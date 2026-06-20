Iran warnt Washington: Nehmt Israel an die Leine – oder es hat Konsequenzen

Larry C. Johnson

Mein alter Freund und neuer Kollege Pepe Escobar hat zusammen mit Mr. Z am Freitagnachmittag Neuigkeiten zu den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran veröffentlicht (das Video habe ich unten eingebettet. Hier zu finden).

Trotz der Bestimmung im Memorandum of Understanding (MoU), wonach:

„mit der Unterzeichnung dieses Memorandums ein sofortiger und dauerhafter Stopp militärischer Operationen an allen Fronten, einschließlich des Libanon, erklärt wird und sich die Parteien verpflichten, künftig keinen Krieg oder militärische Operationen gegeneinander zu beginnen, auf Drohungen oder Gewaltanwendung gegeneinander zu verzichten sowie die territoriale Integrität und Souveränität des Libanon zu garantieren“,

entfesselte Israel in einem weiteren Akt der Missachtung gegenüber Donald Trump am Donnerstag und Freitag massive Bombenangriffe im Südlibanon.

Spät am Donnerstag informierte der Iran Washington über Pakistan als Vermittler, dass das Memorandum hinfällig werde, falls Israel seine Angriffe auf den Libanon fortsetze, und der Iran entsprechende Maßnahmen gegen Israel ergreifen werde.

Mit dieser Erklärung – ich spreche bewusst nicht von einer Drohung, denn der Iran verfügt über die volle Unterstützung Pakistans und Chinas, um Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel durchzuführen – machte Teheran Donald Trump unmissverständlich klar, dass es keine weiteren Gespräche geben werde und der Iran künftig mit Raketen und Drohnen sprechen werde.

Während ich dies kurz vor Mitternacht am Freitag schreibe, ist es bereits Morgen im Libanon, und bislang gibt es keine Berichte über neue israelische Luftangriffe.

Der Schwerpunkt der Kämpfe am Freitag lag auf einer Hisbollah-Hochburg in der Nähe der Stadt Nabatieh. Hier die Zusammenfassung von GeoPolitics Prime:

Im Zentrum des Ali-al-Taher-Hügels mit Blick auf Nabatieh im Südlibanon befindet sich ein einen Kilometer langer unterirdischer Tunnelkomplex, der ein Kommandozentrum und strategische Waffenlager beherbergt.

Die als Imad-4-Anlage bekannte Hisbollah-Festung ist zu einer Obsession der israelischen Streitkräfte geworden.

Was geschah:

-Israelische Kräfte versuchten nachts, in Richtung der Anlage vorzudringen – der sechste gescheiterte Versuch seit Beginn des Waffenstillstands.

-Die Hisbollah traf einen Panzer der Elitebrigade 52 der israelischen Armee – der Heimat der modernsten israelischen Panzer – etwa 300 Meter vom Eingang der Anlage entfernt.

-Vier Soldaten wurden getötet, darunter Oberstleutnant Ben Simhon, der Kommandeur des 52. Bataillons.

-Der Panzer konnte nicht geborgen werden – ein seltenes und demütigendes Ereignis. Im Jahr 2006 hätte die israelische Armee beschädigte Fahrzeuge sofort abgeschleppt. Heute machen die Bedingungen auf dem Ali-al-Taher-Hügel eine Bergung unmöglich.

Warum das wichtig ist:

-Die Hisbollah setzte eine neue Taktik ein, indem sie einen MILAN-Panzerabwehrsprengkopf auf einer FPV-Drohne montierte. Dies stellt eine neue Entwicklung ihrer Drohnenkriegsführung dar.

-Die MILAN ist eine ältere französisch-deutsche Panzerabwehrrakete, die normalerweise als veraltet gilt. Als Drohnennutzlast wird sie jedoch zu einem kostengünstigen Panzerkiller.

-Der Hügel ist ein Niemandsland mit nur geringer Deckung. Die Verteidigung erfolgt aus umliegenden Stellungen – und die Hisbollah hält ihre Positionen.

Israels Vorstoß im Norden verläuft nicht nach Plan, und das unterirdische Netzwerk der Hisbollah erweist sich als nahezu undurchdringlich.

Bis Sie dies lesen, werden wir einen ersten Eindruck davon haben, ob Israel den Anweisungen Donald Trumps folgt oder ihm weiterhin sinngemäß sagt: „Verzieh dich!“

Wie ich bereits in meinem vorherigen Beitrag erläutert habe, besitzt Trump Druckmittel gegenüber Israel, weil der zionistische Staat in hohem Maße von amerikanischer Militär- und Finanzhilfe abhängig ist.

Die Frage lautet nun: Wird Trump von den Zionisten kontrolliert, oder besitzt er noch genügend Rückgrat, um dem zionistischen Druck zu widerstehen?

Es gibt Presseberichte, wonach Steve Witkoff und der iranische Außenminister Aragchi auf dem Weg in die Schweiz sind. Offenbar wurde das ursprünglich für Freitag geplante Treffen verschoben und die Verhandlungen über die noch offenen Punkte des 14-Punkte-Memorandums sollen nun beginnen.

Sollte Israel seine Angriffe auf den Libanon fortsetzen, wird der Iran mit Nachdruck durch Raketen und Drohnen reagieren.

Zwar wäre Israel zunächst geneigt, sich auf einen Schlagabtausch mit dem Iran einzulassen, doch ohne die vollständige Unterstützung der Vereinigten Staaten sind die israelischen Möglichkeiten erheblich eingeschränkt.

Nimmt man den Zwölf-Tage-Krieg vom Juni 2025 als Maßstab, dürfte Israel rasch die Belastung durch anhaltende und massive iranische Raketen- und Drohnenangriffe spüren.

Der Washington-Post-Reporter John Hudson bestätigte, dass JD Vance bei seiner Beschreibung der israelischen Abhängigkeit von amerikanischen Waffen auf Hudsons ursprüngliche Berichterstattung Bezug nahm:

„Zwei Drittel der Verteidigungswaffen, die eure Heimat geschützt haben, wurden von amerikanischen Händen gebaut und von amerikanischen Steuergeldern bezahlt“, sagte Vance. „Tatsächlich haben die Vereinigten Staaten die Hälfte ihres weltweiten THAAD-Abfangraketenbestands zur Verteidigung Israels eingesetzt.“

Eine Möglichkeit, Benjamin Netanjahu unter Druck zu setzen, wäre die Drohung, sämtliche Patriot- und THAAD-Abfangsysteme aus Israel abzuziehen.

Ich denke, dass allein diese Drohung angesichts der Verwundbarkeit Israels ausreichen könnte, um die israelischen Verstöße gegen den Waffenstillstand zu beenden.

Wir werden sehen.