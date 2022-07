NAM 2.0 grüßt alle, die rocken wollen

Von Pepe Escobar

Der Antrieb der NAM 2.0 – bei der China eine Schlüsselrolle spielt – steht in krassem Gegensatz zu der Art und Weise, wie das Imperium des Chaos – und der Lügen – seit Beginn des Jahrtausends sein giftiges Netz über den Krieg gegen den Terror gewoben hat.

Das waren die Tage, 1955, auf der legendären Bandung-Konferenz in Indonesien, als der neu emanzipierte globale Süden begann, vom Aufbau einer neuen Welt zu träumen, und zwar über das, was später, 1961, in Belgrad als Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM) gegründet wurde.

Das Imperium des Chaos – und der Lügen – würde niemals eine Hauptrolle für die NAM zulassen. Also spielte es schmutzig: alles von Hardcore-Subversion und Bestechung bis hin zu Militärputschen und proto-farbigen Revolutionen.

Doch nun lebt der Geist von Bandung wieder auf, und zwar durch eine Art NAM 2.0 auf Steroiden: eine Bewegung der Neuen Bündnisse, mit den Führern der eurasischen Integration an der Spitze.

Einen Vorgeschmack darauf, aus welcher Richtung der geopolitische Wind weht, haben wir gerade bei der Zusammenkunft einer neuen Machttroika in Teheran erhalten. Anders als Stalin, Roosevelt und Churchill im Jahr 1943 kamen Putin, Raisi und Erdogan nicht zusammen, um die Welt aufzuteilen. Sie trafen sich im Wesentlichen, um zu erörtern, wie eine andere Welt möglich ist – durch bilaterale, trilaterale und multilaterale Beziehungen und eine stärkere Rolle für eine Reihe relativ neuer geopolitischer und geoökonomischer Institutionen.

Russland – und China – waren bei allen wichtigen Entscheidungen der letzten Zeit an vorderster Front dabei. Ihre Diplomatie hat den Iran dazu gebracht, der SOZ als Vollmitglied beizutreten. Ihre Anziehungskraft lockt wichtige Akteure des Globalen Südens in die BRICS+. Russland hat die Türkei so gut wie überzeugt, BRICS+, der SOZ und der EAEU beizutreten, und hat die Wiederannäherung zwischen Teheran und Ankara sowie Teheran und Riad erleichtert. Russland hat den Umgestaltungsprozess in ganz Westasien maßgeblich beeinflusst.

Dieser Vorstoß der NAM 2.0 – bei dem China eine Schlüsselrolle spielt – steht in krassem Gegensatz zu der Art und Weise, wie das Imperium des Chaos – und der Lügen – seit Beginn des Jahrtausends sein giftiges Netz über den Krieg gegen den Terror gewoben hat. Das Imperium versuchte, das, was es als MENA (Naher Osten-Nordafrika) bezeichnete, auf der Grundlage von zwei Invasionen/Besetzungen (Afghanistan-Irak), einer totalen Verwüstung (Libyen) und einem langwierigen Stellvertreterkrieg (Syrien) zu unterwerfen. Alle sind letztendlich gescheitert.

Und das bringt uns zu dem verblüffenden Kontrast zwischen diesen beiden außenpolitischen Ansätzen, der durch das spektakuläre Scheitern des teleprompterlesenden „Führers der freien Welt“ bei seinem Besuch in Dschidda – er durfte nicht einmal nach Riad reisen – im Vergleich zu Putins Auftritt in Teheran anschaulich illustriert wird.

Wir werden nicht nur Zeuge, wie sich eine informelle Allianz zwischen Russland, Iran und der Türkei abzeichnet, sondern auch, wie diese Allianz dem Imperium die Leviten liest: Verlasst Syrien, bevor ihr eine weitere Demütigung erleidet. Und mit einer auf die Kurden ausgerichteten Konsequenz: Haltet euch von den Amerikanern fern und erkennt die Autorität von Damaskus an, bevor es zu spät ist.

Ankara würde es nie öffentlich zugeben, aber Tatsache ist, dass Sultan Erdogan – der ebenso wie Putin und Raisi gegen US-Truppen in Syrien ist – sogar seine früheren Pläne für syrisches Hoheitsgebiet schnell zu kalibrieren scheint.

Die vieldiskutierte türkische Militäroperation in Nordsyrien könnte sich letztlich darauf beschränken, die YPG-Kurden zu bändigen. Der Kern der Aktion wird sich vielmehr darum drehen, wie die Allianz Russland/Iran/Türkei/Syrien den Amerikanern den Diebstahl syrischen Öls unmöglich machen wird.

Da Russland gegenüber dem kollektiven Westen nun auf „keine Gefangenen machen“ schaltet – das Mantra bei jeder Intervention von Putin, Lawrow, Medwedew, Patruschew – und sich obendrein fest mit China und dem Iran verbündet, ist es unvermeidlich, dass jeder andere Akteur in Westasien und darüber hinaus dem neuen Spiel in der Stadt ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt.

Go Caspian, Young Man

Das Kaspische Meer, das West- und Zentralasien miteinander verbindet, ist endlich im geopolitischen und geoökonomischen Rampenlicht angekommen – mit dem bahnbrechenden Konsens, den die fünf Anrainerstaaten auf dem Kaspischen Gipfel Ende Juni erzielt haben, nämlich die NATO offiziell aus diesen Gewässern zu verbannen.

Außerdem hat die Führung in Teheran in kürzester Zeit erkannt, dass das Kaspische Meer der perfekte, kostenbewusste Korridor vom Iran zum Herzen Russlands entlang der Wolga ist.

Kein Wunder also, dass Putin selbst in Teheran den Bau eines wichtigen Autobahnabschnitts auf der Strecke St. Petersburg-Persischer Golf vorschlug, sehr zur Freude der Iraner. Die nostalgischen Great-Game-Fans auf der ehemaligen „Herrschaft der Wellen“-Insel bekommen einen Herzinfarkt: Sie können sich nicht vorstellen, dass das russische „Imperium“ endlich vollen Zugang zu den warmen Gewässern des Persischen Golfs hat.

Damit sind wir wieder bei der absolut entscheidenden Neugestaltung des Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors (INTSC), der für Russland und den Iran eine ähnliche Rolle spielen wird wie die Belt and Road Initiative (BRI) für China. In beiden Fällen geht es um multimodale eurasische Handels- und Entwicklungskorridore, die vor der Einmischung der kaiserlichen Marine geschützt sind.

Und hier sehen wir die erneute Bedeutung der hyperstrategischen Befreiung von Mariupol und Cherson durch die russischen und DVR-Kräfte. Das Asowsche Meer ist nun de facto ein russischer See – und dasselbe wird schließlich mit dem geschehen, was von der (derzeit ukrainischen) Schwarzmeerküste übrig bleiben wird, einschließlich Odessa.

So haben wir den ultrastrategischen Seekorridor Kaspisches Meer-Schwarzes Meer – über den Wolga-Don-Kanal – nahtlos mit dem Schwarzen Meer-Mittelmeer und weiter nördlich mit der Ostsee und der sich schnell entwickelnden Atlantik-Pazifik-Verbindung, dem Nördlichen Seeweg, verbunden. Nennen wir es die Wasserstraßen des russischen Kernlandes.

Die NATO/Five Eyes/Intermarium-Kombo hat diesen (Überland-)Fakten auf dem (Kernland-)Boden absolut nichts entgegenzusetzen, außer einen Haufen HIMARS in das ukrainische schwarze Loch zu werfen. Und natürlich Europa weiter zu de-industrialisieren. Im Gegensatz dazu bereiten sich diejenigen im Globalen Süden, die ein feines Gespür für Geschichte haben – wie in der großen Ideendebatte im Hegelschen Sinne – und sich auch in Geografie und Handelsbeziehungen auskennen, darauf vor, die neue Rille zu treffen (und davon zu profitieren).

Wer strategisch unklar ist, wird reisen

So sehr es auch Spaß macht, all die Fälle zu überblicken, in denen Russland mit strategischer Ambiguität auf einem Niveau spielt, das den gesamten aufgeblähten „westlichen Geheimdienstapparat“ verblüffen könnte, so sehr rückt doch in den Vordergrund, wie Putin – und Patruschew – jetzt absichtlich die Schmerzgrenze hochdrehen, um nicht nur das schwarze Loch Ukraine, sondern die gesamte NATO taktisch auszuschöpfen.

Die westlichen Regierungen brechen zusammen. Sanktionen werden – praktisch im Geheimen – über Bord geworfen. Ein Deep Freeze-Winter ist vorprogrammiert. Und dann ist da noch die bevorstehende Wirtschafts- und Finanzkrise, das endgültige Monster aus der Hölle, wie Martin Armstrong klargestellt hat: „Es gibt keinen anderen Ausweg als den Zahlungsausfall. Wenn sie zahlungsunfähig werden, haben sie Angst, dass Millionen von Menschen die Parlamente in Europa stürmen… Das ist wirklich eine gewaltige Finanzkrise, der wir gegenüberstehen. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben sie Jahr für Jahr Kredite aufgenommen, ohne die Absicht, etwas zurückzuzahlen.

In der Zwischenzeit könnte Moskau die Turbinen hochdrehen, um den Startschuss zu geben – im kommenden Herbst? Mitten im Winter? Nächstes Frühjahr? – eine Multi-Spektrum-Offensive zu starten, die sich auf eine Reihe von miteinander verbundenen Strategien stützt, die bereits jeden NATO-„Analysten“ in Sichtweite benommen und verwirrt haben.

Das würde erklären, warum Putin bei den meisten seiner öffentlichen Auftritte aussieht, als würde er fröhlich JJ Cales Call Me the Breeze pfeifen. In seiner entscheidenden Rede auf dem Forum „Starke Ideen für eine neue Zeit“ warb er enthusiastisch für „wahrhaft revolutionäre“ und „enorme“ Veränderungen, die zur Schaffung einer neuen, „harmonischen, gerechteren und stärker auf die Gemeinschaft ausgerichteten und sicheren“ Weltordnung führen würden.

Doch das ist nicht für alle gedacht: „Nur wirklich souveräne Staaten können eine hohe Wachstumsdynamik gewährleisten.“ Das bedeutet, dass die unipolare Weltordnung, die von kaum souveränen Staaten des kollektiven Westens verfolgt wird, zum Scheitern verurteilt ist, da sie „zu einer Bremse für die Entwicklung unserer Zivilisation wird“.

Nur ein selbstbewusster Souverän, der vom kollektiven Westen nichts Konstruktives erwartet, kann sich erlauben, ihn als „rassistisch und neokolonial“ zu bezeichnen und eine Ideologie zu vertreten, die „dem Totalitarismus immer ähnlicher wird“. In den alten NAM-Zeiten wären diese Worte mit einem Attentat geahndet worden.

Wird die „regelbasierte internationale Ordnung“ also erhalten bleiben? Keine Chance, argumentiert Putin: Die Veränderungen seien „unumkehrbar“. Die NAM 2.0 grüßt alle, die im Begriff sind zu rocken.