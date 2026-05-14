Von Jon Fleetwood

PROVIDENT bleibt bis 2029 aktiv und hatte gerade eine beispiellose Kartierung des Anden-Hantavirus abgeschlossen, bevor der Ausbruch von 2026 bekannt wurde.

Ein umfangreiches Programm des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) zur Pandemievorsorge, das sich unter anderem auf Hantaviren konzentrierte, war bereits in vollem Gange – und hatte gerade eine beispiellose Kartierung der Struktur und der Impfstoffplattform des Anden-Hantavirus erreicht –, bevor es zu dem vielbeachteten internationalen Ausbruch des Anden-Hantavirus im Jahr 2026 kam.

Die vom Bund finanzierte Initiative mit dem Namen PROVIDENT („Prepositioning Optimized Strategies for Vaccines and Immunotherapeutics against Diverse Emerging Infectious Threats“) startete offiziell im September 2024 und läuft laut RePORTER-Dokumenten der NIH bis Juni 2029.

Das Projekt wird von Dr. Kartik Chandran geleitet, einem Professor am Institut für Mikrobiologie und Immunologie des Albert Einstein College of Medicine.

Wichtig ist, dass es sich bei dem Projekt nicht um einen kleinen, kurzfristigen Zuschuss handelt.

Das Albert Einstein College of Medicine gab im September 2024 bekannt, dass das Konsortium einen Zuschuss in Höhe von:

„Fünfjahreszuschuss in Höhe von 14 Millionen Dollar pro Jahr“

Damit belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten für das Programm über seine gesamte Laufzeit auf rund 70 Millionen Dollar.

NIH RePORTER bestätigt separat, dass das Projekt allein im Jahr 2024 Bundesmittel in Höhe von 13.946.446 US-Dollar erhalten hat.

Das Projekt ist Teil des umfassenderen ReVAMPP-Netzwerks zur Pandemievorsorge des NIAID, einer Bundesinitiative, die darauf abzielt, Systeme für die schnelle Bereitstellung von Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern gegen künftige Ausbruchs-Erreger aufzubauen, bevor es zu öffentlichen Notfällen kommt.

Entscheidend ist, dass Hantaviren als eine der vorrangigen Kategorien von „Prototyp-Erregern“ des Netzwerks ausgewählt wurden.

Das bedeutet, dass die Bundesregierung Hantaviren bereits als wichtiges Ziel für künftige Maßnahmen ausgewiesen hatte, bevor der Ausbruch des Anden-Hantavirus im Jahr 2026 international in den Fokus rückte.

Laut der Zusammenfassung des NIH-Förderantrags ist es das erklärte Ziel von PROVIDENT, Folgendes zu schaffen:

„‚Plug-and-Play‘-Baupläne für Impfstoffe und therapeutische Antikörper gegen neu auftretende, umhüllte RNA-Viren aus drei Familien – Nairoviridae, Hantaviridae und Paramyxoviridae.“

Aus den Dokumenten geht hervor, dass das Konsortium nicht nur eine passive Überwachung durchführte.

Stattdessen baute es Folgendes auf:

RNA-Impfstoffsysteme,

Pipelines zur Antikörperentwicklung,

Infrastruktur für Tiermodelle,

Kommerzialisierungswege,

Plattformen zur Immunogen-Entwicklung

sowie Schnellreaktionssysteme zur Bekämpfung von Ausbrüchen.

In der Zusammenfassung der NIH heißt es weiter, dass das Konsortium darauf abzielte, Impfstoffprodukte zu entwickeln, die „innerhalb von 10 Tagen zur Immunisierung von Tieren bereit“ sind.

Während PROVIDENT aktiv weiterlief, finanzierte das Projekt Forscher, die Ende 2025 und Anfang 2026 eine Reihe bedeutender Artikel zum Anden-Hantavirus veröffentlichten, die die wissenschaftliche Erfassung des Virus erheblich erweiterten.

Eine der bedeutendsten Studien, die 2026 in Cell veröffentlicht wurde, räumte ein, dass es zuvor an einem detaillierten, hochauflösenden Verständnis der Struktur des Anden-Hantavirus gemangelt hatte.

In dem Artikel hieß es:

„Das Fehlen hochauflösender Strukturen der Tetramere in ihrer natürlichen Membranumgebung behindert nach wie vor ein umfassendes molekulares Verständnis der Architektur, Funktion und der antikörpervermittelten Hemmung des ANDV.“

Die Forscher berichteten daraufhin, dass es ihnen gelungen sei,

„eine Struktur des in die Membran eingebetteten Glykoprotein-Tetramers des Andes-Virus (ANDV) mit einer Auflösung von 2,35 Å zu bestimmen“.

Die Arbeit umfasste außerdem:

die Kartierung von Antikörperkomplexen,

die Entwicklung virusähnlicher Partikel (VLP),

die Analyse des Glykoprotein-Gitters,

die Kartierung der Membranfusion

sowie selbstamplifizierende Replikon-RNA-Impfstoffsysteme (repRNA) gegen das Andes-Hantavirus.

Die Studie in Cell stellt eine der detailliertesten strukturellen und funktionellen Kartierungen dar, die jemals zum Andes-Hantavirus durchgeführt wurden, und verwandelte das Virus von einem vergleichsweise schlecht charakterisierten Erreger in ein hochentwickeltes und umfassend modelliertes Ziel für Impfstoffe und Gegenmaßnahmen, unmittelbar bevor die Ausbruchs-Krise von 2026 eintrat.

Eine weitere von PROVIDENT finanzierte Hantavirus-Studie, die in ACS Infectious Diseases veröffentlicht wurde, berichtete über das von den Forschern als erstes gentechnisch hergestelltes Immunogen-System für das Andes-Hantavirus beschriebene System, das in der Lage ist, stammübergreifende neutralisierende Antikörperreaktionen gegen mehrere Hantavirus-Stämme auszulösen, wobei die SpyCatcher/SpyTag-Nanopartikel-Technologie zum Einsatz kam.

Die Studie stellte einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung von Gegenmaßnahmen gegen Hantaviren dar und ging über grundlegende Beobachtungen hinaus hin zur gezielten Entwicklung breit schützender Nanopartikel-Impfstoffplattformen gegen das Andes-Hantavirus, die in der Lage sind, stammübergreifende neutralisierende Reaktionen zu erzeugen, noch bevor die internationale Ausbruchs-Krise eintrat.

Die PROVIDENT-Studien konzentrierten sich wiederholt speziell auf das Andes-Virus – nicht nur allgemein auf Hantaviren.

Das Andes-Hantavirus ist besonders bedeutsam, da es eines der wenigen Hantaviren ist, die mit einer vermuteten oder dokumentierten Übertragung von Mensch zu Mensch in Verbindung gebracht werden, was es zu einem wichtigen Thema für die biologische Verteidigung und die Pandemieplanung macht.

Dann, im Frühjahr 2026, kam es zu der internationalen Anden-Hantavirus-Krise auf einem Kreuzfahrtschiff.

Das Ereignis löste Folgendes aus:

multinationale Rückverfolgungsmaßnahmen,

Quarantänemaßnahmen,

Genomsequenzierungsbemühungen,

Transporte unter biologischen Sicherheitsvorkehrungen,

Koordination durch die WHO

sowie eine umfassende internationale Medienberichterstattung.

Wichtig ist, dass der Ausbruch nicht erst Jahre nach Abschluss der ruhenden staatlichen Forschungsarbeiten auftrat.

Der Ausbruch ereignete sich, während PROVIDENT noch aktiv war, und Jahre vor dem für 2029 geplanten Abschluss des Konsortiums.

Mit anderen Worten: Der internationale Ausbruch des Anden-Hantavirus ereignete sich während der aktiven Laufzeit der rund 70 Millionen Dollar teuren Hantavirus-Vorsorgeinitiative des NIAID.

Das Albert Einstein College of Medicine beschrieb das Projekt als eine Maßnahme zur Vorbereitung auf zukünftige „Virus-X“-Ereignisse, bevor diese öffentlich bekannt werden.

Laut der Pressemitteilung der Einrichtung:

„Sollte ein verwandtes ‚Virus X‘ eine Gesundheitsgefahr darstellen – so schnell wie möglich spezifische Gegenmaßnahmen entwickeln.“

Diese zeitliche Überschneidung hat nun große Fragen aufgeworfen, warum dem Anden-Hantavirus unmittelbar vor dem Auftreten eines seltenen internationalen Anden-Hantavirus-Ausbruchs während der aktiven Laufzeit desselben Vorsorgeprogramms eine so hohe Priorität auf Bundesebene, eine beispiellose strukturelle Kartierung, die Entwicklung einer Impfstoffplattform und Aufmerksamkeit im Bereich der Antikörperentwicklung zuteilwurden.