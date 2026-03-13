Iran-Krieg: Wir folgen dem Geld (nach Mar-A-Lago)

Von The Democracy Defender

Wie die Mar-A-Lago-Bande vom Iran-Krieg profitiert

Der zweite Artikel dieser Serie ist jetzt online: Hier klicken

Hier ist eine Zahl, über die man nachdenken sollte: 2.000 Dollar pro Lkw-Ladung.

Das ist die Gebühr, die ein wenig bekanntes Unternehmen aus Florida namens Gothams LLC – dasselbe Unternehmen, das das Immigranten-Internierungslager „Alligator Alcatraz” betrieb – für jeden einzelnen humanitären Hilfs-Lkw verlangen will, der in ein Konfliktgebiet unter amerikanischer Kontrolle fährt. Kommerzielle Lkw? 12.000 Dollar pro Stück. Der Vertrag, den sie dem Weißen Haus vorgelegt haben, sieht ein siebenjähriges Monopol auf alle Transport- und Logistikdienstleistungen vor, mit einer garantierten Kapitalrendite von 300 %. Experten für Bundesaufträge bezeichneten dies als „Wegelagerei”. Das Weiße Haus behauptete, der Vorschlag sei zurückgestellt worden. Aus Unterlagen geht hervor, dass die Partner von Gothams noch Anfang 2026 mit Regierungsbeamten in Kontakt standen.

Das ist der Iran-Krieg.

Nicht der, von dem Ihnen erzählt wird – der, der in Flaggen und „nationale Sicherheit” und feierliche Reden über nukleare Bedrohungen gehüllt ist. Dieser Krieg existiert natürlich auch. Aber darunter läuft eine parallele Architektur, eine Finanzmaschinerie, die in ihrer Konzeption so dreist ist, dass sie die Halliburton-Verträge aus der Irak-Ära im Vergleich dazu altmodisch erscheinen lässt. In diesem Krieg hat jedes Kabinettsmitglied ein finanzielles Interesse. Jede abgeworfene Bombe ist eine Live-Feuer-Verkaufspräsentation. Jedes Barrel iranisches Rohöl, das vom Weltmarkt genommen wird, ist ein Glücksfall für ein politisch vernetztes Fracking-Unternehmen in Texas. Und wenn sich der Staub gelegt hat, sind es nicht Diplomaten, die den Wiederaufbau unter sich aufteilen, sondern Immobilienmilliardäre, die Luxushotels und künstliche Inseln an Staatsfonds in Riad verkaufen.

Das ist kein Nebenprodukt des Konflikts. Es ist der Konflikt.

Die Keime des Krieges

Bevor man dem Geld folgt, lohnt es sich zu verstehen, wie dies begann.

Ungefähr 70 % von Trumps Kabinett und mehr als 50 Regierungsbeamte hatten zuvor direkte Funktionen bei der Heritage Foundation oder ihren Partnergruppen des Projekts 2025 inne. Diese Statistik findet nicht genügend Beachtung. Die Heritage Foundation hat mit dem Projekt 2025 und dem darauf folgenden „Projekt 2026” nicht nur eine Wunschliste für die Politik veröffentlicht. Sie hat eine Personalpipeline aufgebaut, die Hunderte von geprüften Loyalisten in die Bundesbürokratie gebracht hat, von denen jeder einer bestimmten Aufgabe verpflichtet ist: die Zentralisierung der Exekutivgewalt, der Abbau der Regulierungsaufsicht und eine „America First”-Außenpolitik, die militärische Gewalt als Standardinstrument der Staatskunst betrachtet.

Der Krieg gegen den Iran ist das Ergebnis dieser Pipeline. Die Diskussionen begannen 2018 mit einer Rede von Colin Powell vor der Heritage Foundation, und 2022–2023 wurde eine umsetzbare Politik des „maximalen Drucks” ausgearbeitet.

Seit Jahrzehnten setzt sich Heritage für die Aufhebung des Atomabkommens mit dem Iran, für „maximalen Druck“-Kampagnen und für die ausdrückliche Position ein, dass mit dem iranischen Regime nicht verhandelt werden kann – sondern nur konfrontiert. Ihre Wissenschaftler haben den aktuellen Moment als „goldene Chance“ bezeichnet. In ihren Strategiepapieren forderten sie „anhaltende Operationen mit wochenlangen Bombardements“. Ihr Sentinel Action Fund – ein Super-PAC – setzte sich für genau die Verteidigungsausgaben ein, mit denen jetzt die Flugzeugträgerkampfgruppen im Persischen Golf finanziert werden.

Dies war keine Reaktion auf Ereignisse. Es war eine Strategie, die auf den richtigen Präsidenten und die Gelegenheit zu ihrer Umsetzung wartete. Und jetzt ist das Personal an Ort und Stelle – nicht nur Ideologen, sondern Milliardäre mit Portfolios, die mit jeder Entscheidung, die sie innerhalb der Regierung treffen, steigen und fallen.

Das bringt uns zum Thema Geld.

Das Pentagon als Private-Equity-Portfolio: Stephen Feinberg

Das Verteidigungsministerium trägt nun offiziell einen zweiten Titel: „Kriegsministerium“. Die Namensänderung ist bezeichnend, aber die eigentliche Veränderung ist struktureller Natur im finanziellen Sinne.

Im Zentrum steht Stephen Feinberg, Mitbegründer von Cerberus Capital Management – einer Private-Equity-Firma mit einem Vermögen von etwa 70 Milliarden Dollar –, der als stellvertretender Verteidigungsminister fungiert. Während Pete Hegseth die Rolle des ideologischen Aushängeschilds spielt und vor den Kameras von „Kriegerethos“ spricht, ist Feinberg derjenige, der tatsächlich das Budget des Pentagons in Höhe von über 900 Milliarden Dollar verwaltet. Beobachtern zufolge tut er dies mit der „erschreckend intensiven Sorgfalt“ eines Spezialisten für Unternehmenssanierungen. Und genau das ist er auch.

Feinberg unterzeichnete eine Ethikvereinbarung, um seine Anteile an Cerberus zu veräußern. Dann tat er es doch nicht. Er behielt seine finanziellen Verbindungen zu dem Unternehmen durch Verwaltungsdienstleistungsverträge für Buchhaltung und Steuerkonformität bei – Verträge, von denen er behauptete, dass es „unmöglich” sei, sie an einen externen Anbieter zu übertragen. Das ist eine bequeme „Unmöglichkeit”, wenn das Portfolio Ihres „ehemaligen” Unternehmens ein direkter Nutznießer des Krieges ist, den Sie mitführen.

Hier ist, was Cerberus besitzt:

TABELLE 1

Die Nationale Verteidigungsstrategie 2026 fordert Investitionen in „neuartige Technologien” und „autonome Systeme”. Cerberus Ventures – der Venture-Capital-Arm des Unternehmens – hat seine Investitionsstrategie zufällig genau auf diese Bereiche ausgerichtet. Und Feinberg hat von seiner Position im Pentagon aus die Vergaberegeln gelockert, um kleineren Unternehmen – von denen viele Verbindungen zu Cerberus haben – einen „Fast Track“ zu verschaffen, um unter dem Banner „missionsbasierter Anforderungen“ Alleinaufträge ohne Ausschreibung zu erhalten.

Die Angriffe auf die iranische Atomanlage in Fordow im Juni 2025 waren nicht nur militärische Operationen. Sie waren Live-Feuer-Demonstrationen für Hyperschallwaffensysteme, die von Private-Equity-finanzierten Unternehmen entwickelt wurden. Jeder erfolgreiche Angriff ist ein Proof of Concept. Jeder Proof of Concept steigert den Wert des Portfolios. Und der Mann, der die Beschaffung des Pentagon überwacht, ist finanziell mit den verkaufenden Unternehmen verbunden.

Feinberg hat sich auch für „clevere Finanzierungsmodelle” eingesetzt, bei denen Private-Equity-Firmen direkt militärische Infrastruktur finanzieren – beispielsweise Rechenzentren auf Militärbasen – und so langfristige Mechanismen schaffen, um Renditen aus dem Verteidigungshaushalt selbst zu erzielen. Das Pentagon kauft nicht nur Waffen von Private-Equity-Firmen. Unter Feinberg wird es zu einem Mieter, der noch Jahrzehnte lang dafür bezahlen wird!

Die Insider-Wette des Handelsministers: Howard Lutnick

Wenn es in der Geschichte um Feinberg um langsame strukturelle Korruption geht, dann handelt die Geschichte um Howard Lutnick von etwas Schnellerem und Atemberaubenderem: Ein amtierendes Kabinettsmitglied wettet gegen seine eigene Politik – und gewinnt.

Lutnick, der CEO von Cantor Fitzgerald, wurde im Februar 2025 als Handelsminister bestätigt. Von dieser Position aus beaufsichtigte er die aggressive Anwendung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) zur Verhängung von Zöllen und Sanktionen – die „America First“-Handelskrieg in seiner aggressivsten Form.

Unterdessen tat seine Firma – die nun „von seinem Sohn” Brandon Lutnick geführt wird – etwas Außergewöhnliches. Dokumente, die im Juli 2025 geprüft wurden, und eine anschließende Untersuchung des Justizausschusses des Repräsentantenhauses unter der Leitung von Rep. Jamie Raskin enthüllten, dass Cantor Fitzgerald die Rechte zum Einzug potenzieller Zollrückerstattungen von amerikanischen Importeuren zu 20 bis 30 Cent pro Dollar gekauft hatte.

Lesen Sie das noch einmal. Lutnicks Firma kaufte die Forderungen von Unternehmen auf, die durch Lutnicks eigene Zölle geschädigt worden waren – zu einem massiven Preisnachlass – und setzte darauf, dass die Gerichte diese Zölle letztendlich als illegal aufheben würden.

Am 20. Februar 2026 tat der Oberste Gerichtshof genau das.

Das Ergebnis: 300 % bis 500 % Gewinn für Lutnicks Cantor Fitzgerald bei jeder Forderung, die sie gekauft hatten.

Die Anreizstruktur ist fast zu korrupt, um glaubhaft zu sein:

Der Handelsminister verhängt aggressive, potenziell illegale Zölle, die den Handel stören und amerikanischen Importeuren schaden. Die eigene Firma des Ministers kauft die Rechte auf eventuelle Rückerstattungen von denselben geschädigten Unternehmen – zu einem Bruchteil des Dollarwerts. Wenn die Gerichte die Zölle aufheben – wie es die Firma des Ministers eindeutig erwartet hat –, erhält sie den vollen Rückerstattungsbetrag.

Und der Iran-Krieg verschlimmert die Situation noch, anstatt sie zu verbessern. Die Anwendung des IEEPA durch die Regierung, um „bestimmte Importe” und „wahrgenommene Bedrohungen” im Zusammenhang mit dem Konflikt ins Visier zu nehmen, schafft einen kontinuierlichen Strom neuer notleidender Handelsforderungen, die Cantor Fitzgerald aufkaufen kann. Jede neue Sanktion, jede neue Notstandserklärung bedeutet eine neue Gruppe notleidender Unternehmen, von denen die Firma der Familie des Ministers profitieren kann.

Der Generationengewinn des Finanzministers: Scott Bessent

Der von der Heritage Foundation unterstützte Finanzminister Scott Bessent ist ein ehemaliger Protegé von George Soros, der die Key Square Group leitete, einen Makro-Hedgefonds, der – wie vorgesehen – sein Geld mit geopolitischer Volatilität verdient. Makro-Fonds setzen nicht auf einzelne Aktien. Sie setzen auf das Chaos selbst: Währungsschwankungen, Rohstoffschocks, die Auswirkungen von Sanktionen und Kriegen.

Stellen Sie sich nun vor, dieser Investor sitzt im US-Finanzministerium und hat direkte Kontrolle über die Sanktionspolitik.

Bessent erklärte sich bereit, sich von 28 Vermögenswerten zu trennen, darunter Private-Equity-Fonds und Bitcoin-Trusts. Er versäumte es jedoch, dies innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 90 Tagen zu tun. Es folgten Beschwerden wegen Verstoßes gegen die Ethik. Das Campaign Legal Center und die Democracy Forward Foundation reichten formelle Beschwerden ein, in denen sie ihm vorwarfen, Vermögenswerte zu halten, um speziell von der Volatilität zu profitieren, zu deren Entstehung er selbst beitrug.

TABELLE 2

Der Iran-Konflikt ist der ultimative Makro-Motor. Wenn Bessents Finanzministerium Sanktionen gegen Personen, Organisationen und Schiffe verhängt, die mit der IRGC in Verbindung stehen, führen diese Sanktionen zu massiven Schwankungen des iranischen Rials, der globalen Öl-Futures und der Währungen regionaler Akteure wie der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens. Für einen Makro-Investor ist dieser Grad an Insider-Einblick in den Zeitpunkt und die Schwere von Sanktionen nicht nur vorteilhaft. Es ist, wie ein Analyst es ausdrückte, ein „generationsübergreifender Glücksfall”.

Bessent kontrolliert, wann es zu Störungen kommt. Sein ehemaliger Fonds wurde gegründet, um genau von diesen Störungen zu profitieren. Und er hat nie ganz losgelassen.

Drill Baby Drill – für den Krieg: Energieminister Chris Wright

Wenn das Pentagon der Ort ist, an dem die Gewinne aus Waffen fließen, dann ist das Energieministerium der Ort, an dem sich die Gewinne aus Rohstoffen ansammeln.

Der von der Heritage Foundation unterstützte Energieminister Chris Wright ist Gründer und ehemaliger CEO von Liberty Energy, einem Fracking-Dienstleistungsunternehmen. Seine Finanzoffenlegungen umfassten über 1.800 Seiten. Sie enthüllten energiebezogene Aktienbestände in Höhe von „zig Millionen Dollar”, darunter fast 3 Millionen Aktien von Liberty Energy, die Wright und seine Ehefrau halten. Er erklärte sich bereit, seine Bestände zu reduzieren. Das von ihm persönlich überwachte regulatorische Umfeld bestimmt, wie viel diese verbleibenden Bestände wert sind.

Der Krieg gegen den Iran ist das Beste, was den heimischen Öl- und Gasproduzenten passieren konnte, und Wright weiß das. Die Kampagne der Regierung für „maximalen wirtschaftlichen Druck” gegen den Iran – mit Sanktionen gegen über 30 Unternehmen, die sich gegen die iranische „Schattenflotte” richten – hat Millionen Barrel Rohöl vom Weltmarkt genommen. Wenn man diese künstliche Angebotsverknappung mit der allgegenwärtigen Gefahr einer Schließung der Straße von Hormus durch den Iran (die derzeit geschlossen ist und durch die etwa 20 % des weltweiten Öls transportiert werden) kombiniert, ist das Ergebnis vorhersehbar: Die Energiepreise steigen. Die amerikanischen Schieferölproduzenten – genau die Branche, in der Wright seine Karriere aufgebaut hat – beeilen sich, die Lücke zu füllen.

Damit wird Wrights erklärte Vision Wirklichkeit. Er hat öffentlich argumentiert, dass Kohlenwasserstoffe „immer noch etwa 85 % der weltweiten Energieversorgung ausmachen”, und sich für die Abschaffung klimabezogener Berichtspflichten eingesetzt. Der Krieg bietet den geopolitischen Deckmantel, um diese Agenda voranzutreiben: mehr Bohrungen, mehr Fracking, mehr Produktion – alles unter dem Deckmantel der „Energiedominanz” und „nationalen Sicherheit”.

Unterdessen spendete die Öl- und Gasindustrie allein im Jahr 2024 25,8 Millionen Dollar an Trumps Wahlkampfgruppen. Die politischen Erträge dieser Investition zeigen sich nun in Form von Durchführungsverordnungen, die die Produktion begünstigen, dem Abbau von Umweltvorschriften und einem Konflikt im Nahen Osten, der den Preis für genau die Ware in die Höhe getrieben hat, die sie verkaufen.

Der Vorstand für Gewinne: Wenn Bomben zu Geschäftsplänen werden

An dieser Stelle erreicht die Geschichte ihr kühnstes Kapitel.

Der Friedensrat – unter dem Vorsitz von Donald Trump in seiner persönlichen Eigenschaft – verwaltet einen 17 Milliarden Dollar schweren „Gaza-Wiederaufbau- und Entwicklungsfonds“ und ist in der Lage, ähnliche Initiativen für die meisten anderen Konfliktgebiete zu verwalten, darunter auch für den Iran nach einem Regimewechsel. Die Mitglieder des Rates sind keine Diplomaten, Entwicklungshelfer oder Regionsexperten. Es handelt sich um Immobilienmagnaten und Private-Equity-Giganten aus Trumps innerem Kreis.

TABELLE 3

Im Zentrum dieses Apparats steht Jared Kushner, dessen Abraham Accords Peace Institute (AAPI) nun in die Heritage Foundation (Sehen Sie hier ein Muster?) aufgegangen ist, deren Private-Equity-Firma Affinity Partners fast unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus im Jahr 2021 2 Milliarden Dollar vom saudischen Staatsfonds aufgebracht hat. Diese Investition war Gegenstand einer Untersuchung durch den Kongress. Kritiker bezeichneten sie als „legalisierte Bestechung” – eine Belohnung für Kushners Unterstützung saudischer Interessen während der ersten Amtszeit von Trump, einschließlich seines Umgangs mit dem Mord an Khashoggi und seiner Unterstützung des Jemen-Krieges.

Die finanziellen Mechanismen sind also unabhängig vom Ergebnis festgelegt. Für die 2 Milliarden Dollar schwere saudische Investition erhält Kushner persönlich **jährlich 25 Millionen Dollar an Verwaltungsgebühren** – unabhängig davon, ob der Fonds jemals einen Cent Gewinn abwirft oder nicht. Affinity Partners hat seitdem seine Rolle ausgeweitet und angeblich eine Position bei der saudischen Übernahme amerikanischer Unternehmenswerte wie Electronic Arts (EA Sports) eingenommen, wobei es „politische Deckung” und „regulatorischen Schutz” für saudisches Kapital bietet, das in die USA fließt.

Wenden wir dieses Modell nun auf den Iran an. Während amerikanische Bomben die iranische Infrastruktur zerstören, bieten Kushner und das Board of Peace bereits „erstaunliche Investitionsmöglichkeiten” in einem „Iran nach dem Regime” den Staatsfonds in Riad und Abu Dhabi an. Board Of Profits in der Tat. Marc Rowan von Apollo Global Management schätzt das Potenzial für Immobilienentwicklungen auf 115 Milliarden Dollar. Der Milliardär und Insider Yakir Gabay schlägt bereits 200 Luxushotels und künstliche Inseln vor – gebaut auf den Trümmern dessen, was amerikanische und israelische Angriffe gerade dem Erdboden gleichgemacht haben… Mit Ihren Steuergeldern.

Die Obszönität dieser Vereinbarung kann kaum überbewertet werden. Dasselbe politische Netzwerk, das den Krieg vorangetrieben hat, ist nun in der Lage, vom Wiederaufbau zu profitieren. Der Präsident ist Vorsitzender des Gremiums – in seiner persönlichen Eigenschaft –, das die Aufträge vergibt. Sein Schwiegersohn leitet den Fonds. Und die „Kunden” sind die Golfmonarchien, deren Geld durch das Ganze fließt.

Anmerkung der Redaktion: World Liberty Financial (WLF), ein von der Familie Trump unterstütztes Unternehmen, erzielt Einnahmen, indem es die Dollar, die Trumps 1-Dollar-Stablecoin stützen, in sichere Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen investiert. Der Board Of Peace plant, die Verwendung von USD1 für alle Wiederaufbauprojekte nach Kriegen wie in Gaza und im Iran vorzuschreiben.

Umsatzbeteiligung: Trump-Unternehmen (insbesondere DT Marks DEFI LLC) haben Anspruch auf etwa 75 % der Zinsen, die aus den Beständen von World Liberty Financial generiert werden. Jüngsten Berichten zufolge könnte dies der Trump-Familie auf der Grundlage des aktuellen Umlaufs einen Gewinn von über 136 Millionen Dollar einbringen.

Übersetzung: Die Trump-Familie wird direkt von jedem Dollar profitieren, der in den Wiederaufbau investiert wird und über den Friedensrat läuft. Mehr Zerstörung = mehr Gewinn.

Die Schattenunternehmer: Dann gibt es noch die Schmiergelder –

Unterhalb der Milliardärsklasse floriert eine sekundäre Wirtschaft von politisch vernetzten Auftragnehmern.

Gothams LLC – die am Anfang dieses Artikels erwähnte Firma „Alligator Alcatraz“ – hat sich als führender Kandidat für die Rolle des „Master Contractors“ im gesamten Nahen Osten herauskristallisiert. Ihr Ende 2025 vorgelegter Entwurf sah eine „Logistikarchitektur für das Versorgungssystem in Gaza“ vor, die von Experten der Bundesregierung als eine der ausbeuterischsten Vertragsvereinbarungen bezeichnet wurde, die sie je gesehen hatten:

300 % garantierte Rendite auf Kapitalausgaben

auf Kapitalausgaben Siebenjähriges Monopol auf alle Transport- und Logistikdienstleistungen

auf alle Transport- und Logistikdienstleistungen 2.000 Dollar Gebühr pro humanitärer Lkw-Ladung; 12.000 Dollar pro kommerzieller Lkw-Ladung

Dieses Modell – bei dem ein politisch ernanntes „Friedensgremium” als Kunde fungiert und bevorzugten Auftragnehmern eine dreifache Rendite garantiert – soll als Vorlage für Operationen nach dem Konflikt im Iran dienen.

Dann gibt es noch UG Solutions, ein privates Militärunternehmen, das 2023 von den Special-Forces-Veteranen Jameson Govoni und Glenn Devitt – beide lautstarke Trump-Anhänger – gegründet wurde. UG Solutions betreibt Kontrollpunkte in Konfliktgebieten und bietet der Regierung damit, wie Experten es beschreiben, eine „Trenn- und Leugnungsmöglichkeit”. Kleine PMSCs wie diese fungieren als Unternehmenshüllen für inoffizielle Zahlungen und Waffenlieferungen, wodurch die Exekutive die Aufsicht durch den Kongress vollständig umgehen kann.

Das sind keine Ausnahmen. Das System funktioniert so, wie es vorgesehen ist. Der alte militärisch-industrielle Komplex operierte zumindest über große, börsennotierte Rüstungsunternehmen, die einer gewissen Kontrolle unterlagen. Das neue Modell funktioniert über Briefkastenfirmen, Verträge mit einem einzigen Lieferanten und einen Friedensrat, der niemandem außer dem Präsidenten Rechenschaft schuldig ist – der als Privatperson den Vorsitz führt und gleichzeitig als Oberbefehlshaber fungiert.

Der goldene Betrug: Wenn die Regierung zum Hedgefonds wird

In der vielleicht radikalsten Abkehr von der Ideologie des freien Marktes, für die sich diese Regierung angeblich einsetzt, hat das Weiße Haus begonnen, direkte Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen zu erwerben.

Am 7. Januar 2026 unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung, die den „Kriegsminister” ermächtigt, leistungsschwache Rüstungsunternehmen zu identifizieren, ihnen den Rückkauf eigener Aktien zu verbieten und ihnen möglicherweise eine „Golden Share” aufzuerlegen – eine erzwungene Beteiligung, die der Regierung direkte Kontrolle über die Produktionsprioritäten eines Unternehmens gibt.

TABELLE 4

Dadurch entsteht etwas, das man nur als staatlich geförderten Investmentclub bezeichnen kann. Spender aus der Wertpapier- und Investmentbranche spendeten 2024 193,8 Millionen Dollar an Trump-Gruppen. Sie können nun in Unternehmen investieren, die „direkt mit der US-Industriepolitik verbunden sind“ – Unternehmen, deren Bewertungen von der Bundesregierung selbst abgesichert werden. Für Hedgefonds-Milliardäre wie Paul Singer, Nelson Peltz und Diane Hendricks liefert der Iran-Krieg die Rechtfertigung dafür, dass der Staat die heimische Produktion „sichert“ und so gewährleistet, dass ihre Investitionen in fossile Brennstoffe, Fertigung und Bergbau durch die gesamte Macht der amerikanischen Militärmacht geschützt sind.

Die Regierung ist nicht mehr nur Kunde dieser Branchen. Sie ist gleichzeitig Co-Investor, Regulierungsbehörde und Garant für Renditen. Und Donald Trump streicht die Schmiergelder als „Wahlkampfspenden“ ein.

Die integrierte Konfliktwirtschaft

Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild betrachten.

Dies ist kein Krieg mit ein wenig Korruption am Rande. Es handelt sich um eine Finanzarchitektur, die als Außenpolitik getarnt ist. Jede Ebene des Konflikts – von der Entscheidung zum Angriff über die eingesetzten Waffen, die verhängten Sanktionen, die gestörten Energiemärkte bis hin zum anschließenden Wiederaufbau – wurde so gestaltet, dass sie Renditen für eine bestimmte, identifizierbare Gruppe von Menschen erzielt: „Die Mar-A-Lago-Bande“

Auf Kabinettsebene: Feinberg lenkt Pentagon-Aufträge in Richtung seines eigenen Investitionsbereichs. Wright profitiert von den Energiepreisen, die durch den von seiner Regierung verursachten Konflikt in die Höhe getrieben wurden. Lutnicks Firma wettet gegen seine eigenen Zölle und gewinnt. Bessent sitzt auf nicht veräußerten Vermögenswerten und kontrolliert gleichzeitig die Sanktionen, die die Märkte bewegen.

Auf Beratungsebene: Kushner und der Friedensrat verkaufen bereits den Nachkriegs-Iran an die Golfmonarchien – und streichen jährlich 25 Millionen Dollar an Verwaltungsgebühren ein, bevor auch nur ein einziges Gebäude aus den Trümmern entsteht.

Auf der Ebene der Auftragnehmer: Scheinfirmen mit politischen Verbindungen erzielen garantierte Renditen von 300 % auf humanitäre Logistik, während private Militärfirmen Kontrollpunkte ohne Aufsicht durch den Kongress betreiben.

Auf der Ebene der Geldgeber: Eine „geprüfte” Klasse von Milliardärsinvestoren steckt Geld in Unternehmen, für die die Regierung effektiv gebürgt hat – Unternehmen, deren Aktienkurse durch Exekutivverordnungen und Krieg gestützt werden.

So sieht ein „Söldnerstaat” aus. Krieg ist kein politisches Versagen oder letztes Mittel. Er ist ein Geschäftsmodell – das margenstärkste Unterfangen im Portfolio der Menschen, die das Land regieren.

Die Bomben fallen auf Teheran. Die Gewinne landen in Mar-a-Lago.

Und die Menschen, die den Preis dafür zahlen – amerikanische Soldaten, iranische Zivilisten, Steuerzahler, die 900 Milliarden Dollar für Verteidigungsausgaben aufbringen – bezahlen für alles.

In unserem nächsten Artikel, JETZT HIER KLICKEN, werden wir untersuchen, wie dieser Krieg in den letzten zehn Jahren intellektuell vorbereitet wurde – dabei verfolgen wir die Rolle der Heritage Foundation, des Atlas Network und der International Democracy Union beim Aufbau ihres ideologischen und administrativen Rahmens, der den Iran-Konflikt 2026 nicht nur möglich, sondern unvermeidlich gemacht hat.