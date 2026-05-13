Glenn Diesen

Die NATO war immer dazu bestimmt, ein temporäres Militärbündnis zu sein, vereint durch einen gemeinsamen Feind und eine gemeinsame Bedrohung während des Kalten Krieges. Als diese Bedrohung mit dem Ende des Kalten Krieges und danach mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verschwand, lautete die zentrale Frage der 1990er Jahre: Was wird der neue Daseinszweck der NATO sein? Die Antwort auf diese Frage bestand darin, im post-kalten Krieg durch NATO-Expansionismus und militärischen Interventionismus („out of area or out of business“) Unipolarität beziehungsweise kollektive Hegemonie zu verfolgen.

Russland wurde implizit ein Ultimatum gestellt: entweder ein gehorsamer zivilisatorischer Schüler sein oder eine gegen-zivilisatorische Kraft werden. Russland konnte die hegemoniale Rolle der NATO als „Kraft des Guten“ akzeptieren oder Widerstand leisten — woraufhin die NATO zu ihrer früheren Rolle der Konfrontation mit Russland zurückkehren würde. Der von der NATO unterstützte Regimewechsel in der Ukraine — mit dem Ziel, das Land von einem russischen Partner in einen Frontstaat gegen Russland umzuwandeln — löste 2014 den Krieg aus. Die NATO begann damit, zu ihrer früheren Rolle der Konfrontation mit Russland zurückzukehren, allerdings geschah dies zu einem Zeitpunkt, an dem das hegemoniale Zeitalter bereits zu Ende gegangen war.

Nun, da die frühere kollektive Hegemonie ausgeglichen wurde und eine multipolare Welt entstanden ist, hat die NATO erneut ihren Zweck verloren und wird zerfallen. Europäische Führer wollen den ursprünglichen Zweck der NATO wiederherstellen: Russland einzudämmen. Das wird scheitern, weil es auf der betrügerischen Erzählung basiert, Russland wolle die Sowjetunion wiederherstellen, anstatt lediglich NATO-Expansionismus und militärischen Interventionismus auszugleichen.

Die USA werden jedoch nicht zum ursprünglichen Zweck der NATO zurückkehren, da sich die globale Machtverteilung verschoben hat, und sie werden daher die falschen Narrative der europäischen Führer nicht mittragen. Die USA befinden sich im relativen Niedergang und können keine gleichzeitige strategische Dominanz in Europa, im Nahen Osten, in Ostasien und auf der westlichen Hemisphäre aufrechterhalten. Die USA können nicht überall gleichzeitig präsent sein in einer multipolaren Welt und werden ihren Schwerpunkt auf die westliche Hemisphäre und Ostasien verlagern. Eine amerikanische Präsenz in Europa verbraucht zu viele Ressourcen und treibt Russland näher an China heran — ihren Hauptgegner. Allerdings sind die USA durchaus bereit, den Konflikt mit Russland an die Europäer auszulagern. Europa bleibt gehorsam, und Russland wird geschwächt.

Hätte Europa rationale Führer, dann hätten sie sich an die neue internationale Machtverteilung angepasst, diesen Krieg beendet, Frieden mit Russland geschlossen, eine gemeinsame gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur geschaffen — 35 Jahre zu spät —, die auch die Ukraine retten würde, indem sie aus den Frontlinien eines erneut geteilten Europas herausgenommen wird, und ihre wirtschaftlichen Beziehungen diversifiziert, um übermäßige Abhängigkeit von einzelnen ausländischen Mächten zu vermeiden. Doch Europa hat keine rationalen Führer, und selbst das Argument, dass Waffen nicht der Weg zum Frieden seien oder dass Diplomatie notwendig sei, wird als „pro-russischer“ Verrat diffamiert und zensiert. Europas politische Klasse bleibt russophoben Narrativen und politischen Maßnahmen verpflichtet, die die Konfrontation verschärfen und den Konflikt verlängern.

Die Entwicklung erscheint nun zunehmend klar: Die NATO wird weiter zerfallen, und die Europäer werden dies durch eine weitere Eskalation des Krieges gegen Russland kompensieren. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Russland verzweifelt versucht, seine Abschreckung wiederherzustellen, indem es gegen Europa Vergeltung übt — am wahrscheinlichsten gegen Deutschland —, während die amerikanische Verpflichtung und der Schutz Europas schwächer werden. Die vorhersehbare Folge ist, dass europäische Führer schließlich eine mächtige russische Reaktion provozieren werden, die rasch zu einem hoffentlich nur begrenzten nuklearen Schlag eskalieren könnte.