COVID-19-Impfstofftourismus entsteht in Thailand mit wachsender Nachfrage

BANGKOK: Thailänder, die nicht auf die Verteilung des COVID-19-Impfstoffs durch ihre Regierung warten wollen, haben sich für eine neue Möglichkeit entschieden, ihn im Ausland zu bekommen.

Die wachsende Nachfrage nach Impfungen inmitten einer neuen Welle von Ausbrüchen im Land hat zu Reisepaketen geführt, die es den Kunden ermöglichen, sich in die Impfschlange im Ausland einzureihen und aus einer größeren Auswahl an Impfstoffen zu wählen, um ihre Immunität gegen das Coronavirus aufzubauen.

„Die Leute, die sich dafür entscheiden, wollen nicht länger in Thailand warten. Wenn sie die Wahl haben und sich die Impfung leisten können, zahlen sie lieber, als zu warten, weil sie nicht wissen, wie lange sie das tun müssen“, sagt Herr Rachphol Yamsaeng, Geschäftsführer von Unithai Trip.

Seine Firma hat vor kurzem damit begonnen, organisierte Reisen von Thailand in die Vereinigten Staaten zu bewerben und bietet Übersee-Urlaube mit einem Twist an.

Die Pauschalreise beginnt bei etwa 2.300 US-Dollar pro Person und beinhaltet eine 10-tägige Reise, bei der die Kunden nicht nur Los Angeles, San Francisco und Las Vegas bereisen, sondern auch den Ein-Dosis-Impfstoff COVID-19 von Johnson & Johnson erhalten.

„So viele Leute haben angerufen – Hunderte von ihnen – aber 80 Prozent von ihnen haben kein US-Visum. Und das, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass sie es für die Teilnahme brauchen, weil sie sonst nicht reisen können“, sagte Herr Rachphol zu CNA.

Trotzdem rufen die Leute immer wieder an. Das zeigt eigentlich, dass sie wirklich gehen wollen.

Unithai Trip ist eines der wenigen Reiseunternehmen in Thailand, die die COVID-19-Impfung in ihren Reisepaketen anbieten. Laut Herrn Rachphol haben mehrere Kunden ihre Reisepläne mit seiner Firma abgeschlossen, und ein paar andere sind bereits seit letzter Woche in die USA abgereist.

Die meisten seiner Kunden sind Familien, die für private Touren bezahlt haben. Die Preise reichen von 2.300 US-Dollar pro Person für eine Gruppe von acht Reisenden bis zu 3.700 US-Dollar pro Person für eine Gruppe von zwei Personen. Darin enthalten sind die Hotelunterkunft in den USA, der private Transport, Eintrittsgelder für Touristenattraktionen und eine Servicegebühr für den Kontakt mit der thailändischen Botschaft, um Einreisebescheinigungen zu erhalten, die für die Rückkehr nach Thailand benötigt werden.

Was die Impfung betrifft, so wird der Termin vor der Abreise der Kunden aus Thailand bestätigt.

„Wir kümmern uns von Anfang bis Ende um alles“, sagte Herr Rachphol, der Anfang dieser Woche auch zu einer COVID-19-Impfung in die USA geflogen ist.