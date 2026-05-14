Sabine und Katja: „Man ist nur auf sich selbst gestellt“

Im Rahmen der Gesprächsreihe „geimpft, geschädigt, geleugnet“, die von der Gesellschaft der „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD) gegen das Vergessen der Corona-Schwerimpfgeschädigten durchgeführt wird, spricht Johannes Clasen mit Sabine Mertens und Katja Lohrum. Es sind zwei Frauen, die durch ein tiefes Schicksal miteinander verbunden sind: Sowohl Sabines Sohn, als auch Katjas Ehemann erkrankten nach den Corona-„Impfungen“ neurologisch äußerst schwer. In dem eindringlichen Gespräch berichten sie von Verlusten, Verzweiflung, existenziellen Ängsten, dem Wunsch nach Gehör und einem Alltag, der von einem unermüdlichen Kampf geprägt ist. (hl)

Autorin: Elisabeth Maria

Johannes Clasen im Gespräch mit Sabine Mertens und Katja Lohrum – zwei Frauen, die durch ein ähnliches Schicksal, das ihr Leben unwiderruflich verändert hat, verbunden sind. Im Rahmen der Reihe „geimpft, geschädigt, geleugnet“ sprechen sie über Verlust, Verzweiflung, einen täglichen Kampf und das Gefühl, mit all dem allein gelassen zu sein. Während des Gesprächs ringen beide immer wieder mit den Tränen,