Der Kaiser ist nackt und hat keine Karten mehr

Pepe Escobar

Das Geschäfts-Shanghai ist nicht gerade beeindruckt von der Ankunft des Kaisers der Barbarei.

SHANGHAI – Chinas Kraftzentrum bewegt sich weiter wie ein rasantes Elektrofahrzeug. Die Atmosphäre ist elektrisierend. Bei einem Geschäftsessen in einem berühmten kantonesischen Restaurant lenkt Trumps Besuch in China das Gespräch zumindest auf etwas Greifbareres: die gegensätzlichen Wege für zukünftige Generationen vom Westen bis in den Osten.

Das Geschäfts-Shanghai ist nicht gerade beeindruckt von der Ankunft des Kaisers der Barbarei. Selbst wenn bei dem wohl wichtigsten diplomatischen Treffen des Kriegsjahres 2026 jede denkbare geopolitische Variable auf dem Spiel stehen könnte – mit möglichen Handels- und Sicherheitsentscheidungen, die den gesamten Globalen Süden betreffen werden.

Beginnen wir mit den gewöhnlichen amerikanischen Sorgen. Trump, ein Meister in der Kunst der völligen Empathielosigkeit, hat das ganze Spiel zumindest lautstark offenbart: „Ich denke nicht über die finanzielle Situation der Amerikaner nach. Ich denke über niemanden nach.“

Und doch tut er es. Er hat panische Angst davor, nach den Zwischenwahlen zur fetten lahmen Ente zu werden. Deshalb wird er Peking unter Druck setzen, mehr Sojabohnen zu kaufen – um seine Basis im Mittleren Westen zufriedenzustellen – und mehr Boeing-Flugzeuge. Er wird Peking drängen, Seltene Erden zu exportieren – um den industriell-militärischen Komplex zufriedenzustellen.

Und natürlich wird er maximalen Druck auf Xi ausüben, damit dieser Teheran dazu bringt, die Straße von Hormus zu öffnen, damit die Ölpreise sinken, die Inflation reduziert wird und die Fed die Zinsen senkt.

Er hat keinerlei Karten in der Hand, um diese Agenda durchzusetzen. Im Technologiekrieg führte sein maximaler Druck lediglich dazu, dass China US-Zulieferer spektakulär immer wieder umging. Im Handelskrieg diversifizierte China seine Exporte massiv und erzielte sogar einen Rekord-Handelsüberschuss.

Der Iran ist natürlich der Schlüssel – nicht zuletzt, weil er der ganzen Welt die gigantischen strukturellen Schwächen der „unverzichtbaren Nation“ vor Augen führt. Was wird Trump tun? Xi bedrohen, weil der Iran das chinesische BeiDou-Satellitensystem nutzt, das de facto ganz Westasien für iranische ballistische Raketen in ein Glashaus verwandelt hat?

Der Iran verlor niemals seinen Öl-Korridor nach China, als der Kaiser der Barbarei mit der „Blockade“ auftauchte. Der Fluss läuft weiter – über das Schatten-Tankernetzwerk entlang iranischer und pakistanischer Territorialgewässer, Schiff-zu-Schiff-Transfers, getarnte Ladungen und nun chinesische Raffinerien, denen Peking befohlen hat, das Sanktionsrisiko zu tragen.

Das ist nicht nur ein Kampf in thalassokratischen Dimensionen, sondern auch ein Kampf über Land in Eurasien – über den eurasischen Eisenbahnkorridor mit den Zügen zwischen Xi’an und Teheran in beide Richtungen. Eisenbahnen erreichen vielleicht noch nicht das Volumen maritimer Exporte, aber strategisch ist das absolut entscheidend und zeigt deutlich, dass maritimer Druck etwas völlig anderes ist als wirtschaftliche Erdrosselung über Land.

Die „brillante“ amerikanische Idee, Chinas Ölversorgungskette – von Venezuela bis Hormus – zu ersticken und zusätzlich chinesische „Teapot“-Raffinerien zu sanktionieren, führte nur dazu, dass China neben Russland zu einem der wichtigsten realen Vermittler während des ständig gebrochenen Waffenstillstands wurde.

Das gesamte Hormus-Spiel, das der Iran perfekt spielte, hatte nur minimale Auswirkungen auf chinesische Importe – genauso wie die Einschränkung der Nvidia-H100- und H200-Exporte zur „Kontrolle“ chinesischer KI praktisch keine Wirkung zeigte. Schließlich ignoriert China Nvidia de facto. Das DeepSeek-V4-Modell nutzt lokale Chips. Und der H200 wird in China ohnehin nicht verkauft.

Xi muss Trump nicht einmal persönlich sagen, dass Peking keinerlei Probleme hätte, einen umfassenden Wirtschaftskrieg zu entfesseln, falls Washington weiterhin versucht, über die Schließung der Finanzinstitutionen hinter den „Teapot“-Raffinerien Finanzkrieg zu führen.

Taiwan ist nicht die einzige verbleibende Karte. Taiwan ist nicht einmal eine Karte. Taiwan ist für Peking eine interne Sicherheitsfrage. Alles andere ist nur Propaganda. Peking könnte versuchen, Trump davon zu überzeugen, den Waffenverkauf im Wert von 11 Milliarden Dollar an Taiwan rückgängig zu machen, einschließlich mit Aegis ausgestatteter Zerstörer, F-35-Jets, ineffizienter Patriot-Raketen und E-2D-Hawkeye-Frühwarnflugzeuge. Doch selbst das ist nebensächlich.

Was bleibt also nach all dem – mittlerweile reduzierten – Pomp und Spektakel? Bestenfalls der aktuelle, äußerst prekäre Status quo.

Der chinesische Technologie-Kriegsplan

Kurz gesagt: Trumps Spiel besteht darin, Xi dazu zu zwingen, diplomatischen Druck auf den Iran auszuüben, damit dieser die Bedingungen der Barbarei zur Beendigung des Krieges akzeptiert. Das ist in jeder Hinsicht völlig ausgeschlossen.

Selbst wenn das geschehen würde, könnte Trump im Gegenzug „stabile“ Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, Verlängerungen von Handelsstillständen und Zugeständnisse bei Technologiekontrollen anbieten. Xi beeindruckt das nicht im Geringsten – ebenso wenig wie er weiß, entsprechend Lawrows Maxime, dass die USA „nicht vereinbarungsfähig“ sind.

Die schwer beschädigte BRICS-Marke könnte in den Gesprächen nicht einmal eine Rolle spielen. China wird seine ernsthaften internen Herausforderungen separat beim Treffen der Außenminister in Indien behandeln, das nahezu zeitgleich mit dem Trump-Xi-Treffen in Peking stattfindet.

Xi könnte außerdem vermuten, dass Trumps eigentliche Hintermänner – Tech-Feudalismus, Großbanken und verschiedene Vertreter von Zionism Inc. – bereits einen gestaffelten, systemischen Weltkrieg entfesselt haben, der von jetzt an bis ungefähr 2040 geführt werden soll und essenzielle globale Infrastruktur, Handel und Energie ins Visier nimmt, um die alte Ordnung zusammenbrechen zu lassen und einen echten Great Reset unter weitaus profitableren Bedingungen zu installieren.

Das steht im direkten, brutalen Gegensatz zur offiziellen chinesischen Politik, die den Aufbau einer Gemeinschaft mit geteilter Zukunft für die Menschheit anstrebt. Xi wird keinen Millimeter von dieser Politik – seiner Politik – abweichen, nur um das überdimensionierte Ego eines pathologischen, psychopathischen Narzissten zu besänftigen.

Xi konzentriert sich bereits auf den im März vorgestellten 141-seitigen Fünfjahresplan, in dem KI mehr als 50 Mal erwähnt wird; der bis 2027 eine 70-prozentige KI-Durchdringung der chinesischen Wirtschaft anstrebt; und der sich zu Quantenkommunikationsnetzwerken zwischen Erde und Weltraum, Zeitplänen für Kernfusion und Gehirn-Computer-Schnittstellen bekennt.

Der Fünfjahresplan erklärt außerdem „außergewöhnliche Maßnahmen“ für Seltene Erden und Halbleiter-Selbstversorgung – also für jene Lieferkette, ohne die das US-Militär schlicht zugrunde gehen würde.

Der chinesische Plan sieht die Implementierung von KI in der gesamten Wirtschaft vor; Robotik als industrielles Rückgrat; Weltrauminfrastruktur; Quantencomputing; sowie die vollständige Stärkung der Dominanz bei der Verarbeitung Seltener Erden.

Nennen wir es einen de-facto-chinesischen Kriegsplan – auf dem Niveau nationaler Sicherheitspriorität – in direkter Konfrontation mit den USA. Zu glauben, Trump könne all das mit einem Stapel leerer Versprechen verändern, ist mehr als naiv.

Die Geschichtsschreibung wird ihr Urteil fällen. Schon jetzt steht fest, dass der Versuch, die globale Dominanz durch die Erdrosselung der aufstrebenden Supermacht China über eine „Blockade“ iranischer Häfen und der Straße von Hormus aufrechtzuerhalten und dabei ganz Westasien in Flammen aufgehen zu lassen, während gleichzeitig die eigene Wirtschaft ruiniert wird, zu den drei größten Dummheiten gehören dürfte, die der zutiefst verblendete US-Tiefenstaat jemals hervorgebracht hat.