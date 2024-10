WHO-Whistleblowerin Dr. Astrid Stuckelberger deckt Covid-Ungereimtheiten auf.

„Das war keine Epidemiologie. COVID war ein erzwungener Lockdown, mit Masken, mit Hydrogel, mit… allem zensiert. Und ich wusste sofort, dass das mehr als nur eine Panikmache war. Es war wirklich ein Putsch auf die Welt.“

Dr. Astrid Stuckelberger, eine promovierte Privatdozentin, internationale Expertin für öffentliche Gesundheit, Autorin und WHO-Whistleblowerin, beschreibt in einem Gespräch mit John Laughland und Jerm Warfare im Rahmen einer Diskussion des Forum für Demokratie International, dass das COVID-19-Narrativ „keine Epidemiologie“ war. Im Gegenteil, die WHO-Whistleblowerin sagt, dass COVID-19 „ein Putsch auf die Welt“ war.

Während sie auf eine Reihe von Problemen mit der bizarren und grausamen COVID-Reaktion hinwies, stellte Stuckelberger fest, dass diese von Anfang bis Ende keinen Sinn machte.

„Nach einem Virus in Wuhan, das sich in wenigen Monaten oder Wochen über die ganze Welt ausbreitet… für mich war das ein No-Go“, sagt Stuckelberger. „Das war keine Epidemiologie. Das war ein erzwungener Lockdown mit Masken, mit Hydrogel, mit, wissen Sie, allem zensiert. Und ich wusste sofort, das war mehr als nur Panikmache. Es war wirklich ein Putsch auf die Welt.“

„Sie riefen einen Notstand aus, ohne uns die Cluster zu zeigen – wie viele Menschen mit diesem genauen Corona-Stamm, mit dem SARS-CoV-Genom, das sich nicht verändert hat, krank oder tot waren, und das haben sie nicht getan“, sagt Stuckelberger. Sie fügt hinzu, dass diejenigen, die angeblich SARS-CoV-2 entdeckten, auch nicht die Kochschen Postulate durchgeführt haben – das heißt, sie isolierten das Virus nicht von einer kranken Person und infizierten dann gesunde Organismen, um zu sehen, ob es die gleiche Wirkung auf sie hatte.

Stuckelberger sagt, sie habe ihre vielfältigen Bedenken in einem Artikel in der Zeitschrift Acta Biomedica dargelegt, der im Mai 2020 veröffentlicht wurde.

„Ich habe im April [2020] sehr früh in Acta Biomedica geschrieben – es wurde im Mai veröffentlicht – … meine Zweifel und Unsicherheiten, dass die Internationale Gesundheitsvorschrift, Anhang 2, die Länderbüros und epidemiologischen Zentren hilft, zu bewerten, ob [ein Erreger/eine Krankheit] gefährlich ist, [nicht angewendet wurde]. Und es gab einen ganzen Algorithmus dafür, und sie haben nie darüber gesprochen.“

Stuckelberger stellt außerdem fest, dass man bei einem Krankheitsausbruch „nicht direkt zu einem Virus“ als Ursache übergeht. Dennoch ist dies genau das, was Gesundheitsbehörden wie die WHO taten.

„Bei einer Epidemie… es ist wie eine Untersuchung“, erklärt die WHO-Whistleblowerin. „Man muss untersuchen, woher die Ursache kommt, wo der Nullfall ist, woher es kommt, vom Bauernhof bis zum Tisch. Wenn es ein Virus ist… muss man das Virus isolieren, ein Bild davon machen. Dann muss man es reinigen, ein weiteres Bild machen, und dann muss man die Kausalität untersuchen.“

Stuckelberger sagt, dass die Gesundheitsbehörden dies nicht getan haben.

„Ich habe für die WHO in der internationalen Gesundheitsregulation gearbeitet, das muss ich jetzt sagen. Die internationale Gesundheitsvorschrift ist etwas, das bis nach Konstantinopel, Istanbul, und all die Träger von Krankheiten, die aus den Handelsrouten, den Schifffahrtsrouten kamen, zurückreicht. Sie haben große internationale Konferenzen in Frankreich abgehalten, zum Beispiel über sanitäre und hygienische Vorschriften auf den Booten und in den Häfen. Und dies entwickelte sich 1969 zur ersten internationalen Gesundheitsvorschrift unter der WHO. Ich habe eine Folie dazu, wenn Sie sie zeigen möchten, aber ich meine, wir können auch so darüber reden.

„Also, wenn man diesen Text hat, war es dazu gedacht, jedes Land zu schützen, seine eigenen Grenzen zu schützen und zu verwalten, wenn der Nachbar eine Krankheit hat, die nicht immer ein Virus ist, und hier komme ich zum Punkt der Analyse und Validierung dessen, was die WHO gesagt hat. Man muss validieren, was der Nachbar hat – ein chemisches Problem? Eine Lebensmittelvergiftung? Oder hat er ein Strahlungsproblem, ein radionukleares Problem? Oder eine chemische Vergiftung oder so etwas?

„Und dann sagt man: Okay. Wenn meine Wohnung direkt nebenan liegt, wie ein Land, werde ich Vorschriften erlassen, damit er nicht in mein Haus kommt, und wenn er mein Haus verlässt, wissen wir, dass diese Person gesund ist. Das war das Prinzip der internationalen Gesundheitsvorschriften. Sicherheits- und Gesundheitsmanagement in jedem Land. Und die zweite internationale Gesundheitsvorschrift kam nach der Vogelgrippe mit Gro Harlem Brundtland, der Generaldirektorin aus Norwegen, die an der Basis der Klimaagenda und der SDGs, den Zielen für nachhaltige Entwicklung, stand. Sie wurde in Norwegen stark kritisiert.

„Aber wie dem auch sei, sie setzte im Namen dieser Sicherheitsinternationalität die internationale Gesundheitsvorschrift Nummer 2 um, die 2005 angenommen wurde. Und um sicherzustellen, dass jedes Land weiß, wie man einen Ausbruch analysiert, wurde ich bei der WHO eingestellt, um zu lehren und das Design zu entwickeln, wie Länder sicherstellen können, dass sie wissen, wie man einen Ausbruch bewertet. Das nennt man einen Ausbruch. Ein lokaler Ausbruch und wie man die epi-Kurve eindämmt, damit die Kurve nicht auf 100 Prozent der Bevölkerung steigt, die krank wird. Das ist die Hauptsorge.

„Und in diesem Fall haben wir das nicht gesehen. Es ist, als hätte China sagen sollen: ‚Oh, da ist ein Ausbruch.‘ Okay. Schauen wir, wo. Und bei der WHO haben Sie einen Schockraum, einen speziellen Operationsraum. Und in diesem Raum erhalten Sie die Informationen aus vielen Quellen des GPHIN, des globalen Gesundheitssystems, und anderen Informationssystemen der WHO, und Sie können die Cluster in einem Land sehen. Das Erste ist, die Entwicklung der Sterblichkeit und der validierten Symptome gleicher Art zu kartieren und zu verfolgen. Man geht also nicht direkt zu einem Virus.

„Man muss zuerst die Symptome, den Standort untersuchen. Ist es auf einem Bauernhof? Gibt es Tiere, die ebenfalls krank sind? Gibt es eine chemische Anlage, die explodiert ist? Gibt es einen kontaminierten Fluss? Gibt es ein radionukleares Ereignis wie Fukushima? Und so war ich verantwortlich für die Fallstudien. Deshalb kann ich darüber sprechen, weil wir solche Fälle hatten. Ich habe es für Studenten zu einem Instrument gemacht, die Experten sind, um zu wissen, wie man ein Ereignis untersucht und nicht sofort auf eine Idee wie ein Virus springt, das sich so schnell verändert, dass es unmöglich ist, dass im nächsten Ort das gleiche Virus ist.“

Stuckelberger erklärte weiter: „Ich habe es im April in Acta Biomedica geschrieben. Es wurde im Mai veröffentlicht. Und ich habe meine Zweifel und Unsicherheiten geäußert, dass die Internationale Gesundheitsvorschrift, Anhang 2, die den Ländern hilft zu bewerten, ob es von internationaler Bedeutung ist, und ob es den Handel und das Wirtschaftsleben stoppen würde, nicht angewendet wurde.

„Und das Problem ist, wenn es sich um ein Virus handelt, nimmt man die Hypothese, man muss die Kochschen Postulate anwenden. Koch, das Koch-Institut, die bekannteste deutsche Validierung dessen, was passiert. Und selbst sie machen Fehler, wie im Fall des Gurkenkillers, als sie die Gurke beschuldigten, und es war tatsächlich ein Samen aus Ägypten. Sie stoppten die gesamte Gurkenproduktion in Spanien, und die Spanier wurden später entschädigt, weil ein Fehler gemacht wurde.

„Sie sehen also, dass es bei einer Epidemie wie bei einer Untersuchung ist. Man muss schauen, wo die Ursache ist, wo der Nullfall ist, woher es kommt, vom Bauernhof bis zum Tisch. Wenn es ein Virus ist, müssen Sie die Kochschen Postulate anwenden. Man muss das Virus isolieren, ein Bild machen. Dann muss man es reinigen, ein weiteres Bild machen, dann muss man die Kausalität untersuchen, und es ist sehr einfach, die Kausalität zu bestimmen.

„Man schaut auf die Symptome des Kranken oder Toten. Man macht auch eine Autopsie. Und man schaut, wenn man dieses Virus, das man genau gefunden hat, wieder in Tiere injiziert, dann in einige Menschen, und schaut auf die Symptome, ob es die gleichen sind. Das Problem, das sie hatten, war sehr seltsam. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum. Sie nahmen das Coronavirus, und das Coronavirus ist – wenn es ein Virus ist – ein gewöhnliches Grippevirus. Es ist, ich habe es studiert, ein Virus, das sich so schnell verändert, dass sie nie einen Impfstoff entwickeln konnten. Ein Impfstoff muss einen stabilen Stamm haben.

„Und das Coronavirus ist das am meisten veränderliche Ziel. Wir nennen es das unsichtbare Ziel, das unmögliche Ziel, um es in der Epidemiologie zu erfassen. Sie haben also die falsche Waffe genommen, aber sie haben es von der WHO von oben nach unten so sehr behauptet, dass selbst Ärzte es nicht infrage gestellt haben. Aber wenn Sie als Wissenschaftler wie ich schauen und die IHR betrachten, haben sie die IHR nicht angewendet. Sie riefen einen Notstand aus, ohne uns die Cluster zu zeigen, wie viele Menschen mit diesem genauen Corona-Stamm, mit dem SARS-CoV-Genom, das sich nicht verändert hat, krank oder tot waren, und das haben sie nicht getan.“

