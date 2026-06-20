Israel und die Hisbollah haben einen Waffenstillstand vereinbart, nachdem die jüngsten Kämpfe die erste Runde der US-iranischen Atomgespräche überschattet hatten und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Israel und die Hisbollah vereinbaren Waffenstillstand

Erste Runde der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran nach Ausbruch der Zusammenstöße zwischen Israel und dem Libanon verschoben

Israel und die Hisbollah vereinbaren Waffenstillstand

Israel und die Hisbollah haben sich auf einen Waffenstillstand geeinigt, der am Freitag um 16 Uhr Ortszeit in Kraft treten soll, wie Reuters berichtete.

ISRAEL UND DIE HISBOLLAH VEREINBAREN WAFFENRUHE AB FREITAG: RTRS ISRAEL UND DIE HISBOLLAH VEREINBAREN WAFFENRUHE AB 16 UHR ORTSZEIT: REUTERS

WTI-Futures brachen ein nach der Meldung über den Waffenstillstand und fielen von etwa 76,40 USD pro Barrel auf 75,56 USD, da Händler das verringerte geopolitische Risiko einpreisten.

Die frühere Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah lässt zunehmend den Eindruck entstehen, als würden beide Seiten noch in letzter Minute Angriffe durchführen, bevor der Waffenstillstand später am heutigen Tag in Kraft treten soll.

Der Waffenstillstand – sofern er hält – ebnet nun den Weg für Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran.

Erste Runde der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran nach Ausbruch der Zusammenstöße zwischen Israel und dem Libanon verschoben

Die Gespräche zwischen dem Iran und den USA wurden am Freitag in der Schweiz verschoben, wodurch sich die erste Verhandlungsrunde auf dem Weg zu einem dauerhaften Friedens- und Atomabkommen verzögert.

Die Verzögerung scheint vor allem auf eine neue Eskalation zwischen Israel und den vom Iran unterstützten Hisbollah-Kämpfern im Südlibanon zurückzuführen zu sein – eine beunruhigende Entwicklung, die das erst vor wenigen Tagen von Präsident Trump und dem Iran unterzeichnete neue Interimsabkommen gefährdet. Teheran hat darauf bestanden, dass ein Waffenstillstand im Libanon Teil des Interimsabkommens ist, was bedeutet, dass die Front zwischen Israel und der Hisbollah den diplomatischen Weg der USA und des Irans zu einer dauerhaften Wiederöffnung der Straße von Hormus zum Scheitern bringen könnte.

Die Financial Times lieferte weitere Details zu den Entwicklungen der vergangenen Nacht:

Die Gespräche zwischen dem Iran und den USA in der Schweiz wurden verschoben, da Israel eine Welle tödlicher Luftangriffe auf den Südlibanon gestartet hatte, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Der Iran habe wegen der Angriffe keine Delegation zu den Atomgesprächen in die Schweiz entsandt, sagten die Personen. Das am Mittwoch von den USA und dem Iran unterzeichnete Interimsabkommen sieht die „sofortige und dauerhafte Beendigung“ der Kampfhandlungen vor, auch im Libanon.

Ein mit den Gesprächen in der Schweiz vertrauter Diplomat erklärte gegenüber dem Medium:

Die Iraner haben Garantien dafür gefordert, dass die Feindseligkeiten im Libanon gemäß den Bestimmungen des unterzeichneten Abkommens beendet werden, und die Vermittler arbeiten derzeit daran, diese Frage zu klären.

Anderen Quellen der „Financial Times“ zufolge lautet die Position des Iran im Grunde: „Kein Libanon, kein Abkommen.“ Der Iran argumentiert, er habe die Hisbollah im Zaum gehalten, während es Washington nicht gelungen sei, Israel zu zügeln.

Bei israelischen Luftangriffen auf mehr als zehn Dörfer im Südlibanon wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums 18 Menschen getötet und 33 verletzt.

⭕️WATCH: A Hezbollah launcher firing rockets toward IDF soldiers



In response to Hezbollah’s repeated & blatant ceasefire violations, the IDF struck 2 Hezbollah command centers in the Beqaa Valley, 80+ terror targets in southern Lebanon and eliminated dozens of Hezbollah… pic.twitter.com/NntfHM87vd — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2026

Übersetzung von „X“: ANSCHAUEN: Eine Hisbollah-Abschussrampe feuert Raketen auf IDF-Soldaten ab

Als Reaktion auf die wiederholten und eklatanten Verstöße Hisbollahs gegen den Waffenstillstand hat die IDF zwei Hisbollah-Kommandoposten im Beqaa-Tal, über 80 Terrorziele im Südlibanon und Dutzende von Hisbollah-Terroristen angegriffen und eliminiert.

Itamar Ben Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit, reagierte auf X auf die jüngsten Kämpfe im Libanon:

Für jede Träne einer israelischen Mutter müssen tausend libanesische Mütter weinen. Der ganze Libanon muss brennen! Bei allem Respekt gegenüber den Amerikanern muss Israel der ganzen Welt klar machen, dass das Blut unserer Söhne und die Sicherheit unserer Bürger nicht verhandelbar sind. Der ganze Libanon muss brennen. Unsere oberste Pflicht ist es, die Bürger Israels und die Soldaten der IDF zu schützen, und diese Verpflichtung hat Vorrang vor allen anderen Erwägungen. Ich habe dem Ministerpräsidenten gesagt, sogar in unseren privaten Gesprächen: Für jede Träne einer israelischen Mutter müssen tausend libanesische Mütter weinen. Schluss mit dem Hin und Her. Im Nahen Osten gewinnt man nicht mit maßvollen Reaktionen und Zurückhaltung – man muss durchdrehen. Vernichten. Den Terror zerschlagen.

על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמהות לבנוניות צריכות לבכות. לבנון כולה צריכה לבעור!



עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להבהיר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחנו איננו הפקר. לבנון כולה צריכה לבעור. חובתנו העליונה היא להגן על אזרחי ישראל ועל חיילי צה״ל, והמחויבות הזו קודמת לכל… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 19, 2026

Übersetzung von „X“: Für jede Träne einer israelischen Mutter müssen tausend libanesische Mütter weinen. Der gesamte Libanon muss in Flammen aufgehen!

Mit allem Respekt gegenüber den Amerikanern muss Israel der ganzen Welt klarmachen, dass das Blut unserer Söhne und die Sicherheit unserer Bürger nicht preisgegeben werden darf. Der gesamte Libanon muss in Flammen aufgehen. Unsere oberste Pflicht ist es, die Bürger Israels und die Soldaten der IDF zu schützen, und diese Verpflichtung geht allen anderen Erwägungen vor.

Ich habe es dem Premierminister gesagt, auch in unseren privaten Sitzungen: Für jede Träne einer israelischen Mutter müssen tausend libanesische Mütter weinen.

Genug mit diesem Ping-Pong. Im Nahen Osten gewinnt man nicht mit maßvolten Reaktionen und Zurückhaltung – man muss durchdrehen. Auslöschen. Den Terror zerschlagen.

Drop Site lieferte weitere Details zu den abgesagten Gesprächen:

Al Mayadeen berichtete heute früh, dass die iranische Delegation ihre Reise nach Genf aufgrund der anhaltenden israelischen Angriffe im Südlibanon ausgesetzt habe.

Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte später, dass Vizepräsident JD Vance, der Leiter der US-Delegation, ebenfalls seine geplante Reise abgesagt habe, um sich mit iranischen Unterhändlern zu treffen und Gespräche über die Aushandlung und Umsetzung des Nachkriegsrahmens aufzunehmen.

Reuters berichtete, die Delegation habe sich darauf vorbereitet, die erste Runde der 60-tägigen Verhandlungen über das Abkommen einzuleiten. Teheran hatte Washington und den Vermittlern zuvor mitgeteilt, dass die Entwicklungen im Libanon ein entscheidender Faktor dafür sein würden, ob die Gespräche fortgesetzt würden.

Der pakistanische Journalist Kamran Yousaf schrieb auf X: „Pakistan hat sein Vorausteam aus der Schweiz zurückgerufen, wodurch die nächste Runde der iranisch-amerikanischen Gespräche in Ungewissheit gerät.“

Er fügte hinzu: „Da Teheran offenbar zögert, an einem europäischen Ort zu verhandeln, nennen diplomatische Quellen Islamabad oder Doha nun als wahrscheinlichste Ziele für die nächste Verhandlungsrunde.“

BREAKING



Pakistan has called back its advance team from Switzerland, throwing the next round of Iran-US talks into uncertainty.



With Tehran seemingly reluctant to engage at a European venue, diplomatic sources say Islamabad or Doha is now the most likely destination for the… — Kamran Yousaf (@Kamran_Yousaf) June 19, 2026

Übersetzung von „X“: AKTUELL: Pakistan hat sein Vorausteam aus der Schweiz zurückbeordert und damit die nächste Runde der Iran-US-Gespräche in Unsicherheit gestürzt.

Da Teheran scheinbar nicht bereit ist, an einem europäischen Ort zu verhandeln, sagen diplomatische Quellen, dass Islamabad oder Doha nun das wahrscheinlichste Ziel für die nächste Verhandlungsrunde ist.

Abgesehen von den nächtlichen Kämpfen im Südlibanon lässt sich festhalten, dass die vorläufige Vereinbarung Washington und Teheran nach wie vor ein 60-tägiges Waffenstillstandsfenster einräumt, wodurch die Straße von Hormus sofort wieder geöffnet wird und ein Rahmen für spätere Gespräche über das iranische Atomprogramm geschaffen wird.

Das Problem besteht nun darin, dass beide Seiten ihre Stellvertreter und Verbündeten unter Kontrolle halten müssen. Teheran muss seine Hisbollah-Kämpfer im Zaum halten, während die Trump-Regierung ihren Verbündeten Israel davon abhalten muss, die Lage im Libanon zu eskalieren. Ohne diese doppelte Zurückhaltung könnte das 60-tägige Waffenstillstandsfenster zusammenbrechen.

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