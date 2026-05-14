Führender US-Kriegstreiber: Schachmatt für Washington am Persischen Golf

Der eingefleischte Zionist und Vordenker der neokonservativen US‑Kriegstreiber hat in einem US-Politik-Magazin in einem unglaublich realistischen Artikel die USA als Papiertiger bezeichnet, der die Folgen seiner Niederlage gegen Iran weder rückgängig machen noch kontrollieren kann.

Von Rainer Rupp

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate hat der neokonservative Vordenker Robert Kagan eine vernichtende Kritik an Präsident Trumps Iran-Krieg veröffentlicht. In seinem neuesten Beitrag vom 10. Mai im The Atlantic, einem US-amerikanischen politischen Magazin, argumentiert Kagan, dass der kurze Krieg mit Iran die schlimmste militärische Niederlage der USA in deren Geschichte darstellt – und sogar die von Vietnam in mehreren entscheidenden Punkten übertrifft. Frühere Konflikte mit suboptimalen Ergebnissen oder klaren Niederlagen seien letztlich dadurch abgemildert worden, dass sie später weit entfernt von den zentralen