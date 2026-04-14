Nicholas Rockefeller: Der größte Betrüger der amerikanischen Geschichte?

Von Jacob Nordangård

Als ich Rockefeller: Controlling the Game schrieb, wurde ich zu einer Art Experte für die Rockefeller-Familie. Insbesondere was die Erben von John D. Rockefeller und ihre Rolle in der Rockefeller-Philanthropie betrifft.

Es gab jedoch einen Rockefeller, den ich nicht in den Stammbaum einordnen konnte. Die mysteriöse Figur Nicholas A. Rockefeller. Er wurde für mich zu einem Rätsel, und ich habe ihn nie in die Geschichte aufgenommen. Obwohl ich seinen Namen kannte, wurde er aus irgendeinem Grund in keinem der von mir analysierten Jahresberichte und Biografien erwähnt.

Nicholas wurde mir nach dem legendären Interview von Alex Jones mit dem Filmproduzenten Aaron Russo im Jahr 2007 bekannt, in dem Russo über seine Freundschaft mit „Mr. Rockefeller” sprach und einige schockierende Informationen über die Sichtweise der globalen Eliten auf das einfache Volk preisgab.

Die erschreckendste Aussage aus dem Interview war, dass das ultimative Ziel der Bankenbranche darin bestehe, „eine Ein-Welt-Regierung zu schaffen, in der jeder einen RFID-Chip implantiert bekommt“.

Elf Monate vor den Anschlägen vom 11. September sagte „Nick Rockefeller“ Russo auch, „dass es ein Ereignis geben würde, aufgrund dessen wir in Afghanistan einmarschieren würden, um Pipelines vom Kaspischen Meer zu verlegen, dass wir in den Irak einmarschieren würden, um die Ölfelder zu übernehmen und eine Basis im Nahen Osten zu errichten, und dass dies Teil der Neuen Weltordnung sein würde“.

Dies sorgte natürlich für Aufruhr in der alternativen Community, und das Interview verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Laut Russo versuchte Rockefeller, ihn für den Council on Foreign Relations zu rekrutieren, aber Russo lehnte ab, da er mit Nicks menschenfeindlichen Ansichten und den Plänen der Eliten zur Bevölkerungskontrolle nicht einverstanden war.

Spiro “Nick Rockefeller” Pavlovich III

Diese erstaunliche Enthüllung hat jedoch inzwischen ein neues Licht auf die Angelegenheit geworfen. Nach dem Tod von Nicholas Rockefeller an Halloween 2024 kam heraus, dass er gar kein Rockefeller war, sondern ein unglaublich raffinierter Betrüger, der es geschafft hatte, 40 Jahre lang alle zu täuschen. Sein richtiger Name war Spiro Pavlovich III.

Die ganze Geschichte wird in einer faszinierenden und unterhaltsamen dreiteiligen Artikelserie des preisgekrönten Autors Jonathan Alter beschrieben (lesen Sie sie hier).

Alter beschreibt „Nick“ als „den größten Betrüger in der amerikanischen Geschichte“, der „sogar echte Rockefellers täuschte“.

Pavlovich begann seine Karriere als Betrüger in den 1960er Jahren, indem er die Harvard Law School mit einer gefälschten Bewerbung dazu brachte, ihn aufzunehmen. Allerdings wurde er nach zwei Jahren wieder rausgeschmissen, nachdem er dabei erwischt wurde, wie er eine renommierte Anwaltskanzlei mit der Behauptung, er sei der „Urgroßneffe” von Zar Nikolaus von Russland, und anderen sensationellen Behauptungen belog.

Nachdem er eine neue Identität als „Jason Scott Cord“ angenommen hatte, sich einen Spitzbart wachsen ließ und eine Brille trug, um sich zu tarnen, wurde er 1973 mit gefälschten Zeugnissen erneut erfolgreich an der Harvard Law School zugelassen. Diesmal prahlte er damit, Rhodes-Stipendiat und Empfänger des Einstein-Preises für Mathematik zu sein.

Der Betrug gelang, bis er eines Tages bei seiner Bewerbung um eine Sommerstelle bei einer renommierten Anwaltskanzlei mit seinen unglaublichen Fähigkeiten als Footballspieler prahlte. Die Kanzlei wurde misstrauisch, was zu einer Untersuchung durch Harvard führte, bei der festgestellt wurde, dass seine Handschrift mit der von Spiro Pavlovich III. übereinstimmte.

Er wurde vom FBI verhaftet und wegen „betrügerischer Beantragung von 9.300 Dollar an staatlich versicherten Studentenkrediten” angeklagt. Aufgrund einer offenbar vorgetäuschten Krankheit (die so überzeugend war, dass ein Arzt aussagte, er leide an „chronischer paranoider Schizophrenie”) befand die Jury Pavlovich für „geistig unzurechnungsfähig” und er entkam dem Gefängnis.

Nach neun Jahren, in denen er „seine Wunden heilte”, entwickelte Spiro einen neuen listigen Plan. Diesmal würde er als „Nicholas Rockefeller” zurückkehren. Ich vermute, er wollte den Vornamen des russischen Zaren mit dem Nachnamen der amerikanischen „Königsfamilie” Rockefeller kombinieren. Dies sollte sich als der erfolgreichste Betrug aller Zeiten herausstellen, der 40 Jahre lang unentdeckt blieb.

Im Herbst 1984 tauchten er und seine Komplizin Monette mit Zehntausenden von Dollar an der Yale Law School in New Haven auf. Sein neues Pseudonym hatte einen „B.A. von Oxford, einen M.A. von der University of London, Positionen bei der NATO in Brüssel, beim Council for Strategic Studies in London (das gibt es zwar nicht, klingt aber wie das echte International Institute for Strategic Studies) und bei der Bank of Oman in Teheran”.

Diesmal vermasselte er es nicht und baute sich stattdessen eine Karriere als Anwalt auf, mit Unternehmen namens „Rockefeller Asia Advisory Group”, „RockVest Development”, „Rockefeller Pacific Ventures”, „Rockefeller Resources International” und dem „Rockefeller International Fund”.

Er traf sich mit Persönlichkeiten wie George H. W. Bush, Madeleine Albright, Wesley Clark, Warren Christopher und John Kerry. Er nahm an Podiumsdiskussionen mit Klaus Schwab in Davos teil und war Vorstandsmitglied des Asia Pacific Policy Advisory Board der Rand Corporation sowie des vom CFR unterstützten Pacific Council on International Policy.

Darüber hinaus war er Mitglied des Council on Foreign Relations und stand bis zu seinem Tod zusammen mit den führenden Mitgliedern der Rockefeller-Familie auf der Mitgliederliste.

Screenshot aus der CFR-Mitgliederliste mit „Nicholas“ und einigen der echten Rockefellers.

Das Ganze ergibt keinen Sinn. Man kann sich nicht einfach unter der Identität eines Rockefellers einschleichen und Mitglied des Council on Foreign Relations werden. Erstens muss man von einem aktuellen Mitglied der Organisation nominiert werden, zweitens entscheidet dann der Vorstand, ob man beitreten darf, und drittens muss man eine ziemlich hohe Jahresgebühr zahlen und sich aktiv in die Organisation einbringen.

Wäre es für einen falschen Rockefeller möglich, dies zu tun, ohne entlarvt zu werden? David Rockefeller war ausgebildeter Geheimdienstoffizier der Armee und bekannt für sein Adressbuch mit Informationen zu etwa 100.000 Personen. Wie er einmal sagte: „Meine Effektivität hing von meiner Fähigkeit ab, ein Netzwerk von Menschen mit zuverlässigen Informationen aufzubauen.“ Das Rockefeller-Netzwerk ist seit den Anfängen des Standard-Oil-Imperiums intensiv mit den Geheimdiensten verbunden.

Wäre es nicht logischer, wenn „Nick“ als Agent rekrutiert worden wäre? Er verfügte genau über diese Fähigkeiten. Wie vom MI5 beschrieben:

Einige Geheimdienstmitarbeiter können unter einer inoffiziellen Tarnung operieren, um die Tatsache zu verbergen, dass sie für einen Geheimdienst arbeiten – beispielsweise als Geschäftsmann, Student oder Journalist. In einigen Fällen können sie unter falschen Namen und Nationalitäten „tief getarnt” operieren. Solche Spione werden als „Illegale” bezeichnet, da sie ohne den Schutz der diplomatischen Immunität operieren.

Es war das Leben, das er sicherlich lieben würde. Spiros Frau Monette bezeichnete ihn in ihren Briefen an ihn während ihrer frühen Liebesbeziehung als „James Bond“. Er hatte gelegentlich angedeutet, dass er ein „ehemaliger Fallschirmjäger war, der für die CIA arbeitete“, und ein Freund in Yale sagte: „Ich hatte keinen Zweifel daran, dass er eine Art Agent gewesen war.“

Jonathan Alter schließt sogar die Möglichkeit aus, dass „Nick“ ein Agent des chinesischen Geheimdienstes gewesen sein könnte. „Nick“ traf sich häufig mit Funktionären und Agenten der Kommunistischen Partei Chinas, und sein Büro wurde von einem chinesischen Gasunternehmen bezahlt.

Aber wie wir wissen, pflegten die echten Rockefellers seit Anfang des 20. Jahrhunderts ausgezeichnete Beziehungen zu China, wobei der ehemalige CFR-Vorsitzende David Rockefeller eine der Schlüsselfiguren bei der Wiederöffnung Chinas für westliche Unternehmen und Investitionen nach der Revolution war. Es scheint unmöglich, dass „Nick“ nicht auf ihrem Radar aufgetaucht wäre.

Ein falscher Rockefeller könnte jedoch für den US-Geheimdienst nützlich gewesen sein, mit einem Namen, der Türen öffnete, einem völligen Mangel an Gewissen, der Fähigkeit, sich als jemand anderes auszugeben und enge Beziehungen zu mächtigen und aufstrebenden Personen aufzubauen (genau wie Epstein).

Zum Beispiel der Hollywood-Filmproduzent Aaron Russo, der für das Amt des Gouverneurs von Nevada kandidierte, als er von „Nick“ angesprochen wurde.

In wenigen Sätzen beschreibt Jonathan Alter die Verbindung zwischen Russo und „Nick Rockefeller“, tut sie jedoch als Treffen zwischen „Verschwörungstheoretikern“ ab.

Als Russo in Alex Jones‘ Radiosendung Nicks Theorien wiederholte, verbreiteten sie sich viral, obwohl keiner von Rockys hochrangigen Freunden dies zu bemerken schien.

Und warum sollten sie das nicht bemerken? Jonathan Alter versäumt es, zu hinterfragen, wie Nick Informationen über ein Ereignis liefern konnte, das zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak führte. Ist das nicht die Art von Informationen, über die gut vernetzte Personen in den Geheimdiensten verfügen könnten/würden? Er hatte definitiv die richtigen Kontakte.

William „Devil Bill“ Rockefeller Sr.

Und es gibt noch weitere Gründe, warum die Familie Rockefeller sich wahrscheinlich nicht zu ihrem betrügerischen „Verwandten” geäußert hat. Zum einen sind sie selbst Erben eines geschickten Betrügers. Der Vater von John D. Rockefeller Sr., William „Devil Bill” Rockefeller Sr., brachte seinem Sohn bei, wie man ein erfolgreicher, skrupelloser Geschäftsmann mit raffinierten Tricks wird.

Wie „Devil Bill“ einmal sagte: „Ich betrüge meine Jungs bei jeder Gelegenheit. Ich will, dass sie clever werden.“

Zweitens war die Familie an dem wahrscheinlich umfassendsten Betrug aller Zeiten beteiligt, dem großen Schwindel mit der globalen Erwärmung. Eine Geschichte, die ich in meinem Buch Rockefeller: Controlling the Game ausführlich beschreibe. Das Folgende ist ein aufschlussreiches Zitat aus dem Jahresbericht 2005 des Rockefeller Brothers Fund:

Die Erwärmung des Klimas ist nicht mehr nur oder in erster Linie ein Umweltproblem. Es ist ein Energieproblem, ein Wirtschaftsproblem, ein Investitionsproblem, ein moralisches Problem, ein Sicherheitsproblem, ein landwirtschaftliches Problem, ein Küstenproblem, ein religiöses Problem, ein städtisches Problem, kurz gesagt, ein globales Problem, das jeden denkbaren Aspekt des menschlichen Daseins betrifft. Es ist ein Thema von universeller Bedeutung, das über Parteigrenzen, Religionszugehörigkeiten, Klassenunterschiede und demografische Unterschiede hinweggeht. Darin liegt unsere derzeitige Chance.

„Nick Rockefeller“ war schließlich nur ein kleiner Akteur im großen Ganzen.

Quellen: