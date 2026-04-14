Irans Entschlossenheit, aus dem Panoptikum der westlichen 360°-Eindämmung auszubrechen

Alastair Crooke

Es scheint wahrscheinlich, dass die Verhandlungen zu keiner Einigung führen werden.

Die vorübergehende Einstellung der Feindseligkeiten in ganz Westasien steht auf der Kippe. Ursprünglich sollte es eine Einstellung militärischer Aktionen an „allen Fronten“ geben, einschließlich des Libanon – dies war eine der zehn iranischen Vorbedingungen für Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand. Trump bestätigte dementsprechend, dass der 10-Punkte-Rahmen Irans eine „brauchbare Grundlage“ für den Beginn direkter Verhandlungen mit Iran darstelle.

Für Iran wurden diese Punkte jedoch als Vorbedingungen gesehen, nicht als Ausgangspunkte, von denen aus Verhandlungen beginnen würden.

CBS berichtete, dass Trump darüber informiert worden sei, dass die von ihm am Donnerstag akzeptierten iranischen Bedingungen für die gesamte Region des Nahen Ostens gelten würden – und er stimmte zu, dass dies auch den Libanon einschließe. Vermittler berichteten, dass der Waffenstillstand den Libanon umfassen würde, und die Ankündigung des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif schloss ihn ebenfalls ein. Außenminister Araghchi bestätigte ebenfalls, dass der Libanon eingeschlossen sei.

Trumps Position kehrte sich jedoch nach einem Telefonat mit Netanyahu um. Laut dem israelischen Korrespondenten Ronan Bergman, der in Yediot Aharonot schreibt, ließ Netanyahu die Situation plötzlich und verspätet eskalieren: In Israel wurden sowohl militärische als auch politische Ebenen angewiesen zu beweisen, dass es keinen Waffenstillstand für Hisbollah gebe, indem ein massiver Angriff auf dicht besiedelte Wohnviertel im Libanon durchgeführt wurde – mit über 1.000 Toten und Verletzten, überwiegend Zivilisten.

Gleichzeitig mit den Angriffen auf den Libanon kündigte Israel an, eine politische Initiative zu starten – direkte Gespräche mit der libanesischen Regierung, die sich auf die Entwaffnung der Hisbollah und die Normalisierung der Beziehungen zwischen Libanon und Israel konzentrieren – um Netanyahus Forderung nach einem „kurzen Zeitfenster für zusätzliche Angriffe auf die Hisbollah, bevor die Amerikaner versuchen, den gleichen Geist der Ruhe auf den Libanon auszudehnen“, zu untermauern, schreibt Anna Barsky in Ma’ariv. „Einschätzungen in Israel sprechen von einem teilweisen amerikanischen Verständnis für dieses Bedürfnis; aber dies ist keineswegs gesichert.“

Alon Ben David, ein prominenter israelischer Militärkorrespondent, stellte fest, dass die Initiative des Premierministers zu einem Bürgerkrieg im Libanon führen könnte, und fügte in Klammern hinzu, dass „dies immer das Ziel gewesen sei“.

Die iranische Position steht jedoch im Gegensatz zur „revidierten“ US-Haltung, wonach der Libanon nie integraler Bestandteil der Forderung nach „allen Fronten“ gewesen sei. Für Teheran gilt: „Waffenstillstand für alle oder Waffenstillstand für niemanden“. So einfach ist das.

Die Verhandlungen sollten nur stattfinden, wenn Trump in der Lage wäre, Netanyahus Drang nach weiteren Runden flächendeckender Bombardierungen im Libanon ein Veto entgegenzusetzen. Hat Trump tatsächlich die Fähigkeit, Netanyahu zu kontrollieren – der (zusammen mit einigen Golfstaaten Berichten zufolge) weiterhin möchte, dass Trump „bis zum Äußersten geht, bis zum Sturz des bösen Regimes“, wie Ronen Bergman betont?

Doch die Realität für die USA ist düster:

„Die USA haben ihre Marinepräsenz und militärischen Stützpunkte in der Golfregion verloren; ihr gesamtes Arsenal an Distanzwaffen ist nahezu erschöpft, ebenso wie ihre Luftverteidigung, die sich als erschreckend ineffektiv erwiesen hat.“

„So sieht eine entscheidende strategische Niederlage aus.“

Wie Ben Rhodes, ehemaliger stellvertretender US-Nationaler Sicherheitsberater, es ausdrückte: „Es ist schwer, einen so kurzen Krieg so umfassend zu verlieren.“

Was Trump von einem Beitrag am Dienstagabend, in dem er schrieb, „eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben“, dazu brachte, wenige Stunden später Verhandlungen auf Grundlage des iranischen 10-Punkte-Plans zuzustimmen, bleibt Spekulation. Doch vielleicht erzählen die nebeneinanderstehenden Bilder des abgestürzten Hubschraubers aus Präsident Carters gescheitertem Versuch von 1980, US-Geiseln aus Iran zu befreien, zusammen mit den Wrackteilen von US-Flugzeugen nahe Isfahan aus dem abgebrochenen Versuch am Samstag (4. April), angereichertes Uran aus einem Tunnel bei Isfahan zu sichern, ihre eigene Geschichte.

Wie ein Kommentator anmerkt, fehlt in der späteren Szene von 1980 nur die Anwesenheit des ermordeten Obersten Führers Ali Khamenei. Präsident Carter wurde bekanntlich zum politischen Opfer dieses Ereignisses.

Erinnern wir uns auch daran, dass dieser aktuelle Krieg mit einem Überraschungsangriff zur Tötung des Obersten Führers Ali Khamenei begann – und man davon ausging, dass es sich um einen kurzen Krieg von nur wenigen Tagen handeln würde. Der Bericht der New York Times über das Treffen vom 11. Februar 2026, bei dem Netanyahu Trump überzeugte, sich einem Angriff auf Iran anzuschließen, bestätigt, dass „der Präsident offenbar dachte, es würde ein sehr kurzer Krieg sein … und zu keinem Zeitpunkt während der Beratungen sagte der Vorsitzende [General Caine] dem Präsidenten direkt, dass ein Krieg mit Iran eine schreckliche Idee sei … [General Caine] fragte ständig: ‚Und dann?‘ Doch Herr Trump schien oft nur das zu hören, was er hören wollte.“

Und was Trump bei der Unterrichtung am 11. Februar hören wollte, deckte sich eng mit Netanyahus eigenen tiefen Bestrebungen: „Iran stach hervor“ – sowohl für Trump als auch für Netanyahu. „Er [Trump] betrachtete Iran als einen einzigartig gefährlichen Gegner und war bereit, große Risiken einzugehen, um seinen Wunsch zu erfüllen, die iranische Theokratie zu zerschlagen“, berichtete die New York Times.

Weder Trump noch Netanyahu – trotz der dreistündigen offiziellen Unterrichtung am 11. Februar – rechneten mit der starken iranischen Reaktion in Form sofortiger Angriffe auf US-Stützpunkte im Golf, die unmittelbar nach der Tötung des Obersten Führers folgten, obwohl diese Möglichkeit in früheren iranischen Warnungen klar angedeutet worden war.

Der gesamte Angriffsplan vom 11. Februar, der im Situation Room des Weißen Hauses genehmigt wurde, basierte auf Enthauptungsschlägen, Luftangriffen aus der Distanz und der eher intuitiven (statt evidenzbasierten) Überzeugung, dass ein innerer Aufstand folgen würde – einer, der den Staat stürzen würde.

Es überrascht daher nicht, dass Trump nun verzweifelt nach einem Ausweg aus dem israelischen Debakel sucht, das ihm bereitet wurde. Wie Carter steht er politisch wie militärisch vor dem Aus. Doch jeder ernsthafte Ausweg würde erhebliche Zugeständnisse erfordern – Zugeständnisse, die im Widerspruch zu seinen erbitterten Gefühlen gegenüber Iran und den Iranern stehen.

Es scheint wahrscheinlich, dass die Verhandlungen zu keiner Einigung führen werden. Iran ist dabei, ein 70 Jahre altes Paradigma zu sprengen, indem es – durch die Androhung wirtschaftlicher und marktbezogener Schmerzen – die USA zu einer Zustimmung zwingt, die Irans „Befreiung“ aus dem Panoptikum der US-amerikanischen und israelischen Unterdrückung bedeutet. Wird dies mehr Leid und Tod (mehr Krieg) oder weniger bedeuten? Das ist die Frage.