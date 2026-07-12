Es ist wieder Murmeltiertag in der Straße von Hormus … Schon wieder!

Von Larry C. Johnson

Es war eine ereignisreiche Woche, in der die USA vollständig mit dem MoU gebrochen haben. Im Mittelpunkt stand dabei die Formulierung in Absatz fünf des Memorandums:

Mit der Unterzeichnung dieses MoU wird die Islamische Republik Iran nach besten Kräften Vorkehrungen treffen, um die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman sowie in umgekehrter Richtung für einen Zeitraum von ausschließlich 60 Tagen und ohne Gebühren zu gewährleisten.

Darin steht kein einziges Wort über die USA, Oman oder irgendein anderes Land am Persischen Golf – nur über den Iran.

Auf Grundlage dieser Formulierung richtete der Iran die Persian Gulf Strait Authority (PGSA) ein und legte Regeln fest, wie Schiffe die Straße von Hormus sicher passieren können.

Anstatt diese Regelung zu akzeptieren, begannen die USA mit einer Reihe von Provokationen, um die Autorität des Iran infrage zu stellen.

Am 6. und 7. Juli griff der Iran mindestens drei Handelsschiffe in oder nahe der Straße von Hormus an – darunter den unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Tanker M/T Al Rekayyat, den saudischen Tanker M/T Wedyan und den liberianischen Tanker M/T Cyprus Prosperity –, nachdem diese versucht hatten, die PGSA-Regeln zu umgehen.

Die Vereinigten Staaten behaupteten, dies stelle einen Verstoß gegen den Waffenstillstand dar. Das war jedoch nicht der Fall. Anschließend griffen die USA iranische Stellungen entlang der Straße von Hormus an. Der Iran reagierte mit Angriffen auf US-Ziele in Kuwait und Bahrain.

Der Schlagabtausch setzte sich bis Donnerstag fort. Nachdem der Iran weitere Schiffe abgefangen hatte, die sich nicht an die Vorschriften hielten, griffen die USA Ziele in und um Bandar Abbas sowie auf der Insel Qeschm an.

Am Freitag blieb es ruhig.

Doch Donald Trump stellte dem Iran ein Ultimatum:

Er solle die Straße von Hormus für geöffnet erklären und aufhören, Gewalt gegen Schiffe anzuwenden, die gegen die PGSA-Regeln verstoßen.

Als ich das hörte, sagte ich voraus, dass die USA innerhalb von 24 Stunden angreifen würden.

Genau das geschah.

Weitere Schiffe mit Verbindungen zu westlichen Interessen versuchten, die Sperre zu durchbrechen, woraufhin der Iran sie angriff. Die USA reagierten erneut mit Luftschlägen, bei denen Berichten zufolge auch ATACMS- und HIMARS-Raketen eingesetzt wurden.

Während ich diesen Artikel schreibe, hat der Iran Raketen auf Kuwait, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar (Al-Udeid-Luftwaffenbasis) sowie auf den jordanischen Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq al Salti abgefeuert.

Was wird als Nächstes passieren?

Wenn die Vergangenheit ein Hinweis ist, dürfte Trump am Sonntag oder spätestens am frühen Montagmorgen eine Erklärung veröffentlichen, um die Finanzmärkte zu beruhigen und den Anstieg des Ölpreises zu bremsen.

Ich kann zwar nicht ausschließen, dass sich dieser Schlagabtausch weiter verschärft und noch mehrere Tage andauert, doch erinnern wir uns daran, was seit dem 7. April 2026 geschehen ist.

Wenn man die Ereignisse seit diesem Datum Tag für Tag betrachtet, zeigt sich ein auffälliges Muster:

US-Angriffe auf iranische Ziele am Freitag oder Samstag – gefolgt von einer Erklärung Trumps am Sonntag oder Montag, in der von Fortschritten bei den Verhandlungen die Rede ist.

Dieses Muster trat zweimal eindeutig und dreimal mit kleinen Abweichungen auf.

Mit anderen Worten:

Es könnte sich erneut um ein Déjà-vu handeln – ein Ausdruck, der häufig dem ehemaligen Baseballspieler Yogi Berra zugeschrieben wird.

23.–24. Mai

Am Samstag, dem 23. Mai, erklärte Trump, ein Abkommen sei „weitgehend ausgehandelt“. Am 24. Mai wiederholte er dies ausdrücklich „trotz laufender US-Militärschläge in der Region“.

30.–31. Mai → Montag, 1. Juni

CENTCOM bestätigte Angriffe auf iranische Radar- und Drohnenstellungen bei Goruk sowie auf der Insel Qeschm, nachdem eine amerikanische MQ-1-Drohne über internationalen Gewässern abgeschossen worden war.

Am 1. Juni erklärte Trump – obwohl iranische Staatsmedien von einem Abbruch der Gespräche berichteten –, die Verhandlungen gingen „mit hohem Tempo“ weiter. Er sprach von einem „sehr produktiven Telefonat“.

13.–14. Juni

Am 14. Juni wurde das Memorandum zur Beendigung des Krieges angekündigt.

Davor hatten Vermittler von einer „Tit-for-Tat-Situation“ mit gegenseitigen Angriffswellen gesprochen, obwohl Trump bereits am 11. Juni angekündigt hatte, geplante Luftangriffe abzusagen.

20.–22. Juni

Am 20. Juni erklärte der Iran die Straße von Hormus erneut für geschlossen.

Trump drohte daraufhin, die Meerenge „zu übernehmen“.

In der Nacht zum Sonntag endeten Gespräche in der Schweiz laut offizieller Erklärung „konstruktiv“. Am Montag veröffentlichten beide Seiten eine gemeinsame Erklärung, in der die „positive und konstruktive Atmosphäre“ gelobt wurde.

26.–28. Juni → Montag, 29. Juni

Die USA griffen am Wochenende iranische Militärziele als Reaktion auf iranische Angriffe gegen die Schifffahrt an.

Am Sonntag erklärte ein hochrangiger US-Beamter, die technischen Gespräche liefen „nach Plan“ und beide Seiten würden sich zurückhalten.

Am Montag, dem 29. Juni, schrieb Trump:

„DER IRAN HAT UM EIN TREFFEN GEBETEN. ES WIRD MORGEN IN DOHA STATTFINDEN!“

Gleichzeitig informierten Marco Rubio und Steve Witkoff den Kongress über ein erstes Friedensabkommen.

Bemerkenswert ist, dass Trump noch am Samstag erklärt hatte, der Iran werde „nicht länger existieren“, bevor er zwei Tage später Gespräche ankündigte.

Diese Gespräche fanden jedoch nie statt.

Es ist jetzt früher Morgen an der US-Ostküste, und die iranischen Vergeltungsmaßnahmen gegen die amerikanischen Angriffe dauern an.

Der Ball liegt nun – erneut – bei Donald Trump.

Sollte er sich für eine weitere militärische Antwort entscheiden, wird der Iran nach meiner Einschätzung noch umfangreicher zurückschlagen.

Trotz Trumps kämpferischer Rhetorik können sich die Vereinigten Staaten keine Rückkehr zu einem groß angelegten Krieg leisten.

Die Bestände wichtiger amerikanischer Waffensysteme – darunter Tomahawk- und JASSM-Marschflugkörper – gehen zur Neige und können wegen der begrenzten industriellen Kapazitäten der USA sowie Lieferengpässen bei Seltenen Erden nicht kurzfristig ersetzt werden.