Iran: Was genau geht im Land vor sich?

Eine Audio-Aufnahme dessen, was einige Experten glauben, eine geheime Rede des iranischen Außenministers Javad Zarif zu sein scheint, wurde auf einem persischen Nachrichtensender in London gezeigt. Der Ton gipfelte in seiner Kritik am Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und ihrem verstorbenen Kommandeur Qassem Soleimani.

Es wird vermutet, dass das durchgesickerte Tonband darauf abzielte, jede Hoffnung auf eine Präsidentschaftskandidatur Zarifs zu untergraben, während andere Experten glauben, dass es seine Entschuldigung für die Misserfolge der iranischen Außenpolitik sein könnte, die er anführt. Unabhängig davon entlarvt das Tonband den “Hinterzimmerkrieg”, der in letzter Zeit im System eskaliert ist, und macht die Hardliner, die wahrscheinlich die Präsidentschaftswahlen im Juni gewinnen werden, für die wirtschaftlichen Übel des Landes verantwortlich, wenn die diplomatischen Verhandlungen mit dem Westen scheitern.

Es hat den Anschein, dass sich die außenpolitische Perspektive Teherans geändert hat. Aber das ist nur auf den ersten Blick so, und am dauerhaften außenpolitischen Kurs des Irans hat sich nichts geändert. In einer Fernsehansprache betonte Ayatollah Ali Khamenei die Rolle der iranischen Elitetruppe Quds Force, die dem Iran hilft, aktive Diplomatie in der westasiatischen Region zu betreiben. Er erklärte klar und deutlich, dass die Quds-Truppe eine entscheidende Rolle bei der Stärkung des diplomatischen Kurses in der Region gespielt hat und bemerkte, dass diese Kräfte eine unabhängige und würdige iranische Außenpolitik in der Region verwirklicht haben. Der Führer merkte an, dass die Quds-Truppe das Land und sein Volk vor der Unterwerfung unter den Westen schützt, der ständig darauf besteht, dass die Außenpolitik des Landes auf ihn ausgerichtet ist.

Unter solchen Umständen blieb Zarif nichts anderes übrig, als dem Führer der Islamischen Revolution für sein Verständnis von Außenpolitik zu danken. In seinem Instagram-Post schrieb der Außenminister, dass die Außenpolitik ein Feld für die Vereinigung der Nation sein sollte, angeführt vom höchsten Beamten der Nation. Zarifs durchgesickerte Kommentare sind im Iran höchst umstritten, wo Beamte in einem harten politischen Umfeld, zu dem eine mächtige Revolutionsgarde gehört, die letztlich vom Obersten Führer des Landes kontrolliert wird, genau auf ihre Worte achten. In dem Interview selbst erklärte Außenminister Zarif verbittert, dass er “null” Einfluss auf die iranische Außenpolitik habe.

Die Audioaufnahme offenbart jedoch viel mehr als Zarifs Kritik am IRGC, betont die kuwaitische Zeitung Kuwait Times. Sie offenbart auch ein strukturelles Problem im iranischen System. Die Dualität der Macht zwischen dem Staat und der Revolution beginnt den Iran zu belasten. Es gibt einen Präsidenten, der vom Volk gewählt wird, und es gibt einen Obersten Führer, der den Volkswillen an Autorität übertrifft. Es gibt die Armee und es gibt den IRGC, und selbst in ihrer Weltanschauung unterscheiden sich die beiden Schulen. Die eine hat eine nationale Weltsicht, während die andere die ganze Welt betrachtet. Die eine sorgt sich um das iranische Volk, die andere fühlt sich für die Schiiten auf der ganzen Welt verantwortlich. Manchmal stimmen diese beiden Ansichten überein, aber meistens prallen sie aufeinander und beginnen, sich zu widersprechen.

Die Meinungsverschiedenheiten selbst nehmen immer mehr Raum im System ein und treten oft, besonders in letzter Zeit, in eine Art Widerspruch zueinander. Und Zarif hat sie gewollt oder ungewollt offengelegt. Er wies auf eines der Hauptprobleme des iranischen politischen Lebens hin. Die Geschichte der Sanktionen gegen das Regime, die mit dem Beginn der Revolution 1979 und der Geiselkrise begann, hat die Ideologie genährt, die der IRGC vertritt. Ein Gefühl der Entbehrung, der Unterdrückung, so die Saudi Arab News, trieb seine Außenpolitik an, die als Eindämmung des Feindes interpretiert wurde, und die Milizen und Zellen als notwendige Freunde in einer unfreundlichen Umgebung anderer Länder. Dies missfiel dem Westen jedoch von Anfang an sehr und er griff das asiatische Land mit aller Macht an, wobei er außer Acht ließ, dass die Sanktionen in erster Linie dem iranischen Volk schaden.

Viele Fachleute glauben zu Recht, dass die Philosophie des IRGC schon immer ein Haupthindernis für die „Öffnung“ des Irans und die Verbesserung der Beziehungen zum Westen war. Dieses Audio zeigt auch, wie der IRGC eine Reihe von Zarifs diplomatischen Bemühungen untergraben hat, wie z. B. 2016 die Gefangennahme amerikanischer Soldaten, deren Boot in iranischen Gewässern trieb, und die Veröffentlichung von Filmmaterial, das sie in Demütigung kniend zeigt. Ein anderes Mal wurde auf Drängen der IRGC-Führung ein Foto eines Raketentests in der Presse veröffentlicht, mit einer Inschrift auf Hebräisch, die lautete: „Israel muss vom Angesicht der Erde getilgt werden“. Der IRGC hat nicht nur versucht, die Außenpolitik des Landes zu usurpieren, sondern er hat auch einen großen Anteil an der Wirtschaft und kontrolliert einige der Ressourcen des Landes. Zum Beispiel ist das größte iranische Bauunternehmen, Hatam al-Anbiya, im Besitz des IRGC. Gelder aus verschiedenen Vermögenswerten des Landes fließen direkt in die Finanzierung des IRGC, ohne den Umweg über den Staatshaushalt zu nehmen.

Während Hardliner Zarif beschuldigt haben, Informationen weitergegeben zu haben und forderten, dass er bestraft wird, ist die Wahrheit, dass das Band eine Offenbarung für den durchschnittlichen Iraner ist. Die Menschen verstehen jetzt, dass, egal wer gewählt wird, glaubt die Washington Post, der oberste Führer und der IRGC ihre Kontrolle haben werden. Diese Enthüllung des internen Kampfes im Iran könnte zu einer niedrigen Wahlbeteiligung bei den Wahlen im Juni führen und den Hardlinern den Sieg sichern. Es gibt eine große Bewegung im Iran, die Abstimmung zu boykottieren, weil die Menschen das Gefühl haben, dass die Wahl gar keine Rolle spielt. Die Iraner hatten acht Jahre Mohammad Khatami und acht Jahre Hassan Rouhani, unterbrochen von acht Jahren der harten Linie von Mahmoud Ahmadinejad, aber bisher ist keine wirkliche Veränderung eingetreten.

Trotz der Wiederaufnahme der Verhandlungen über den Atomdeal haben die Iraner irgendwie die Hoffnung auf eine wirkliche Veränderung des Systems verloren, da die Autorität des obersten Führers in der Verfassung verankert ist. Jeder Präsidentschaftskandidat muss vom Wächterrat überprüft werden, er muss also vom obersten Führer genehmigt werden. Das iranische Volk ist an einem Punkt angelangt, an dem es passiv ist und sieht, dass die Situation „blockiert“ ist, wie es in einer der oppositionellen Publikationen geschrieben wurde.

Infighting ist schlecht für den Iran. Die Exekutive gehört den Reformisten, während die Judikative und die Legislative den Hardlinern gehören. Viele Iraner, obwohl sie die Hardliner nicht mögen, sind dafür, das System zu harmonisieren. Ihre Logik ist, dass sich der IRGC, wenn er erst einmal alles hat, benehmen und mit der Welt versöhnt sein sollte.

Bislang gibt es auf Seiten der Reformisten keinen starken Anwärter für die Präsidentschaftswahlen. Mostafa Tajzadeh kandidiert, aber er hat keine starke Unterstützung und gilt als Politiker der zweiten Reihe. Bei den Konservativen wägt Ebrahim Raisi seine Möglichkeiten ab, in den Wahlkampf einzusteigen. Er ist der Chef der Judikative, der 2017 gegen Rouhani verloren hat. Raisi ist übrigens auch ein Kandidat, den der Oberste Führer Ali Khamenei vorgeschlagen hat. Obwohl er wiederholt Spekulationen über Präsidentschaftsambitionen zurückgewiesen hat, könnte Mohammad Javad Zarif, Außenminister unter dem amtierenden Präsidenten Hassan Rouhani, der wichtigste reformistische Kandidat sein, falls er seine Meinung ändert und teilnimmt. Als Karrierediplomat und in Amerika ausgebildeter Gelehrter hat Zarif viele Jahre lang den Iran in der internationalen Gemeinschaft vertreten. Zuvor war er von 2002 bis 2007 Irans Botschafter bei den Vereinten Nationen. Zarif ist als Architekt des bahnbrechenden Atomabkommens zwischen dem Iran und zunächst den sechs größten Ländern der Welt bekannt, das 2015 unterzeichnet wurde. Dieses Abkommen geriet jedoch durch den einseitigen Rückzug der USA im Mai 2018 in eine Krise.

Die Vetomacht des IRGC und des Obersten Führers ist laut der saudischen Zeitung Arab News das Haupthindernis zwischen dem Iran und der Interaktion mit dem Westen und den arabischen Ländern. Viele Experten sind sich darüber im Klaren, dass es sinnlos ist, mit Rouhani und Zarif zu verhandeln, weil sie nicht das Kommando haben, sondern nur hochrangige Beamte sind. Wenn die ganze Welt diesen Eindruck von den gewählten Vertretern des Landes hat, fragt die ägyptische Zeitung Al-Ahram, wie kann man dann überhaupt Vertrauen aufbauen oder Verhandlungen mit ihnen ernst nehmen? Die neue Argumentation der Iraner lautet: Wenn diese falsche Unterscheidung zwischen Hardlinern und Reformisten verschwindet, müssen der IRGC und der Oberste Führer vor der Bevölkerung des Landes und der Welt die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Sie können die Situation nicht mehr kontrollieren und überlassen die Verantwortung der Exekutive. Wenn sich die Situation im Land aufgrund ihrer Militanz und ihres Abenteurertums verschlechtert, werden sie die Verantwortung für alles, was sie getan haben, tragen.