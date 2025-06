Irans Raketenangriff: Eine scharfe Warnung an Israel und Trump – Analyse von Pepe Escobar

In einer kürzlich veröffentlichten Diskussion liefert der Journalist Pepe Escobar eine detaillierte Analyse der jüngsten militärischen Eskalation zwischen dem Iran, Israel und den USA. Basierend auf dem bereitgestellten Transkript beleuchtet dieser Artikel Irans Raketenangriff als Reaktion auf israelische und amerikanische Angriffe auf iranische Atomanlagen, die strategischen Botschaften dahinter und die möglichen globalen Konsequenzen. Escobar beschreibt die Ereignisse als Teil eines größeren geopolitischen Spiels, das weitreichende Folgen für die Region und die Weltwirtschaft haben könnte.

Irans Antwort: Ein symbolischer, aber gezielter Schlag

Am Tag nach den israelischen Angriffen auf iranische Atomanlagen in Natanz, Fordow und Esfahan startete der Iran einen Raketenangriff, der laut Escobar als „proportionale“ Reaktion zu werten ist. Die Angriffe erfolgten mit Vorwarnung an die USA und die katarische Regierung, was darauf hindeutet, dass die iranische Führung bewusst eine Eskalation in begrenztem Rahmen anstrebte. Escobar erwähnt, dass der Luftwaffenstützpunkt Al Udeid in Katar, Sitz des US-Zentralkommandos (CENTCOM), evakuiert wurde, bevor die Raketen einschlugen. Obwohl möglicherweise nur drei Raketen ihr Ziel trafen, bleibt unklar, ob und welche Schäden verursacht wurden, da es auf allen Seiten starke Zensur gibt.

Der Raketenangriff war laut Escobar primär symbolisch, mit einer klaren Botschaft an die Golfstaaten (GCC), insbesondere Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain: „Trump hat dies über euch gebracht.“ Der Iran signalisiert, dass die US-Militärbasen in diesen Ländern Ziel weiterer Angriffe werden könnten, falls die Eskalation anhält. Diese Botschaft sei von den Golfstaaten verstanden worden, und es gebe derzeit keine Anzeichen für eine unmittelbare weitere Eskalation seitens des Iran. Escobar verweist auf Berichte aus Washington, dass Präsident Trump, der als „Zirkusdirektor“ bezeichnet wird, ebenfalls kein Interesse an einer weiteren Verschärfung habe.

Irans neue Strategie: Wirtschaftliche Lähmung Israels

Ein zentraler Punkt in Escobars Analyse ist die strategische Neuausrichtung des Iran nach den ersten 48 Stunden der Krise, in denen das Land von den israelischen Angriffen überrascht wurde. Die iranische Führung, angeführt von der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), ersetzte die gesamte Kommandokette und arbeitete rund um die Uhr, um eine neue Offensive zu planen. Diese basiert auf „kalkulierter strategischer Abschreckung und Angriff“, im Gegensatz zur bisherigen Doktrin der „strategischen Geduld“. Am Morgen des Angriffs testete der Iran neue Raketentypen wie die Ghadr-, Fattah-1- und Qasem-Raketen, die zuvor nicht eingesetzt wurden.

Das Ziel dieser Strategie ist es, die israelische Wirtschaft zu paralysieren. Escobar betont, dass der Iran in den nächsten zwei bis drei Wochen gezielt „Schlüsselknoten“ der israelischen Infrastruktur angreifen will. Dazu gehören Häfen wie Ashdod, Kraftwerke in der Nähe, der Ben-Gurion-Flughafen, das Technologiezentrum Weizmann-Institut und die Rüstungsfirma Rafael, die mit Raytheon oder Lockheed Martin verglichen wird. Laut Escobar hat der Iran bereits Fortschritte gemacht: Der Hafen von Haifa sei wirtschaftlich bedeutungslos geworden, und der Ben-Gurion-Flughafen sei teilweise lahmgelegt. Der Iran verfüge über Raketenreserven für mindestens sechs Monate, was die Nachhaltigkeit dieser Strategie untermauert.

Interessant ist ein Bericht von Channel 11 in Israel, der nahelegt, dass die israelische Regierung – von Escobar als „völkermörderisches Kabinett“ bezeichnet – den Iran um ein Ende des „Raketenkriegs“ gebeten habe. Die iranische Antwort war eindeutig: „Der Krieg endet, wenn wir es entscheiden.“ Dies deutet darauf hin, dass der Iran die Kontrolle über den Verlauf der Eskalation behalten will.

Die Rolle der Atomanlagen und die Evakuierung

Escobar hebt hervor, dass die angegriffenen Atomanlagen in Natanz, Fordow und Esfahan weitgehend evakuiert waren, bevor die israelischen Angriffe stattfanden. Mitglieder des iranischen Parlaments (Majlis) bestätigten, dass kritische Ausrüstung 48 Stunden vor dem Angriff verlegt wurde. Der investigative Journalist Seymour Hersh, der für seine Kontakte in Washington bekannt ist, veröffentlichte einen Bericht, der dies bestätigt. Laut Hersh wurde er gezielt von Insidern informiert, möglicherweise aus dem „Deep State“, die ihm die Details lieferten. Dies deutet darauf hin, dass der Iran frühzeitig gewarnt wurde, was die Schäden an den Anlagen minimierte.

Geopolitische Dimensionen: Russland, China und die Straße von Hormus

Ein weiterer Aspekt ist die internationale Unterstützung für den Iran. Escobar erwähnt, dass Russland dem Iran half, sein militärisches Kommunikationsnetz nach einem israelischen Cyberangriff wiederherzustellen. Dies sei in Moskau ein Tabuthema, aber es gebe Hinweise darauf, etwa durch Gespräche am Rande des St. Petersburg Economic Forum. In einem Treffen zwischen Präsident Putin und dem iranischen Außenminister Araghchi am Tag der Diskussion betonte Putins Sprecher Peskov, dass Russland bereit sei, dem Iran zu helfen, wenn dieser um Unterstützung bitte. Die genauen Inhalte eines Briefes von Ayatollah Khamenei an Putin, der bei diesem Treffen übergeben wurde, sind unbekannt, könnten aber eine Bitte um direkte Hilfe enthalten haben.

Escobar spekuliert über ein mögliches Szenario, in dem Russland oder Russland und China dem Iran einen „nuklearen Schutzschirm“ anbieten könnten, ohne dass der Iran selbst Atomwaffen entwickelt. Dies würde dem Iran Sicherheitsgarantien geben, während sein Atomprogramm zivil bleibt, und könnte die strategische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran stärken, die kürzlich von beiden Parlamenten ratifiziert wurde. Im Gegensatz zur militärischen Allianz zwischen Russland und Nordkorea enthält diese Partnerschaft bisher keine direkte militärische Unterstützung, was der Iran bewusst vermieden habe, um seine Unabhängigkeit zu wahren. Die jüngsten Angriffe könnten jedoch eine Neubewertung dieser Haltung ausgelöst haben.

Ein weiteres Druckmittel des Iran ist die Straße von Hormus, durch die ein bedeutender Teil des globalen Ölhandels fließt. Escobar betont, dass der Iran dieses „ultimative Druckmittel“ nur im Falle einer existenziellen Bedrohung einsetzen würde. Allerdings werde eine selektive Blockade diskutiert, bei der Tanker nach China und Indien freien Zugang hätten, während Schiffe in westliche Länder blockiert würden. Dies würde die westliche Wirtschaft schwer treffen, während asiatische Partner verschont blieben. Laut Escobar warnte die CIA Trump vor einer solchen Blockade, da China strikt dagegen sei. Dennoch könnte der Iran eine „dritte Lösung“ verfolgen, die selektive Freigabe für bestimmte Länder.

Regimewechsel als Ziel: Der größere Kontext

Escobar sieht den eigentlichen Zweck der israelischen und amerikanischen Angriffe im Streben nach einem Regimewechsel im Iran. Dies sei seit den späten 1990er Jahren ein Ziel der Neokonservativen und „Zionisten“, die nun glauben, die richtigen Voraussetzungen – einschließlich der Unterstützung durch die USA – geschaffen zu haben. Doch der Plan sei gescheitert. Die Angriffe haben die iranische Bevölkerung geeint, wie Escobar aus seiner Reise durch den Iran im letzten Monat berichtet. Von der Kaspischen See bis zum Persischen Golf habe er eine wachsende nationale Einheit gespürt, die durch die Angriffe verstärkt wurde.

Die Vorstellung, dass ein „Marionettenkandidat“ wie der Sohn des ehemaligen Schahs die Macht übernehmen könnte, wird von Escobar als „lächerlich“ abgetan. Dieser spreche vor allem ein westliches Publikum und iranische Exilgemeinschaften in Los Angeles an, habe aber im Iran selbst keinen Rückhalt. Die „Ethik des Widerstands“ im Iran habe die Pläne für einen Regimewechsel durchkreuzt.

Globale wirtschaftliche Konsequenzen

Sollte der Iran die Straße von Hormus vollständig blockieren, hätte dies katastrophale Folgen für die Weltwirtschaft. Escobar verweist auf Analysen von Goldman Sachs aus den 2010er Jahren, die Schäden in Billionen- oder sogar Billiarden-Dollar-Bereich prognostizieren, insbesondere durch den Zusammenbruch des Derivatenmarktes. Warren Buffett verglich eine solche Blockade mit einer „Kettenreaktion nach einer nuklearen Explosion“. Für den Moment konzentriert sich der Iran jedoch auf die wirtschaftliche Schwächung Israels, was laut Escobar bereits erste Erfolge zeigt, da Israel um ein Ende der Raketenangriffe bittet.

Fazit: Ein kritischer Wendepunkt

Pepe Escobar beschreibt Irans Raketenangriff als eine klare Warnung an Israel, die USA und ihre Verbündeten, dass weitere Eskalationen Konsequenzen haben werden. Die iranische Strategie, die auf wirtschaftliche Lähmung statt direkte Konfrontation setzt, zeigt eine ausgeklügelte Mischung aus Abschreckung und Offensivkraft. Unterstützt durch Russland und möglicherweise China, steht der Iran vor einer entscheidenden Phase, in der die nächsten zwei bis drei Wochen die Richtung des Konflikts bestimmen könnten. Escobar fordert, die Entwicklungen genau zu beobachten, da sie nicht nur die Region, sondern die gesamte Weltwirtschaft beeinflussen könnten.