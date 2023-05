WHO: 5 Millionen Menschen durch die Coronaimpfstoffe geschädigt, Tendenz steigend

Die Ärztin Tess Lawrie weist darauf hin, dass die Weltgesundheitsorganisation bis zum 21. Februar 2021 in ihrer VigiAccess-Datenbank lausige 102.000 Berichte über Nebenwirkungen von Coronaimpfstoffen registriert hatte.

Diese Woche wurde die Marke von fünf Millionen Meldungen überschritten. „Lassen Sie mich das wiederholen, denn es ist kaum zu glauben. Nach den Daten der WHO sollen mehr als 5 Millionen Menschen durch die Coronaimpfstoffe geschädigt worden sein“, sagte der Arzt.

