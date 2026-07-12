Iran schlägt im Golf zurück – dritte US-Angriffswelle und weitere Updates

Von Tyler Durden

Wie im Verlauf dieses Krieges bereits zu erwarten war, führt der Iran in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) Vergeltungsschläge gegen arabische Golfstaaten durch – oder, wie die Iraner es formulieren, gegen US-Einrichtungen und Stützpunkte am Golf. Laut staatlichen Medien:

IRAN FÜHRT EINE REIHE VON ANGRIFFEN AUF US-ZIELE DURCH: PRESS TV

Letzte Woche waren Kuwait und Bahrain bevorzugte Ziele, doch es gibt Anzeichen dafür, dass der Iran – nun, da Berichte vorliegen, wonach Teheran heute Nacht getroffen wurde (CBS) – seine Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate oder möglicherweise sogar auf Saudi-Arabien ausweiten könnte (auch wenn es dafür bislang noch keine Anzeichen gibt).

Klar ist, dass man wieder bei Null anfängt – das MoU ist offensichtlich faktisch gescheitert, es sei denn, die Diplomatie legt einen Gang zu und beide Seiten zeigen ein gewisses Maß an Zurückhaltung. Doch von Zurückhaltung ist derzeit nichts zu erkennen, sondern lediglich eine weitere Eskalation der Lage.

Iran has fired 12 Ballisitc Missiles towards Muwaffaq Salti Airbase in Jordan



Reports of 3 impacts.



The reason they aimed there could be for the F-35s parked there. We shall see. I was expecting them to aim for Bahrain or Kuwait. pic.twitter.com/zfYEJmTW3a — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 12, 2026

Übersetzung von „X“: Der Iran hat 12 ballistische Raketen auf die Muwaffaq Salti Airbase in Jordanien abgefeuert Berichte über 3 Einschläge. Der Grund, warum sie dort gezielt haben, könnte die dort geparkten F-35 sein. Wir werden sehen. Ich hatte erwartet, dass sie auf Bahrain oder Kuwait zielen würden.

Um noch einmal an den Anfang des Samstagmorgens anzuknüpfen: Wir schrieben…

Was den Gesamtüberblick über die aktuelle Lage angeht, hat der Politikwissenschaftler Robert Pape von der University of Chicago, Autor des Buches „The Escalation Trap“, darauf hingewiesen, dass die Millionen Iraner, die letzte Woche auf die Straße gingen, um an der Beerdigung des verstorbenen Ayatollahs teilzunehmen, eine wachsende nationalistische Entschlossenheit demonstrieren. Er erklärte, dass dies eine weitere Eskalation im Laufe dieses Sommers nur noch wahrscheinlicher mache, da sich die öffentliche Stimmung gegenüber den USA verhärte.

„Das Gleichgewicht der militärischen Fähigkeiten hat sich über das Wochenende nicht verändert“, sagte Pape. „Das Gleichgewicht des politischen Willens hat sich verschoben.“

Mit Blick auf den nun zerfallenden Waffenstillstand und den Verhandlungsprozess prognostiziert Pape: „Die Pause scheint eher eine weitere Phase im Eskalationsprozess zu sein als der Beginn einer Deeskalation.“

🔥🇺🇸🇮🇷 US–IRAN-KRIEG: Massive Eskalation am Persischen Golf



🎥Video: Dutzende anhaltende iranische Angriffe finden in Katar und Oman statt



Die IRGC zielte auf die Versorgungs-, Logistik- und Betankungsstation der US Navy in Oman ab



In der Nacht haben die USA eine neue… pic.twitter.com/I5fmOVJjWY — Don (@Donuncutschweiz) July 12, 2026

🔥🚨 IRAN SCHLIESST DIE STRASSE VON HORMUS BIS AUF WEITERES



Das iranische Staatsfernsehen berichtet unter Berufung auf die Marine der Revolutionsgarden, dass die Straße von Hormus vollständig geschlossen bleibt, bis die USA ihre Interventionen in der Region beenden.



Nach… pic.twitter.com/olVIjhDx7j — Don (@Donuncutschweiz) July 12, 2026

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Update 20:40 Uhr ET.

Um 19:15 Uhr ET starteten die USA ihre dritte Angriffswelle auf den Iran in dieser Woche, nachdem Teheran erklärt hatte, die Straße von Hormus „bis auf Weiteres“ zu sperren, und iranische Streitkräfte ein unter zypriotischer Flagge fahrendes Containerschiff, die M/V GFS Galaxy, angegriffen hatten, das die Straße von Hormus durchquerte.

Das US-Zentralkommando teilte mit, dass Präsident Donald Trump die neuen Luftangriffe angeordnet habe, die auf die Fähigkeit des Iran abzielen, Handelsschiffe anzugreifen, nachdem es zuletzt zu einem iranischen Angriff auf ein die Straße von Hormus durchquerendes Schiff gekommen war. Das Zentralkommando gab an, dass ein ziviles Besatzungsmitglied vermisst werde und das Schiff aufgrund erheblicher Schäden nicht in der Lage sei, seine Reise fortzusetzen.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Übersetzung von „X“: Um 19:15 Uhr ET heute begannen Kräfte des US Central Command mit dem dritten Angriffsrunde dieser Woche gegen den Iran, nachdem Kräfte der Islamischen Revolutionsgarden das zypriotisch flaggenführende Containerschiff M/V GFS Galaxy, das den Hormuz-Sund durchquerte, unverhohlen angegriffen hatten. Ein ziviler Crewmitglied wird vermisst, und das Schiff kann die Reise aufgrund eines Brandes an Bord und erheblicher Schäden im Maschinenraum nicht fortsetzen. Dem Iran wurde erneut die Gelegenheit geboten, die Einhaltung des Memorandums of Understanding zu demonstrieren, nachdem er für frühere Angriffe auf Handelsschiffe zur Rechenschaft gezogen worden war, doch er ist erneut gescheitert. Als Reaktion verhängt die Vereinigten Staaten eine schwere Strafe, indem sie die Fähigkeit des Iran weiterhin schwächen, zivile Seefahrer und Handelsschiffe, die den Sund frei durchqueren, anzugreifen. Die Angriffe werden auf Weisung des Oberbefehlshabers durchgeführt.

Kurz darauf berichteten die staatlichen Medien des Iran von Explosionen an mehreren Orten entlang der Südküste des Landes, darunter in den Energie- und Petrochemiezentren Bushehr und Asalouyeh. Auch aus den Hafenstädten Bandar Abbas und Bandar-e Dayyer sowie aus dem Gebiet um Sirik in der Nähe der Straße von Hormus wurden Explosionen gemeldet.

BREAKING: The IRNA news agency says more than 10 explosions have been heard in the port city of Jask in the southern Hormozgan province.



🔴 LIVE updates: https://t.co/sfnZg9WSSH pic.twitter.com/FAzm8nC9ou — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 12, 2026

Übersetzung von „X“: AKTUELL: Die Nachrichtenagentur IRNA meldet, dass mehr als 10 Explosionen im Hafenstädtchen Jask in der südlichen Provinz Hormozgan zu hören waren.

Unbestätigten Berichten zufolge haben die US-Angriffe auf den Iran bis in den Norden, bis in die iranische Hauptstadt Teheran, gereicht, da die USA „von Stützpunkten in Kuwait und Bahrain aus in vollem Umfang“ vorgehen.

CBS Reports the Strikes on Iran have reached the Capital of Iran, Tehran



The U.S. is going FULL SCALE from the bases in Kuwait and Bahrain.



Iran's air force is in the air and air defenses are active over TEHRAN pic.twitter.com/S0c6DWz9dE — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 12, 2026

Übersetzung von „X“: CBS berichtet, dass die Angriffe auf den Iran die Hauptstadt des Iran, Teheran, erreicht haben Die USA gehen IM GROSSEN UMFANG von den Stützpunkten in Kuwait und Bahrain vor. Irans Luftwaffe ist in der Luft, und Luftverteidigungen sind über TEHERAN aktiv

„Der Iran hat eine schlechte Entscheidung getroffen“, sagte Pentagon-Chef Pete Hegseth in den sozialen Medien. „Jetzt müssen sie dafür bezahlen.“

Iran made a poor choice. Now they pay. https://t.co/8m4fEfgrXv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 11, 2026

Übersetzung von „X“: Iran hat eine schlechte Wahl getroffen. Jetzt zahlen sie.

Der Islamische Revolutionsgarde-Korps (IRGC) kündigte laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRIB News die Sperrung der Straße von Hormus an und erklärte, er werde keinen Schiffen die Durchfahrt gestatten, bis die ausländische Einmischung ein Ende habe. Der IRGC teilte mit, er habe ein Frachtschiff nach einem Warnschuss gestoppt, da es am Samstag versucht habe, die Meerenge zu durchqueren, obwohl ihm dies untersagt worden war, fügte die Nachrichtenagentur hinzu.

Diese Entwicklungen lassen erhebliche Zweifel an den Aussichten auf Gespräche aufkommen, die auf ein dauerhafteres Friedensabkommen abzielen. Die Rhetorik hatte sich in den letzten Tagen auf beiden Seiten zunehmend verschärft, obwohl beide Seiten angedeutet hatten, dass noch Raum für Gespräche bestehe.

Reports from Iran of heavy new U.S. airstrikes in a Bandar Abbas, Bushehr nuclear facility, Minab, Qeshm, and several other locations pic.twitter.com/k2zK9N5pOm — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) July 11, 2026

Übersetzung von „X“: Berichte aus dem Iran über schwere neue US-Luftangriffe auf eine Nuklearanlage in Bandar Abbas, Bushehr, Minab, Qeschm und mehrere weitere Orte

Am Samstagvormittag reiste der iranische Außenminister Abbas Araghchi nach Oman, um Gespräche über die Zukunft der Straße von Hormus zu führen, doch gab es keine Anzeichen für eine Beteiligung hochrangiger US-Gesandter. Zuvor hatte der Iran gefordert, dass die USA vor weiteren Gesprächen wesentliche Verpflichtungen aus einem kürzlich geschlossenen Abkommen erfüllen müssten, und Trumps Behauptung zurückgewiesen, dass die Verhandlungen ohne Waffenstillstand fortgesetzt werden könnten. Teheran erklärte, Washington müsse die Bedingungen des Iran erfüllen, um die Transitfragen durch die Straße von Hormus zu klären und die Ölexporte zu normalisieren.

Am Freitag drohte Trump, den Iran mit „1000 Raketen“ zu überschütten, sollte dieser seine Drohung wahrmachen, den US-Präsidenten zu töten – „in diesem Fall MICH!“

Die USA hatten zudem gefordert, dass der Iran öffentlich erklärt, alle Fahrrinnen der Straße von Hormus stünden der Schifffahrt offen, und zusichert, keine zivilen Schiffe anzugreifen, die die Wasserstraße passieren. Teheran müsse mit Konsequenzen rechnen, sollte es diese öffentliche Zusicherung nicht geben, erklärten hochrangige Vertreter der Trump-Regierung gegenüber Reportern. Diese Forderungen folgten auf mehrere Tage mit US-Luftangriffen und iranischen Vergeltungsmaßnahmen, die die Ölpreise in dieser Woche in die Höhe getrieben hatten.

Die Islamische Republik hält eine dreitägige Gedenkfeier für den verstorbenen Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei ab, im Anschluss an eine tagelange Beisetzung, die große Menschenmengen in Städte im Iran und im benachbarten Irak lockte. Khamenei wurde bei einem Angriff getötet, als die USA und Israel Ende Februar ihren Krieg gegen den Iran begannen.

Sein Sohn und Nachfolger, Mojtaba Khamenei, rief am Samstag zur Rache für die Ermordung seines Vaters auf.

„Es ist unsere unbestreitbare Pflicht, diese Rache zu vollziehen“, erklärte er in einem Beitrag auf X.

Zuvor

Der Iran hat Trumps Ultimatum und die Frist bis Samstag direkt an Washington zurückgeschickt und erklärt, dass stattdessen die Vereinigten Staaten zuerst die vereinbarten Bedingungen erfüllen müssten, um den Schiffsverkehr und den Energietransit in der Straße von Hormus zu normalisieren.

Die Nachrichtenagentur Fars berichtet am Samstag, dass die iranische Führung verlangt, dass die USA „vereinbarte Absprachen“ umsetzen, bevor Gespräche stattfinden. Zwar hat das Weiße Haus den Waffenstillstand für „beendet“ erklärt – es hat jedoch auch angedeutet, dass über Vermittler weiterhin Kontakte und Gespräche mit dem Iran stattfinden. Dies scheint sich jedoch auf einfache Ultimaten reduziert zu haben, die von katarischen Vermittlern zwischen den Hauptstädten hin- und hergeschickt werden. Nach zwei Runden neuer Vergeltungsangriffe, die in der vergangenen Woche ausgebrochen sind, sind keine tatsächlichen direkten Gespräche in Sicht.

Die Absichtserklärung (MoU) selbst ist zu diesem Zeitpunkt so gut wie tot, zumal auch der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Amir-Saeid Iravani, separat verkündete, dass Teheran die Einhaltung der Absichtserklärung einstellen könnte, sollten die US-Angriffe anhalten.

„Sollten die Vereinigten Staaten weiterhin gegen ihre Verpflichtungen aus der Absichtserklärung verstoßen, wird der Iran nicht länger verpflichtet sein, seine Verpflichtungen aus der Absichtserklärung zu erfüllen“, erklärte Iravani gegenüber Reportern im UN-Hauptquartier.

Er stellte jedoch klar, dass der Iran weiterhin an das Abkommen gebunden sei, „vorausgesetzt, dass die Vereinigten Staaten ihre eigenen Verpflichtungen vollständig und gewissenhaft einhalten“.

Präsident Trump hat unterdessen weiterhin seine eigenen Warnungen und Drohungen ausgesprochen. Er sagte am Freitag, das US-Militär werde den Iran „vollständig vernichten“, sollten dessen Führer versuchen, ihn zu ermorden, oder einen solchen Anschlag tatsächlich verüben. In einem über Nacht veröffentlichten Beitrag auf „Truth Social“ ging er noch einen Schritt weiter und erklärte, er habe 1.000 Raketen „im Anschlag“ – gerichtet auf den Iran –, sollte er von Agenten aus Teheran ins Visier genommen werden.

Seltsamerweise schloss der US-Präsident seinen Beitrag mit seinem rätselhaften Ausruf „Gelobt sei Allah!“ – vielleicht spöttisch oder sarkastisch gemeint.

Unterdessen ist der Oberste Führer Mojtaba Khamenei nach den US-amerikanisch-israelischen Luftangriffen vom 28. Februar, bei denen sein Vater getötet, Mitglieder seiner Familie ums Leben kamen und er Berichten zufolge schwer verletzt wurde, immer noch nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Mojtaba soll an einer privaten Gedenkfeier für seinen getöteten Vater teilnehmen und ist bei den einwöchigen Trauerzügen und der Beisetzung nicht in Erscheinung getreten.

Am Samstag rief er jedoch in einer seltenen öffentlichen Botschaft zur Rache auf. „Es ist unsere unbestreitbare Pflicht, diese Rache zu vollziehen“, sagte er.

„Wir geloben, dein reines Blut und das Blut aller Märtyrer dieser beiden [jüngsten] Kriege zu rächen, indem wir Vergeltung an den verbrecherischen, schändlichen Mördern üben“, erklärte der Ayatollah zudem. „Diese Rache ist es, was unsere Nation fordert, und sie muss auf jeden Fall vollzogen werden.“

Er gab eine Reihe von Erklärungen ab, die von schiitisch-islamischen Bezügen geprägt waren. Seine Worte enthalten wiederholte Gelübde, Rache zu üben, darunter diese nicht gerade verschleierte Drohung, die Feinde des Iran zu töten:

The criminal, disgraceful murderers of the martyred Leader, whose names are fully documented from the highest to the lowest ranks, will carry their dream of a peaceful death in bed to the grave. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) July 11, 2026

Übersetzung von „X“: Die kriminellen, schändlichen Mörder des gemarterten Führers, deren Namen von den höchsten bis zu den niedrigsten Rängen vollständig dokumentiert sind, werden ihren Traum von einem friedlichen Tod im Bett mit ins Grab nehmen.

Was den Gesamtüberblick über die aktuelle Lage angeht, hat der Politikwissenschaftler Robert Pape von der University of Chicago, Autor des Buches „The Escalation Trap“, darauf hingewiesen, dass die Millionen Iraner, die letzte Woche auf die Straße gingen, um an der Beerdigung des verstorbenen Ayatollahs teilzunehmen, eine wachsende nationalistische Entschlossenheit demonstrieren. Er erklärte, dass dies eine weitere Eskalation im Laufe dieses Sommers nur noch wahrscheinlicher mache, da sich die öffentliche Stimmung gegenüber den USA verhärte.

„Das Gleichgewicht der militärischen Kräfte hat sich über das Wochenende nicht verändert“, sagte Pape. „Das Gleichgewicht des politischen Willens hat sich verschoben.“

Mit Blick auf den nun zerfallenden Waffenstillstand und den scheiternden Verhandlungsprozess prognostiziert Pape: „Die Pause scheint eher eine weitere Phase im Eskalationsprozess zu sein als der Beginn einer Deeskalation.“

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