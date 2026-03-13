Die US-Kriegsmaschinerie wird von wahnsinnigen Armageddon-Kultisten gesteuert

Caitlin Johnstone

Kriegsminister Pete Hegseth hielt am Mittwoch im Pentagon eine seiner berüchtigten Tiraden mit dem Titel „Ich habe keinen kleinen Penis“ und schimpfte und tobte über die große, mächtige, männliche Kriegsmaschinerie, die derzeit Tod und Zerstörung über das iranische Volk bringt.

„Wir werden Tag und Nacht fliegen, um die Raketen und die verteidigungsindustrielle Basis des iranischen Militärs aufzuspüren, zu reparieren und fertigzustellen, um ihre Anführer und ihre Militärführer aufzuspüren und auszuschalten, über Teheran, über den Iran, über ihre Hauptstadt, über die Revolutionsgarden zu fliegen, und die iranischen Anführer werden jede Minute, jeden Tag nur die Luftmacht der USA und Israels sehen, bis wir entscheiden, dass es vorbei ist“, prahlte Hegseth und sagte, es werde „B-2s, B-52s, B-1s, Predator-Drohnen, Kampfflugzeuge geben, die den Himmel beherrschen, Ziele auswählen, Tod und Zerstörung vom Himmel den ganzen Tag lang.“

„Das sollte nie ein fairer Kampf sein, und es ist kein fairer Kampf. Wir schlagen auf sie ein, während sie am Boden liegen, und genau so sollte es sein“, polterte der Kriegsminister.

U.S. Secretary of War Crimes:



“Flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital…Iranians looking up only seeing U.S.-Israeli air power. Death & destruction from the sky all day long.”



This is how Nazis talk. He is telling you the objective is DEATH. Believe him. pic.twitter.com/KJ9ayZSwvZ — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) March 4, 2026

Es handelt sich dabei um denselben Pete Hegseth, der in einem kürzlich erschienenen Artikel von Jonathan Larsen mit dem Titel „ US-Truppen wurde gesagt, der Iran-Krieg diene dem ‚Armageddon‘ und der Wiederkunft Jesu “ erwähnt wurde. Darin wird berichtet, dass US-Militärkommandeure amerikanischen Soldaten mitteilen, dass sie von Gott auf einer Mission seien, um eine biblische Prophezeiung zu erfüllen und das Ende der Welt herbeizuführen.

„Verteidigungsminister Pete Hegseth hat das evangelikale Christentum in den höchsten Ebenen des US-Militärs verankert und lässt monatliche Gebetstreffen im gesamten Pentagon abhalten“, berichtet Larsen und fügt hinzu: „Letztes Jahr bestätigte mir das Pentagon, dass Hegseth wöchentlich an einem Bibelstudium im Weißen Haus teilnimmt. Es wird von einem Prediger geleitet, der behauptet, Gott gebiete Amerika, Israel zu unterstützen.“

Larsen berichtet, dass die Military Religious Freedom Foundation mit Beschwerden aus allen Zweigen des US-Militärs überschwemmt wurde, dass den Truppen von ihren Vorgesetzten gesagt werde, Präsident Trump sei „von Jesus gesalbt worden, um das Signalfeuer im Iran zu entzünden, um Armageddon herbeizuführen und seine Rückkehr auf die Erde zu markieren“, und ähnliche Aussagen.

Dann gibt es da noch den Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der sich religiös-kriegerischer Rhetorik bedient und behauptet, die Iraner seien durch eine „fehlgeleitete Religion“ zum Bösen verführt worden.

„Der größte staatliche Förderer des Terrorismus, der Iran und seine Stellvertreter, haben mehr Amerikaner getötet als jedes andere Terrorregime der Welt“, sagte Johnson am Mittwoch. „Sie verfolgen dieses Ziel mit voller Überzeugung. Das haben sie schon immer getan, und sie sprechen die verschwiegenen Dinge offen aus. Sie wollten Israel von der Landkarte tilgen, und sie möchten auch uns auslöschen. Wir sind der große Satan in ihrer Analogie und ihrer fehlgeleiteten Religion.“

Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, stellt sich nun heraus, dass die Welt von einem atomar bewaffneten Armageddon-Kult regiert wird.

Das US-Imperium ist die bösartigste, zerstörerischste und gefährlichste Machtstruktur auf diesem Planeten. Es wird von Psychopathen geführt und von fanatischem religiösem Eifer gelenkt. Diese Verrückten wären selbst in einer Kinderserie als Bösewichte nicht glaubwürdig.

Das sind diejenigen, die behaupten, die moralische Autorität zu besitzen, darüber zu entscheiden, wer die Führung einer souveränen Nation am anderen Ende des Planeten übernehmen soll. Das sind die mächtigen Individuen, deren Entscheidungen den Weg bestimmen, den unsere Spezies in die Zukunft einschlagen wird.

Sie sind all das, was sie dem Iran vorwerfen. Sie sind gefährliche religiöse Fanatiker. Man kann ihnen keine Atomwaffen anvertrauen. Sie sind die Tyrannen. Sie sind die Monster.

Das ist nicht tragbar. Diese Leute müssen weg. Das US-Imperium muss fallen. Die Menschheit hängt davon ab.