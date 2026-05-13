Iran hat wie Russland durch den Verzicht auf den Sieg keinen Frieden gesichert

Paul Craig Roberts

In seinem neuesten „Dances with Bears“ berichtet John Helmer über Putins Bindung an Israel – ungeachtet des Genozids:

Präsident Wladimir Putin erklärte, Russland und Israel bildeten „eine echte gemeinsame Familie; das kann ich ohne Übertreibung sagen. In Israel leben fast 2 Millionen russischsprachige Menschen. Wir betrachten Israel als ein russischsprachiges Land… Ohne jede Übertreibung kann ich mit Stolz sagen, dass es wahrscheinlich noch nie ein so hohes Niveau der Beziehungen zwischen Russland und Israel gegeben hat, wenn wir natürlich nicht bis in die allerersten Monate oder vielleicht die ersten paar Jahre des Staates Israel zurückgehen. Die Positionen Russlands und Israels, die Völker unserer Länder stimmen überein…“

Wie Helmer in seinem Gespräch mit Rasheed deutlich macht, gibt es keinerlei Gegenseitigkeit in Israels Haltung gegenüber Russland, die feindselig sei. Erst kürzlich verhängte Israel auf Bitte Selenskyjs ein Embargo gegen russische Getreidelieferungen nach Israel, da vermutet wurde, dass ein Teil des Getreides auf von Russland erobertem ukrainischem Gebiet im Donbass angebaut worden sein könnte.

Putin unternahm absolut nichts, um den israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran zu verhindern. Er forderte lediglich, dass Israel den iranischen Atomreaktor, an dem Russen arbeiteten, nicht angreifen solle. Offensichtlich wollte Putin keine russischen Todesopfer riskieren, die ihn dazu zwingen könnten, den Iran dabei zu unterstützen, dem israelisch-amerikanischen Angriff standzuhalten.

Putin scheint – genau wie Trump – eher unter der Kontrolle des zionistischen Staates Israel zu stehen als unter der seiner eigenen Bürger. Alles ist für Israel. Nichts für Amerikaner oder Russen.

Trumps „Israel First“-Politik bedeutet für die Amerikaner und für die Welt steigende Energiepreise und eine Verknappung von Düngemitteln, was zusammen zu einer höheren weltweiten Inflation führt. Da die Inflation schneller steigt als Einkommen und Beschäftigung, zahlen die amerikanischen Bürger den Preis dafür, dass ihr Präsident eine zweitklassige Marionette Israels ist.

Putin hat diese Rolle ebenfalls übernommen und dadurch Russlands Einfluss in den Weltangelegenheiten weiter geschwächt. Niemand schenkt Putins Aussagen noch Beachtung. Keine seiner „roten Linien“ hatte irgendeine Bedeutung. Deshalb hat auch nichts, was der Kreml sagt, irgendeine Bedeutung. Niemand hört überhaupt noch zu.

Gilbert Doctorow weist auf den Prestigeverlust Russlands hin und macht darauf aufmerksam, dass Putin aus Angst vor einem Angriff der USA, des MI6 und der Ukraine auf die gestrige Siegesfeier zur Niederlage des Dritten Reiches die Parade auf 45 Minuten verkürzt und keine russischen Waffensysteme gezeigt habe, um den jährlichen Tag des Sieges vor einem vernichtenden Angriff zu schützen. Beachten Sie: Russland war zum ersten Mal in seiner Geschichte nicht in der Lage, seinen Sieg über Nazideutschland normal zu feiern, weil Putin sich weigert, den Krieg in der Ukraine zu gewinnen.

Warum weigert sich Putin, den Krieg zu gewinnen?

Helmer und Doctorow haben Einblicke geliefert. Innerhalb des Kremls haben russische Nationalisten weniger Einfluss als Kirill Dmitriev, ein einflussreicher Vertreter der russischen Oligarchen, sowie die von Putin geschützte Vorsitzende der russischen Zentralbank. Dmitriev, der in den USA aufgewachsen ist und dort ausgebildet wurde, sowie die Direktorin der russischen Zentralbank seien proamerikanisch und nicht prorussisch. Tatsächlich fungierten sie als amerikanische Agenten innerhalb der Entscheidungsgremien des Kremls und nutzten Krieg und Verhandlungen über den Krieg, um Geschäftsvereinbarungen zwischen den USA und Russland auszuhandeln, die den amerikanischen Interessen ausreichend Vorteile verschaffen sollen, damit – so ihre Hoffnung – das amerikanische Streben nach Krieg dem Streben nach Profit weicht. Mit anderen Worten: Putin verkauft Russland für ein Ende der Sanktionen.

Helmer und Doctorow seien weit kompetenter und besser informiert als CIA und MI6. Sie stellten fest, dass Putins Versagen, Russland und seine Verbündeten zu verteidigen, Russland als ein sehr schwaches Land etabliert habe – eine Schwäche, die Angriffe provoziere. Wie ich seit mehreren Jahren warne, führt Putins strategischer Fehler bei der Einschätzung der Lage zu einem Atomkrieg.