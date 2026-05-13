Die Beendigung der westlichen Kriegstreiberei sollte unsere oberste Priorität sein

Der Beendigung der westlichen Kriegstreiberei sollte Vorrang vor allen anderen gesellschaftlichen Anliegen eingeräumt werden, genauso wie die Tatsache, dass dein Mann ein Serienmörder ist, ein dringenderes Problem wäre als seine Weigerung, den Abwasch zu erledigen.

Caitlin Johnstone

Zuallererst muss der Westen aufhören, Menschen zu ermorden. Der Beendigung der westlichen Kriegstreiberei sollte Vorrang vor allen anderen gesellschaftlichen Anliegen haben, genauso wie die Tatsache, dass dein Mann ein Serienmörder ist, ein dringenderes Problem wäre als seine Weigerung, den Abwasch zu erledigen.

Es ist ein Zeichen einer tiefgreifenden Krankheit, wie viel mehr politische Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft der Innenpolitik zuteilwird als der Tatsache, dass unsere Regierungen auf anderen Kontinenten Menschen abschlachten. Das soll nicht heißen, dass diese innenpolitischen Themen nicht wichtig sind; es soll lediglich heißen, dass sie nicht so erschreckend dringlich sind wie die Tatsache, dass imperiale Kernstaaten aktiv an regelrechtem Massenmord beteiligt sind.

Gesundheitsversorgung? Sehr wichtig. Rechte von Migranten? Sehr wichtig. Soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung? Sehr wichtig. Aber stell dir einmal vor, du würdest an einem Ort leben, an dem westliche Bomben deine Familie und Nachbarn in Stücke reißen, und dann einen Beitrag in den westlichen sozialen Medien über die überragende Bedeutung von LGBTQ-Themen oder die Beendigung der Diskriminierung neurodivergenter Menschen zu sehen. Halte einfach mal kurz inne und versetz dich für einen Moment in diese Lage.

Ich wiederhole es noch einmal, und zwar dreimal: Ich sage nicht, dass diese Themen unwichtig sind. Ich sage nur, dass die Beendigung des Massenmords als dringlicheres Anliegen empfunden werden sollte. Ich glaube nicht, dass das umstritten sein sollte.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die buchstäbliche Zukunft unseres Planeten von der vollständigen Niederlage des US-Imperialismus abhängt. Mindestens 32.000 Gallonen Kerosin sind von einem Militärstützpunkt in die Gewässer von Maryland ausgelaufen. Das Verteidigungsministerium weigerte sich, den Vorfall mindestens drei Monate lang offenzulegen.

At least 32,000 gallons of jet fuel has leaked from a military base into Maryland watersheds.



The Defense Department refused to disclose the spill for at least 3 months. pic.twitter.com/hXyfBnVdcC — FactPost (@factpostnews) May 6, 2026

In keinem anderen Bereich unserer Gesellschaft fällt es uns schwer, diese Unterscheidung zu treffen. Wenn bei einem Amoklauf in deinem Land zwanzig Menschen ums Leben kommen, wird dies mehr Aufmerksamkeit erhalten als alle anderen Ungerechtigkeiten und Missstände, die an diesem Tag in deinem Land geschehen sind. Der Mord an einer siebzigjährigen Frau wird für ihre Gemeinschaft weitaus traumatischer und bedeutsamer sein, als wenn dieselbe siebzigjährige Frau an Lungenkrebs gestorben wäre. Sie würden Ihre Diskussion über intersektionalen Feminismus im Restaurant nicht fortsetzen, wenn Sie sähen, wie jemand am Tisch auf der anderen Seite des Raums erwürgt wird.

Wenn es in unserer Nähe geschieht, Menschen trifft, die so aussehen wie wir, so leben wie wir und dieselbe Sprache sprechen wie wir, fällt es uns nicht schwer zu begreifen, dass Mord ein dringendes Problem ist und seine Verhinderung ein vorrangiges Anliegen unserer Gesellschaft darstellt. Wenn jedoch unsere eigenen Regierungen in die Ermordung von Menschen verwickelt sind, die eine dunklere Hautfarbe haben, andere Sprachen sprechen, andere Religionen ausüben und in anderen Kulturen leben, gelingt es uns, die Dringlichkeit der Situation zu verdrängen.

Das wirft ein schreckliches Licht auf uns als Zivilisation. Wir unterscheiden uns nicht von der Frau eines Serienmörders, die die im Hinterhof vergrabenen Leichen ignoriert, weil sie sich mehr Sorgen darüber macht, was seine Online-Spielsucht die Familie kostet. Wir trennen uns von etwas Kostbarem und Wichtigem in uns, um uns auf diese Weise psychologisch von den Verbrechen des Imperiums zu distanzieren.

Das tut unseren Mitmenschen weh, aber es tut auch uns weh. Wir fügen unserem Innersten etwas Schlimmes an, wenn wir uns in alle möglichen Verrenkungen zwängen, um uns nicht der kalten, harten Realität westlicher militärischer Massaker stellen zu müssen. Das verzerrt uns als Menschen. Es beeinflusst zutiefst die Art und Weise, wie wir das Leben erleben. Es zerkratzt die Linsen unserer Wahrnehmungsfilter. Wie könnte es auch anders sein?

All diese Kriege und Gräueltaten, die an Völkermord grenzen, sind eine Aufforderung, einen heiligen Teil von uns selbst zurückzugewinnen, indem wir ihnen die Dringlichkeit beimessen, die sie verdienen. Ohne dies zu tun, ist es unmöglich, ein authentisches Leben zu führen und eine auf Wahrheit basierende Beziehung zur Realität aufzubauen.