Iran-Krise spitzt sich zu: USA geben weltweite Reisewarnung heraus und weitere Updates

Von Tyler Durden

Das Außenministerium gibt eine „weltweite Reisewarnung“ heraus, da sich die gegenseitigen Vergeltungsmaßnahmen zwischen den USA und dem Iran zu einer regionalen Krise zuspitzen.

Zusammenfassung

CENTCOM gibt bekannt, dass US-Streitkräfte einen neuen Angriff auf den Iran gestartet haben

Das Außenministerium gibt eine weltweite Warnung heraus

CENTCOM meldet, dass zwei US-Soldaten bei einem iranischen Angriff auf einen Stützpunkt in Jordanien getötet wurden.

bei einem iranischen Angriff auf einen Stützpunkt in Jordanien getötet wurden. Der Iran setzt die Vereinbarung mit den USA offiziell außer Kraft und erklärt, das Abkommen sei beendet und die Verpflichtungen würden nicht mehr erfüllt.

und erklärt, das Abkommen sei beendet und die Verpflichtungen würden nicht mehr erfüllt. Die Kämpfe eskalieren und dauern nun bereits den siebten Tag in Folge mit schweren Bombardements an.

mit schweren Bombardements an. Der Iran soll zum ersten Mal seit vier Monaten einen US-Stützpunkt in Saudi-Arabien angegriffen haben .

. US-Angriffe legen das Telekommunikationsnetz im Süden des Iran lahm und zerstören 116 Sendemasten inmitten eines neuen Infrastrukturkriegs.

inmitten eines neuen Infrastrukturkriegs. Der Iran bombardiert Kuwaits Energieinfrastruktur und beschädigt Strom- und Entsalzungsanlagen.

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🔥USA/Israel Krieg gegen Iran – Update vom 19. Juli 2026



🎥 1: Ehemaliger Pentagon-Beamter bestätigt, dass der Iran ein hochentwickeltes US-AWACS-Flugzeug erfolgreich zerstört und lebenswichtige Tankflugzeuge beschädigt habe. Er spricht zudem von einer möglichen Vertuschung.



🎥… pic.twitter.com/gr4upfYwWl — Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026

CENTCOM: US-Streitkräfte führen neuen Angriff auf den Iran durch

CENTCOM teilte mit, dass US-Streitkräfte iranische Raketen- und Radarsysteme entlang der Straße von Hormus angegriffen hätten, wodurch Teherans Überwachungs- und Angriffsfähigkeiten weiter geschwächt und seine Fähigkeit zur Kontrolle dieser maritimen Engstelle untergraben würden.

„Heute um 18:00 Uhr ET begannen US-Streitkräfte auf Anweisung des Oberbefehlshabers mit neuen Luftangriffen gegen den Iran“, schrieb CENTCOM auf X.

CENTCOM fügte hinzu: „Die Angriffe zielen darauf ab, die Fähigkeit des Irans, die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen, weiter zu schwächen und die Streitkräfte des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, die gestern Abend Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt haben, rasch zu bestrafen.“

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Übersetzung von „X“: Heute um 18:00 Uhr ET haben US-Streitkräfte auf Anweisung des Oberbefehlshabers neue Luftangriffe gegen den Iran gestartet. Die Angriffe zielen darauf ab, die Fähigkeit des Irans, die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen, weiter zu schwächen und die Einheiten des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, die gestern Abend Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt haben, rasch zu bestrafen.

Das Außenministerium gibt eine „weltweite Reisewarnung“ heraus

Die iranischen Raketenangriffe auf den jordanischen Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti, bei denen zwei US-Soldaten getötet und weitere verletzt wurden, dürften eine massive Vergeltungsmaßnahme der USA nach sich ziehen.

🚨Alert: Iranian ballistic missiles strike US bases in Jordan as attacks continue. Iran has vowed to strike US bases across the region in response to US attacks on Iran. pic.twitter.com/nrYmGv1Ucu — US Homeland Security News (@defense_civil25) July 18, 2026

Übersetzung von „X“: Warnung: Iranische ballistische Raketen treffen US-Stützpunkte in Jordanien, während die Angriffe weitergehen. Der Iran hat angekündigt, als Reaktion auf US-Angriffe auf den Iran US-Stützpunkte in der gesamten Region anzugreifen.

Der israelische Sender Channel 14 berichtete am späten Samstagabend, dass Präsident Trump das CENTCOM angewiesen habe, dem Iran „die Pforten der Hölle zu öffnen“.

Trump has told CENTCOM to “open the gates of hell” on Iran.



📷Final Call pic.twitter.com/1CFcnsnMPf — C14 News | EN (@c14english) July 18, 2026

Übersetzung von „X“: Trump hat das CENTCOM angewiesen, dem Iran „die Pforten der Hölle zu öffnen“.

Das US-Außenministerium hat eine weltweite Reisewarnung herausgegeben und warnt: „Aufgrund der verschärften Spannungen im Nahen Osten bleibt die Sicherheitslage komplex, und es besteht die Gefahr einer unvorhergesehenen Eskalation.“

Worldwide Caution: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. We remind Americans in the region of the continued need for caution and encourage them to monitor the news for breaking… pic.twitter.com/A3LKEQSRiO — TravelGov (@TravelGov) July 18, 2026

Übersetzung von „X“: Weltweite Warnung: Aufgrund der verschärften Spannungen im Nahen Osten bleibt die Sicherheitslage komplex, und es besteht die Gefahr einer unvorhergesehenen Eskalation. Wir erinnern US-Bürger in der Region daran, weiterhin Vorsicht walten zu lassen, und empfehlen ihnen, die Nachrichten zu verfolgen, um über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Das Außenministerium rät US-Bürgern weltweit und insbesondere im Nahen Osten zu erhöhter Vorsicht. US-Bürger im Ausland sollten die Anweisungen in den Sicherheitswarnungen befolgen, die von der nächstgelegenen US-Botschaft oder dem nächstgelegenen US-Konsulat herausgegeben werden. Flugausfälle und zeitweise Sperrungen des Luftraums können zu Reisebeeinträchtigungen führen. US-diplomatische Einrichtungen, auch außerhalb des Nahen Ostens, wurden bereits zum Ziel von Angriffen. Iran-nahe Gruppen könnten andere US-Interessen im Ausland oder Orte ins Visier nehmen, die mit den Vereinigten Staaten und/oder US-Bürgern weltweit in Verbindung stehen. Bitte lesen Sie bei der Reiseplanung sorgfältig unsere Reisehinweise, Länderinformationen und aktuelle Sicherheitswarnungen unter travel.state.gov/destination. Vollständiger Warnhinweis: travel.state.gov/en/internation….

Werden sich die Spannungen vor der Eröffnung der New Yorker Terminbörse am Sonntagabend entspannen?

Amerikaner durch iranische Raketenangriffe auf Jordanien getötet

Seit einem halben Tag kursieren weitreichend Aufnahmen, die massive iranische Raketenangriffe auf Jordanien zeigen. Der Iran gab an, einen dortigen US-Stützpunkt ins Visier genommen zu haben, verschiedene Luft- und Radaranlagen ausgeschaltet und Verluste unter den amerikanischen Truppen verursacht zu haben.

Doch das Pentagon hat sich bislang nicht zum Ausmaß möglicher Schäden geäußert – bis jetzt: US-Beamte berichten, dass bei dem iranischen Angriff in der Nacht zwei amerikanische Soldaten getötet wurden. Nach neuen Details von Axios:

Bei einem iranischen ballistischen Raketenangriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Jordanien am Samstag wurden zwei US-Soldaten getötet und weitere verwundet, wie Militärvertreter mitteilten.

Dies ist das erste Mal, dass US-Soldaten seit der Wiederaufnahme der Kämpfe vor zwei Wochen getötet wurden. Durch diesen Vorfall steigt die Zahl der im Krieg getöteten US-Soldaten auf 16.

Am Samstag trafen mindestens zwei iranische ballistische Raketen den Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti in Jordanien, auf dem US-Truppen und Kampfflugzeuge stationiert sind.

CENTCOM veröffentlichte auf X einen Beitrag, in dem die Nachricht offiziell bestätigt wurde: „Am 17. Juli kamen zwei US-Soldaten in Jordanien im Einsatz ums Leben, als das US-Zentralkommando (CENTCOM) und verbündete Streitkräfte iranische Angriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen abwehrten. Zudem wird derzeit ein Soldat im Einsatz vermisst.“

Two Iranian medium-range ballistic missile impacts were reported at Muwaffaq Salti Air Base in Jordan earlier tonight. pic.twitter.com/NLgLeghrs7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 18, 2026

Übersetzung von „X“: Heute Abend wurde berichtet, dass zwei iranische ballistische Mittelstreckenraketen auf dem Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti in Jordanien eingeschlagen sind.

In der Erklärung wurden weitere Verletzte genannt: „Vier amerikanische Soldaten wurden zur medizinischen Versorgung in jordanische Krankenhäuser evakuiert. Sie wurden inzwischen entlassen. Andere Soldaten, die wegen leichter Verletzungen untersucht wurden, haben ihren Dienst wieder aufgenommen“, teilte CENTCOM mit.

Iran setzt MoU offiziell außer Kraft

Nun ist es „offiziell“: Die Iraner haben erklärt, dass das mit den Vereinigten Staaten unterzeichnete Memorandum of Understanding (MoU) hinfällig ist. Tasnim berichtet am Samstag, dass der Iran seine Verpflichtungen aus dem MoU angesichts angeblicher wiederholter Verstöße seitens der USA nicht länger erfüllen werde. In den vergangenen Wochen hatten beide Seiten Warnungen und Drohungen mit einem Rückzug ausgesprochen und dabei Bedingungen gestellt, die erfüllt werden müssten.

Doch nach nun einer ganzen Woche erneuter Kämpfe wurde es de facto zerrissen, und Verhandlungen finden nicht mehr statt. Al Jazeera zitiert die genaue Aussage eines hochrangigen iranischen Beamten zur Aussetzung des MoU wie folgt:

Zuvor haben wir immer wieder erlebt, dass iranische Beamte den USA Verstöße gegen das MoU vorwarfen und zudem bestimmte Bedingungen stellten, falls die Aggression anhalten sollte.

Nun erklärt Kazem Gharibabadi, der stellvertretende iranische Außenminister und zugleich Leiter des iranischen technischen Verhandlungsteams, dass die USA in der Praxis alle Verpflichtungen verletzt und das MoU vollständig ausgesetzt hätten.

„Infolgedessen haben auch wir alle unsere Verpflichtungen ausgesetzt; wir setzen diese Verpflichtungen nicht mehr um“, fügte er hinzu.

Offiziell ist dies also das erste Mal, dass die Iraner erklären, das MoU sei beendet und sie würden keine Klausel mehr umsetzen.

Angesichts der Tatsache, dass Präsident Trump offenbar gerade Dutzende weiterer Luftbetankungsflugzeuge in die Region beordert hat, dürfte der Konflikt zumindest in der nächsten Woche oder länger weiter eskalieren. Jede Seite wird versuchen, der anderen Seite mehr wirtschaftlichen und militärischen Schaden zuzufügen, während sie darauf wartet, dass die andere Seite nachgibt. Kampf der Narrative um Schaden und Vergeltung:

🇮🇷🇯🇴⚡️– Insane footage of Iranian ballistic missiles striking Jordanian air bases despite a large number of interceptors in the air.



Despite clear footage of impacts they still deny it and lie that all of them were intercepted. pic.twitter.com/Es8hw7TCXJ — MonitorX (@MonitorX99800) July 18, 2026

Übersetzung von „X“: Wahnsinnige Aufnahmen von iranischen ballistischen Raketen, die jordanische Luftwaffenstützpunkte treffen, obwohl sich eine große Anzahl von Abfangraketen in der Luft befand. Trotz eindeutiger Aufnahmen der Einschläge leugnen sie dies weiterhin und lügen, dass alle Raketen abgefangen worden seien.

Saudischer Stützpunkt zum ersten Mal seit vier Monaten angegriffen

Saudi-Arabien ist in den letzten 24 Stunden von iranischen Raketen angegriffen worden, wie das Königreich am Samstag bestätigte. Dies stellt eine erhebliche Eskalation dar, da es sich um den ersten derartigen Vorfall seit Beginn des Krieges vor einigen Monaten handelt. Laut Reuters:

Der saudische Zivilschutz gab am frühen Samstagmorgen zwei Frühwarnungen für die Städte Al-Kharj und Yanbu heraus, in denen zur Wachsamkeit angesichts einer „möglichen Gefahr“ aufgerufen wurde; später teilte er jedoch mit, dass die Gefahr in beiden Gebieten vorüber sei, ohne Einzelheiten zu der Gefahr zu nennen, die die Warnungen ausgelöst hatte.

Ein US-Beamter erklärte gegenüber der Nachrichtenseite Axios, dass der Iran eine amerikanische Militärbasis in Saudi-Arabien mit einer ballistischen Rakete ins Visier genommen habe – das erste Mal seit vier Monaten, dass die Islamische Republik das Königreich direkt angegriffen hat.

Auch Ziele in Jordanien und sogar in Syrien wurden bei den jüngsten Angriffswellen getroffen, doch das US-Militär hat diese Angriffe heruntergespielt – und es tobt ein Streit darüber, wie zerstörerisch diese Angriffe inmitten des Nebels des Krieges tatsächlich waren.

Auch Kuwait leidet unter den verstärkten Angriffen…

⚡️ 🎦Unprecedented crowd at Kuwait Airport for departure from the country pic.twitter.com/Db5IeZsmDg — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 18, 2026

Übersetzung von „X“: Beispiellose Menschenmenge am Flughafen von Kuwait bei der Ausreise aus dem Land

116 Mobilfunkmasten im Süden des Iran zerstört

Wie wir bereits berichtet haben, sind die iranische Telekommunikation und sogar die Trinkwasserversorgung an einigen Orten im Süden des Iran stark beeinträchtigt worden – vor dem Hintergrund anhaltender US-Luftangriffe auf zivile und nationale Infrastruktur sowie am siebten Kriegstag in Folge. „ Der Leiter für Kommunikation und Informationstechnologie der Provinz Hormozgan sagt, die nächtlichen Angriffe der USA hätten die Telekommunikation in Bandar Abbas und Hajiabad im Norden der Provinz unterbrochen“, berichtet Al Jazeera

Die dortigen Behörden haben mindestens 116 Telekommunikationsmasten gezählt, die durch die US-Angriffe außer Betrieb gesetzt wurden. Dies hat laut der Nachrichtenagentur Tasnim zu Ausfällen und Störungen bei Festnetz-, Mobilfunk- und Internetdiensten geführt.

Dies deutet darauf hin, dass die USA zu einer Strategie zurückkehren, die darauf abzielt, innerhalb des Landes Instabilität zu schaffen, indem die Kommunikationsfähigkeit der Bevölkerung und ihr Zugang zu Informationen ins Visier genommen werden – womit die Situation wieder in die ersten Wochen des Krieges zurückversetzt wird, als die Behörden in Teheran selbst den Internetzugang und den Zugang zu bestimmten Telekommunikationsdiensten für die Bevölkerung einschränkten.

Kuwait: Kraftwerk und Entsalzungsanlage getroffen

Kuwait wurde über Nacht von einem der heftigsten iranischen Vergeltungsschläge seit Ausbruch des US-Iran-Konflikts Ende Februar getroffen; Raketen und Einweg-Drohnen zielten auf die Strominfrastruktur und andere kritische Energieanlagen ab.

Die lokale Nachrichtenagentur Kuwait News Agency berichtet, dass ein nicht näher bezeichneter Standort der Kuwait Petroleum Corporation „erhebliche materielle Verluste“ erlitten habe, da die seit einer Woche andauernde Eskalation der Spannungen am Golf eine kurzfristige Normalisierung des Tankerverkehrs durch die Straße von Hormus verhindert habe.

Es gab Berichte, wonach das Kraftwerk Al-Subiya getroffen wurde. Dies ist bereits der zweite Angriff auf die kuwaitische Energieinfrastruktur innerhalb weniger Tage, nachdem am Freitag ein Transformator im Strom- und Entsalzungskomplex Zour South getroffen worden war.

Die Behörden haben vorsorglich mehrere Stromerzeugungsanlagen abgeschaltet und die Bevölkerung aufgefordert, Strom zu sparen. Bei der jüngsten Eskalation wurde auch ein Stützpunkt der kuwaitischen Armee getroffen, wobei mehrere Soldaten verletzt wurden.

Second Iranian strike in two days hit a Kuwaiti power/desalination plant, sparking a fire.



A similar plant was hit yesterday.



Strikes are part of Iran's ongoing campaign against US military sites in Kuwait (Ali Al Salem base and others).



Kuwait relies on desalination for ~90%… pic.twitter.com/EyTPOwTIsM — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026

Übersetzung von „X“: Ein zweiter iranischer Angriff innerhalb von zwei Tagen traf ein kuwaitisches Kraftwerk mit integrierter Entsalzungsanlage und löste einen Brand aus. Eine ähnliche Anlage war bereits gestern getroffen worden. Die Angriffe sind Teil der anhaltenden iranischen Offensive gegen US-Militärstützpunkte in Kuwait (u. a. den Stützpunkt Ali Al Salem). Kuwait deckt etwa 90 % seines Trinkwasserbedarfs durch Entsalzung, weshalb diese Anlagen zu kritischen Zielen werden.

Der Infrastrukturkrieg ist in vollem Gange

Am 2. März haben wir gewarnt:

Flughäfen, Rechenzentren, Wolkenkratzer und Kraftwerke: Sind Entsalzungsanlagen die nächsten Ziele im Krieg zwischen den USA und dem Iran?

Bahrain und Jordanien haben iranische Raketen und Drohnen abgefangen. Der nächtliche Beschuss folgte auf die siebte Nacht in Folge, in der die USA Angriffe auf iranische Überwachungsanlagen, Waffenlager, logistische Infrastruktur und offensive Seestreitkräfte durchgeführt hatten, da das Kriegsministerium bestrebt ist, Teherans Einfluss auf die Straße von Hormus zu untergraben.

Am späten Freitagabend hieß es in der vorherigen Zusammenfassung der Entwicklungen zwischen den USA und dem Iran:

Zahl der großen US-Tankflugzeuge auf dem Weg in den Nahen Osten steigt sprunghaft an, was auf eine wahrscheinliche Ausweitung der Angriffe auf den Iran hindeutet.

auf dem Weg in den Nahen Osten steigt sprunghaft an, was auf eine wahrscheinliche Ausweitung der Angriffe auf den Iran hindeutet. US-Angriffe treffen die iranische Energie- und Verkehrsinfrastruktur .

. Der Iran droht mit härteren Vergeltungsmaßnahmen und behauptet, einen Angriff auf einen US-Stützpunkt in Katar durchgeführt zu haben – zudem weitet er seine Angriffe auf US-Außenposten in Jordanien und Syrien aus.

und behauptet, einen Angriff auf einen US-Stützpunkt in Katar durchgeführt zu haben – zudem weitet er seine Angriffe auf US-Außenposten in Jordanien und Syrien aus. Der Iran ruft zum sparsamen Umgang mit Energie auf ; der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus geht weiter zurück.

; der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus geht weiter zurück. Die Ölpreise steigen auf Tageshöchststände aufgrund von Befürchtungen vor einem umfassenderen regionalen Konflikt.

Brent-Chart

Die neuesten Daten von Bloomberg zur Durchfahrt von Tankern durch die Straße von Hormus zeigen, dass der Schiffsverkehr an dieser maritimen Engstelle so gut wie zum Erliegen gekommen ist. Diese Daten basieren auf Schiffen, die ihre Transponder aktivieren, und berücksichtigen keine Schiffe, die „offline“ gehen…

Schlagzeilen der Nacht

…mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg:

Eskalation zwischen den USA und dem Iran

Die USA haben am Freitag um 15:00 Uhr ET zum siebten Mal in Folge nächtliche Luftangriffe gegen den Iran gestartet, um dessen militärische Fähigkeiten zu schwächen. Dabei wurden laut iranischen Staatsmedien unter anderem Brücken, Energieinfrastruktur und eine Hafenanlage im Süden des Landes getroffen.

Der Konflikt hat sich über militärische Ziele hinaus verschärft: Die USA griffen sechs Straßenbrücken an, und es gab Berichte über Angriffe in der Nähe des Kernkraftwerks von Bushehr sowie in der Provinz Lorestan, was Befürchtungen vor einer Rückkehr zu einem umfassenden Krieg schürte.

Auslöser der Feindseligkeiten war ein iranischer Drohnenangriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus am 25. Juni, nur wenige Tage nachdem die USA und der Iran ein vorläufiges Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hatten, was eine Kette eskalierender Angriffe auslöste.

Der Iran hat als Reaktion auf die US-Angriffe eine „großangelegte Offensive“ angedroht, wobei die Straße von Hormus seit Samstag praktisch gesperrt bleibt.

Iran greift Kuwait an

Der Iran hat am Samstagmorgen einen massiven Angriff auf Kuwait gestartet und dabei eine wichtige Ölanlage getroffen, was laut der Kuwait Petroleum Corporation über die staatliche Nachrichtenagentur KUNA zu erheblichen Sachschäden und Verletzten führte.

Der Flughafen von Kuwait stellte den Flugverkehr nach den Angriffen am Samstag ein, die ab dem Morgengrauen mehrere Sirenenalarmrunden auslösten.

Der Iran griff zudem ein Kraftwerk, eine Entsalzungsanlage und einen Transformator in der Anlage Zour South an, was einen Brand auslöste und Teherans ersten Angriff auf die Energieinfrastruktur im Rahmen der aktuellen Eskalation darstellte.

Das kuwaitische Außenministerium warf dem Iran vor, systematisch zivile Ziele und lebenswichtige Infrastruktur anzugreifen, und erklärte, dies „gefährde das Leben und die Sicherheit der Zivilbevölkerung“.

Irans Vergeltungsschläge

Als Vergeltung für US-Angriffe hat der Iran US-Stützpunkte in Kuwait, Jordanien und Bahrain ins Visier genommen. Die IRGC behauptete, ihre 20. Welle der „Nasr 2“-Operationen habe mehrere amerikanische Flugzeuge auf einem US-Luftwaffenstützpunkt in Jordanien zerstört.

Von den USA mit Sanktionen belegte iranische Tanker vollführen im Golf von Oman Kehrtwenden und Zickzackmanöver, während die USA eine aggressive Blockade der iranischen Schifffahrt durchsetzen: Sie haben drei Handelsschiffe umgeleitet, ein Schiff geentert und einen nicht konformen Tanker außer Gefecht gesetzt.

Auswirkungen auf den Energiemarkt

Die Rohölpreise stiegen sprunghaft an und verzeichneten ihren größten Anstieg seit April, da die Befürchtungen vor einer erneuten Eskalation zunahmen und der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus deutlich einbrach.

Die Sperrung der Straße von Hormus dürfte laut Bloomberg Intelligence massive Investitionen auslösen, die darauf abzielen, die Abhängigkeit von dieser Engstelle dauerhaft zu verringern und die globale Energieinfrastruktur sowie die Handelsströme neu zu strukturieren.

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