Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Iran schlägt im Golf zurück – dritte US-Angriffswelle und weitere Updates

Von Tyler Durden

Wie im Verlauf dieses Krieges bereits zu erwarten war, führt der Iran in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) Vergeltungsschläge gegen arabische Golfstaaten durch – oder, wie die Iraner es formulieren, gegen US-Einrichtungen und Stützpunkte am Golf. Laut staatlichen Medien:

IRAN FÜHRT EINE REIHE VON ANGRIFFEN AUF US-ZIELE DURCH: PRESS TV

Letzte Woche waren Kuwait und Bahrain bevorzugte Ziele, doch es gibt Anzeichen dafür, dass der Iran – nun, da Berichte vorliegen, wonach Teheran heute Nacht getroffen wurde (CBS) – seine Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate oder möglicherweise sogar auf Saudi-Arabien ausweiten könnte (auch wenn es dafür bislang noch keine Anzeichen gibt).

Klar ist, dass man wieder bei Null anfängt – das MoU ist offensichtlich faktisch gescheitert, es sei denn, die Diplomatie legt einen Gang zu und beide Seiten zeigen ein gewisses Maß an Zurückhaltung. Doch von Zurückhaltung ist derzeit nichts zu erkennen, sondern lediglich eine weitere Eskalation der Lage.

Übersetzung von „X“: Der Iran hat 12 ballistische Raketen auf die Muwaffaq Salti Airbase in Jordanien abgefeuert Berichte über 3 Einschläge. Der Grund, warum sie dort gezielt haben, könnte die dort geparkten F-35 sein. Wir werden sehen. Ich hatte erwartet, dass sie auf Bahrain oder Kuwait zielen würden.

Um noch einmal an den Anfang des Samstagmorgens anzuknüpfen: Wir schrieben…

Was den Gesamtüberblick über die aktuelle Lage angeht, hat der Politikwissenschaftler Robert Pape von der University of Chicago, Autor des Buches „The Escalation Trap“, darauf hingewiesen, dass die Millionen Iraner, die letzte Woche auf die Straße gingen, um an der Beerdigung des verstorbenen Ayatollahs teilzunehmen, eine wachsende nationalistische Entschlossenheit demonstrieren. Er erklärte, dass dies eine weitere Eskalation im Laufe dieses Sommers nur noch wahrscheinlicher mache, da sich die öffentliche Stimmung gegenüber den USA verhärte.

„Das Gleichgewicht der militärischen Fähigkeiten hat sich über das Wochenende nicht verändert“, sagte Pape. „Das Gleichgewicht des politischen Willens hat sich verschoben.

Mit Blick auf den nun zerfallenden Waffenstillstand und den Verhandlungsprozess prognostiziert Pape: „Die Pause scheint eher eine weitere Phase im Eskalationsprozess zu sein als der Beginn einer Deeskalation.“

* * *

Update 20:40 Uhr ET.

Um 19:15 Uhr ET starteten die USA ihre dritte Angriffswelle auf den Iran in dieser Woche, nachdem Teheran erklärt hatte, die Straße von Hormus „bis auf Weiteres“ zu sperren, und iranische Streitkräfte ein unter zypriotischer Flagge fahrendes Containerschiff, die M/V GFS Galaxy, angegriffen hatten, das die Straße von Hormus durchquerte.

Das US-Zentralkommando teilte mit, dass Präsident Donald Trump die neuen Luftangriffe angeordnet habe, die auf die Fähigkeit des Iran abzielen, Handelsschiffe anzugreifen, nachdem es zuletzt zu einem iranischen Angriff auf ein die Straße von Hormus durchquerendes Schiff gekommen war. Das Zentralkommando gab an, dass ein ziviles Besatzungsmitglied vermisst werde und das Schiff aufgrund erheblicher Schäden nicht in der Lage sei, seine Reise fortzusetzen.

Übersetzung von „X“: Um 19:15 Uhr ET heute begannen Kräfte des US Central Command mit dem dritten Angriffsrunde dieser Woche gegen den Iran, nachdem Kräfte der Islamischen Revolutionsgarden das zypriotisch flaggenführende Containerschiff M/V GFS Galaxy, das den Hormuz-Sund durchquerte, unverhohlen angegriffen hatten. Ein ziviler Crewmitglied wird vermisst, und das Schiff kann die Reise aufgrund eines Brandes an Bord und erheblicher Schäden im Maschinenraum nicht fortsetzen. Dem Iran wurde erneut die Gelegenheit geboten, die Einhaltung des Memorandums of Understanding zu demonstrieren, nachdem er für frühere Angriffe auf Handelsschiffe zur Rechenschaft gezogen worden war, doch er ist erneut gescheitert. Als Reaktion verhängt die Vereinigten Staaten eine schwere Strafe, indem sie die Fähigkeit des Iran weiterhin schwächen, zivile Seefahrer und Handelsschiffe, die den Sund frei durchqueren, anzugreifen. Die Angriffe werden auf Weisung des Oberbefehlshabers durchgeführt.

Kurz darauf berichteten die staatlichen Medien des Iran von Explosionen an mehreren Orten entlang der Südküste des Landes, darunter in den Energie- und Petrochemiezentren Bushehr und Asalouyeh. Auch aus den Hafenstädten Bandar Abbas und Bandar-e Dayyer sowie aus dem Gebiet um Sirik in der Nähe der Straße von Hormus wurden Explosionen gemeldet.

Übersetzung von „X“: AKTUELL: Die Nachrichtenagentur IRNA meldet, dass mehr als 10 Explosionen im Hafenstädtchen Jask in der südlichen Provinz Hormozgan zu hören waren.

Unbestätigten Berichten zufolge haben die US-Angriffe auf den Iran bis in den Norden, bis in die iranische Hauptstadt Teheran, gereicht, da die USA „von Stützpunkten in Kuwait und Bahrain aus in vollem Umfang“ vorgehen.

Übersetzung von „X“: CBS berichtet, dass die Angriffe auf den Iran die Hauptstadt des Iran, Teheran, erreicht haben Die USA gehen IM GROSSEN UMFANG von den Stützpunkten in Kuwait und Bahrain vor. Irans Luftwaffe ist in der Luft, und Luftverteidigungen sind über TEHERAN aktiv

„Der Iran hat eine schlechte Entscheidung getroffen“, sagte Pentagon-Chef Pete Hegseth in den sozialen Medien. „Jetzt müssen sie dafür bezahlen.“

Übersetzung von „X“: Iran hat eine schlechte Wahl getroffen. Jetzt zahlen sie.

Der Islamische Revolutionsgarde-Korps (IRGC) kündigte laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRIB News die Sperrung der Straße von Hormus an und erklärte, er werde keinen Schiffen die Durchfahrt gestatten, bis die ausländische Einmischung ein Ende habe. Der IRGC teilte mit, er habe ein Frachtschiff nach einem Warnschuss gestoppt, da es am Samstag versucht habe, die Meerenge zu durchqueren, obwohl ihm dies untersagt worden war, fügte die Nachrichtenagentur hinzu.

Diese Entwicklungen lassen erhebliche Zweifel an den Aussichten auf Gespräche aufkommen, die auf ein dauerhafteres Friedensabkommen abzielen. Die Rhetorik hatte sich in den letzten Tagen auf beiden Seiten zunehmend verschärft, obwohl beide Seiten angedeutet hatten, dass noch Raum für Gespräche bestehe.

Übersetzung von „X“: Berichte aus dem Iran über schwere neue US-Luftangriffe auf eine Nuklearanlage in Bandar Abbas, Bushehr, Minab, Qeschm und mehrere weitere Orte

Am Samstagvormittag reiste der iranische Außenminister Abbas Araghchi nach Oman, um Gespräche über die Zukunft der Straße von Hormus zu führen, doch gab es keine Anzeichen für eine Beteiligung hochrangiger US-Gesandter. Zuvor hatte der Iran gefordert, dass die USA vor weiteren Gesprächen wesentliche Verpflichtungen aus einem kürzlich geschlossenen Abkommen erfüllen müssten, und Trumps Behauptung zurückgewiesen, dass die Verhandlungen ohne Waffenstillstand fortgesetzt werden könnten. Teheran erklärte, Washington müsse die Bedingungen des Iran erfüllen, um die Transitfragen durch die Straße von Hormus zu klären und die Ölexporte zu normalisieren.

Am Freitag drohte Trump, den Iran mit „1000 Raketen“ zu überschütten, sollte dieser seine Drohung wahrmachen, den US-Präsidenten zu töten – „in diesem Fall MICH!“

Die USA hatten zudem gefordert, dass der Iran öffentlich erklärt, alle Fahrrinnen der Straße von Hormus stünden der Schifffahrt offen, und zusichert, keine zivilen Schiffe anzugreifen, die die Wasserstraße passieren. Teheran müsse mit Konsequenzen rechnen, sollte es diese öffentliche Zusicherung nicht geben, erklärten hochrangige Vertreter der Trump-Regierung gegenüber Reportern. Diese Forderungen folgten auf mehrere Tage mit US-Luftangriffen und iranischen Vergeltungsmaßnahmen, die die Ölpreise in dieser Woche in die Höhe getrieben hatten.

Die Islamische Republik hält eine dreitägige Gedenkfeier für den verstorbenen Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei ab, im Anschluss an eine tagelange Beisetzung, die große Menschenmengen in Städte im Iran und im benachbarten Irak lockte. Khamenei wurde bei einem Angriff getötet, als die USA und Israel Ende Februar ihren Krieg gegen den Iran begannen.

Sein Sohn und Nachfolger, Mojtaba Khamenei, rief am Samstag zur Rache für die Ermordung seines Vaters auf.

„Es ist unsere unbestreitbare Pflicht, diese Rache zu vollziehen“, erklärte er in einem Beitrag auf X.

Zuvor

Der Iran hat Trumps Ultimatum und die Frist bis Samstag direkt an Washington zurückgeschickt und erklärt, dass stattdessen die Vereinigten Staaten zuerst die vereinbarten Bedingungen erfüllen müssten, um den Schiffsverkehr und den Energietransit in der Straße von Hormus zu normalisieren.

Die Nachrichtenagentur Fars berichtet am Samstag, dass die iranische Führung verlangt, dass die USA „vereinbarte Absprachen“ umsetzen, bevor Gespräche stattfinden. Zwar hat das Weiße Haus den Waffenstillstand für „beendet“ erklärt – es hat jedoch auch angedeutet, dass über Vermittler weiterhin Kontakte und Gespräche mit dem Iran stattfinden. Dies scheint sich jedoch auf einfache Ultimaten reduziert zu haben, die von katarischen Vermittlern zwischen den Hauptstädten hin- und hergeschickt werden. Nach zwei Runden neuer Vergeltungsangriffe, die in der vergangenen Woche ausgebrochen sind, sind keine tatsächlichen direkten Gespräche in Sicht.

Die Absichtserklärung (MoU) selbst ist zu diesem Zeitpunkt so gut wie tot, zumal auch der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Amir-Saeid Iravani, separat verkündete, dass Teheran die Einhaltung der Absichtserklärung einstellen könnte, sollten die US-Angriffe anhalten.

„Sollten die Vereinigten Staaten weiterhin gegen ihre Verpflichtungen aus der Absichtserklärung verstoßen, wird der Iran nicht länger verpflichtet sein, seine Verpflichtungen aus der Absichtserklärung zu erfüllen“, erklärte Iravani gegenüber Reportern im UN-Hauptquartier.

Er stellte jedoch klar, dass der Iran weiterhin an das Abkommen gebunden sei, „vorausgesetzt, dass die Vereinigten Staaten ihre eigenen Verpflichtungen vollständig und gewissenhaft einhalten“.

Präsident Trump hat unterdessen weiterhin seine eigenen Warnungen und Drohungen ausgesprochen. Er sagte am Freitag, das US-Militär werde den Iran „vollständig vernichten“, sollten dessen Führer versuchen, ihn zu ermorden, oder einen solchen Anschlag tatsächlich verüben. In einem über Nacht veröffentlichten Beitrag auf „Truth Social“ ging er noch einen Schritt weiter und erklärte, er habe 1.000 Raketen „im Anschlag“ – gerichtet auf den Iran –, sollte er von Agenten aus Teheran ins Visier genommen werden.

Seltsamerweise schloss der US-Präsident seinen Beitrag mit seinem rätselhaften Ausruf „Gelobt sei Allah!“ – vielleicht spöttisch oder sarkastisch gemeint.

Unterdessen ist der Oberste Führer Mojtaba Khamenei nach den US-amerikanisch-israelischen Luftangriffen vom 28. Februar, bei denen sein Vater getötet, Mitglieder seiner Familie ums Leben kamen und er Berichten zufolge schwer verletzt wurde, immer noch nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Mojtaba soll an einer privaten Gedenkfeier für seinen getöteten Vater teilnehmen und ist bei den einwöchigen Trauerzügen und der Beisetzung nicht in Erscheinung getreten.

Am Samstag rief er jedoch in einer seltenen öffentlichen Botschaft zur Rache auf. „Es ist unsere unbestreitbare Pflicht, diese Rache zu vollziehen“, sagte er.

„Wir geloben, dein reines Blut und das Blut aller Märtyrer dieser beiden [jüngsten] Kriege zu rächen, indem wir Vergeltung an den verbrecherischen, schändlichen Mördern üben“, erklärte der Ayatollah zudem. „Diese Rache ist es, was unsere Nation fordert, und sie muss auf jeden Fall vollzogen werden.“

Er gab eine Reihe von Erklärungen ab, die von schiitisch-islamischen Bezügen geprägt waren. Seine Worte enthalten wiederholte Gelübde, Rache zu üben, darunter diese nicht gerade verschleierte Drohung, die Feinde des Iran zu töten:

Übersetzung von „X“: Die kriminellen, schändlichen Mörder des gemarterten Führers, deren Namen von den höchsten bis zu den niedrigsten Rängen vollständig dokumentiert sind, werden ihren Traum von einem friedlichen Tod im Bett mit ins Grab nehmen.

Was den Gesamtüberblick über die aktuelle Lage angeht, hat der Politikwissenschaftler Robert Pape von der University of Chicago, Autor des Buches „The Escalation Trap“, darauf hingewiesen, dass die Millionen Iraner, die letzte Woche auf die Straße gingen, um an der Beerdigung des verstorbenen Ayatollahs teilzunehmen, eine wachsende nationalistische Entschlossenheit demonstrieren. Er erklärte, dass dies eine weitere Eskalation im Laufe dieses Sommers nur noch wahrscheinlicher mache, da sich die öffentliche Stimmung gegenüber den USA verhärte.

„Das Gleichgewicht der militärischen Kräfte hat sich über das Wochenende nicht verändert“, sagte Pape. „Das Gleichgewicht des politischen Willens hat sich verschoben.

Mit Blick auf den nun zerfallenden Waffenstillstand und den scheiternden Verhandlungsprozess prognostiziert Pape: „Die Pause scheint eher eine weitere Phase im Eskalationsprozess zu sein als der Beginn einer Deeskalation.“

***

Quelle: Iran Begins 'Retaliation' Attack On Gulf After Overnight US Launched 3rd Round Of Strikes, Following IRGC Hit On Cargo Ship