Trump soll Netanjahu in einem Telefonat heftig kritisiert und einen Waffenstillstand im Libanon gefordert haben: „Du bist verdammt noch mal verrückt, ich rette dir den Arsch“ und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Axios berichtet von einem hitzigen Telefonat zwischen Trump und Netanjahu; Trump soll Netanjahu „Du bist verdammt noch mal verrückt“ gesagt haben, während er einen Waffenstillstand im Libanon forderte: „Ich rette dir den Arsch“,

Trump soll Netanjahu gesagt haben, während er einen Waffenstillstand im Libanon forderte: „Ich rette dir den Arsch“, Trump hat nach Telefonaten mit beiden Seiten angekündigt, dass „die Schießereien im Libanon aufhören werden“ . Er sagt, die Iran-Gespräche seien wieder „in vollem Gange“ ; die libanesische Präsidentschaft bestätigt, dass die Hisbollah dem US-Waffenstillstandsvorschlag zugestimmt hat

. ; die libanesische Präsidentschaft bestätigt, dass Der Iran kündigt die Einstellung jeglicher Kontakte mit den USA an und führt dies auf die israelische Aggression im Libanon zurück. Trump sagt, er habe davon aus Teheran „nichts gehört“, und schwört, die US-Seeblockade aufrechtzuerhalten .

und führt dies auf die israelische Aggression im Libanon zurück. . Der Iran hat über Nacht neue Angriffe auf das benachbarte Kuwait gestartet und sogar ein Video veröffentlicht, das Aufnahmen eines ballistischen Raketenstarts zeigt .

. Die USA haben Radar- und Drohnenstandorte im Iran bombardiert , als Reaktion darauf, dass die Iraner am Wochenende eine US-Drohne abgeschossen hatten. Berichte über ausländische Jets im iranischen Luftraum.

, als Reaktion darauf, dass die Iraner am Wochenende eine US-Drohne abgeschossen hatten. Berichte über ausländische Jets im iranischen Luftraum. Der iranische Unterhändler Ghalibaf wirft den USA vor, den Waffenstillstand gebrochen zu haben : „Die Seeblockade und die Eskalation der Kriegsverbrechen im Libanon“ seien „eindeutige Beweise für die Nichteinhaltung des Waffenstillstands durch die USA“.

: „Die Seeblockade und die Eskalation der Kriegsverbrechen im Libanon“ seien „eindeutige Beweise für die Nichteinhaltung des Waffenstillstands durch die USA“. Trump auf Truth Social: „Lehnt euch einfach zurück und entspannt euch, am Ende wird alles gut – so ist es immer!“

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Trump überrollt Netanjahu: Axios

Ein bizarrer und unerwarteter Abendbericht von Axios besagt, dass Präsident Trump Netanjahu während eines Telefonats heftig angegriffen, ihn beschimpft und im Grunde genommen„überrollt“ habe – wütend darüber, dass der Waffenstillstand im Libanon gebrochen wurde, und mit der Forderung, dass das israelische Militär Beirut nicht angreifen solle.

Trump soll Netanjahu gesagt haben: „Du bist verdammt noch mal verrückt“, während er den Waffenstillstand im Libanon forderte: „Ich rette dir den Arsch“, soll er außerdem gesagt haben. Der Iran erklärte am frühen Montag, er habe die Gespräche mit Washington wegen der Eskalation Israels im Libanon ausgesetzt. Aus dem Bericht:

Ein US-Beamter sagte, Trump habe Netanjahu mitgeteilt, dass die Umsetzung seiner Drohungen, die libanesische Hauptstadt zu bombardieren, Israel weltweit weiter isolieren würde.

Zwei der Quellen sagten, Trump habe behauptet, er habe dazu beigetragen, Netanjahu vor dem Gefängnis zu bewahren – ein Verweis auf seine Unterstützung während Netanjahus Korruptionsprozess.

Der US-Beamte fasste Trumps Äußerungen gegenüber Netanjahu wie folgt zusammen: „Du bist verdammt noch mal verrückt. Ohne mich wärst du im Gefängnis. Ich rette dir den Arsch. Alle hassen dich jetzt. Alle hassen Israel deswegen .“

.“ Eine zweite Quelle, die über das Gespräch informiert wurde, sagte, Trump sei „stinksauer“ gewesen und habe Netanjahu an einer Stelle angeschrien: „Was zum Teufel machst du da?“

Und mehr:

Der zweite US-Beamte behauptete, dass Trump Netanjahu bei dem Telefonat in Wirklichkeit „überrollt“ habe. „Bibi sagte: ‚Okay, okay, sorg einfach dafür, dass alles geregelt wird‘“, so der Beamte.

Der Detaillierungsgrad dieses „durchgesickerten“ Gesprächs ist bemerkenswert, was darauf hindeutet, dass es sich um eine „offizielle Indiskretion“ oder um eine absichtliche Veröffentlichung handelt.

Berichte über anhaltende Kämpfe im Südlibanon

Neue Berichte über Kämpfe inmitten einer wackeligen Waffenstillstandserklärung:

In der Grenzgemeinde Metula heulen Sirenen, während offenbar eine Rakete der Hisbollah aus dem Libanon abgefeuert wird. Der Raketenbeschuss erfolgt, obwohl US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, die Hisbollah werde im Rahmen des Waffenstillstands keine Angriffe mehr auf Israel durchführen.

Unterdessen behauptet der Iran, er habe ein US-Containerschiff im Arabischen Meer angegriffen (Fars News).

Waffenstillstand im Libanon bestätigt

Die libanesische Präsidentschaft hat bekannt gegeben, dass die Hisbollah einem US-Vorschlag zur gegenseitigen Einstellung der Angriffe zugestimmt hat, der sich auf das gesamte libanesische Staatsgebiet erstrecken wird.

Laut einem arabischen Korrespondenten in der Region:

Wie wir bereits betont haben, behinderte der israelische Angriff auf den Libanon den Abschluss des Abkommens. Die Vermittler haben heute große Anstrengungen unternommen, und nach dem Druck seitens der USA und dem Rückzug Israels stehen nun die Türen offen, um die Verhandlungen wieder auf ihren natürlichen und positiven Kurs zu bringen, und es fehlt nicht mehr viel.

Sind die Iran-Gespräche wieder im Gange?

Wunschdenken oder bereits Realität? … nach einer verkündeten Waffenruhe im Libanon, die bestenfalls als unsicher zu bezeichnen ist:

Trump deutet an, dass er einen Waffenstillstand im Libanon aushandelt

Trump hat angekündigt, dass die „Schießereien im Libanon aufhören werden“, nachdem er eine Reihe von Telefonaten geführt hatte, unter anderem mit Netanjahu. Dies geschah kurz nachdem die Hisbollah signalisiert hatte, dass sie bereit sei, einem sofortigen Waffenstillstand zuzustimmen. Auch Israel hat Berichten zufolge seine Pläne für neue Luftangriffe auf Beirut ausgesetzt.

Die Libanon-Krise hatte Teheran zuvor dazu veranlasst, anzukündigen, alle Kontakte mit den USA einzustellen. Werden die Gespräche zwischen den USA und dem Iran nun wieder aufgenommen?

Trump gegenüber CNBC: „Es ist mir egal“, ob die Gespräche beendet sind

Trump hat den offensichtlichen Zusammenbruch der Gespräche mit dem Iran heruntergespielt, nachdem Teheran zuvor erklärt hatte, jegliche Kommunikation mit Washington wegen Israels ausgeweiteter Angriffe auf den Libanon und die Hisbollah eingestellt zu haben. Trump sagte kürzlich in einem Telefonat mit CNBC: „Es ist mir ehrlich gesagt egal, ob sie beendet sind.“

„Es ist mir wirklich egal. Es ist mir völlig egal“, fügte er hinzu und deutete an, er werde den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu „fragen, was mit dem Libanon los ist“. Dies lässt vermuten, dass Trump den Verbündeten der USA unter Druck setzen könnte, die Spannungen abzubauen.

Trump scheint darauf zu setzen, dass die USA die Islamische Republik „aushalten“ können, indem sie ihr angesichts der wachsenden globalen Ölversorgungskrise aufgrund der Sperrung der Straße von Hormus wirtschaftlichen Schaden zufügen. Dazu reagierte er wie folgt:

Er sagte außerdem, er mache sich keine Sorgen um die Ölpreise, die in die Höhe schossen, nachdem iranische Staatsmedien berichtet hatten, Teheran wolle die Straße von Hormus „vollständig blockieren“ und zudem die Verhandlungen einstellen. „Ich glaube, der Ölpreis wird in aller Kürze, also wirklich sehr bald, wie ein Stein fallen“, sagte Trump.

Trump reagiert

Präsident Trump erklärt gegenüber NBC News, er habe vom Iran noch nichts zu den Berichten gehört, dass dieser die Gespräche aussetzen wolle, und zum Iran: „Ich glaube, wir haben zu viel geredet, wenn Sie die Wahrheit wissen wollen; es wäre sehr gut, wenn wir schweigen würden.“

Wir werden die Blockade in der Straße von Hormus aufrechterhalten.

Ich glaube, ich kann so lange warten, wie sie wollen. Sie verlieren ein Vermögen.

Seine Äußerungen gegenüber NBC:

„Das ist eine treffende Aussage, denn sie sind bessere Verhandler als Kämpfer“, sagte er in einem kurzen Telefonat. „Aber sie haben uns darüber nicht informiert.“ „Das bedeutet nicht, dass wir jetzt losziehen und dort überall Bomben abwerfen werden“, fügte Trump hinzu, der am Freitag erklärte, er werde bald über einen vorgeschlagenen Deal zur Verlängerung eines Anfang April vereinbarten angeblichen Waffenstillstands entscheiden. „Wir werden die Blockade aufrechterhalten.“

Staatsmedien: Iran stellt den Nachrichtenaustausch mit den USA ein

Noch letzte Woche verkündeten westliche Mainstream-Medien die üblichen Schlagzeilen à la „kurz vor dem Abschluss“, doch der heutige Morgen zeigt, wie illusorisch solche Behauptungen waren und sind, da die iranischen Staatsmedien nun von einem vollständigen Abbruch der Kommunikation zwischen den Seiten berichten.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim „stellt der Iran den Nachrichtenaustausch mit den USA aus Protest gegen zionistische Verbrechen ein“. Dies geschieht, während die IDF Bodentruppen tief in den Libanon entsandt hat, über den Litani-Fluss hinaus – im Rahmen der tiefgreifendsten Operation seit Jahrzehnten. Teheran hat darauf bestanden, jedes Abkommen zwischen den USA und dem Iran mit einem Frieden zwischen Israel und dem Libanon zu verknüpfen. Teheran warnt nun davor, „die Straße von Hormus vollständig zu blockieren, einschließlich der Straße von Bab al-Mandab“ – letzteres in Zusammenarbeit mit den jemenitischen Houthis. Nachstehend finden Sie die vollständige übersetzte Erklärung:

• „Die Entschlossenheit der iranischen Streitkräfte und aller Achsen der Widerstandsfront, auf die Verbrechen der Zionisten zu reagieren und neue Fronten zu eröffnen“. • „Tasnim liegen Informationen vor, wonach das iranische Verhandlungsteam angesichts der anhaltenden Verbrechen des zionistischen Regimes im Libanon und in Anbetracht der Tatsache, dass der Libanon eine der Voraussetzungen für den Waffenstillstand war und dieser Waffenstillstand nun an allen Fronten, einschließlich des Libanon, verletzt wurde, die Gespräche und den Austausch von Texten über einen Vermittler einstellt.“ • „Die sofortige Einstellung der aggressiven und brutalen Militäroperationen des zionistischen Regimes im Gazastreifen und im Libanon sowie die Notwendigkeit eines vollständigen Rückzugs des Regimes aus den besetzten Gebieten im Libanon wurden von iranischen Beamten und Unterhändlern betont, und es wird keine Gespräche geben, bis die Standpunkte des Iran und des Widerstands in dieser Angelegenheit erfüllt sind.“ • „Zudem haben die Widerstandsfront und der Iran sich zum Ziel gesetzt, die Straße von Hormus vollständig zu blockieren und weitere Fronten, darunter die Straße von Bab al-Mandab, zu aktivieren, um die Zionisten und ihre Unterstützer zu bestrafen.“

Ölpreis steigt nach Meldung über Abbruch der Gespräche…

Futures geben nach…

CENTCOM: Zwei ballistische Raketen auf Stützpunkt abgefangen

Am Montagmorgen veröffentlichte das US-Zentralkommando (CENTCOM) eine offizielle Stellungnahme und Erklärung zu den kurzzeitigen, gegenseitigen Gefechten, die offenbar beendet sind…

„Gestern Abend um 23 Uhr (Ostküstenzeit) haben US-Streitkräfte erfolgreich zwei iranische ballistische Raketen abgefangen, die auf amerikanische Truppen in Kuwait abgefeuert worden waren. Diese Raketen wurden sofort abgeschossen, und es wurde kein amerikanisches Personal verletzt“, hieß es. „Das US-Zentralkommando bleibt wachsam und wird unsere Streitkräfte weiterhin vor iranischen Angriffen schützen, während es den laufenden Waffenstillstand unterstützt.“

Neue Raketenangriffe auf Kuwait

Der verlängerte Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran wird erneut auf eine harte Probe gestellt, nachdem der Iran am Montagvormittag neue Angriffe auf das benachbarte Kuwait gestartet und sogar ein Video veröffentlicht hatte, das Aufnahmen eines ballistischen Raketenstarts zeigt. Kuwait bestätigte seinerseits, dass es anfliegende Drohnen und Raketen abgefangen habe.

Dort befindet sich ein wichtiger US-Stützpunkt, der erneut ins Visier genommen wurde, wobei unklar ist, ob etwas getroffen wurde. Die IRGC gab anschließend an, dass sie die US-Basis als Reaktion auf die US-Angriffe vom Wochenende auf iranische Stellungen ins Visier genommen habe. Laut einer Beschreibung des veröffentlichten Propaganda-Videos:

Zu Beginn des Videos ist eine Nahaufnahme von etwas zu sehen, das wie ein Aufkleber auf dem Rumpf einer Rakete aussieht, auf dem ein verletzter US-Präsident Donald Trump abgebildet ist, der am Telefon um Hilfe bittet, überlagert von einer „gesperrten“ Straße von Hormus. Die Bildunterschrift lautet: „Bis der letzte amerikanische Soldat die Region verlässt.“

Iran's IRGC released footage showing the moment it launched missile attacks on what it claimed to be US airbases in Kuwait early Monday.



READ MORE: https://t.co/yRpPilUQ9S pic.twitter.com/f1Q2l5OnMu — Rudaw English (@RudawEnglish) June 1, 2026

Übersetzung von „X“: Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) veröffentlichte Aufnahmen, die den Moment zeigen, in dem sie am frühen Montagmorgen Raketenangriffe auf angebliche US-Luftwaffenstützpunkte in Kuwait startete.

Alle Seiten, einschließlich der Iraner und Kuwaiter, erklären, sie hätten ein Recht auf Selbstverteidigung. Die Vereinigten Staaten ihrerseits gaben an, sie hätten Radar- und Drohnenstellungen im Iran bombardiert, als Reaktion darauf, dass die Iraner am Wochenende eine US-Drohne abgeschossen hatten.

Kuwait und der Golf-Kooperationsrat verurteilen

Nachdem die US-Basis in Kuwait erneut angegriffen worden war, gab das kuwaitische Außenministerium folgende Erklärung ab: „Das Außenministerium bekräftigt die Verurteilung und Anprangerung der abscheulichen und wiederholten iranischen Angriffe durch den Staat Kuwait in schärfster Form, die eine gefährliche Eskalation und einen direkten Angriff auf die Sicherheit und Stabilität des Staates Kuwait darstellen sowie einen eklatanten Verstoß gegen die Regeln des Völkerrechts, der Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 2817 des Sicherheitsrats von 2026 darstellen, ganz zu schweigen von der schwerwiegenden Bedrohung, die sie für die Sicherheit der Zivilbevölkerung und lebenswichtiger Einrichtungen im Land darstellen“, hieß es in einem Beitrag auf X.

„Die Fortsetzung und Wiederholung dieser Aggressionen untergraben die Bemühungen zur Deeskalation der Spannungen und bedrohen die Sicherheit und Stabilität in der Region, was die kategorische Ablehnung dieser aggressiven Praktiken durch den Staat Kuwait unterstreicht“, fügte es hinzu.

Auch der Golf-Kooperationsrat (GCC) reagierte umgehend. Er verurteilte den Angriff des Iran auf Kuwait auf das Schärfste und bezeichnete ihn als „gefährliche und unverantwortliche Eskalation“. Mit der Feststellung, dass Kuwait ein wesentlicher Bestandteil des GCC bleibe, erklärte der Rat, er stehe „geeint und entschlossen“ hinter dem Land und unterstütze uneingeschränkt „alle Maßnahmen und Vorgehensweisen, die [Kuwait] ergreift, um seine Sicherheit zu schützen, seine Souveränität und territoriale Integrität zu wahren und die Sicherheit seiner Bürger und Einwohner zu gewährleisten.“

Die Marine der IRGC will mit vermehrten Schnellbootpatrouillen in der Straße von Hormus ihre Stärke demonstrieren:

IRGC fast boats running 24/7 patrols in the Strait of Hormuz, per new footage from Iran's navy. The boats are steering commercial vessels through the waterway and intercepting any that don't follow orders. pic.twitter.com/tG5Vh71DMK — Open Source Intel (@Osint613) June 1, 2026

Übersetzung von „X“: IRGC-Schnellboote führen rund um die Uhr Patrouillen in der Straße von Hormus durch, gemäß neuen Aufnahmen der iranischen Marine. Die Boote leiten Handelsschiffe durch die Wasserstraße und greifen alle ab, die den Anordnungen nicht folgen.

Neueste Warnungen aus dem Iran: „Die Rechnung wird fällig“; Waffenstillstand gebrochen

Der iranische Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf erklärte, die anhaltende Seeblockade der iranischen Häfen durch die USA und die sich verschärfende Offensive Israels gegen die Hisbollah im Libanon zeigten, dass die USA den Waffenstillstand nicht wirklich einhielten.

Er schrieb auf X, dass „die Seeblockade und die Eskalation der Kriegsverbrechen im Libanon“ „eindeutige Beweise für die Nichteinhaltung des Waffenstillstands durch die USA“ seien. Er betonte warnend: „Jede Entscheidung hat ihren Preis, und die Rechnung wird fällig. Alles wird sich fügen.“

Während sich die Lage im Libanon zuspitzt, da die IDF den Litani-Fluss überschritten hat und plant, die Besetzung durch ihre Bodentruppen auszuweiten. Die Houthis im Jemen erklären laut Tasnim, sie seien bereit, sich den Bemühungen der Hisbollah gegen Israel anzuschließen. Auch das iranische Außenministerium hat sich kürzlich zur Libanon-Krise geäußert:

For immediate attention:



The ceasefire between Iran and the US is unequivocally a ceasefire on all fronts, including in Lebanon.



Its violation on one front is a violation of the ceasefire on all fronts.



The US and Israel are responsible for the consequences of any violation. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026

Übersetzung von „X“: Für sofortige Beachtung: Der Waffenstillstand zwischen dem Iran und den USA ist unzweifelhaft ein Waffenstillstand an allen Fronten, einschließlich im Libanon. Seine Verletzung an einer Front ist eine Verletzung des Waffenstillstands an allen Fronten. Die USA und Israel tragen die Verantwortung für die Folgen jeder Verletzung.

Mehr…

Iran's FM Spokesperson Baghaei: The other side keeps shifting its demands and sending contradictory messages, which is dragging out negotiations. Israel's escalation in Lebanon is aimed at destroying any chance diplomacy could work. The U.S. and Israel cannot be seen as separate.… pic.twitter.com/VFbOUwX9V2 — Open Source Intel (@Osint613) June 1, 2026

Übersetzung von „X“: Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Baghaei: Die andere Seite ändert ständig ihre Forderungen und sendet widersprüchliche Botschaften, was die Verhandlungen in die Länge zieht. Die Eskalation Israels im Libanon zielt darauf ab, jede Chance zu zerstören, die Diplomatie könnte funktionieren. Die USA und Israel können nicht als getrennt betrachtet werden. Washington trägt die Verantwortung für alles, was in der Region geschieht, durch seine bedingungslose Unterstützung Israels.

Trump: „Lehnt euch zurück und entspannt euch“

Trumps jüngster Beitrag auf Truth Social: „Lehnt euch einfach zurück und entspannt euch, am Ende wird alles gut – so ist es immer!“

Und hier die Gegenreaktion von Stephen Walt im Foreign Policy-Magazin:

Obwohl wir die Details des gemunkelten Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran nicht kennen – oder gar nicht wissen, ob es letztendlich zu einem solchen kommen wird –, versteht jeder mit einem dreistelligen IQ, dass Israel und die Vereinigten Staaten einen kolossalen Fehler begangen haben, als sie den Krieg begannen. Keines ihrer erklärten Ziele wurde erreicht: Das iranische Regime ist nicht zusammengebrochen, es hat sein Atomarsenal nicht aufgegeben, und seine Raketen- und Drohnenkapazitäten sind intakt. Es hat gezeigt, dass es die Straße von Hormus jederzeit sperren kann, wenn es seinen Nachbarn erheblichen Schaden zufügen will. Das ganze Prahlen und Getöse von US-Präsident Donald Trump und US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in den letzten drei Monaten hat sich als reine Luftblasen entpuppt.

Iran verkündet weitere Durchbrüche der US-Blockade

Insgesamt 15 Schiffe, darunter vier Öltanker, haben in den letzten 24 Stunden erfolgreich die Straße von Hormus durchquert, so das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC).

Die Marine des IRGC bestätigte, dass die Schiffe ihre Durchfahrt erst nach Erhalt einer ausdrücklichen Genehmigung und in direkter Abstimmung mit der Kommandostruktur des IRGC absolviert hätten. Washington und seine Verbündeten am Golf (mit Ausnahme Omans) haben wiederholt jeden Versuch verurteilt, ein „iranisches Protokoll“ durchzusetzen, das die Erhebung von Gebühren beinhaltet.

In einer offiziellen Erklärung, die von Fars News verbreitet wurde, richtete die IRGC eine deutliche Warnung an die Region und erklärte, dass jede Zusammenarbeit mit „feindlichen Kräften“ von Teheran als „unmittelbare Sicherheitsbedrohung“ angesehen werde, die „entsprechend behandelt“ werde. Dies kommt einer Warnung an ausländische Schiffe gleich, dass sie direkt angegriffen werden könnten, wenn sie sich nicht daran halten.

Weitere aktuelle Entwicklungen

via Newsquawk…

Laut Tasnim könnte der Iran Änderungen am Entwurf des US-Friedensmemorandums vorschlagen. Dies folgt auf einen Bericht, wonach Präsident Trump weitere Änderungen am bestehenden Text vorgeschlagen habe, während eine Quelle angab, dass der Austausch von Texten fortgesetzt werde und der Iran möglicherweise eigene Änderungen vorlegen werde.

Der iranische Außenminister Araghchi erklärte gegenüber staatlichen Medien, dass Gespräche und der Austausch von Botschaften mit den USA andauerten und dass die Gespräche nicht beurteilt werden könnten, bis ein klares Ergebnis vorliege.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums bezeichnete den Besuch des Verhandlungsteams in Katar als positiv.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, dass sie rechtlich verpflichtet seien, Aggressoren daran zu hindern, ihr Territorium und ihre Einrichtungen für Angriffe auf andere Länder zu nutzen.

Das iranische Präsidialamt dementierte Berichte, wonach der iranische Präsident Pezeshkian dem Obersten Führer seinen Rücktritt eingereicht habe, und erklärte, dass diese Meldungen von einigen ausländischen Medien verbreitet worden seien.

Der Militärberater des obersten Führers des Iran, Mohsen Rezaei, sagte, der Iran habe nicht die Absicht, gegenüber den USA nachzugeben oder Kompromisse einzugehen, und werde sich nicht in eine schwache Position begeben. Gleichzeitig erklärte er, US-Präsident Trump verrate die Diplomatie zum dritten Mal, indem er die Seeblockade gegen den Iran fortsetze und überzogene Forderungen stelle.

Die IRGC teilte mit, dass nach dem Angriff der US-Armee auf einen Kommunikationsturm auf der Insel Sirik in der Provinz Homozgan vor einer Stunde Kämpfer der IRGC-Luft- und Raumfahrtstreitkräfte den Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen hätten, von dem der Angriff ausgegangen sei, und dass die anvisierten Ziele zerstört worden seien.

Der iranische Chefunterhändler sagte: „Die Seeblockade und die Eskalation der Kriegsverbrechen im Libanon durch das völkermörderische zionistische Regime sind ein klarer Beweis dafür, dass die USA den Waffenstillstand nicht einhalten.“

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, man glaube derzeit nicht, dass die USA gute Absichten gegenüber dem Iran hätten.

Der iranische Außenminister Baghaei sagte: „Zum jetzigen Zeitpunkt haben keine Verhandlungen über die Details der Atomfrage stattgefunden.“ Ein Punkt, der diskutiert wird, ist die Zuweisung von Mitteln für den Wiederaufbau. Wir erwägen Optionen, um auf die Eskalation der israelischen Angriffe im Libanon zu reagieren.

Der iranische Außenminister Baghaei sagte, ein Waffenstillstand im Libanon sei ein wesentlicher Bestandteil jeder Vereinbarung und der Beendigung des Krieges; mangelndes Vertrauen und ständige Änderungen der Positionen der USA und Israels im Libanon verursachten eine Verzögerung des diplomatischen Prozesses. Die anhaltende Piraterie auf See und Angriffe auf iranische Schiffe seien ein Beispiel für einen Verstoß gegen den Waffenstillstand. Der diplomatische Apparat verfolge die Entwicklungen genau und wir würden alle Maßnahmen ergreifen, um die Souveränität des Iran zu verteidigen. Der Austausch von Botschaften dauere noch an.

Der stellvertretende iranische Außenminister Gharibabadi sagte, das Ziel des Iran sei es nicht, Schiffe in der Meerenge festzuhalten, sondern ein Verfahren festzulegen, das nicht gegen das Völkerrecht verstößt; diese Regelungen seien nicht vorübergehend, und der Iran werde nicht nachgeben. Das Anhalten von Schiffen hinter der Straße von Hormus verursache Lager- und Verzögerungskosten, und die Kriegsversicherung sei um bis zu 500 % gestiegen. Die Begleitung durch iranische Streitkräfte kostet weniger als die Kriegsversicherung und beseitigt das Risiko von Aufhalten, Inspektion und Beschlagnahmung. Das Ziel des Iran ist es nicht, die Schiffe festzuhalten, sondern ein Verfahren festzulegen, das nicht gegen das Völkerrecht verstößt; diese Regelungen sind nicht vorübergehend, und der Iran wird nicht nachgeben.

„In Bandar Abbas waren drei aufeinanderfolgende Explosionen zu hören“, berichtete Iran International.

US-Präsident Trump hat dem Iran Berichten zufolge strengere Bedingungen bezüglich des Friedensrahmens übermittelt, wie von der New York Times zitierte Beamte angaben.

US-Präsident Trump schrieb: „Der Iran will wirklich einen Deal abschließen, und es wird ein guter Deal für die USA und diejenigen sein, die auf unserer Seite stehen.“ Vollständiger Beitrag: „Der Iran will wirklich einen Deal abschließen, und es wird ein guter Deal für die USA und diejenigen sein, die auf unserer Seite stehen. Aber verstehen die Dumokraten und verschiedene scheinbar unpatriotische Republikaner nicht, dass es für mich VIEL schwieriger ist, meine Arbeit ordnungsgemäß zu erledigen und zu verhandeln, wenn politische Schreiberlinge immer wieder in einem noch nie dagewesenen Ausmaß negativ „zwitschern“, dass ich schneller oder langsamer vorgehen, in den Krieg ziehen oder nicht in den Krieg ziehen oder was auch immer soll. Lehnt euch einfach zurück und entspannt euch, am Ende wird alles gut – das ist immer so! Präsident DJT“.

US-Präsident Trump schrieb: „Fake News CNN sagte heute, wie üblich, dass mein Iran-Atomabkommen nicht über Atomwaffen spricht, obwohl darin tatsächlich ganz klar steht, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen wird.“ Vollständiger Beitrag: „Fake News CNN sagte heute, wie üblich, dass mein Iran-Atomabkommen nicht über Atomwaffen spricht, obwohl darin tatsächlich ganz klar steht, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen wird. Anschließend werden in sehr ausführlichen und detaillierten Ausführungen verschiedene andere Aspekte der Nuklearfrage erörtert. Tatsächlich dreht sich der Großteil des Abkommens genau darum. CNN und so viele andere in den Fake-News-Medien sind ein Quoten-Desaster. Selbst unter neuer Eigentümerschaft ist es unwahrscheinlich, dass es jemals besser wird!!! Präsident DJT“.

US-Außenminister Rubio sprach in den letzten 48 Stunden mit dem libanesischen Präsidenten und dem israelischen Premierminister, um eine neue Initiative für einen Waffenstillstand voranzutreiben, so ein hochrangiger US-Beamter, der von Ravid von Axios zitiert wurde. Ein hochrangiger US-Beamter sagte, die neue Initiative sei im Rahmen der Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon vorgeschlagen worden, da für diese Woche in Washington eine weitere Gesprächsrunde zwischen Diplomaten beider Seiten geplant sei. Um die Gespräche voranzubringen, schlug die USA vor, dass die Hisbollah als ersten Schritt alle Angriffe auf Israel einstellt und Israel im Gegenzug von einer Eskalation in Beirut Abstand nimmt.

Das US-Zentralkommando bestätigte, dass Streitkräfte am Wochenende Angriffe gegen iranische Radaranlagen an Kommando- und Kontrollstandorten in Goruk und auf der Insel Qeshm durchgeführt haben.

Die kuwaitische Armee teilte mit, dass die Luftabwehr feindliche Raketen- und Drohnenangriffe abfängt.

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