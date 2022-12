Irreparabler impfstoffinduzierter Schaden – Offener Brief an Premierministerin und Gesundheitsminister

COVID-19-Impfstoffüberwachung und Pharmakovigilanzdaten

Robert W Malone MD, MS: In meinem früheren Berufsleben – wahrscheinlich vor einem Jahrzehnt – hatte ich einen Kunden namens Dr. Charlton Brown. Damals war Dr. Brown CEO und Miterfinder von Immune Targeting Systems Ltd (UK). Ich habe immer gerne mit Charlton zusammengearbeitet, da wir eine gewisse Neugierde für Wissenschaft/Wissen und einen trockenen Humor teilen. Es hat sich herausgestellt, dass Charlton Teil des Widerstands gegen die medizinische Freiheit war und daran gearbeitet hat, die Risiken von mRNA-Impfstoffen bekannt zu machen. Bis zu seiner E-Mail an mich Anfang dieser Woche wusste ich nichts.

Es ist nicht das erste Mal, dass mir Menschen aus meinem „früheren“ Berufsleben eine E-Mail schicken, um mir mitzuteilen, dass sie meine Arbeit unterstützen. Tatsächlich hat mir ein ehemaliger Kollege aus meiner Zeit am Salk Institute in den 1980er-Jahren geschrieben, um seine Unterstützung für mich in dieser Woche zum Ausdruck zu bringen. Diese E-Mails heben immer meine Stimmung, denn manchmal scheint dies ein sehr einsamer Kampf zu sein, obwohl die Menschen, die in den Kommentaren dieses Substack schreiben, mich auch wissen lassen, dass Jill und ich nicht allein sind – und diese Gemeinschaft rettet mich oft vor meinen eigenen dunklen Grübeleien über den Zustand der Welt.

Ich weiß nicht, wie viele Wissenschaftler und Ärzte im Stillen, manchmal sogar heimlich, die Gesundheitspolitik in diesem Land und weltweit infrage stellen. Aber ich weiß, dass die Dissidenten der neuen Normalität langsam ihre Stimme finden und sich zu Wort melden.

Wie auch immer, Dr. Brown hat mich per E-Mail gefragt, ob ich dieses Dokument mit Leuten teilen könnte, die es nützlich finden könnten. Als ausgebildeter Wissenschaftler hat Dr. Brown eine gründliche Analyse der mRNA-Impfstoffe und der Ursprünge des Virus durchgeführt und ein „Beweisdokument“ (Analyse) erstellt, das unglaublich aussagekräftig ist.

Nachstehend ist der offene Brief von Dr. Brown an den Premierminister und alle Minister in Neuseeland veröffentlicht. Klicken Sie unbedingt auf den Link, um seine vollständige Analyse zu lesen und für spätere Zwecke zu speichern.

Von: Dr. Charlton Brown

Sehr geehrte: Sehr geehrte Jacinda Ardern, Premierministerin, sehr geehrter Andrew Little, Gesundheitsminister, sehr geehrte Dr. Ayesha Verrall, Ministerin für COVID-19-Antwort, und sehr geehrte Peeni Henare und sehr geehrter Aupito William Sio, Beigeordnete Minister für Gesundheit

In diesem Offenen Brief und Beweisdokument teile ich meine Forschungsergebnisse zu den Überwachungs- und Pharmakovigilanzdaten des Impfstoffs COVID-19 der Regierung und des Gesundheitsministeriums in Übersee mit, die auf irreparable Schäden durch den Impfstoff hinweisen. Ferner teile ich wichtige Beweise dafür mit, dass SARS-CoV-2 aus der Gain-of-Function-Forschung stammt, erinnern Sie daran, dass es keine Beweise für eine Übertragung vom Tier auf den Menschen gibt, und weise darauf hin, dass die mögliche Quelle nicht in Wuhan, China liegt. Im Folgenden werden eine Reihe von Untersuchungsanträgen gestellt, die sich auf diese Beweise beziehen, einschließlich der statistischen Verzerrungen, die bei den vom Gesundheitsministerium und anderen Gesundheitsbehörden berechneten Raten der ungeimpften COVID-19-Fälle offensichtlich sind. Diese Verzerrungen haben im Wesentlichen dazu geführt, dass das negative Signal über die Wirksamkeit des Impfstoffs für die Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar war. Dieses beweiskräftige Dokument wurde von einem ehemaligen, von europäischen Unternehmen mit Risikokapital finanzierten CEO/Impfstoffinnovator („Vaccines for Mutating Viruses“), einem Tierarzt mit 36 Jahren Erfahrung in der Anwendung von Impfstoffen und einem privaten Forscher erstellt. Sie wird durch 525 einzigartige Daten, wissenschaftliche und andere Zitate unterstützt.

Laut neuseeländischen, englischen, schottischen und kanadischen Gesundheitsbehörden und globalen Überwachungsdaten (77 Länder) haben diese Impfstoffe die SARS-CoV-2-Infektion nicht wie ursprünglich versprochen verhindert. Mit dem Auftreten antigenisch unterschiedlicher Stämme (z. B. Delta, Omikron) wurden eine deutlich negative Impfstoffwirkung und ein Impfversagen deutlich. Die Impfstoffindustrie hat in den vergangenen 30 Jahren mit drei anderen Coronaviren und ihren Spike-Protein-Impfstoffprototypen eine antikörperabhängige Verstärkung der Virusinfektion (ADE) und eine impfstoffassoziierte verstärkte Erkrankung (VAED) erlebt, was die Ergebnisse meiner Studie in einen vorhersehbaren Kontext stellt. Ferner entsprachen die mit dem Impfstoff COVID-19 verbundenen Todesfälle und Krankenhausaufenthalte in einem Jahr in den USA dem 32-fachen (Comirnaty 15,4-fach) oder 20-fachen (Comirnaty 10,5-fach) aller mit dem Impfstoff verbundenen Todesfälle und Krankenhausaufenthalte in den USA. Diese unerwünschten Folgen waren stark verzerrt und erreichten ihren Höhepunkt über die verschiedenen Impfstoffchargen hinweg und wurden mit einer Minderheit von Chargen in Verbindung gebracht, die an eine größere Anzahl von US-Bundesstaaten geliefert wurden. Diese Daten verdeutlichen, dass die USA und andere Regulierungs- und Gesundheitsbehörden dringend Untersuchungen durchführen müssen, bevor eine breitere Anwendung in der Bevölkerung erfolgt.

Es besteht eine große Kluft zwischen der Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs in den Jahren 2021–2022 und der falsifizierbaren 95%igen Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs, die von den Regierungen mit der ersten Notfallzulassung der Comirnaty im Jahr 2020 (USA) verkündet wurde. In diesem Dokument werden kritische pharmakotoxikologische und klinische Sicherheitsmängel des Pakets aufgezeigt, die bei den behördlichen Überprüfungen in Übersee deutlich wurden. Dies hilft zu erklären, warum Pfizer in den ersten 90 Tagen nach der Markteinführung Schwierigkeiten hatte, die schiere Menge an Meldungen über unerwünschte Ereignisse bei Comirnaty zu bewältigen. Dies war untypisch für einen sicheren Impfstoff. Es gibt zahlreiche impfstoffbedingte verstärkte Krankheitsmechanismen, durch die Impfstoff-Spike-Proteine Krankheiten auslösen oder Komorbiditäten verschlimmern können, die mit schweren COVID-19-Erkrankungen einhergehen. Diese Mechanismen führen zu einer Hochregulierung von Furin und Angiotensin-Converting-Enzym-2-Rezeptoren (ACE2) und zu weitverbreiteten Komorbiditäten in Geweben und Organen, die bei allen drei Erkrankungen im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig stellt das Spike-Protein von SARS-CoV-2 seine einzigartige Furin-Spaltstelle zur Verfügung, an der das Furin seine S1- und S2-Untereinheiten spaltet und seine ACE2-Rezeptor-vermittelte Infektiosität und Pathogenität aktiviert.

Die Tatsache, dass SARS-CoV-2 durch sein Spike-Protein die Infektiosität und Pathogenität des Menschen erhöht, ist für die globale öffentliche Gesundheit äußerst besorgniserregend, da die synthetische Biologie ihre Fingerabdrücke hinterlassen hat. Ferner gibt es keine Beweise für eine Zoonose des Wuhan Huanan Marktes, da weder ein Vorläufer des Virus noch ein tierischer Wirt identifiziert wurde. Es gibt zwei Gründe für die Annahme, dass SARS-CoV-2 von einem Coronavirus abstammt. Erstens könnte die negative Wirksamkeit des Impfstoffs, die sich in den COVID-19-Überwachungsdaten der Regierungen zeigt, durch ein gentechnisch verändertes SARS-CoV-2 noch verstärkt worden sein. Zweitens wird die Welt für künftige Pandemien anfällig bleiben, wenn es keine versehentliche Freisetzung aus dem Wuhan Institute of Virology gab. Es gibt mindestens zwei weitere potenzielle SARS-CoV-2-Ursprünge außerhalb von Wuhan, von denen einer möglicherweise ein mit der Ukraine verbundenes WHO-, Five-Eyes- und NATO-Spitzenmitglied betrifft.

Die Finanzierung der EcoHealth Alliance (EHA, 69 Millionen Dollar) durch das US-Verteidigungsministerium (DoD) und die National Institutes of Health (NIH) und ihre Verbindungen in unmittelbarer Nähe wurden unter die Lupe genommen, weil der Leiter der EHA einen gescheiterten Versuch unternahm, die Herkunft von SARS-CoV-2 zu vertuschen. Die EHA leitete Forschungsarbeiten, bei denen Fledermaus-SARSr-CoVs, die Menschen nicht infizieren konnten, genetisch verändert wurden, um sie zu infizieren. Der Finanzierungsantrag der EHA an das Verteidigungsministerium in Höhe von 14,2 Mio. USD im Jahr 2018 zeigte ihre Absicht, eine codon-optimierte Furin-Spaltstelle (FCS) in Fledermaus-SARSr-CoVs einzufügen. Ein einzigartig kodiertes Arginin-Doublett, das FCS enthält, sitzt nun zwischen den Spike-Protein-Untereinheiten S1 und S2 von SARS-CoV-2, was bei bekannten Viren ohne Beispiel ist und möglicherweise Patente verletzt hat. Neben der langjährigen Zusammenarbeit von EHA mit zwei Epizentren der Coronavirus-Funktionserweiterungsforschung in den USA und China hatte das Unternehmen eine weitere mit Metabiota. Der Hauptinvestor der Serie A von Metabiota war eine Investmentfirma, an der Hunter Biden beteiligt war. Das vom DoD finanzierte Metabiota arbeitete in den Pentagon Biolabs in der Ukraine und den von den USA finanzierten Biolabs in Kamerun und erforschte Corona-, Affenpocken-, Influenza- und Ebola-Viren. Metabiota hat wichtige DoD- und Homeland Security-Verträge in ganz Zentralafrika umgesetzt, während seine Rolle bei der Überwachung des Ebola-Ausbruchs in Sierra Leone im Jahr 2014 zu erheblichen Kontroversen führte.

Sie werden gebeten, Folgendes zu untersuchen:

(1) diese neuseeländischen und ausländischen Beweise für eine negative Impfstoffwirksamkeit, Impfstoffversagen und toxische Impfstoffchargen,

(2) die statistischen Verzerrungen, die in den vom Gesundheitsministerium und anderen Gesundheitsbehörden berechneten Raten der ungeimpften COVID-19-Fälle offensichtlich sind, wodurch das Signal der negativen Impfstoffwirksamkeit im Wesentlichen eliminiert wurde,

(3) die Rolle der COVID-19-Impfung bei der Verschlimmerung von Komorbiditäten, die am häufigsten mit schwerwiegenden COVID-19-Fällen in Verbindung gebracht werden,

(4) der Ursprung von SARS-CoV-2, während international ein strafendes weltweites Verbot von Forschung und Entwicklung mit Funktionsgewinn gefordert wird, und

(5) das Verhalten der WHO während COVID-19 im Zusammenhang mit den sieben in Abschnitt 2.7 aufgeführten kritischen Punkten.

Würden Sie bitte dafür sorgen, dass die Neuseeländer über ihre kürzlich erworbenen lebenslangen Gesundheitsrisiken informiert werden und dass die Richtlinien zur Einwilligung nach Aufklärung im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung dringend geändert werden?

Könnte die Regierung bitte der klinischen Forschung zur COVID-19-Antikörper-abhängigen Verstärkung der Virusinfektion, zur Impfstoff-assoziierten verstärkten Erkrankung und zur Antigenprägung in der neuseeländischen Bevölkerung Vorrang einräumen?

Ich danke Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Carlton Brown – BVSc (1986, Massey University), MBA (1997, London Business School). Ehemaliger CEO und Co-Innovator bei Immune Targeting Systems Ltd (UK), „Vaccines for Mutating Viruses“.