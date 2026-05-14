Kopenhagen 2026: Das Treffen der üblichen Verdächtigen zur Zukunft eines kontrollierten Internets – und kaum jemand berichtet darüber

Was diese Woche in Kopenhagen stattfand, wirkt auf den ersten Blick harmlos: ein „Youth AI Summit“ über Kinder, künstliche Intelligenz und Online-Sicherheit. Doch hinter den freundlichen Schlagworten verbirgt sich möglicherweise der Aufbau eines völlig neuen digitalen Kontrollmodells für Europa und den Westen.

Mitten auf der Bühne: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Gastgeber der Veranstaltung: Common Sense Media – eine US-Organisation, die sich offiziell dem Kinderschutz widmet, inzwischen jedoch tief in globale KI-Regulierung, Altersverifikation und Plattformkontrolle eingebunden ist.

Und genau hier wird es brisant.

Denn dieselben Netzwerke, die seit Jahren strengere Internetkontrolle, „Desinformationsbekämpfung“, KI-Regulierung und digitale Identitätssysteme vorantreiben, standen nun gemeinsam mit EU-Spitzenpolitikern auf einer Bühne – während gleichzeitig offen über Altersbeschränkungen für soziale Medien, algorithmische Kontrolle und stärkere Regulierung digitaler Plattformen gesprochen wurde.

Offiziell geht es um Kinder.

Tatsächlich entsteht jedoch Schritt für Schritt die technische Infrastruktur für ein kontrolliertes Internet.

Denn sobald Altersgrenzen für soziale Medien verpflichtend werden, braucht es Altersnachweise. Altersnachweise wiederum bedeuten digitale Identitätssysteme. Und digitale Identitätssysteme bedeuten zwangsläufig mehr Überprüfung, mehr Registrierung und weniger Anonymität im Netz.

Genau diese Entwicklung nimmt nun Fahrt auf.

Besonders auffällig ist dabei, wer hinter Common Sense Media steht. Zu den Förderern und Partnern zählen unter anderem:

Chan Zuckerberg Initiative

Gates Foundation

Bloomberg Philanthropies

Omidyar Network

Salesforce

Future of Life Institute

OpenAI

Bezos-Familienstiftung

Am engsten bzw. häufig gemeinsam mit Soros-/Open-Society-Netzwerken auftauchend sind typischerweise:

Omidyar Network

Arbeitet oft mit Open-Society-nahen NGOs, Medienprojekten und Governance-Initiativen zusammen.

Arbeitet oft mit Open-Society-nahen NGOs, Medienprojekten und Governance-Initiativen zusammen. Bloomberg Philanthropies

Überschneidungen bei Klima-, Governance-, Medien- und Regulierungsprojekten.

Überschneidungen bei Klima-, Governance-, Medien- und Regulierungsprojekten. Silicon Valley Community Foundation

Großes Spendernetzwerk, über das auch progressive Tech- und Governance-Projekte finanziert werden.

Großes Spendernetzwerk, über das auch progressive Tech- und Governance-Projekte finanziert werden. William and Flora Hewlett Foundation

Finanziert viele NGOs, Medien- und Demokratieprojekte, teils parallel zu Open-Society-Strukturen.

Finanziert viele NGOs, Medien- und Demokratieprojekte, teils parallel zu Open-Society-Strukturen. Oak Foundation

Aktiv bei Menschenrechts-, Migrations- und Governance-Themen mit Überschneidungen zu Soros-nahen Förderbereichen.

Hier zu finden.

Also genau jene Tech-, KI- und Stiftungsnetzwerke, die seit Jahren immer stärkere digitale Governance-Strukturen fördern.

Kritiker warnen deshalb vor einer schleichenden Transformation des Internets:

weg vom offenen Netz, hin zu einem identitätsbasierten, algorithmisch überwachten und zentral regulierten digitalen Raum.

Unter dem Schlagwort „Online-Sicherheit“ entstehen dabei Systeme, die weit über Kinderschutz hinausgehen könnten:

verpflichtende Altersverifikation,

biometrische Identitätsprüfung,

KI-gestützte Inhaltskontrolle,

algorithmische Zensur,

Einschränkung anonymer Kommunikation,

Plattformhaftung,

automatische Moderation politischer Inhalte.

Besonders bemerkenswert ist, dass ausgerechnet jene Konzerne und Netzwerke, die selbst massiv vom KI-Boom profitieren, nun gleichzeitig die Regeln für dessen Kontrolle mitgestalten.

OpenAI arbeitet inzwischen direkt mit Common Sense Media bei Projekten für „sichere KI für Kinder“ zusammen. Gleichzeitig diskutieren EU-Institutionen über neue digitale Identitätsmodelle und strengere Regulierung sozialer Plattformen.

Es entsteht eine Machtkonzentration, bei der Tech-Konzerne, NGOs, Stiftungen und Regierungen zunehmend miteinander verschmelzen.

Und genau das verändert die Natur des Internets selbst.

Denn das ursprüngliche Web basierte auf Offenheit, Anonymität und freiem Zugang. Das neue Modell basiert zunehmend auf Verifikation, Zugangsrechten, algorithmischer Kontrolle und kuratierter Sichtbarkeit.

Die eigentliche Gefahr liegt dabei nicht in einer einzelnen Maßnahme, sondern im Zusammenspiel aller Systeme:

digitale ID,

Altersverifikation,

KI-Moderation,

biometrische Authentifizierung,

Plattformkontrolle,

„Trust & Safety“-Regeln,

Desinformationsbekämpfung.

Zusammen entsteht daraus ein Internet, in dem jeder Nutzer identifizierbar, kontrollierbar und potenziell filterbar wird.

Natürlich wird all das mit Sicherheit, Kinderschutz und Verantwortung begründet. Doch Kritiker warnen: Jede Überwachungsinfrastruktur beginnt mit einem moralisch schwer angreifbaren Argument.

Nach Terrorismus kam Massenüberwachung.

Nach Pandemie kam digitale Gesundheitskontrolle.

Und jetzt könnte unter dem Banner des Kinderschutzes die nächste große Phase digitaler Kontrolle aufgebaut werden.

Die Veranstaltung in Kopenhagen war deshalb weit mehr als nur ein harmloser KI-Gipfel.

Sie war ein Blick auf die mögliche Zukunft des Internets.