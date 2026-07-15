IRGC verspricht: „Kein Tropfen Öl und Gas wird aus der Region exportiert“, während die Kämpfe am Golf anhalten und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Die Kämpfe zwischen dem Iran und den USA dauern an, verlaufen jedoch im Rhythmus von „Auge um Auge“ , wobei neue Angriffe im gesamten Golf gemeldet werden.

, wobei neue Angriffe im gesamten Golf gemeldet werden. Trump verkündet eine VOLLSTÄNDIGE Blockade der iranischen Häfen , während die IRGC die „Kriegskontrolle“ über den Hormuz-Kanal beansprucht.

, während die IRGC die beansprucht. Trump gibt den Plan für eine Transitgebühr von 20 % auf ; die Ölpreise geben nach.

; die Ölpreise geben nach. Zahlreiche Angriffe auf Tanker im Laufe des vergangenen Tages stören erneut den Schiffsverkehr und fordern Opfer.

stören erneut den Schiffsverkehr und fordern Opfer. Der regionale Konflikt weitet sich aus, da Berichten zufolge Houthi-Raketen auf Saudi-Arabien abgefeuert wurden.

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🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Krieg USA/Israel gegen den Iran – Lage-Update vom 15. Juli



🎥 1: Trump lehnt es ab, eine Bodenoffensive im Iran auszuschließen, und deutet an, wer sie führen würde.



🎥 2: Die IRGC kündigt in dem Video die vollständige Zerstörung amerikanischer Waffendepots und… pic.twitter.com/WExTXfvfVf — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

IRGC: Iran will „im Kriegsfall die gesamte Meerenge kontrollieren“

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Angriffe zwischen iranischen und US-amerikanischen Streitkräften im Persischen Golf erklärte der IRGC heute, man habe feindliche Waffen- und Ersatzteillager in Bahrain und Kuwait ins Visier genommen. Zuvor hatten die USA offenbar einige wichtige iranische Infrastruktureinrichtungen auf Küsteninseln angegriffen.

Die IRGC hat am Dienstag über staatliche Medien eine neue Erklärung veröffentlicht, in der es heißt: „Solange das Böse der USA in der Region verbleibt, wird kein Tropfen Öl und kein Tropfen Gas aus der Region exportiert.“ Weiter heißt es in der Pressemitteilung:

Die Aggression der USA wird nichts anderes bewirken, als die Öffnung der Straße von Hormus zu verzögern.

Ziel war eine Drohnenrampe auf dem Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem in Kuwait; die heutigen Angriffe sind eine Reaktion auf US-Angriffe auf den Iran.

ABC berichtet unterdessen am Nachmittag (US-Zeit), dass amerikanische Luftangriffe auf den Iran seit einigen Tagen im Gange sind. Dennoch erklärte der iranische Sender IRIB, dass die Islamische Republik „im Kriegsfall die gesamte Straße von Hormus kontrollieren muss“.

At 3 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching an additional round of strikes against Iran to continue degrading Iranian capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. The strikes are taking place as American forces prepare to resume the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026

Übersetzung von „X“: Um 15 Uhr ET heute haben Kräfte des US Central Command eine weitere Runde von Angriffen gegen den Iran gestartet, um die Fähigkeit des Iran weiter zu schwächen, die zum Angriff auf kommerzielle Schifffahrt in der Straße von Hormus eingesetzt werden. Die Angriffe finden statt, während amerikanische Kräfte sich darauf vorbereiten, die Seeblockade gegen iranische Häfen und Küstengebiete wieder aufzunehmen. Die Blockade tritt um 16 Uhr ET in Kraft.

Die Region wird erneut in einen ausgewachsenen Krieg gestürzt, zumal offenbar auch im Jemen Kämpfe zwischen den Saudis und den Houthis ausbrechen.

Footage of a coalition Patriot surface-to-air interceptor self-destructing over Bahrain this evening during an Iranian missile attack. pic.twitter.com/Mo7Sx66Rxn — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 14, 2026

Übersetzung von „X“: Aufnahmen einer Koalitions-Patriot-Flugabwehrrakete, die sich heute Abend während eines iranischen Raketenangriffs über Bahrain selbst zerstört.

Morgendliche Warnungen aus Teheran am späten Dienstag: Der stellvertretende iranische Außenminister sagt, wenn die USA glauben, ihre Militärangriffe und die Blockade würden den Iran dazu zwingen, Verhandlungen zu beantragen, dann irren sie sich.

Trump macht Rückzieher bei 20-Prozent-Gebührenplan für Hormus und kündigt „VOLLSTÄNDIGE Blockade“ an

Es ist wieder ein „TACO Tuesday“, denn Präsident Trump scheint in einem langen Beitrag auf Truth Social seinen Plan, eine Frachtgebühr von 20 Prozent zu erheben, für internationale Schiffe, die die Straße von Hormus passieren wollen, zurückgenommen zu haben.

Paying 20% on cargo value for this outcome?

pic.twitter.com/qCn1YgbgnP — Patarames (@Pataramesh) July 14, 2026

Übersetzung von „X“: 20 % auf den Warenwert für dieses Ergebnis zahlen?

„Das Öl fließt wie nie zuvor“, begann er (außer dass das nicht stimmt…), bevor er schrieb: „Aufgrund äußerst fruchtbarer Gespräche mit führenden Politikern aus dem Nahen Osten habe ich beschlossen, die 20-prozentige Rückerstattungsgebühr der Vereinigten Staaten durch Handels- und Investitionsabkommen zu ersetzen, die die verschiedenen Golfstaaten mit den Vereinigten Staaten abschließen werden. Diese Investitionen werden MASSIV sein, aber gleichzeitig außerordentlich gut für sie und ihre Zukunft.“ Das bekräftigte er auch im Anschluss bei einem Gespräch mit Reportern im Weißen Haus:

Trump on Strait of Hormuz fees:



I was called by different people, different countries — kings, emirs, and all of the people that we all know.



They said we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States — billions and billions of dollars. And continue… pic.twitter.com/MHFmQfhxVy — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

Übersetzung von „X“: Trump über Gebühren im Hormuz-Straße:

Ich wurde von verschiedenen Leuten angerufen, verschiedenen Ländern — Königen, Emiren und all den Leuten, die wir alle kennen.

Sie sagten, wir würden es gerne anders machen. Wir würden gerne in die Vereinigten Staaten investieren — Milliarden und Abermilliarden Dollar. Und unser rekordverdächtiges Tempo fortsetzen.

Und das gefällt mir eigentlich, weil ich nicht denke, dass irgendjemand Gebühren für die Straße verlangen sollte.

So haben Verbündete aus der Golfregion und wahrscheinlich auch Vertreter seines eigenen Kabinetts Trump von der Idee eines 20-prozentigen Abgabensystems abgebracht, das angesichts des weitaus kostengünstigeren Durchfahrtsprotokolls des Iran letztendlich wahrscheinlich nur dazu geführt hätte, dass der Iran wieder die Oberhand gewonnen hätte.

US-ÖL GIBT GEWINNE AB, WTI HANDELT BEI KNAPP 78 $/BBL

Die Ölpreise geben nach, nachdem eine Kehrtwende bei den Plänen angekündigt wurde:

…angesichts neuer Berichte über erneute iranische Angriffe auf Kuwait:

Smoke columns can be seen in Kuwait near the Iraqi border. https://t.co/FyMw2W4qBD pic.twitter.com/hx2lR04kN4 — Tabz (@TabzLIVE) July 14, 2026

Übersetzung von „X“: In Kuwait sind in der Nähe der irakischen Grenze Rauchsäulen zu sehen.

Der Kampf um Hormus hat sich verschärft, nachdem die Vereinigten Staaten drei Nächte in Folge groß angelegte Bombenangriffe auf iranische Ziele durchgeführt haben.

Unterdessen soll Präsident Trump es „sehr ernst“ mit seinem Plan meinen, eine Gebühr von 20 % auf Fracht zu erheben, die die Straße von Hormus durchquert, wie aus einem Bericht von Semafor hervorgeht, der sich auf einen Beamten des Weißen Hauses beruft, der angibt, der Präsident verfolge diesen Plan bereits seit Monaten. Beide Konfliktparteien bestehen darauf, dass allein ihre Seite die „Hüterrolle“ über die Meerenge übernehmen werde.

AFP/Getty Images

Irans Außenminister macht sich über Trumps Mautplan lustig

Irans Außenminister Abbas Araghchi versetzte dem vorgeschlagenen US-Plan kurz nach dessen Vorstellung durch Trump auf Truth Social einige Seitenhiebe.

„POTUS hat absolut Recht. Wer für die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus sorgt, sollte für diese Dienstleistung entschädigt werden“, schrieb Araghchi auf X. „20 % sind natürlich zu viel. Wir werden fair sein“, fügte er hinzu.

Unten: Aktuelle Berichte, wonach die Houthis nach den Raketenangriffen vom Montag auf das Königreich in den Krieg eintreten:

Media: Abha Airport in Saudi Arabia is out of service after being completely destroyed by Houthi shelling. pic.twitter.com/uYp1AsWCx0 — Rojava Network (@RojavaNetwork) July 13, 2026

Übersetzung von „X“: Medien: Der Flughafen Abha in Saudi-Arabien ist nach vollständiger Zerstörung durch Huthi-Beschuss außer Betrieb.

Am selben Tag verbreitete sich ein Videoausschnitt von Außenminister Marco Rubio aus Ende Juni wie ein Lauffeuer, in dem er betonte, dass „kein Land“ Mautgebühren erheben könne. „So lautet das Gesetz. Es handelt sich um eine internationale Wasserstraße. Kein Land darf auf einer internationalen Wasserstraße Mautgebühren oder Abgaben erheben“, sagte Rubio.

„Das ist geltendes Völkerrecht. So ist es auf internationalen Wasserstraßen auf der ganzen Welt, und so erwarten wir, dass es auch hier sein wird.“ Er fügte hinzu: „Ich denke, alle Länder in dieser Region würden dem zustimmen.“

Unterdessen warnen iranische Quellen den Westen weiterhin, auch mit dramatischen Bildern von explodierenden Tankern:

This ship was given clearance to pass the strait of Hormuz by The U.S. without even coordinating with the IRGC.



It is now in the bottom of the sea after catching fire.



For a safe passage through the strait, only The IRGC can give you clearance. pic.twitter.com/V4N3Aj5390 — Daily Iran News (@DailyIranNews) July 14, 2026

Übersetzung von „X“: Dieses Schiff erhielt von den USA die Freigabe, die Straße von Hormus zu passieren, ohne auch nur mit der IRGC abzustimmen.

Es liegt nun nach einem Brand auf dem Meeresboden.

Für eine sichere Durchfahrt durch die Straße kann nur die IRGC Ihnen die Freigabe erteilen.

Luftabwehr im Golf auch nachts und morgens im Einsatz

Die deutsche Reederei Hapag-Lloyd erklärt ebenfalls, dass die Erhebung von Gebühren für Gewässer, die sich in Wirklichkeit in internationalen Gewässern befinden und somit unter der Kontrolle keiner einzelnen Nation stehen, „grundsätzlich falsch wäre“.

Selbst inmitten einer unerbittlichen Bombardierungskampagne haben die iranischen Streitkräfte keine Anzeichen dafür gezeigt, von der Durchsetzung ihres Navigationsprotokolls abzurücken.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden hat am Dienstag erneut „zwei Supertanker ins Visier genommen und außer Gefecht gesetzt“, weil diese ihre Navigationssysteme abgeschaltet hatten, was laut Tasnim „das Ignorieren von Warnungen und die Gefährdung der Schifffahrt“ bedeutete.

Al Jazeera berichtet am frühen Dienstag: „Es war eine ereignisreiche Nacht und ein ereignisreicher Morgen für die Luftabwehrsysteme in mehreren Ländern dieser Region aufgrund von Raketen und Geschossen, die aus dem Iran abgefeuert wurden.“

„Dies hat den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus beeinträchtigt. Gestern verzeichneten wir die geringste Anzahl an durchfahrenden Schiffen seit fünf Wochen“, heißt es weiter, und es wird hinzugefügt: „Es waren nur sechs Schiffe. Am Tag zuvor waren es 14.“

Mehrere Tanker im vergangenen Tag angegriffen, Opfer

Mindestens drei Tanker wurden in der Nacht zum Dienstag getroffen, darunter:

Der Tanker „Stolt Magnesium“ geriet in Brand, nachdem es während der Fahrt im Arabischen Meer vor Oman zur „Explosion eines nicht identifizierten externen Geräts“ gekommen war, wie sein Betreiber, Stolt Tankers, mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich um 00:40 Uhr (Montag, 20:40 Uhr GMT) und löste einen Brand im Maschinenraum des Schiffes aus, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.

Die Vereinigten Arabischen Emirate und ihre Verbündeten am Golf haben die „dreisten“ Angriffe auf die internationale Schifffahrt scharf verurteilt.

Quelle: CNN

Die Zahl der Todesfälle unter Seeleuten nimmt in dieser offensichtlich gefährlichsten und unberechenbarsten Energietransit-Seestraße der Welt zu. Indien hat den stellvertretenden iranischen Botschafter offiziell einbestellt, nachdem ein indischer Seemann getötet wurde.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate ereignete sich der Vorfall, als zwei iranische Marschflugkörper zwei Schiffe der Vereinigten Arabischen Emirate in dieser wichtigen Schifffahrtsroute angriffen, wobei ein indischer Staatsangehöriger ums Leben kam und acht weitere Personen verletzt wurden.

Chaos erupts in the Strait of Hormuz after Iranian forces struck three commercial vessels overnight, including two tankers hit by cruise missiles, as a U.S. blockade is set to take effect. pic.twitter.com/yJWuzthTLV — Breaking911 (@Breaking911) July 14, 2026

Übersetzung von „X“: Chaos bricht in der Straße von Hormus aus, nachdem iranische Streitkräfte in der Nacht drei Handelsschiffe angegriffen haben, darunter zwei Tanker, die von Marschflugkörpern getroffen wurden, während eine US-Blockade in Kraft tritt.

Weitere aktuelle Entwicklungen

via Newsquawk…

US-Präsident Trump bekräftigte, dass der Iran weder über eine Luftwaffe noch über eine Marine noch über Streitkräfte verfüge, und kündigte an, dass man den Iran am Montagabend und am Dienstag sehr hart treffen werde. Trump erklärte, man habe gestern eine Vereinbarung getroffen, der Iran breche jedoch Vereinbarungen, und merkte an, dass das Memorandum of Understanding (MoU) dazu gedient habe, den Iran auf die Probe zu stellen, und dass der Iran sich nicht daran gehalten habe. Trump erklärte außerdem, dass man „Pickaxe Mountain“ schon bald angreifen werde und den Standort ständig im Blick habe, da es sich um ein gutes potenzielles Ziel handele

. Das US-Zentralkommando gab bekannt, dass es die dritte Nacht in Folge Luftangriffe gegen den Iran durchgeführt und abgeschlossen habe; dabei wurden US-Angriffe in Bushehr, Bandar Abbas und Bandar Kangan gemeldet, während auch von Explosionen auf den iranischen Inseln Qeshm und Kish berichtet wurde. In jüngerer Zeit gab es Berichte, wonach in der Nähe von Bandar Abbas, Bushehr und Choghadak Explosionen zu hören waren.

Die Einzelheiten des von US-Präsident Trump vorgeschlagenen Mautplans für die Straße von Hormus werden laut Semafor noch ausgearbeitet; Trump nehme die Mautgebühren „sehr ernst“.

Die iranischen Streitkräfte haben laut Al Mayadeen begonnen, US-Kriegsschiffe in der Straße von Hormus mit Marschflugkörpern anzugreifen.

Ein Sprecher der iranischen Armee erklärte, die Straße von Hormus werde angesichts der US-Aggressionen und des Krieges nicht offen sein, berichtete SNN.

Die IRGC gab an, Waffenlager, Satellitenkommunikationszentren und Wohngebäude der US-Streitkräfte auf dem Stützpunkt Juffair in Bahrain angegriffen zu haben. Die iranische Armee griff zudem US-Militäreinrichtungen und -Ausrüstung in Kuwait mit Drohnen an sowie ein „feindliches“ US-Schiff mit Marschflugkörpern, während separat berichtet wurde, dass ein US-Militärstützpunkt in Jordanien von einem Raketenangriff getroffen wurde und dass ein Raketenangriff einen Standort einer iranisch-kurdischen Oppositionsgruppe östlich von Erbil im Irak traf.

Die UKMTO erhielt einen Bericht, wonach ein Tanker 40 Seemeilen nordöstlich von Qalhat (Oman) von einem unbekannten Geschoss getroffen wurde. Die UKMTO meldete einen Vorfall 13 Seemeilen südöstlich von Lima (Oman); der Tanker sei Berichten zufolge von einer Rakete getroffen worden, während er auf der südlichen Route auslief.

Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate berichtete, dass zwei Tanker des Landes im südlichen Teil der Straße von Hormuz von iranischen Marschflugkörpern angegriffen wurden; der Vorfall ereignete sich in omanischen Hoheitsgewässern. Die Brände auf beiden Tankern konnten zwar unter Kontrolle gebracht werden, das Ministerium behielt sich jedoch das Recht vor, auf die Eskalation zu reagieren.

ADNOC bestätigte, dass die Tanker „Al Bahyah“ und „Mombasa B“ in der Straße von Hormuz getroffen wurden.

Omans Außenminister erklärte, es seien komplexe Gespräche im Gange, um eine langfristige Vereinbarung zur Gewährleistung der Freiheit der Schifffahrt durch die Straße von Hormuz zu erzielen.

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