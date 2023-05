Kriminelle im Visier: Ärzte und Krankenhäuser wegen MORDES angeklagt

Einige Ärzte und Krankenhäuser werden wegen Mordes angeklagt, kündigte Rechtsanwalt Warner Mendenhall am Montag in der Sendung „Good Morning CHD“ an. Während der Coronakrise seien Situationen entstanden, die eine Anklage wegen Mordes rechtfertigten, sagte der Anwalt.

„Wir müssen handfeste Beweise haben, bevor ein Staatsanwalt tätig wird, aber es gibt Fälle, in denen wir sicher sind, dass Mitarbeiter des Gesundheitswesens ihre Patienten getötet haben“, sagte er weiter.

"We have to have very good evidence before a…