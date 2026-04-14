Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

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Neue Videos am Dienstag

Zeitnah, unabhängig und direkt: Die aktuellsten Videos warten auf euch!

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

China, Russland, Nordkorea gegen USA & Israel – Der Weltkrieg eskaliert!

Iran bleibt hart – greift Trump jetzt wirklich an? // GEGENPOL

EILMELDUNG – Iran-Experte warnt: Die gefährlichste Phase des Krieges beginnt jetzt

Diese Schlacht haben sie gewonnen, aber den Krieg verlieren sie trotzdem

Vor 3 Minuten: Iran zerstört USS Eisenhower — Flugzeugträger manövrierunfähig

Wie man das Internet ent-mistet (The Corbett Report – Deutsch)

Die gefährlichste Lüge unserer Zeit (Christian Rieck & Raphael Bonelli)

Kayvan Soufi Siavash & Lisa Fitz – CO2 neutrale Panzer! Die Dummheit ist das Problem!

Ignaz Bearth: Ungarn‑Wahl 2026 EU will einen Machtwechsel

Angekündigte Apokalypsen |Dirk Pohlmann, Jürgen Rose, Michael von der Schulenburg im MANOVA-Gespräch

EPSTEIN GATES CEPI GAVI: EIN TEUFLISCHES KONZEPT

Ein offener Brief an Präsident Donald Trump (Meine Antwort) | Candace, Folge 322

Link zum Video

Roy Cohn und der orangefarbene Betrüger (The Reese Report – Deutsch)

Michael Lüders über Gaza, Libanon & Westjordanland: Wo bleibt die Empörung über Israels Verbrechen?

Irre! JETZT beginnt der Sturm (Tom Regenauer)