Steve Watson

Ein erschütternder Bericht hat den dramatischen Anstieg von Sexualverbrechen in der EU in den letzten zehn Jahren offengelegt. Straftaten sexueller Gewalt haben sich seit 2014 nahezu verdoppelt, während registrierte Vergewaltigungen um 150 Prozent angestiegen sind.

Zwischen 2015 und 2024 wurden allein rund 1,9 Millionen Sexualdelikte registriert, davon 256.302 im Jahr 2024. Zwischen 2015 und 2024 erfassten die EU-Behörden 664.293 Vergewaltigungen. Die überwältigende Mehrheit der Opfer waren Frauen.

Die Ergebnisse, zusammengestellt von The Campaign for an Independent Britain, Stand for Our Sovereignty und dem Thinktank Facts4EU, bringen diese Entwicklung direkt mit der Migrationskrise in Verbindung, die 2015 unter Angela Merkel begann.

Schockierender Bericht deckt den atemberaubenden Anstieg von Sexualdelikten in der EU auf, während Ängste vor der Flut öffnenden Politik des Premierministers in die Höhe schießen

Horror report lays bare the EU's staggering rise in sex crimes as fears soar over PM opening the floodgates https://t.co/7HmFYG6JCr — GB News (@GBNEWS) May 11, 2026

Kritiker warnen, dass die Wiederherstellung jeglicher Form von Freizügigkeit dieselbe Welle gewalttätiger Kriminalität importieren könnte, mit der Europa nun zu kämpfen hat.

Die Autoren des Berichts weisen darauf hin, dass die stärksten Anstiege mit der Migrationswelle von 2015 zusammenfallen, betonen jedoch zugleich, dass Definitionen und Meldepraktiken von Land zu Land variieren.

Die Trends jedoch lügen nicht. Straftaten sexueller Gewalt stiegen zwischen 2014 und 2024 um 94 Prozent. Vergewaltigungen nahmen im selben Zeitraum um 150 Prozent zu.

Dieser jüngste Bericht deckt sich mit dem, was wir bereits dokumentiert haben. Die Zahl der gemeldeten Vergewaltigungen in Spanien ist im letzten Jahrzehnt um massive 322 Prozent gestiegen.

Dasselbe Muster zeigt sich in Deutschland, wo Ausländer bei Gewaltverbrechen stark überrepräsentiert sind und die Zahl der Vergewaltigungsfälle seit 2018 um 72 Prozent gestiegen ist.

Diese Daten erscheinen zu einem Zeitpunkt, an dem Keir Starmer erneut unter Druck gerät, Großbritanniens Grenzen im Rahmen eines „EU-Resets“ nicht wieder zu öffnen.

Starmers Regierung verlor vergangene Woche die Kontrolle über mehr als 30 Gemeinderäte und rund 1.500 Ratsmitglieder. Anstatt auf sichere Grenzen und britische Souveränität zu setzen, strebt er einen Neustart mit Brüssel an, der Großbritannien derselben Kriminalitätswelle aussetzen könnte, die nun die EU erfasst.

Großbritannien kämpft bereits mit steigenden Sexualdelikten, die mit illegaler Migration und bestimmten Gemeinschaften in Verbindung gebracht werden, doch eine Rückkehr zu EU-Freizügigkeitsregelungen würde das Problem nur verschärfen.

Starmers Gerede über „eine neue Richtung für Großbritannien“ beim bevorstehenden EU-Gipfel versetzt Souveränitätskampagnen in höchste Alarmbereitschaft. Nach den schweren Verlusten der Labour-Partei bei den Kommunalwahlen befürchten Gegner, dass er rote Linien des Brexit gegen Zugang zum Binnenmarkt eintauschen könnte – und dass der Preis dafür eine erneute Freizügigkeit sein könnte.

Die Botschaft dieser neuesten Statistiken ist eindeutig. Unkontrollierte Migration aus Kulturen, die westliche Werte in Bezug auf die Sicherheit von Frauen nicht teilen, führt zu mehr Vergewaltigungen, mehr sexueller Gewalt und mehr zerstörten Leben.

Souveränität, sichere Grenzen und die eigenen Bürger an erste Stelle zu setzen, sind keine optionalen Extras – sie sind das absolute Minimum, das erforderlich ist, um Frauen und Kinder zu schützen.