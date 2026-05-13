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Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

China, die BRICS-Staaten und der Niedergang des US-Dollars: Trumps bislang größte Bewährungsprobe

„Die Amerikaner müssen jetzt aufwachen, wir stehen kurz vor einer wirtschaftlichen Katastrophe“

Perspektiven, die die Medien verschweigen

Der Zusammenhang zwischen 26 GHz und dem Hantavirus-Szenario

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Larry Johnson: Der Iran-Krieg formt den Nahen Osten neu

Pandemie der Modelle: Was geschah wirklich in der Corona-Zeit? | Tom Lausen

Völkermord: Gerechtigkeit ist unvermeidlich

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ABSOLUTISMUS! Ehem. Geheimdienstler wurde fertig gemacht, ohne das er sich wehren kann – Sargnagel 8

RÄTSEL GELÖST! Melania Trumps Verbindungen zu Epstein endlich AUFGEDECKT (Redacted News – Deutsch)

„WARNUNG: Microsoft führt eine obligatorische Altersüberprüfung in Windows ein“

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Die aufschlussreichsten 20 Minuten deines Lebens (wir sind so dumm) (Video Advice – Deutsch)

Wenn der Supermarkt leer bleibt: Diese Vorräte retten dich durch die Krise

Zelenskys Ex-Pressesprecher enthüllt alles: Kokain, Vertuschungen und das Hindernis für den Frieden

Jiang Xueqin: „Wir stecken schon im Dritten Weltkrieg“

Brüssel verliert die Kontrolle – aber was kommt danach? // GEGENPOL

Israel verliert den PR-Krieg & Netanjahu fordert mehr Zensur seitens der USA (Redacted News Deutsch)

Pulitzer-Historiker warnt: Sie werden es erst bemerken, wenn es längst zu spät ist

Echt Jetzt #061 Raketen, Pandemie, Wetterkrieg? Was diese Woche wirklich passiert ist