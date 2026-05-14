Die gesamte Tech-Welt müsse nun das COVID-ID-System der EU übernehmen, um das Alter der Nutzer zu verifizieren, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Bei einer EU-Konferenz, die sich dem Thema Online-Kindersicherheit widmete, griff die ranghohe EU-Politikerin Technologieunternehmen scharf an und warf ihnen vor, „von der Verwundbarkeit von Kindern profitieren“ zu wollen.

Solche Handlungen rechtfertigten ihrer Ansicht nach die Bemühungen der Union, das Internet zu zensieren, wobei ihre Entscheidung, das digitale COVID-Pass-System der EU umzuwidmen, Teil dieses fortlaufenden Prozesses sei.

Laut von der Leyen ermögliche das COVID-Pass-System – das ihrer Aussage nach inzwischen Open Source sei – Technologieunternehmen, das Alter ihrer Nutzer eindeutig zu verifizieren. Dadurch gebe es keinen Raum mehr für Widerstand gegen die Online-Vorgaben des Staatenblocks.

„Es basiert auf dem Erfolg unserer europäischen COVID-App; Sie erinnern sich vielleicht daran. Diese App wurde in 78 Ländern auf 4 Kontinenten genutzt, also ist es ein bewährtes und zuverlässiges Modell“, sagte sie und fügte hinzu, dass die Mitgliedstaaten das Produkt bald als Teil ihrer digitalen ID-Systeme einführen würden.

„Wir haben die Technologie Open Source gemacht, sodass Online-Plattformen sie problemlos übernehmen können. Mit anderen Worten: Keine Ausreden mehr – die Technologie zur Altersverifikation ist verfügbar.“

Von der Leyen wiederholte außerdem ihre Forderung, Kinder von allen sozialen Medienplattformen auszuschließen, und erklärte, dass der Staatenblock diese Änderung noch im Sommer durchsetzen werde.

„Die Frage ist nicht, ob junge Menschen Zugang zu sozialen Medien haben sollten, sondern ob soziale Medien Zugang zu jungen Menschen haben sollten“, sagte sie.

Von der Leyens Behauptungen, das umgestaltete COVID-Pass-System der EU sei sicher und ausreichend offen für eine breite öffentliche Nutzung, wurden in den vergangenen Tagen jedoch infrage gestellt.

Sicherheitsexperten behaupteten, das System lasse sich extrem leicht hacken, wodurch jeder, der sich für das digitale ID-System registriert, gefährdet sei.

Andere stellten die Glaubwürdigkeit von von der Leyens Open-Source-Behauptung infrage und erklärten, die starke Abhängigkeit des Programms von geschlossenen Produkten von Apple und Google mache es ungeeignet für den vorgesehenen Zweck.