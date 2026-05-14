Military Watch Magazine Redaktion

Der CEO von Palantir Technologies, Alex Karp, hat bekannt gegeben, dass die ukrainischen Streitkräfte die Technologien des Unternehmens als ein „Betriebssystem für den Krieg“ nutzen. Dadurch könne das Schlachtfeld genauso verwaltet werden, wie ein Technologieunternehmen seine Kunden betreut. Der einzige Unterschied sei: „Wie viele russische Soldaten werden pro Quadratkilometer getötet? Warum und wie, welche Mittel wurden eingesetzt, was funktionierte und was nicht?“ Er fügte hinzu, dass dies bis auf die Ebene einzelner Einheiten gelte. „Die Ukraine hat eines der wichtigsten militärischen Verteidigungssysteme der Welt geschaffen. Jeder, mit dem wir gesprochen haben, ist überzeugt, dass sie diesen Krieg gewinnen werden. Sie sind sehr optimistisch“, schloss Karp nach einem Besuch des Landes und Treffen mit dessen politischer Führung.

Gegründet im Jahr 2003, spezialisiert sich Palantir Technologies auf die Entwicklung großangelegter Datenintegration, Analytik und künstlicher Intelligenz, die von Regierungen, Militärs, Geheimdiensten und großen Unternehmen genutzt werden. Die Kernplattformen des Unternehmens sind darauf ausgelegt, große Mengen fragmentierter Informationen zu einem einzigen operativen Lagebild zusammenzuführen, das Analysten oder Kommandanten für Entscheidungen nutzen können. Das Unternehmen präsentiert sich selbst als Entwickler von Software für „westliche Institutionen“ und nationale Sicherheit und nicht als klassisches Silicon-Valley-Unternehmen für Konsumententechnologie.

Palantir wurde kurz nach Beginn der großflächigen Kampfhandlungen im Jahr 2022 eng mit den ukrainischen Kriegsanstrengungen verbunden und lieferte der Ukraine Software, die Satellitenbilder, Drohnenaufnahmen, Gefechtsberichte, Geheimdienstinformationen und Open-Source-Daten in Ziel- und Operationssysteme integriert. Führungskräfte des Unternehmens erklärten offen, dass ihre Werkzeuge stark in ukrainische Schlachtfeldoperationen eingebunden seien, einschließlich der Identifizierung russischer Ausrüstung und der Planung von Angriffen.

Ukrainische Ministerien haben die Plattformen von Palantir umfassend für Logistik, Luftverteidigungsanalyse, Flüchtlingsmanagement und sogar Minenkriegsoperationen genutzt. CEO Alex Karp hat das Land mehrfach besucht und die Arbeit von Palantir ideologisch stark als Unterstützung politisch verwestlichter Staaten gegen „autoritäre“ Gegner dargestellt. Palantir hat die Zusammenarbeit mit der Ukraine zuletzt auf KI-gestützte Luftverteidigung und Gefechtsdatenanalyse ausgeweitet. Die Kriegsanstrengungen haben ein unschätzbares Testfeld für die Technologien von Palantir geschaffen, die erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Hochintensitätskriege haben.

Palantir hat außerdem sehr umfangreiche Unterstützung für die israelischen Invasionen im Gazastreifen und im Libanon sowie für den US-israelischen Angriff auf den Iran geleistet, der im Februar 2026 begann. Kritiker warnten, dass die Israel bereitgestellten fortschrittlichen Ziel- und Überwachungssysteme einen exzessiven und undurchsichtigen Einsatz von Gewalt ermöglicht hätten, da die israelischen Streitkräfte die Systeme mit künstlicher Intelligenz kombinieren, um Tötungslisten in Gaza, im Libanon und im Iran zu erstellen.

Der russisch-ukrainische Krieg hat den Militärs des westlichen Blocks umfangreiche Möglichkeiten geboten, moderne Kriegstechniken zu entwickeln und zu verfeinern – nicht nur durch die Ausrüstung ukrainischer Streitkräfte mit neuen Technologien, sondern auch durch den direkten Einsatz von Personal an Frontlinienpositionen. Das Polnische Freiwilligenkorps und die US Forward Observations Group gehörten zu den eingesetzten Militärdienstleistergruppen, während britische Royal Marines bereits in den ersten Wochen des Konflikts an den Frontlinien operierten.

Ukrainische Bodeneinheiten haben erfolgreich begonnen, sich von traditioneller Infanteriekriegsführung hin zu einer stärker „technologiegetriebenen“ Form des Kampfes zu bewegen, die auf Angriffsdrohnen, robotisierte Logistiksysteme und andere unbemannte Systeme setzt, um den Bedarf an Personal an den Frontlinien zu minimieren. Die kontinuierliche Drohnenüberwachung ermöglichte es Brigaden, Frontabschnitte mit nur ein oder zwei Positionen abzudecken, anstatt wie früher mit zwei Bataillonen pro Kilometer. Dadurch wurden Infanteriestellungen auf minimale Präsenz reduziert – oft kleine Schützengräben für zwei oder drei Soldaten, die aus der Ferne versorgt werden.

Drohnenüberwachung und die Robotisierung der Logistik sind ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie neue Technologien aufgrund der enormen wirtschaftlichen und technologischen Unterstützung, die der Ukraine gewährt wurde, an den Frontlinien getestet und implementiert werden.