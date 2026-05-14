Bessents Strategie, das iranische Regime „zu ersticken“, zeigt sich in Satellitenbildern der Insel Kharg

Von Tyler Durden

Die Beschreibung von Finanzminister Scott Bessent, das iranische Regime durch wirtschaftlichen und finanziellen Druck – sei es durch Sanktionen oder durch die militärische Blockade der weltweit wichtigsten Seestraßenschlange durch die USA – „zu ersticken“, scheint sich nun in den Daten widerzuspiegeln.

Neue georäumliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der wichtigste Rohölexportterminal des Iran stillgelegt wurde, während ein separater Bericht darauf hindeutet, dass die Ölexporte auf dem Seeweg im vergangenen Monat praktisch zum Erliegen gekommen sind.

Der erste Bericht stammt von Bloomberg, das sich auf europäische Satellitenbilder beruft, die einen massiven Engpass im iranischen Energiekomplex zeigen: Am 8., 9. und 11. Mai befanden sich keine Hochseetanker vor der Insel Kharg, dem wichtigsten Exportterminal des Landes. Dies ist der längste Zeitraum ohne Beladung von Rohöltankern seit Beginn des Konflikts zwischen den USA und dem Iran vor fast drei Monaten.

Kharg Island’s loading terminals were observed completely empty yesterday for the first time since mid-April, despite 19 tankers waiting nearby with ~25M bbl of capacity.



A recent 80,000 bbl oil slick suggests sustained infrastructure damage has halted all crude departures since… pic.twitter.com/6EKKigQghP — Windward (@WindwardAI) May 12, 2026

Übersetzung von „X“: Die Ladeanlagen der Insel Kharg wurden gestern zum ersten Mal seit Mitte April vollständig leer beobachtet, obwohl 19 Tanker in der Nähe mit einer Kapazität von ~25 Mio. bbl warteten. Ein kürzlich beobachteter Ölfleck von 80.000 bbl deutet darauf hin, dass anhaltende Infrastrukturschäden alle Rohölabgänge seit dem 7. Mai gestoppt haben. Die wöchentlichen Exportmengen sind auf ~2,68 Mio. bbl abgestürzt, fast 70 % unter dem Jahresdurchschnitt, wobei alle kürzlichen Verladungen in der Nähe von Kharg oder Hormuz ins Stocken geraten sind.

Der Iran setzte in den ersten Wochen des Krieges die Verladung von Rohöl fort und nutzte Tanker als schwimmende Lagerstätten, nachdem die US-Marine Mitte April Schiffe effektiv daran gehindert hatte, die Meerenge von Hormus zu verlassen, was für Teheran zu einem massiven Energieengpass führte.

Ende letzter Woche berichteten wir, dass vor der Insel Kharg ein riesiger Ölteppich entdeckt wurde, der sich über Dutzende Quadratmeilen des Meeres erstreckte. Diese Information basierte auf öffentlich zugänglichen Satellitenbildern.

Bildquelle: Soar

„Der Ölteppich sieht aus wie Öl,“ sagte Leon Moreland, Forscher beim Conflict and Environment Observatory, gegenüber Reuters. Er schätzt, dass er eine Fläche von etwa 45 Quadratkilometern (fast 18 Quadratmeilen) bedeckt.

Zwar ist unklar, was die Ursache sein könnte oder wie groß der mögliche Schaden an der Infrastruktur der Insel Kharg oder an dort möglicherweise vor Anker liegenden Tankern ist, doch wurde die Insel in jüngster Vergangenheit von US-Luftstreitkräften angegriffen.

Sollte die Insel Kharg weiterhin ungenutzt bleiben und die Lagerkapazitäten ihre Grenzen erreichen, könnte der Iran zu noch stärkeren Kürzungen der Ölförderung gezwungen sein.

„Nach unserem besten Wissen hat der Iran in den letzten 28 Tagen kein Rohöl auf dem Seeweg exportiert. Einige raffinierte Produkte konnten jedoch ausgeführt werden, da das US-Finanzministerium (OFAC) keine Sanktionen gegen diese Tanker verhängt hat“, schrieb das Forschungsunternehmen Tanker Trackers am X.

To our best knowledge, Iran hasn't successfully exported* any crude oil by sea over the past 28 days. Some refined products managed to escape because US OFAC did not slap sanctions on those tankers.



In addition, Kharg Island hasn't loaded any tankers since 2026-05-06 as a result… — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 12, 2026

Übersetzung von „X“: Nach bestem Wissen hat der Iran in den letzten 28 Tagen kein Rohöl erfolgreich per See exportiert*. Einige raffinierte Produkte konnten entkommen, weil die US-OFAC keine Sanktionen gegen diese Tanker verhängt hat. Zusätzlich hat die Insel Kharg seit 2026-05-06 aufgrund des Öllecks, das Teheran bestritten hat, keine Tanker beladen, das angeblich stattgefunden hat. Trotzdem gibt es immer noch reichlich leere Tanker sowohl innerhalb als auch außerhalb des Blockadeperimeters; sowie reichlich beladene Tanker, die in einer Gruppe nicht allzu weit von Pakistan entfernt versammelt sind. *(Unsere aktualisierte Definition eines Exports aus dem Iran ist, wenn ein Tanker die Blockadelinie der US-Marine verlässt und nicht mit dem Öl zurückkehrt.)

Genau diese Entwicklung würde Bessents Behauptungen untermauern: „Wir sind in den letzten zwölf Monaten einen Marathon gelaufen, und jetzt sprinten wir auf die Ziellinie zu. Sie sind nicht in der Lage, ihre Soldaten zu bezahlen. Das ist eine echte Wirtschaftsblockade.“

Vor zehn Tagen prognostizierte Bessent, dass die iranische Ölindustrie möglicherweise „in der nächsten Woche“ damit beginnen muss, Ölquellen stillzulegen, da sich die Rohölvorräte des Landes „rapide füllen“.

„Ihre Ölinfrastruktur beginnt zu knirschen“, sagte er. „Sie wurde aufgrund unserer jahrzehntelangen Sanktionen gegen das Land erneut nicht gewartet.“

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