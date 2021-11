Irgendetwas stimmt einfach nicht – Papiere bitte!

armstrongeconomics.com

Frage:

Ich denke, dass etwas mit dem Muster nicht stimmt, wenn es um Covid und die Impfstoffe geht. Es passt einfach nicht zusammen. Wenn es bei den Impfstoffen um Entvölkerung geht, warum impft Gates dann die Menschen, die er gerne behalten würde? Warum wird zum Beispiel Afrika nicht am häufigsten geimpft und nicht die westliche Welt und China usw. (sehen Sie sich eine Impfkarte an)? Das ergibt nur Sinn, wenn die COVID-Impfstoffe vor etwas Schlimmerem schützen sollen, das noch erwartet wird. Das würde zum Beispiel auch erklären, warum man Kinder impfen will, und diese würde bedeuten, dass viele überbevölkerte Länder, die nicht geimpft werden, in einer späteren Phase sehr hart getroffen werden könnten, zusammen mit den Konservativen…

Mit freundlichen Grüßen

PR

ANTWORT:

Ihr Argument ist interessant, aber ich glaube nicht, dass die Impfstoffe die Geimpften in 2 oder 3 Jahren plötzlich töten werden – zumindest nicht absichtlich. Sie können die Immunität herabsetzen und anfälliger für neue, noch nicht aufgetretene Virusstämme machen. Es scheint ein größeres Risiko zu bestehen, dass sie die Fruchtbarkeit absichtlich beeinträchtigen. Die Nebenwirkungen sind jedoch schwerwiegend, und es gibt keine Studien, in denen Menschen mit bestimmten Krankheitsbildern vor der Impfung gewarnt werden, wie es bei anderen Impfstoffen auf der CDC-Website der Fall ist. Beim MMR-Impfstoff gibt die CDC eindeutig an, wer nicht geimpft werden sollte.

Hier ist etwas SEHR SEHR SEHR falsch. Dies stammt von der CDC-Website, die einen Abschnitt über den Masernimpfstoff (MMR) enthält, in dem eindeutig davor gewarnt wird, dass Personen mit den genannten Erkrankungen NICHT geimpft werden sollten. In Bezug auf COVID fehlt dieser Hinweis. Und warum?

Hier ist die Seite der CDC über den COVID-Impfstoff. Es gibt keinen Abschnitt, in dem gewarnt wird, wer NICHT geimpft werden sollte. Und warum? Wenn man einmal eine Krankheit hatte, wird man nicht mehr gegen dieselbe Krankheit geimpft. Die Politiker setzen sich darüber hinweg und fordern trotzdem eine Impfung. Hier läuft etwas gewaltig schief. Niemand wird die Fragen beantworten, und man wird entlassen, wenn man sich weigert, und es gibt keine Ausnahmen. Bei jedem anderen Impfstoff gibt es Ausnahmen, aber nicht bei COVID. Das ist nicht mehr medizinisch, das ist politisch. Jeder, der glaubt, dass die Regierung sich um ihn kümmert, lebt in Wirklichkeit im Land der Fantasie.

Wenn wir uns den Verrückten in Australien ansehen, der hat den Bürgern, die geimpft sind, gesagt, dass sie sich regelmäßig impfen lassen müssen, wenn sie ihre Freiheit behalten wollen. In Österreich werden Menschen, die nicht geimpft sind, ins Gefängnis gesteckt. Schauen Sie über die Vereinigten Staaten hinaus und Sie werden sehen, wie sich diese Agenda entfaltet. Es geht wirklich darum, die Bevölkerung zu kontrollieren. Sie wissen, wenn die Regierung versagt, wird es einen Aufstand geben. Um zivile Unruhen zu verhindern, benutzen sie diese Impfstoffe, um die Menschen zu kontrollieren. In Europa kann man nicht ohne einen COVID-Pass reisen. Da die Situation von Land zu Land unterschiedlich ist, ist es für die Geimpften in Europa nicht möglich, innerhalb der EU zu reisen. Was sie nicht wollen, ist, dass sich der Widerstand aus ganz Europa an einem Ort sammelt. Sie führen das Nazi-Protokoll wieder ein – Papiere Bitte!

Die Vereinigten Staaten sind anders als Europa. Biden hat nicht die Macht, landesweit Abriegelungen anzuordnen. Sein Versuch, Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten Impfungen aufzuzwingen, läuft über Bundesbehörden, die nicht über solche Befugnisse verfügen. Deshalb fordert Biden die Unternehmen auf, die Gerichte zu ignorieren. Wenn das legal ist, dann ist es auch legal, alle COVID-Vorschriften aus Washington zu ignorieren.

Es wird weitere Mutationen von COVID geben, und sie sind ahnungslos, was sie damit ausgelöst haben. Das ist die Büchse der Pandora. Sie haben keine Möglichkeit, die Mutationen dieses Virus zu kennen, denn es wurde irgendwo in einem Labor entwickelt, wahrscheinlich nicht einmal in China, und absichtlich zur politischen Kontrolle freigegeben. Ich habe davor gewarnt, dass jedes Virus, das in Tieren vorkommt, NIEMALS mit einem Impfstoff geheilt werden kann, weil es ein riesiges Reservoir hat, um zu mutieren. Selbst Leoparden im Zoo sind an COVID gestorben. Es wird vermutet, dass 40 % der Hirschpopulation an COVID erkrankt sind.

Ich bin kein Arzt. Das wurde mir im Gesundheitsunterricht in der Schule beigebracht. Wenn ein Virus in Tieren vorkommt, ist das der Grund, warum wir eine Erkältung oder Grippe nicht heilen können. Unser größtes Risiko ist, dass dieses von Menschenhand geschaffene Virus weit über das hinaus mutiert, was diese Menschen dachten. Schon jetzt bekommen die Geimpften neue Stämme von COVID und sterben schneller als die Ungeimpften. Dies führte dazu das Gates zugeben musste, dass seine Impfstoffe nicht funktionieren. Er wird die Version 2.0 herausbringen, und die Politiker werden sie immer noch benutzen, um ihre Tyrannei auszuüben, weil sie die Wirtschaft so schlecht verwaltet haben, dass diese aktuelle Version des Sozialismus nicht mehr zu retten ist. Früher hätte man unsere Politiker aus ihren schicken Büros auf die Straße gezerrt und sie entweder angezündet, wie bei einer Revolution in China, oder man hätte sie enthauptet und ihre Köpfe aufgespießt, wie im alten Rom.