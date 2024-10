Irakischer Widerstand tritt mit neuen Zielen und modernen Waffen in den Krieg ein.

Der irakische Widerstand entwickelt sich zu einem zentralen Akteur innerhalb der Widerstandsachse. Er koordiniert seine Arbeit mit den jemenitischen Streitkräften, intensiviert seine Angriffe auf eine größere Zahl israelischer Ziele und ist bestrebt, den Verlauf des Krieges neu zu bestimmen.

Ein Jahr nach dem Beginn der Operation Al-Aqsa Flood ist der irakische Widerstand in eine neue Phase seiner Unterstützung für Gaza – und jetzt auch für den Libanon – eingetreten. Seine Operationen spielen in dem sich ausweitenden regionalen Krieg eine bedeutendere Rolle. Diese Aktionen sind nicht nur symbolischer Natur; die Führung des irakischen Widerstands hat sich darauf konzentriert, seine Aktivitäten zu eskalieren, um die Entscheidungsträger in Tel Aviv unter Druck zu setzen.

Im Laufe der letzten zwölf Monate hat der Islamische Widerstand im Irak (IRI) seine Taktik verfeinert und seine Waffen aufgerüstet, um sicherzustellen, dass seine Angriffe sowohl auf den Süden als auch auf den Norden Israels, insbesondere auf Eilat, greifbare Ergebnisse erzielen.

Einheitlicher Widerstand und eine Mehrfrontenstrategie

Der bemerkenswerteste Angriff der IRI ereignete sich am 4. Oktober 2024, als ein Militärstützpunkt im nördlichen Golan getroffen wurde. Dabei wurden zwei israelische Soldaten getötet und 24 weitere der „Elite“-Golani-Brigade verletzt.

Eine Woche vor der Operation wurde Ali al-Mahdi, ein Kommandant des irakischen Widerstands, mit den Worten zitiert:

Die bewaffneten Gruppierungen verfügen über die volle Kapazität und Bereitschaft, was Kämpfer, Waffen und Drohnen angeht, um einen langen Krieg auf regionaler Ebene zu führen. Daher wird jede Entwicklung im Krieg der Hisbollah mit dem Gebilde die Gruppierungen direkt in einen offenen Krieg ohne rote Linien ziehen … Der Widerstand ist voll vorbereitet, falls es notwendig sein sollte, in den Libanon vorzudringen oder weiterhin Angriffe tief im Inneren Israels mit Langstreckenraketen durchzuführen.

Trotz erheblicher interner Herausforderungen und externen Drucks weigert sich der irakische Widerstand standhaft, von seiner umfassenderen Mission, der Teilnahme an der „Einheit der Fronten“, abzurücken. Mit dieser Strategie sind die koordinierten Anstrengungen entlang der Achse des Widerstands in der Region gemeint, die sich an mehreren Fronten gegen den Besatzungsstaat und US-Militärstandorte richten.

Phasen der Eskalation

Phase eins der Militäroperationen der IRI begann kurz nachdem Israel Gaza den Krieg erklärt hatte. Zu diesem Zeitpunkt konzentrierte sich die Widerstandsarbeit auf zwei Hauptziele: US-Militärstützpunkte in Syrien und im Irak sowie israelische Stellungen im Süden des besetzten Palästina. Obwohl die Angriffe auf israelische Ziele zunächst begrenzt blieben, markierte diese Phase den Beginn einer umfassenderen Strategie.

Die zweite Phase folgte auf einen Waffenstillstand am 2. Februar, bei dem die irakische Widerstandsfraktion Kataib Hisbollah auf internen Druck reagierte, indem sie nach einer großen Operation auf der Basis Al-Tanf ihre Angriffe auf US-Stützpunkte und Ziele vorübergehend einstellte.

Trotz dieser Pause verstärkten die irakischen Widerstandsgruppen ihre Angriffe auf israelische Ziele erheblich und setzten sowohl Drohnen als auch Al-Arqab-Marschflugkörper ein, um die nördlichen und südlichen Regionen Israels anzugreifen. Diese Angriffe wurden effektiver, als die IRI begann, moderne Waffen wie Drohnen und Marschflugkörper einzusetzen, was Israel dazu zwang, die Bedrohung durch die Widerstandskräfte im Osten anzuerkennen.

Die dritte Phase begann etwa einen Monat nach der Unterbrechung der Operationen gegen US-Stützpunkte und beinhaltete eine engere und direktere Zusammenarbeit mit den jemenitischen Streitkräften. Im März starteten sie gemeinsame Operationen gegen israelische Schiffe, den wichtigen Mittelmeerhafen Haifa und andere wichtige Infrastruktur – gemeinsame Anstrengungen, die Teil von Sanaas eigener „vierter Eskalationsphase“ waren.

In dieser Phase wurde die zunehmende militärische Koordination nicht nur zwischen dem irakischen Widerstand und den jemenitischen Streitkräften deutlich, sondern auch zwischen den verschiedenen Fraktionen, die sich innerhalb der westasiatischen Achse des Widerstands verbündet hatten.

Derzeit ist der irakische Widerstand in seine vierte Phase eingetreten, in der er tiefer in das israelische Territorium vordringt, mit einem Schwerpunkt auf den nördlichen Gebieten des besetzten Palästina. Diese Eskalation fällt mit Israels zerstörerischen Angriffen im gesamten Libanon und der Zerschlagung der Kommando- und Kontrollstruktur der Hisbollah durch die gezielten Attentate auf Generalsekretär Hassan Nasrallah und andere hochrangige Kommandeure zusammen.

Was diese Phase besonders macht, ist die zunehmende Häufigkeit und Intensität der Angriffe sowie der Einsatz moderner Drohnen und Waffen im Konflikt. Am 3. Oktober gab der irakische Widerstand bekannt, dass er einen kritischen Standort in den südlichen besetzten Gebieten angegriffen habe .

Der Irak behauptet sich in der Achse

Mit der Fortsetzung und Intensivierung dieser Operationen verfolgt der irakische Widerstand mehrere strategische Ziele. Erstens will der Widerstand seine wachsende Position innerhalb der Achse des Widerstands bekräftigen, die die Einheit der regionalen Bemühungen gegen Israel bewahren und seine Zersplitterung durch externe Kräfte, insbesondere die USA, verhindern will.

Zweitens zielt der Widerstand darauf ab, die Entscheidungsträger in Tel Aviv dazu zu drängen, die Aggression gegen Gaza und den Libanon einzustellen. Drittens will der Widerstand Israel unter ständiger Bedrohung halten und daran erinnern, dass es Angriffen von der Ostfront aus ausgesetzt ist.

Und schließlich sollen die Operationen den USA signalisieren, dass die Widerstandsbewegung unbeirrt bleibt und bei einer Provokation erneut amerikanische Stützpunkte angreifen könnte, vornehmlich dann, wenn die US-Streitkräfte ihr Engagement zur Unterstützung des Besatzungsstaates verstärken.

Es besteht wenig Zweifel daran, dass Washington wie schon vor dem Waffenstillstand vom 2. Februar maximalen Druck auf die irakische Regierung ausübt, um die IRI im Zaum zu halten. Doch dieses Mal richtet sich der irakische Widerstand vorwiegend gegen Israel, was die Überzeugungsarbeit der USA erschwert.

Ungeachtet des Drucks, der ausgeübt wird, scheint es derzeit kaum eine Möglichkeit für einen Rückzug zu geben, insbesondere nach der Ermordung Nasrallahs durch Tel Aviv. Der langjährige Hisbollah-Führer gilt als beliebtes Symbol des irakischen Widerstands, und das IRI fühlt sich mehr denn je verpflichtet, ihm und der wichtigen Rolle seiner Organisation bei der Unterstützung der Iraker während der Invasion durch ISIS gegenüber Loyalität zu beweisen. Während ISIS weite Teile des Irak terrorisierte, schickte die libanesische Hisbollah Kämpfer und Kader zur Unterstützung der Iraker und beteiligte sich sogar an der Konfrontation.

Eine weitere Front für Israel

Tel Aviv, das durch Konflikte an sieben Fronten bereits überlastet ist, wird voraussichtlich versuchen, den irakischen Widerstand anzugreifen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Allerdings ist Israel derzeit mit seinem anhaltenden Krieg gegen die Hisbollah im Libanon und seiner breiteren Konfrontation mit dem Iran beschäftigt, sodass ein direkter Zusammenstoß mit dem irakischen Widerstand vorerst weniger wahrscheinlich ist.

Dennoch ist der jüngste erfolgreiche Angriff auf die Golanhöhen eine Erinnerung daran, wozu die Iraker bereit sind, wenn der Konflikt weiter eskaliert. Die Führung der IRI ist sich des Potenzials israelischer Vergeltungsmaßnahmen voll bewusst, insbesondere angesichts früherer israelischer Angriffe, wie jener im Jahr 2019, die sich gegen Teile der irakischen Volksmobilisierungseinheiten (PMU) richteten.

Während der Besatzungsstaat seine beispiellosen Aggressionen gegen die Region fortsetzt, ist sich der Widerstand darüber im Klaren, dass der Ausgang dieses Konflikts weitreichende Konsequenzen für ganz Westasien haben wird. Der Irak ist als integraler Bestandteil der Region eng mit diesen Entwicklungen verflochten.

Der irakische Widerstand ist sich bewusst, dass seine Rolle in diesem Krieg über die Verteidigung des Gazastreifens und des Libanon hinausgeht. Er versteht, dass die gegenwärtige Schlacht ein Wendepunkt im Machtkampf in Westasien ist und Bagdad ein Schlüsselspieler bei der Gestaltung der Zukunft der Region ist.

Vor diesem Hintergrund scheint der irakische Widerstand entschlossen zu sein, seine Militäroperationen auszuweiten, seine Taktiken zu diversifizieren und modernere Waffen in den Kampf einzuführen, wohl wissend, dass die Folgen dieses Konflikts in der gesamten Region nachhallen werden.