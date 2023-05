Der irische Gesetzgeber hat ein neues Gesetz verabschiedet, das es den Bürgern verbietet, auf ihren Telefonen und Computern Medieninhalte anzusehen oder weiterzugeben, die nicht dem Mainstream entsprechen.

Die neue Gesetzgebung bedeutet, dass alles, was online angesehen und von Faktenprüfern als „hasserfüllt“ eingestuft wird, zu einer Gefängnisstrafe für diejenigen führen wird, die es angesehen oder weitergegeben haben.

Irland steht kurz vor der Verabschiedung eines der bisher radikalsten Gesetze zu Hassreden. Der bloße Besitz von „hasserfülltem“ Material auf Ihren Geräten reicht aus, um eine Gefängnisstrafe zu riskieren. Ferner wird die Beweislast auf den Angeklagten verlagert, von dem erwartet wird, dass er beweist, dass er das Material nicht zur „Verbreitung von Hass“ verwenden wollte. Diese Klausel ist so radikal, dass sogar das trotzkistische Volk vor dem Profit sie als flagrante Verletzung der bürgerlichen Freiheiten ablehnte. Dunkle Zeiten.

Ireland is about to pass one of the most radical hate speech bills yet. Merely possessing "hateful" material on your devices is enough to face prison time.



Not only that, but the burden of proof is shifted to the accused, who is expected to prove they didn't intend to use the…