäern ist die gemeldete Übersterblichkeit in diesem Jahr tendenziell höher als 2020 oder 2021. Bevor die Impfungen Mitte 2021 flächendeckend eingeführt wurden, gab es in Europa keine Übersterblichkeit bei Menschen unter 45 Jahren. Jetzt ist sie es.

Wenn man genau hinsieht, kann man auch andere Erklärungen als die mRNA-Impfstoffe für diese Krise finden – verspätete Gesundheitsversorgung oder eine Rückkehr zu riskantem Verhalten.

Aber keine davon macht so viel Sinn wie die offensichtliche. Und keine von ihnen stimmt mit dem überein, was Regierungen und Medien an jenem Montagmorgen im November 2020 versprachen, als Pfizer und BioNTech die ersten Ergebnisse ihrer zulassungsrelevanten klinischen Studie zu BNT162b2 bekannt gaben.

Die Impfstoffe haben versagt. Sie waren ein nobles Experiment, aber sie haben uns enttäuscht.

Jetzt lassen wir sie im Stich, indem wir darauf bestehen, dass sie tun können, was sie nicht können, und indem wir die Risiken, die sie für uns alle darstellen, erhöhen. Vor allem das Drängen auf Auffrischungsimpfungen muss heute aufhören.

Wo auch immer Covid als Nächstes hingeht – und zu diesem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht – die mRNA-Spritzen werden keine Rolle dabei spielen, es zu beenden. Sie sind Teil des Problems, nicht der Lösung.

Es ist an der Zeit, die Wahrheit zuzugeben, und zwar längst überfällig.