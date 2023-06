Iraks Ex-Premierminister Adil Abdul-Mahdi: »Die USA besiegen den Terror nicht, sie versuchen nur, ihn auszugleichen«.

In einem Exklusivinterview spricht The Cradle mit dem ehemaligen irakischen Premierminister Adil Abdul-Mahdi, der über die Herausforderungen, ausländischen Verschwörungen und Kontroversen spricht, die seine kurze zweijährige Amtszeit inmitten der politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen, die das Land erschütterten, prägten.

Adil Abdul-Mahdi, der von Oktober 2018 bis Mai 2020 Ministerpräsident des Irak war, wurde in einer der turbulentesten Perioden der jüngeren Geschichte des Landes zu einer bedeutenden Figur.

Gefangen zwischen den Beziehungen zu Washington und Teheran und einer sich verschärfenden Wirtschaftskrise, trat er schließlich angesichts der Proteste der Bevölkerung und der gewaltsamen Niederschlagung durch den Staat zurück.

In einem seltenen Medieninterview mit The Cradle gibt Abdul-Mahdi freimütig Einzelheiten über diese erschütternden Tage und die ausländischen Interessen – insbesondere die amerikanischen und britischen – preis, die zu dem Chaos, dem Terrorismus, dem Sektierertum und den wirtschaftlichen Abhängigkeiten beigetragen haben, die den Irak bis heute heimsuchen.

Abdul-Mahdi deckt die Versuche der Regierung von US-Präsident Donald Trump auf, im Irak eine neue Realität zu schaffen, die sich von der ihrer Vorgänger unterscheidet, und den Irak weiter zu destabilisieren, indem sie ihn zu einem Stützpunkt gegen den Iran macht und die Sanktionsschlinge um Bagdad enger zieht.

Die westliche Anti-ISIS-Koalition habe nur darauf abgezielt, ein Gleichgewicht zwischen der Terrorgruppe und denjenigen herzustellen, die sie unter dem Deckmantel der „Terrorismusbekämpfung“ bekämpften, sodass es keinen eindeutigen Sieger geben würde.

Sein Untergang war nicht so sehr die Oktoberrevolution 2019, die zu seinem Rücktritt führte, sondern seine Weigerung, eine feindliche Haltung gegenüber dem Iran und den irakischen Volksmobilisierungseinheiten (PMU) einzunehmen, die ISIS besiegten. Den USA gefielen diese Positionen nicht, und Abdul-Mahdi zählt eine Reihe von Situationen auf, in denen er mit Washington aneinandergeriet, und zeigt die Rolle von Qassem Soleimani beim Sieg des Irak über den Terrorismus auf.

Abdul-Mahdi, der von Beruf Wirtschaftswissenschaftler ist, spricht auch über die Zukunft des Irak und der neuen Levante sowie über die zu erwartenden Folgen der iranisch-saudischen Versöhnung im Irak.

The Cradle: Wie sehen Sie die Zukunft des Irak? Ist es notwendig, die Verfassung zu überarbeiten und das Sektierertum abzuschaffen? Ist es nicht an der Zeit, einen modernen Zivilstaat aufzubauen?

Adil Abdul-Mahdi: Ich bin dagegen, dass wir uns ein Modell in unseren Köpfen ausmalen und versuchen, die Realität in dieses Modell hineinzuziehen. Wir haben sicherlich Ambitionen, aber wir müssen sie mit der Realität in Einklang bringen. In diesem Teil der Welt gibt es Wörter, die wir nicht mögen, wie Kantone, Föderation, Eidgenossenschaft und so weiter.

Das Schweizer System zum Beispiel ist eine Konföderation auf der Grundlage von Kantonen, und dieses Land hat ähnliche Konflikte erlebt wie wir. Auch in den USA gab es Konflikte zwischen Schwarzen und Weißen und Bürgerkriege, bevor man sich für ein föderales System entschied.

Ich behaupte nicht, dass diese Länder alle ihre Probleme radikal gelöst haben, aber sie haben einen Weg der Synthese zwischen ihren Bestandteilen eingeschlagen, der sie in die Lage versetzt, miteinander zu koexistieren, da jeder Bestandteil seine Rechte erhält. Die Lösung liegt nicht in Theorien, die wir in Büchern lesen, sondern in den Erfahrungen, die wir überall auf der Welt machen.

The Cradle: Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman möchte seine Vision eines „Neuen Ostens“ verwirklichen, zu dem auch der Irak gehört. Unterstützen Sie diesen Weg?

Abdul-Mahdi: Wir sind schon seit Langem dafür, diesen Weg einzuschlagen. Mein Besuch in China im September 2019 fand in diesem Zusammenhang statt. Als ich 2015 Ölminister in der Regierung von Premierminister Haider al-Abadi war, legten wir den Grundstein für das heutige Kreditrahmenabkommen zwischen dem Irak und China als Teil unseres Plans für den Wiederaufbau des Irak.

Der Weg nach Osten ist keine theoretische Option. Vielmehr ist sie zu einer globalen Option geworden, die mit der Schwäche des Westens und dem wachsenden asiatischen Gegengewicht einhergeht. Früher wurden 70 Prozent des irakischen Öls in westliche Länder exportiert.

Heute importiert allein China zwischen 700 000 und einer Million Barrel pro Tag. Wir sind Zeugen eines asiatischen Aufstiegs, und heute gibt es auf dem Kontinent große Länder, die mit den USA militärisch, wirtschaftlich, technologisch, wissenschaftlich, moralisch und sozial konkurrieren und ihnen zeitweise sogar voraus sind.

Der Weg nach Osten ist zu einem natürlichen Weg geworden, nicht zu einer politischen Entscheidung. Wir stehen vor einem großen historischen Wandel, nicht vor politischen Entscheidungen, die erfolgreich sein oder scheitern können. Dieser Weg hat eine Eigendynamik und Instrumente, die ihn in die Lage versetzen werden, sich weltweit durchzusetzen.

The Cradle: Wo hat das alles angefangen? Wie beurteilen Sie Paul Bremers Führung als Leiter der Provisorischen Koalitionsbehörde, wo er de facto das Staatsoberhaupt des Irak war? Inwieweit hat der Irak noch immer mit den Folgen seines Handelns in dieser Zeit zu kämpfen?

Abdul-Mahdi: Bremer steht für den Gipfel der amerikanischen Arroganz. Als der Sondergesandte des Weißen Hauses, Zalmay Khalilzad, das erste Treffen der irakischen Führer nach dem Sturz des Regimes von Saddam Hussein organisierte, versicherte er den Delegierten, dass die USA absolut kein Interesse daran haben, den Irak zu regieren, und es wurde eine Vereinbarung mit den irakischen Oppositionsparteien zur Bildung einer Übergangsregierung getroffen.

Bremer hat diesen Prozess gestoppt. Bei seinem ersten Treffen mit irakischen Führern, bei dem er die Erwartungen Washingtons an die von ihm geleitete Zivilverwaltung darlegen sollte, wandte er sich mit folgenden Worten an alle:

„Wir brauchen Sie nur als Berater. Wir werden den Staat aufbauen, und eure Aufgabe ist es, uns dabei zu helfen.“

Alle Anwesenden, Massed Barzani, Jalal Talabani, Ahmad Chalabi, Ayad Allawi und wir, betrachteten dies als eine inakzeptable ausländische Besatzung. Doch Bremer setzte seine Meinung mit Gewalt durch und begann mit dem Erlass von Gesetzen, den sogenannten Bremer-Beschlüssen – insgesamt 111 irakische Gesetze, die noch immer die Zentralbank, Ministerien und andere betreffen.

Bremer war sehr arrogant und glaubte, das Land unterwerfen zu können, und er wollte ein System von Elitewahlen wie in den USA durchsetzen und keine allgemeinen Wahlen für das gesamte irakische Volk. Ayatollah Ali Sistani lehnte dies jedoch ab und bestand darauf, die Ausarbeitung der Verfassung den Irakern zu überlassen, die durch eine gewählte Nationalversammlung gewählt werden sollten.

The Cradle: Was führte zum Ausbruch der konfessionellen Konflikte im Irak, und waren die USA daran beteiligt?

Abdul-Mahdi: Natürlich waren die Amerikaner daran beteiligt. Die USA ziehen es vor, alle zu schwächen, um sie zu kontrollieren. Wenn wir über den Sektenkrieg sprechen, müssen wir auf diejenigen zurückgehen, die den Sektenkonflikt am Anfang ausgelöst haben.

Al-Qaida begann das Gemetzel in Afghanistan vor dem Irak. Das erste große Attentat wurde 2003 auf Ayatollah Muhammad Baqir al-Hakim verübt, und das ist von großer Bedeutung. Der irakische Sektenkrieg brach nicht aus, weil die Schiiten mehr politischen Einfluss im Staat erlangten, sondern weil es eine Gruppe gab, die diese neue Realität ablehnte und von ausländischen Mächten – Amerikanern, Briten und anderen – materiell und direkt unterstützt wurde.

Sie begannen, in den westlichen Regionen bewaffnete Gruppen zu gründen, während die Amerikaner die Bildung von Volkskomitees in anderen Regionen unter dem Vorwand verhinderten, sie würden sich in Milizen verwandeln.

The Cradle: Haben Sie Informationen über eine amerikanische Rolle bei der Unterstützung von Al-Qaida im Irak?

Abdul-Mahdi: Ich werde keine einfache Antwort geben. Vor 2011 hat die internationale Koalition, darunter auch die Amerikaner, den Terrorismus bekämpft. Aber die vollständige Ausrottung des Terrorismus stand nicht auf ihrer Agenda.

Das ist heute zum Beispiel in Syrien der Fall, in dem die Amerikaner manchmal auf die Anführer von Al-Qaida und ISIS zielen, ohne sich jedoch um die vollständige Beseitigung dieser Organisationen zu bemühen, und so eine Art Gleichgewicht zwischen den Terroristen und ihren Feinden herstellen. Das ist in Syrien und anderswo zu beobachten.

The Cradle: Welche Rolle haben die Volksmobilisierungseinheiten (PMU) bei der Befreiung des Irak von ISIS und der Beseitigung des Terrorismus gespielt?

Abdul-Mahdi: Die PMU haben eine bedeutungsvolle Rolle gespielt. Im Jahr 2003 schlugen wir die Einrichtung von Volkskomitees vor, weil wir keine Zeit hatten, eine Armee und Polizeikräfte aufzubauen. Nachdem Bremer die irakische Armee aufgelöst hatte, wurde sie mit denselben Soldaten und Offizieren neu aufgestellt.

Die politischen Parteien, die über eine militärische Bewaffnung verfügen, zeigten sich begeistert von diesem Vorschlag, während die unbewaffneten Parteien dagegen waren, da sie befürchteten, dass dies anderen einen Vorteil ihnen gegenüber verschaffen würde. Auch die Amerikaner hatten Angst vor den Volkskomitees, sodass der Vorschlag abgelehnt wurde.

Als ISIS mit einigen Hundert Kämpfern Mosul besetzte, gab es fünf Militärdivisionen, und es mangelte nicht an Waffen oder Ausrüstung. Vielmehr hatten wir ein Problem mit der Kampfdoktrin der Armee und der mangelnden Opferbereitschaft.

The Cradle: Ist die Korruption nicht der Grund für den Fall von Mosul in die Hände von ISIS?

Abdul-Mahdi: Es gibt viele Gründe: Korruption, fehlende Kampfdoktrin, der Wunsch einiger, mit ISIS zu kooperieren, und so weiter. Als die amerikanischen Streitkräfte 2004 in Falludscha einmarschierten, wurde vereinbart, dass eine Armeebrigade in der Stadt stationiert werden sollte.

Später stellte sich heraus, dass die gesamte Brigade baathistisch war. Das Gefühl, dass es keine militärische Institution gibt, die das Land schützt, und das Anwachsen des ISIS bis zu dem Punkt, an dem er Bagdad bedroht und Angst in der Bevölkerung verbreitet, führte zur Fatwa der Obersten Religionsbehörde und zur allgemeinen Mobilisierung.

Die Sicherheit des Irak wird heute von der PMU und den Kräften – ob Stammesangehörige oder nicht – aufrechterhalten, die kein Interesse daran haben, mit dem Terrorismus zu harmonieren, und ihn entschlossener und stärker bekämpfen. Die Idee der Volksmobilisierung ist heute in allen Teilen des Irak präsent.

Kurdistan zum Beispiel blieb sicher, weil es über Peshmerga-Kräfte verfügt, und diese Gebiete erlebten nicht das, was der übrige Irak erlebte, obwohl Kurdistan im Visier von al-Qaida war.

The Cradle: Welche Rolle spielte Generalmajor Qassem Soleimani bei der Bekämpfung des Terrorismus im Irak?

Abdul-Mahdi: Es war eine bedeutungsvolle Rolle. Märtyrer Soleimani besaß viele Qualitäten. Er war ein hervorragender Stratege. Er war sofort in der Lage, ein umfassendes strategisches Bild des Operationsgebietes, der Stärken und Schwächen der einzelnen Seiten zu entwickeln.

Er war auch in der Lage, Freundschaften mit allen zu schließen, einschließlich der Kurden, der Schiiten und der Sunniten. Er unterschied auch zwischen dem Widerstand des Volkes und den vom Staat eingeschlagenen Wegen und stellte fest, dass beide Seiten über unterschiedliche Arbeitsmethoden und Instrumente verfügten.

Außerdem war er der Vertreter der Islamischen Republik Iran, eines großen Landes mit enormen Fähigkeiten, sodass er in der Lage war, die Bedürfnisse des Kampfes zu befriedigen, ohne die üblichen Wege zu beschreiten.

In wenigen Stunden war er in der Lage, eine Luftbrücke zur Versorgung des Irak mit Waffen einzurichten, was bei anderen Parteien Monate gedauert hätte. Vor Ort war er der erste Entscheidungsträger, und er stand immer an der Spitze der Kämpfer, was die Anführer und ihre Kämpfer inspirierte und auch den Armee- und Polizeieinheiten Moral gab. Hätten sie diese gehabt, wäre Mosul gar nicht erst gefallen.

The Cradle: Warum haben die Amerikaner Qassem Soleimani und Abu Mahdi Al-Muhandis ermordet?

Abdul-Mahdi: Ich sehe diese Entscheidung als Ausdruck von Verzweiflung, Schwäche und Ohnmacht und als Flucht aus der Krise Amerikas im Irak. Es war eine törichte Entscheidung, denn die Ermordung eines großen Führers wie des Märtyrers Soleimani ist sicherlich ein großer Verlust, aber gleichzeitig stärkt sie auch die Entschlossenheit. Es war ein Verbrechen, auch nach US-Recht und erst recht nach internationalem Recht.

Die USA stellen oft legitime Forderungen, um verdächtige Absichten zu verfolgen. Heute ist klar, dass die sogenannten intelligenten oder farbigen Revolutionen hauptsächlich finanzielle Unterstützung und Propaganda nutzen, um die Massen einer Gehirnwäsche zu unterziehen und sie auf bestimmte Wege zu lenken, die anderen Zielen dienen als denen, für die sie entstanden sind.

Die Oktober-Ereignisse im Irak waren Ausdruck des amerikanischen und israelischen Wunsches, den Irak zu schwächen, als er begann, sich – wenn auch nur teilweise – aus dem Kreis des amerikanischen Diktats zu befreien, und zu einem Zeitpunkt, als die Widerstandskräfte, die die USA als Terroristen betrachten, stärker wurden, sodass man beschloss, sie zu schwächen, indem man Chaos und Kämpfe zwischen den Schiiten und auch zwischen Irakern provozierte.

The Cradle: Sie meinen, es war geplant? Wer steckte dahinter, und was war das Ziel?

Abdul-Mahdi: Natürlich war es geplant. Es gibt ähnliche berechtigte Behauptungen von vielen Ländern. Wenn diese Länder dem amerikanisch-israelischen Lager nahestehen, kommt ihnen die internationale Gemeinschaft zu Hilfe, aber wenn sie es nicht tun, werden diese Forderungen oft ausgenutzt, um die Menschen gegen die Regierungen aufzubringen, wie es im Irak, im Libanon, in Syrien, im Iran und anderswo geschehen ist.

Selbst China, dessen Entwicklung bewundert wurde, wurde von den Amerikanern plötzlich dämonisiert, als es zum Konkurrenten der USA wurde und Trump mit einem Handelskrieg drohte.

Nach 2003 war der Irak bestrebt, seine Beziehungen zwischen den USA und seinem iranischen Nachbarn auszugleichen. Mit dem Einzug von Trump ins Weiße Haus wollten die Amerikaner, dass Bagdad diese Politik beendet. Sie sagten ganz offen: „Ihr seid entweder mit uns oder gegen uns.“

Der Irak kann sich nicht gegen den Iran stellen, auch wenn es einige Differenzen gibt. Wir mögen mit dem Iran über die Verteilung von Wasser oder eine Ölquelle hier oder eine andere Frage dort uneins sein, aber das bedeutet nicht, dass wir gegen ihn in den Krieg ziehen sollten.

Die amerikanische Regierung, selbst unter dem Republikaner George Bush, hatte Verständnis für die Beziehungen zwischen dem Irak und der Islamischen Republik, und der Irak übermittelte manchmal Botschaften zwischen den beiden Parteien. Mit dem Amtsantritt von Trump haben sich die Dinge geändert. Diese irakische Haltung der Mäßigung ist für die USA nicht mehr akzeptabel.

The Cradle: Was sind die Interessen Teherans und Washingtons im Irak?

Abdul-Mahdi: Die Beziehungen zum Iran sind historisch bedingt, und es gibt Verbindungen zwischen den beiden Ländern auf allen Ebenen. Millionen Iraker lebten im Iran, und Millionen Iraner lebten im Irak. Ich spreche nicht von den schiitischen Beziehungen.

Dasselbe gilt für die Beziehungen zwischen den Kurden im Iran und den Kurden im Irak sowie für die Beziehungen zwischen den sunnitischen Sufi-Sekten in beiden Ländern. Es handelt sich also um historische Beziehungen, trotz der Unterschiede, die sie manchmal trüben, wie es zwischen zwei benachbarten Ländern der Fall ist.

Während des irakisch-iranischen Krieges war die Islamische Republik einer massiven Dämonisierungskampagne ausgesetzt, bis die US-Besatzung des Irak erfolgte. Einige glaubten, dass Wohlstand und Entwicklung aus unseren Beziehungen mit dem weltweit mächtigsten Land erwachsen würden.

Der Iran ist ein historischer Nachbar, ebenso wie die Türkei und die arabischen Länder. Auf der Grundlage dieser historischen Beziehung müssen die Gemeinsamkeiten gestärkt und die Unterschiede überwunden werden.

The Cradle: Wurde Ihre Regierung von Washington und Teheran unter Druck gesetzt?

Abdul-Mahdi: Natürlich gab es Druck aus Washington. Seit Trumps Besuch auf dem Stützpunkt Ain al-Assad und wegen unserer Unterstützung für die PMU und unserer Weigerung, in Konflikte mit schiitischen und nicht-schiitischen Gruppierungen einzutreten, hat der amerikanische Druck zugenommen.

Ich sagte dem US-Beamten David Schenker: „Unsere Beziehungen zum Iran reichen 5.000 Jahre zurück, und der Iran ist ein Nachbarland. Gleichzeitig wollen wir, dass die Amerikaner, die 5.000 Kilometer von uns entfernt sind, unsere Freunde sind. Wir können jedoch nicht 5.000 Jahre alte Beziehungen aufgeben“.

Jeden Tag reisen Millionen von Iranern in den Irak ein und ebenso viele aus dem Irak in den Iran, während wir ein Visum benötigen, um in die USA zu reisen. Amerika ist wegen seiner Interessen in die Region gekommen, und der Iran ist Teil der Region und verteidigt seine Interessen, wie alle Länder in der Region.

Wir können unsere Beziehungen zu Nachbarländern wie Saudi-Arabien, der Türkei oder dem Iran nicht mit unseren Beziehungen zu weit entfernten Ländern vergleichen. Es handelt sich um eine existenzielle Beziehung, die Jahrhunderte zurückreicht und viele gemeinsame Interessen hat.

Sie kann nicht mit den Beziehungen zu einem Land verglichen werden, das von weit her gekommen ist, um Israel zu verteidigen und das Öl zu beherrschen, usw. Ich kann nicht zwei Dinge gleichsetzen, die nicht gleich sind. Wir müssen unsere Beziehungen zu jeder Partei entsprechend ihren Merkmalen, ihrer Geschichte, ihrem Gewicht und ihren Wünschen definieren, damit wir ein Gleichgewicht in den Beziehungen zu allen Parteien finden können.

The Cradle: Wie hat Washington die iranische Präsenz im Irak konfrontiert und es geschafft, die Iraker gegen die PMU und den Iran aufzuhetzen, was zu den Ereignissen im Oktober führte?

Abdul-Mahdi: Vor der Besetzung des Irak im Jahr 2003 waren die Amerikaner bestrebt, den Iran zu neutralisieren und sicherzustellen, dass er sich nicht zugunsten des Regimes von Saddam Hussein einmischt. Außerdem brauchten sie die Unterstützung der schiitischen Gruppierungen, von denen die meisten in der Islamischen Republik Iran ansässig waren.

Die beiden Länder unterstützten den politischen Prozess in einer Art Rollenteilung, die sich auch im Krieg gegen ISIS fortsetzte. Die Amerikaner erkannten die Rolle der PMU, der schiitischen Streitkräfte und der Iraner am Boden an, während diese Parteien im Gegenzug die Rolle der USA bei der Luftabdeckung innerhalb der Koalitionstruppen in bestimmten Gebieten anerkannten.

Man kann dies als eine gegenseitige Anerkennung der roten Linien jeder Partei oder als eine Art Harmonie bezeichnen. Das ging so lange, bis Trump ins Weiße Haus einzog. Danach wurde es das Ziel der Amerikaner, den Iran anzugreifen, was Trump mehrfach öffentlich erklärt hat.

Die Ereignisse im Oktober dienten in diesem Zusammenhang dazu, die irakische Regierung zu schwächen, die sich weigerte, dem Iran gegenüber feindlich gesinnt zu sein und die PMU zu opfern. Dies wurde von den Amerikanern nicht akzeptiert.

The Cradle: Was war, abgesehen von den schlechten politischen und Lebensbedingungen, der Hauptgrund für den Ausbruch der Unruhen im Oktober 2019?

Abdul-Mahdi: Tatsächlich waren die schlechten politischen und Lebensbedingungen im Irak nicht der Hauptgrund. Vor 2017 waren Terrorismus, Attentate, Selbstmordattentäter und Sprengfallen die Hauptsorge der Menschen. Als sich die Lage nach 2017 stabilisierte, sorgten sich die Menschen mehr um die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen.

Tatsächlich verbesserten sich diese Bedingungen, aber sie wollten mehr, und das ist ihr gutes Recht. Sie wollten bessere staatliche Dienstleistungen und höhere Löhne. Außerdem ermöglichte die Meinungsfreiheit friedliche Demonstrationen.

Im Jahr 2018 hat sich mit dem Einzug des Republikaners Trump ins Weiße Haus ein grundlegender Wandel vollzogen. Zuvor gab es eine Art Beschwichtigung zwischen den USA und dem Iran, und beide Länder erkannten die Interessen des jeweils anderen an, und unsere Beziehungen zu beiden Ländern waren ausgewogen.

Außenminister Mike Pompeo hat uns unverblümt gesagt: „Sie müssen sich gegen den Iran stellen.“ Wir haben das vehement zurückgewiesen und sogar in der Regierungserklärung bestätigt, dass wir nicht Teil des Sanktionsregimes gegen den Iran sind.

Das verärgerte natürlich die US-Regierung. Es kam zu einer Reihe von Ereignissen: Trumps Besuch auf dem Stützpunkt Ain al-Assad, ohne dass wir ihn empfingen, der Schutz, den wir der PMU gewährten, die amerikanische und israelische Bombardierung des Hauptquartiers der PMU und der Fraktionen.

Die Situation begann zu eskalieren. Hier wurden die spontanen friedlichen Demonstrationen ausgenutzt, um gegen die PMU und die Islamische Republik zu mobilisieren, und es wurde die Parole „Iran raus“ laut.

Natürlich gab es interne Parteien, die bei diesen Ereignissen eine Rolle spielten, darunter die Überreste der Baath-Partei, die Überreste von ISIS und andere politische Kräfte, die nach den höchsten Positionen strebten. All dies führte zu den Ereignissen im Oktober 2019.

The Cradle: Gibt es nicht noch andere Faktoren, wie Ihre Entscheidung, die irakisch-syrische Grenze zu öffnen, die Öffnung gegenüber China und die Entlassung des (US-freundlichen) Generalleutnants Abdel Wahhab al-Saadi vom Posten des Leiters des Dienstes für Terrorismusbekämpfung (CTS)?

Abdul-Mahdi: Diese Faktoren können einen Einfluss haben. Aber der wichtigste Faktor sind unsere Beziehungen zur Islamischen Republik und zur PMU sowie das Wachstum dieser Achse nach der Niederlage von ISIS. Sicherlich hat die Öffnung des Landübergangs Al-Qaim mit Syrien die Amerikaner und Israelis verärgert.

Der Grenzübergang wurde bombardiert, und wir haben etwa 30 Märtyrer verloren. Die US-Botschaft in Bagdad wurde belagert, und es wurde versucht, sie während der Beerdigung zu stürmen. All dies trug zur amerikanischen und israelischen Eskalation gegen unsere Regierung bei.

Die Offenheit gegenüber China war ein Zeichen für das Bestreben des Irak, sich der amerikanischen und westlichen Hegemonie zu entziehen und sich den israelischen Bedingungen zu unterwerfen. Die Besetzung des Irak hatte das große strategische Ziel, das Land zu unterwerfen und es in der US-Achse zu halten. Dieses große Ziel ist gescheitert, was den USA sehr missfiel. Das hat sie sicherlich verärgert.

Was die Entlassung von Generalleutnant Abdel Wahhab Al-Saadi anbelangt, so ist die Angelegenheit etwas übertrieben. Er war nicht an erster Stelle im CTS. Sein Chef, Generalleutnant Talib Shagathi, hat um seine Versetzung gebeten, und in meiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber der Streitkräfte habe ich dies getan.

Mein Verhältnis zu Saadi ist gut. Bei der Befreiung der Raffinerie von Baiji von ISIS gehörte er zu den Führern, die die militärischen Operationen in diesem Gebiet leiteten, und ich gab ihm meine Pistole. Es gab keine Probleme zwischen ihm und mir. Meine Zustimmung, ihn zu entlassen, mag ausgenutzt worden sein – aber ich habe es auf Geheiß seines Chefs getan, und wir hatten vor, ihn in eine wichtigere Position zu berufen.

The Cradle: Haben die Amerikaner versucht, Ihnen vor Oktober 2019 politische Bedingungen aufzuerlegen, und haben Sie diese abgelehnt?

Abdul-Mahdi: Das habe ich klar gesagt. Sie verlangten, dass wir die bewaffneten Gruppierungen angreifen, den Transfer von Geldern in die Islamische Republik verhindern und die Ankunft des Märtyrers Generalleutnant Qassem Soleimani im Irak ablehnen.

Wir besprachen dies mehrmals wöchentlich mit dem US-Botschafter sowie mit hochrangigen US-Beamten, Militärs und NATO-Führern. Wir waren sehr an der Freundschaft mit Amerika und dem Westen interessiert, aber wir verfolgten eine unabhängige und ausgewogene souveräne Politik im Irak.

Nach dem Ende von Trumps Amtszeit kehrten die Dinge zu den alten Verhältnissen zurück. Wenn ein iranischer Beamter uns besuchte, stellten die Amerikaner die Dinge auf den Kopf und übten nicht nur auf den Premierminister, sondern auch auf zahlreiche irakische Beamte in den Ministerien für Inneres, Verteidigung, Öl, die Zentralbank, den Geheimdienst und die irakische Handelsbank Druck aus.

Der Druck auf diese Stellen war stärker und wurde so dargestellt, als ob es sich um einen Dienst für den Irak handelte. In Wirklichkeit ging es um die Festigung der Abhängigkeit von den USA.

The Cradle: Welche Auswirkungen sind von der iranisch-saudischen Versöhnung auf den Irak zu erwarten?

Abdul-Mahdi: Die zu erwartenden Auswirkungen sind vielfältig. Sowohl mit Saudi-Arabien als auch mit dem Iran verbindet den Irak eine lange Geschichte von Beziehungen und wirtschaftlichen Interessen, und es gibt soziale Segmente, die sich in jedem dieser Länder ausbreiten.

Jeder Waffenstillstand wird große positive Auswirkungen haben. Weiterhin haben Saudi-Arabien und der Iran große Interessen in vielen benachbarten Ländern und Interessen untereinander. Angesichts des schwindenden Einflusses ausländischer Staaten, insbesondere der USA und Israels, haben Iran und Saudi-Arabien heute keine andere Wahl als zu koexistieren, sich zu versöhnen, Brücken zu bauen und zu kooperieren.

Zweifelsohne wird es aufgrund der historisch bedingten Feindseligkeit Rückschläge und Frustrationen geben, aber ich glaube, dass der allgemeine Verlauf der regionalen und internationalen Entwicklungen mehr und mehr in Richtung Versöhnung und Annäherung drängt, trotz der anhaltenden Zweifel auf beiden Seiten.