CIA-Whistleblower: Fauci führte behördenübergreifende Vertuschung von Beweisen für ein COVID-Laborleck an

„Dr. Faucis Rolle bei der Vertuschung war vorsätzlich“, sagte James E. Erdman III, ein leitender Einsatzoffizier der CIA. Erdman sagte während einer Anhörung des Ausschusses für Heimatschutz und Regierungsangelegenheiten des Senats aus, die von Senator Rand Paul geleitet wurde. Erdman erklärte, die Vertuschung dauere bis heute an und CIA-Whistleblower seien Vergeltungsmaßnahmen der Behörde ausgesetzt gewesen.

Von Michael Nevradakis, Ph.D,

Ein CIA-Whistleblower sagte heute vor dem US-Senat aus, dass Dr. Anthony Fauci absichtlich dabei geholfen habe, Beweise zu vertuschen, die zeigen würden, dass COVID-19 aus einem chinesischen Labor stammt, das mit von den USA finanzierten Wissenschaftlern zusammenarbeitete – von denen einige bereits Monate vor der Pandemie an Gain-of-Function-Forschung und Coronaviren gearbeitet hätten.

„Dr. Faucis Rolle bei der Vertuschung war vorsätzlich“, sagte James E. Erdman III, ein leitender Einsatzoffizier der CIA. Erdman sagte während einer Anhörung des Ausschusses für Heimatschutz und Regierungsangelegenheiten des Senats aus, der von Senator Rand Paul (Republikaner aus Kentucky) geleitet wurde.

Erdman, der zwischen März 2025 und April 2026 für die Director’s Initiatives Group (DIG) des Bundes arbeitete und dort die Untersuchung zu den Ursprüngen von COVID-19 leitete, erklärte, diese Position habe ihm Zugang zu Beweisen verschafft, dass Fauci, die CIA und andere Teile der US-Geheimdienstgemeinschaft aktiv Beweise für ein COVID-Laborleck vertuscht hätten.

Er sagte, ein „kleiner Kreis“ von Wissenschaftlern sei an der Vertuschung beteiligt gewesen und habe geholfen, die Theorie zu verbreiten, dass SARS-CoV-2 einen zoonotischen – also natürlichen – Ursprung habe. Fauci habe Ermittler verschiedener US-Geheimdienste, die eine behördenübergreifende Untersuchung zu den Ursprüngen des Virus leiteten, anschließend an genau diese Wissenschaftler verwiesen, sagte Erdman.

Erdman sagte, die Wissenschaftler seien mit Gain-of-Function-Forschung verbunden gewesen – einer Forschung, die die Virulenz oder Übertragbarkeit von Viren erhöht und bei der Impfstoffentwicklung eingesetzt wird.

Erdman erklärte, die Vertuschung dauere bis heute an und CIA-Whistleblower seien Vergeltungsmaßnahmen der Behörde ausgesetzt gewesen. Auf die Frage, ob es innerhalb der CIA weiterhin Widerstand gegen die Umsetzung von Gesetzen gebe, die die Freigabe aller Dokumente zu den Ursprüngen von COVID-19 verlangen, antwortete Erdman: „Ja.“

Erdman sagte den Gesetzgebern, die öffentliche Gesundheitspolitik „wäre völlig anders gewesen, wenn die amerikanische Öffentlichkeit gewusst hätte, dass ein Virus aus einem Labor in China die Grundlage für ein mRNA-Produkt mit Notfallzulassung bilden würde, das von der vorherigen Regierung vorgeschrieben wurde.“

Paul bezeichnete die COVID-19-Pandemie als „eines der folgenreichsten Ereignisse unseres Lebens“. Der Senator sagte: „Bis heute haben die amerikanischen Bürger nie eine vollständige Erklärung darüber erhalten, woher das Virus kam, was unsere Regierung wusste und warum sie gegen ihre eigene Regierung kämpfen mussten, um es herauszufinden.“

Mary Holland, CEO von Children’s Health Defense, sagte, die heutige Anhörung habe „den COVID-19-Zauber gebrochen, der den Kongress seit über sechs Jahren gefangen hält“.

„Endlich scheint der Kongress möglicherweise mit der dringend benötigten Aufarbeitung zu beginnen, um die Todesfälle und die Zerstörung der COVID-Jahre zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte Holland.

Erdman sagte heute aufgrund einer Vorladung des Senatsausschusses aus, die Anfang dieses Monats im Rahmen von Pauls laufender Untersuchung zu den Ursprüngen von COVID-19 erlassen wurde.

Die CIA hatte Erdman keine Genehmigung zur Aussage erteilt. Kein demokratischer Senator nahm an der heutigen Anhörung teil oder beteiligte sich daran – ein Fehlen, das Holland als „unentschuldbar“ bezeichnete.

Später berichtete Fox News, die CIA sei „nicht erfreut“ über die heutige Anhörung gewesen.

JUST IN: Tensions flare between the CIA and Sen. Rand Paul over a COVID-19 whistleblower hearing.



The agency is reportedly “not happy,” accusing Paul of acting in bad faith as he pushes forward with testimony tied to the virus’s origins.



Paul fires back, telling @BillMelugin_… pic.twitter.com/uSaKpeqsDH — Fox News (@FoxNews) May 13, 2026

„Von Beginn der Pandemie an formte Dr. Fauci die Schlussfolgerungen“

Fauci sprach laut Erdman in den Jahren 2020 und 2021 mehrfach mit behördenübergreifenden Ermittlern, zu einem Zeitpunkt, als die CIA bereits ernsthaft in Betracht zog, dass das Virus aus einem Labor entwichen sein könnte. Die Ermittler wollten mit Fauci sprechen – der ihnen eine „kuratierte Liste von Experten“ zur Verfügung stellte, sagte Erdman.

Diese Expertenliste entsprach jedoch „zufälligerweise“ der Liste der Mitautoren der wichtigen Nature-Medicine-Studie aus dem Jahr 2020 „The proximal origin of SARS-CoV-2“. Fauci sowie andere Gesundheitsbeamte und Medienvertreter nutzten diese Studie später, um die Laborleck-Theorie zurückzuweisen und ihre Befürworter als „Verschwörungstheoretiker“ zu diskreditieren.

„Es wurde ein Narrativ erzeugt“, sagte Erdman über Fauci.

Im vergangenen Jahr leitete die Trump-Regierung eine Untersuchung ein, um festzustellen, ob Fauci und andere die Schlussfolgerungen der Studie im Gegenzug für finanzielle Unterstützung beeinflusst hatten.

Erdman sagte aus, dass Faucis Eingreifen im August 2021 dazu beitrug, dass die CIA eine neutrale Haltung zum Ursprung von COVID-19 einnahm, anstatt die Laborleck-Theorie zu unterstützen. Er sagte:

„Es wurde maßgeblich dadurch beeinflusst, dass Anthony Fauci sich in die Geheimdienstgemeinschaft einmischte. … Wir haben Dokumente, die zeigen, dass die CIA noch am 12. August 2021 darüber nachdachte, dies als Laborleck zu bezeichnen. Und dann änderte sich das am 17. August 2021. … Leider haben wir keine Ahnung, warum sich das änderte, weil die CIA uns die angeforderten Dokumente nicht zur Verfügung stellte.“

Weniger als eine Woche später lizenzierte die US-Arzneimittelbehörde FDA den mRNA-COVID-19-Impfstoff Comirnaty von Pfizer vollständig. Einen Tag nach der Zulassung verpflichtete das US-Militär seine Soldaten zur Impfung.

Erdman sagte, obwohl er keine „rauchende Pistole“ in Form von Dokumenten gefunden habe, in denen Fauci oder andere Beamte offen über eine Vertuschung sprechen, gebe es doch eine „allgegenwärtige Unterströmung“, die darauf hindeute.

„Von Beginn der Pandemie an formte Dr. Fauci die Schlussfolgerungen“, sagte Paul. „Dutzende Male bezeichnete er die Idee, dass die Pandemie aus einem Labor stamme, als Verschwörung.“

“From the outset of the pandemic, Dr. Fauci shaped the conclusions.”



According to testimony shared by Sen. Rand Paul, scientists privately raised lab leak concerns — then publicly dismissed them.



One author of the The Proximal Origin of SARS-CoV-2 paper reportedly received a $9… pic.twitter.com/t5FXlgX25a — CHDTV Live (@CHDTVLive) May 13, 2026

Laut Erdman haben sich Faucis Ansichten bis heute nicht geändert. „Er glaubt an einen natürlichen Ursprung. Das tut er immer noch“, sagte Erdman.

CIA überwachte COVID-Whistleblower „illegal“

Erdman sagte aus, dass CIA-Mitarbeiter, die sich zur Möglichkeit einer Vertuschung geäußert hätten, Repressalien durch die Behörde ausgesetzt gewesen seien – von Überwachung bis hin zu Vergeltungsmaßnahmen.

„Nach der Neubewertung der CIA zu COVID, die 2023 abgeschlossen wurde, übte die CIA Vergeltung gegen Analysten aus, die die Laborleck-Hypothese unterstützten“, sagte Erdman. „CIA-Manager bestraften sie, weil sie sich weigerten, der anonymen nächtlichen Umschreibung der Analyse durch die Führung zuzustimmen, die die Bewertung in ein neutrales Urteil änderte.“

Laut Erdman begann die CIA illegal, „die Computer- und Telefonnutzung“ von DIG-Mitarbeitern zu überwachen, einschließlich „ihrer Ermittlungen und Kontakte zu Whistleblowern“.

„Das waren Amerikaner, die illegal ausspioniert wurden, während sie Aufgaben ausführten, die vom Präsidenten angeordnet und unter der Autorität des Direktors der nationalen Nachrichtendienste standen“, sagte Erdman. Mindestens ein CIA-Auftragnehmer sei infolge dessen entlassen worden – „einen Tag nach einem Treffen mit der DIG“.

Erdman sagte, Legislative und Exekutive würden weiterhin falsch informiert bleiben, wenn „dieses Verhalten nicht angegangen wird“.

Mehrere republikanische Senatoren, die an der Anhörung teilnahmen, stimmten Erdmans Andeutungen zu, dass verschiedene Regierungs- und Geheimdienstbehörden weiterhin an der Vertuschung von Beweisen für ein COVID-Laborleck beteiligt seien.

Senator Ron Johnson (Republikaner aus Wisconsin), der vergangenen Monat eine Anhörung leitete, bei der Beweise präsentiert wurden, dass die FDA von einer besseren Methode zur Erkennung von Sicherheitssignalen der COVID-19-Impfstoffe – einschließlich plötzlicher Todesfälle nach der Impfung – wusste, diese jedoch verschwieg, sagte, er habe mehreren Behörden „völlig legitime Aufsichtsanfragen“ geschickt, die größtenteils ignoriert worden seien.

Senator Josh Hawley (Republikaner aus Missouri) sagte, nachdem der Kongress 2023 einstimmig ein von ihm eingebrachtes Gesetz verabschiedet hatte, das die US-Regierung zur Veröffentlichung von Dokumenten über die Ursprünge von COVID-19 verpflichtete, habe die Regierung „absichtlich“ den Großteil der Dokumente zurückgehalten.

Anstatt Tausende Seiten Dokumente bereitzustellen, erhielt der Kongress lediglich fünf Seiten, die teilweise geschwärzt waren. „Wenn das keine Vertuschung ist, dann weiß ich nicht, was es ist“, sagte Hawley.

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Aufsicht über Gain-of-Function-Forschung „muss Zähne haben“

Erdman griff auch die Gain-of-Function-Forschung an. Er sagte, Wissenschaftler der föderalen Biological Sciences Experts Group (BSEG) hätten geholfen, ein 2014 eingeführtes Moratorium zur Finanzierung von Gain-of-Function-Forschung aufzuheben.

„Mehrere der BSEG-Wissenschaftler halfen Dr. Fauci 2015 dabei, die Definitionen von Gain-of-Function umzuschreiben, um die Finanzierung gefährlicher Forschung wieder aufzunehmen“, sagte Erdman. Er erklärte, BSEG-Mitglieder erhielten „häufig erhebliche Mittel“ vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und anderen Gesundheitsbehörden.

Zu den an der BSEG beteiligten Wissenschaftlern gehörte Ralph Baric, Ph.D., der laut Erdman mit der Forscherin Shi Zhengli vom Wuhan Institute of Virology an Gain-of-Function-Experimenten arbeitete. Peter Daszak sei später „mit der WHO nach China geschickt worden, um die Ursprünge von COVID zu untersuchen“.

Im vergangenen Monat verlor Baric Berichten zufolge seine NIH-Fördermittel und wurde von seiner Institution, der University of North Carolina, beurlaubt. Bereits 2024 setzte das US-Gesundheitsministerium sämtliche Förderungen für EcoHealth Alliance aus, weil die Organisation ihre Coronavirus-Experimente nicht ordnungsgemäß überwacht hatte.

Erdman sagte, einige BSEG-Wissenschaftler hätten auch eine Schlüsselrolle bei Event 201 gespielt – einer Simulation eines globalen Coronavirus-Ausbruchs im Oktober 2019, kurz vor der COVID-19-Pandemie. Die Gates-Stiftung und das Weltwirtschaftsforum waren ebenfalls an der Planung von Event 201 beteiligt.

„Das war eine Pandemie-Tischübung zu einem Coronavirus, die den Ereignissen während der COVID-19-Pandemie auffallend ähnelte, und an der Dr. Fauci sowie Personen mit Geheimdienstverbindungen wie die ehemalige Direktorin der nationalen Nachrichtendienste Avril Haines teilnahmen“, sagte Erdman.

Eine Untersuchung des Wall Street Journal im vergangenen Jahr enthüllte, dass Haines 2021 den damaligen Präsidenten Joe Biden nur über Beweise informierte, die die zoonotische Theorie stützten.

Erdman sagte, bereits im Mai 2020 hätten Bundesbehörden wie das US-Energieministerium interne Dokumente verbreitet, die darauf hindeuteten, dass „alle Bedingungen für ein Laborleck gegeben waren“.

Im vergangenen Jahr startete die Trump-Regierung eine neue Version der offiziellen Regierungswebsite zu COVID-19, auf der Beweise für die Laborleck-Theorie präsentiert wurden. CIA, FBI, Energieministerium, Defense Intelligence Agency, der Kongress und einige ausländische Geheimdienste unterstützten letztlich die Laborleck-Theorie.

Erdman äußerte Unterstützung für Präsident Donald Trumps Exekutivverordnung vom vergangenen Jahr, mit der die Finanzierung von Gain-of-Function-Forschung für 120 Tage ausgesetzt wurde, um in dieser Zeit eine neue Bundespolitik für solche Forschung zu entwickeln. Die Regierung hat bislang jedoch keine neue Richtlinie angekündigt.

„Wir brauchen eine umfassende Überprüfung staatlich finanzierter Forschung in den Lebenswissenschaften und eine Rückkehr zu den Definitionen von Gain-of-Function- und Massenvernichtungswaffenforschung aus der Zeit vor 9/11“, sagte Erdman. „Die Aufsicht muss Zähne haben.

Werden wir „Täter-Spaziergänge“ von Fauci und anderen Figuren der COVID-Ära sehen?

Die heutige Anhörung fand zwei Tage nach Ablauf der Frist statt, Fauci wegen Meineids anzuklagen, weil er 2021 angeblich den Kongress belogen hatte. Fauci hatte dem Kongress damals gesagt, NIH und NIAID hätten niemals Gain-of-Function-Forschung finanziert.

Paul hatte öffentlich gefordert, Fauci anzuklagen. Im vergangenen Jahr begnadigte Biden Fauci vorsorglich für seine offiziellen Handlungen seit 2014. Im vergangenen Monat klagte eine Grand Jury Dr. David Morens, einen ehemaligen engen Mitarbeiter Faucis, an, weil er angeblich sein privates E-Mail-Konto genutzt hatte, um Kommunikation über die Ursprünge von COVID-19 zu verbergen.

Paul sprach während der heutigen Anhörung nicht über den Ablauf der Verjährungsfrist, deutete jedoch an, dass die von Erdman präsentierten Beweise die Argumente für die Verabschiedung des „Risky Research Review Act“ stärken würden – eines Gesetzes, das er im vergangenen Jahr vorgeschlagen hatte.

Hawley sagte, viele seiner Wähler „wollen die Täter in Handschellen sehen“, darunter Figuren wie Fauci. Er forderte den Kongress auf, „endlich die Geldhähne zuzudrehen“ bei Bundesbehörden, die bei der Untersuchung der Ursprünge von COVID-19 nicht kooperieren.

„Es ist längst überfällig, dass wir wieder einen Church-Ausschuss bekommen“, sagte Johnson und bezog sich damit auf einen Untersuchungsausschuss des US-Senats aus dem Jahr 1975, der Fehlverhalten der CIA untersuchte.