Eine Ausrottung

Dr. Joseph Sansone

Historisch gesehen werden Völker, die erobert werden, entweder ausgerottet, versklavt oder mit ihnen verschmolzen. Diesem Prozess liegt eine gewisse Logik zugrunde. Die Ausrottung der Eroberten ermöglichte die vollständige Nutzung der natürlichen Ressourcen, die sie zuvor kontrolliert hatten, und stellte sicher, dass es in Zukunft keine Aufstände oder Rebellionen seitens der Eroberten geben würde. Völkermord und ethnische Säuberung haben eine lange Geschichte.

So verabscheuungswürdig die Sklaverei auch war, so war sie doch ein humanerer Ansatz als die Ausrottung und ermöglichte zudem eine Aufstockung der Ressourcen in Form von kostenlosen Arbeitskräften. In der antiken Welt war die Sklaverei unterschiedlich streng. Die Etrusker, die für ihre Gabe der Prophezeiung bekannt waren, wurden von vielen als das heilige Volk der antiken Welt angesehen und hatten in vielerlei Hinsicht die fortschrittlichste Kultur ihrer Zeit. Der erreichte Reichtum führte dazu, dass Sklaven oft Eigentum besaßen und Geschäfte führten. Einige afrikanische Stammesgemeinschaften versklavten unterlegene Krieger als eine Art Tribut für den verlorenen Krieg für einen begrenzten Zeitraum von einem Jahr, bevor sie sie zurückgaben. Natürlich gab es auch viele brutale Beispiele für Sklaverei.

Die Verschmelzung oder Vermischung der Eroberer und der Eroberten führte häufig zu gruppenübergreifenden Ehen, die dauerhafte Blutsbande sicherstellten, sowie zu einer Vermischung der Kulturen, die Religion, Technologie und andere Aspekte der beiden Kulturen umfasste. Es war nicht ungewöhnlich, dass die Eroberer dem Volk, das sie eroberten, immer ähnlicher wurden, wenn sie eine überlegene Kultur erobert hatten.

Es hat den Anschein, dass der globale Angriff, der heute stattfindet, Aspekte aller drei oben genannten Beispiele aufweist. Es gibt einen Versuch der globalen Versklavung, der sich technologischer Mechanismen bedient, die es in der Vergangenheit nicht gab. Das Treiben der Menschheit in Smart Cities oder 15-Minuten-Städte und zentralisierte digitale Währungen werden zur totalen Versklavung führen. Impfpässe und der allgemeine Überwachungsstaat könnten ohne die Technologie unserer Zeit niemals in dem Maße existieren, wie es heute der Fall ist. Eine zentralisierte, allgegenwärtige Medienmatrix ermöglicht die Manipulation und sogar Gehirnwäsche ganzer Bevölkerungen, was die Eroberung und Versklavung erleichtert, da die Eroberten ihren eigenen Untergang bejubeln.

Die Sklaverei ist zwar ein Bestandteil der globalen Eroberung, aber sie scheint eher ein Mittel zum Zweck zu sein. Die globale Eroberung ist eher eine kontrollierte Verbrennung oder eine kontrollierte Zerstörung der menschlichen Zivilisation. Die Schlinge zieht sich zu, ähnlich einer Boa constrictor, die ihre Beute erstickt.

Es findet auch eine Ausrottung statt. Auf einer Ebene wird dieser Wahnsinn von den Sektierern des Klimawandels vorangetrieben, die glauben, dass der Planet die menschliche Rasse nicht ertragen kann. Hinter dieser Ideologie steht ein Hass auf die Menschheit, auf sich selbst und letztlich auf Gott. Sie haben sogar einen Krieg gegen die Landwirtschaft begonnen. Dies war die gleiche Strategie, mit der die amerikanischen Indianer erobert wurden. Die Ausrottung der Büffel war eine Strategie zur Aushungerung der Indianerstämme der Great Plains.

Ein DARPA-Projekt, Covid-Injektionen und mRNA sind Massenvernichtungswaffen. Die Menschen wurden wie Insekten geködert, da die Geimpften nach der C19-Injektion für eine gewisse Zeit hochgradig ansteckend sind und durch Haut- und Atemwegskontakt auf ihre Umgebung übertragen werden. Bei intimen Beziehungen ist nicht bekannt, wie lange nach der Injektion das Material verbreitet wird.

Im Kontext einer kontrollierten Zerstörung der menschlichen Zivilisation sind die C19-Injektionen ein kontrolliertes Entvölkerungsprogramm. Die Geburtenraten gehen allmählich zurück, die Lebensspanne verkürzt sich. Eine Vielzahl von Krankheiten und Nebenwirkungen treten bei mehreren Millionen Menschen auf. Problemschwangerschaften und Fehlgeburten nehmen zu, Herzprobleme, Schlaganfälle, Blutgerinnsel und Krebserkrankungen nehmen zu, ebenso neurologische und Autoimmunerkrankungen, um nur einige zu nennen.

Vieles ist noch unbekannt über die langfristigen Auswirkungen der biologischen und technologischen Kriegsführung. Wenn man erst einmal verstanden hat, dass es sich bei der mRNA-Technologie um ein Softwareprogramm, ein Betriebssystem und eine Technologie zur Genbearbeitung handelt, stellen sich ernsthafte Fragen.

Womit zum Beispiel haben sie die menschliche Rasse programmiert? Wird die menschliche Rasse in ein paar Generationen oder früher aussterben? Werden in Zukunft alle Menschen unfruchtbar sein? Wird die Bevölkerung so krank und gefügig sein, dass sie leicht kontrolliert werden kann?

Die Gentechnologie wird nur eingesetzt, um eine Spezies auszurotten oder eine Spezies in eine andere zu verwandeln. Damit sind wir bei der transhumanistischen Agenda angelangt. Die Verschmelzung von Mensch und Technik. Offenbar wird dies als synthetische Biologie bezeichnet. Die verrückten Milliardärsmarxisten (Klaus Schwab hat eine Lenin-Büste auf seinem Schreibtisch) suchen nach einer Möglichkeit, ewig zu leben, mit Maschinen zu verschmelzen und ihr Bewusstsein in die künstliche Intelligenz herunterzuladen oder zu verschmelzen. Dabei experimentieren sie an der menschlichen Rasse und entvölkern systematisch den Planeten.

Anders als bei der Vermischung der Blutlinien von Eroberern und Besiegten in der Antike ist dies etwas anderes. Wenn es gelingt, wird es zum Ende der Menschheit führen, zumindest so, wie sie jetzt existiert.

Sind diese globalistischen Milliardäre wirklich die Eroberer?

In diesem faszinierenden Interview in der Maria Zeee Show. Maria interviewt Karen Kingston und Dr. Ana Mihalcea. Karen Kingston gibt einen Überblick über mehrere Patente zur mRNA-Technologie und beschreibt die sich selbst zusammensetzenden Nanopartikel sowie die Patente. Die Patente zeigen sogar, dass es sich um biologische Waffen handelt. Karen Kingston sprach auch über Pläne, menschliche Gehirnmasse als Hardware für KI-Software zu verwenden.

Dr. Ana Mihalcea spricht über Hydrogele, offenbar ein anderes Wort für Lipid-Nanopartikel, und zeigt Bilder und Videos von Blutgerinnseln, die sie von Steve Hershman erhalten hat, einem Einbalsamierer, der diese unnatürlichen Blutgerinnsel aufgedeckt hat. In dem Video zeigt sie die halbsynthetischen Blutgerinnsel und erklärt, dass es sich nicht um normale Blutgerinnsel handelt, und demonstriert, dass sie sich nicht auflösen und keine normale Farbe haben. Sie zeigt buchstäblich, dass sie die Gerinnsel nicht mit den Händen auseinanderziehen kann und postuliert, dass es sich um Hydrogel handelt. Dr. Mihalcea zeigt auch Bilder und Videos unter dem Mikroskop, auf denen die Hydrogel-Filamente zu sehen sind. Sie erklärt auch, dass die Nanopartikel zwar nicht unter dem Mikroskop zu sehen sind, dass man sie aber sehen kann, wenn sich die selbstorganisierenden Nanopartikel zusammensetzen, weil sie zu diesem Zeitpunkt größer sind.

In dem Interview wurde auch darauf hingewiesen, dass bei der Entwicklung dieser Technologie KI eingesetzt wurde. Es wurde postuliert, dass KI auch die Agenda vorantreiben könnte. Es wurde auch spekuliert, dass KI die Schnittstelle für dämonische Wesenheiten sein könnte, die sich in dieser Welt engagieren.

Das Buch That Hideous Strength von C.S. Lewis wurde in früheren Artikeln bereits erwähnt. In diesem Buch versuchen transhumanistische Faschisten kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, den Planeten von organischem Material zu säubern und folgen dabei der Anleitung der KI. Ein abgetrennter Kopf ist an Computer angeschlossen, und die KI kommuniziert über den abgetrennten Kopf. Es stellt sich heraus, dass es tatsächlich dunkle Wesenheiten oder gefallene Engel waren, die über den abgetrennten Kopf kommunizierten.

Wenn das heute der Fall wäre, würde das den absoluten Wahnsinn erklären, der unsere Welt heute ruiniert. Es ist eine Versklavung, eine Ausrottung und eine Verschmelzung der Eroberten mit den Eroberern. Nur, dass die Eroberer vielleicht KI sind. Ob nun KI oder dämonische Entitäten das Sagen haben, oder verdrehte atheistische Milliardäre, die Angst vor dem Sterben haben und glauben, dass es nicht genug Platz für uns nutzlose Esser gibt, oder alles zusammen, spielt keine Rolle.

Es muss besiegt werden. Wir gewinnen oder wir sterben, individuell und als Spezies.