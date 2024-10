Irans Angriff auf Israel zeigt, wie gefährlich es ist, Zurückhaltung mit Schwäche zu verwechseln

Der Iran hat am Dienstag in einer Operation mit dem Codenamen „Operation True Promise II“ einen bedeutenden Vergeltungsschlag gegen Israel geführt.

Der Angriff des Landes im April hat gezeigt, dass Teheran in der Lage ist, Israels gepriesene eiserne Kuppel zu durchdringen. Mit dem Angriff am Dienstag hat das Land sein Versprechen eingelöst, im Falle einer Provokation etwas Substantielleres folgen zu lassen. Der Iran erklärte , er habe drei israelische Militärstützpunkte angegriffen und dabei mehrere F-35-Kampfjets getroffen. Die von den USA bereitgestellten Flugzeuge wären letzte Woche gegen Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah eingesetzt worden und würden einen wichtigen Teil der israelischen Streitkräfte bilden, falls Israel eine angedrohte Invasion im Libanon durchführt.

Mehrere Analysten äußerten sich am Dienstag gegenüber Sputnik zu dem Ereignis und stellten fest, dass Teheran nach einer längeren Zeit der Zurückhaltung eine erhebliche militärische Macht demonstriert hat.

„Verwechseln die Leute Zurückhaltung mit Schwäche?“ fragte der Moderator der Kritischen Stunde, Wilmer Leon, und fügte hinzu: „Es scheint, als gäbe es hier eine sehr disziplinierte Taktik der gemessenen Reaktion.“

„Es scheint so“, behauptete der Journalist Robert Fantina, der Autor von Siedlerkolonialismus in Palästina und Kaschmir. „Es scheint, dass die Leute, die diese maßvolle Reaktion als Schwäche missverstehen, es bereuen werden, weil sie sich als falsch erweisen werden.

„Der Iran will natürlich nicht von den Vereinigten Staaten angegriffen werden“, so der Kommentator. „Und jeder Angriff gegen Israel – selbst ein Vergeltungsschlag, auch wenn er zur Selbstverteidigung erfolgt – würde die Vereinigten Staaten in den Krieg hineinziehen, es sei denn, die Antwort ist sehr maßvoll, hervorragend geplant und nicht eine Art wahlloser Teppichbombardierung. Nicht so, wie Israel es im Libanon und im Gazastreifen tut.“

„Ich glaube, dass die iranische Regierung abwartet und beobachtet, und dass sie auf lange Sicht spielt. Sie strebt nicht unbedingt einen sofortigen Sieg an, aber sie möchte Fortschritte beim Frieden in der Region sehen, und das bedeutet die Niederlage Israels. Wie sie das erreichen will, bleibt abzuwarten.“

Die Autorin und unabhängige Journalistin Esther Iverem stimmte dieser Einschätzung zu und stellte fest, dass viele Beobachter „diesen Angriff in einem viel größeren Ausmaß“ vorhergesagt hätten.

„Der vorangegangene Angriff war fast so etwas wie ein Vorzeigeprojekt, um Israel zu zeigen, dass wir euch nicht nur treffen können, sondern auch hart treffen. Unsere Raketen können eure vielen Verteidigungsschichten durchdringen, sogar mit all euren Beschützern in der NATO und in den USA, die im Grunde die meisten dieser Schlüsselgeschosse für euch abschießen; unsere Hauptraketen treffen ihre Ziele und treffen sie präzise und hart“, fasste der Radiomoderator die Sichtweise Teherans zusammen.

Der Iran sagte, er habe bei dem Angriff am Dienstag seine Hyperschallrakete Fatteh-2 eingesetzt, die mit einer Geschwindigkeit von etwa 16.000 Kilometer pro Stunde manövrieren kann. Analysten zufolge hätten die Vereinigten Staaten auch Schwierigkeiten, Israels Iron Dome während eines längeren Konflikts regelmäßig nachzuladen.